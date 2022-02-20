Деньги стали элементом хобби, а выигрыши на ставках или в «крипте» — показателем ума Статьи редакции
Издание Vox о том, как простые люди превратились в финансистов, а инвестиции — в обычное дело вроде заказа еды.
Если раньше трейдингом занимались только профессиональные финансисты, то платформы для торговли акциями вроде Robinhood сделали его доступным для всех желающих. Деньги превратились в хобби, утверждает издание.
Многие зарабатывают сотни тысяч долларов на NFT и продаже криптовалют, а пандемия не просто породила массу скучающих на изоляции людей — в США некоторые из них готовы потратить выплаченные государством $1400 на что-то рискованное.
Всё большая «геймификация» денег и инвестирования уже, как пишет Vox, вызывает опасение. «Азартные игры были запрещены, а теперь это обычное дело, как еду на Uber Eats заказать. Любая реклама в спортивных передачах — про ставки на спорт», — поделился бруклинский копирайтер Джош Клейтон.
Он делает ставки с тех пор, как один из крупнейших в США онлайн-букмекеров Caesar провёл акцию: компания предлагала новым пользователям $300 только за регистрацию, а также обещала десятикратный рост этой суммы. Тогда Клейтон поставил $50 из своих личных денег и вывел около $800.
Ставки и азартные игры
Специалист по автозапчастям из Пенсильвании Кевин потратил $50 и выиграл на азартных играх $750, а затем проиграл всю сумму в онлайн-рулетке — несмотря на ужасные ощущения от потери средств, он всё равно возвращается к этому занятию с надеждой, что ему повезёт.
Кевин смог признать, что у него игромания, только после целой череды проигрышей и попыток отыграться. «К счастью, я понял это до того, как потерял всё», — сказал он.
По данным издания, в США большинство новых инвесторов и игроков росли в небогатых семьях — поэтому они умеют экономить и разумно обращаться со своими счетами. Однако препятствия на пути к азартным играм или инвестированию исчезают, и это меняет поведение ещё недавно не склонных к риску людей.
В 2022 году, сообщает Vox, около 2% американцев страдают от игровой зависимости, часть из них теряет из-за этого работу, семьи, дома и даже жизнь.
Однако некоторые любители ставок смогли сделать из своего увлечения настоящее хобби и обрести благодаря нему друзей или признание. Мади, молодая жительница Минессоты, говорит, что из-за её пола и нетрадиционной ориентации никто не воспринимает её интерес к футболу всерьёз, а ставки позволили ей продемонстрировать свою экспертизу.
Инвестиции в NFT и криптовалюты
По словам журналиста Джеффа Эндрюса, инвестиции полностью захватили его жизнь всего за неделю. Друзья, получившие десятки тысяч долларов на торговле NFT, дали ему советы о том, что стоит покупать. Также Эндрюс изучил многочисленные чаты в Discord — и с тех пор заработал около $25 тысяч.
Он сомневается, стоит ли ему и дальше инвестировать в NFT, и постоянно отслеживает новые проекты, объявления в Discord и стоимость Ethereum. Однако у Эндрюса вызывает вопросы и сама суть его новой деятельности: «Чем больше я узнаю, тем больше меня тошнит от этого всего. Пока я не понимаю, какие в этом всём смысл и ценность».
Некоторые любят рассуждать о децентрализации финансовой системы, которая позволит бедным разбогатеть, или об использовании NFT в благотворительных целях. Известные голливудские актёры, такие как Мэтт Деймон, Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу, говорят о криптовалюте как о почти филантропическом явлении — однако умалчивают, что им выгодно, если больше фанатов будут инвестировать вслед за ними.
На практике же продуктивно торгуют «криптой» осведомлённые люди, советующиеся друг с другом в частных сообществах. Для стороннего наблюдателя, отмечает Vox, это может выглядеть как форма полностью защищённой от любого надзора инсайдерской торговли.
Инвестирующий со времён старшей школы финтех-специалист Омар Кхан рассказывает: «Иногда я даю советы друзьям — рекомендую вкладывать деньги в биржевые или индексные фонды. Некоторые из них заявляют, что это слишком сложно, и заводят пластинку про SPAC. Тогда я спрашиваю, действительно ли они хотят променять осторожное инвестирование на абсолютные аферы».
Кхан сетует на то, что его друзья часто ссылаются на статьи о людях, которые вложились в акции-мемы, NFT или криптовалюты, и стали миллионерами. На его взгляд, всё это — пример безответственной и однобокой журналистики, игнорирующей неудачи.
Сотрудник журнала Sports Illustrated Ричард Джонсон связывает свой интерес к криптовалюте с тем, что ему всю жизнь приходилось экономить. «Темнокожие люди, как я, получили доступ к богатству лет 50 назад. У моего поколения не будет социального обеспечения, мы даже не собираемся выходить на пенсию. Инвестиции — наш единственный способ исполнить американскую мечту», — считает он.
"Многие зарабатывают"
А еще больше теряют, я бы сказал в основном теряют
Чтобы кто-то много выиграл, нужно чтобы много народа немножко потеряло :-)
По поводу ставок на спорт, это прям какая-то беда. Теперь букмекеров рекламируют все, трансляции спорта, комментаторы, по федеральным каналам. На своем опыте испытал это, и слава богу сумел соскочить, хотя был уже близок к грани. И я никогда не считал себя азартным.
Но как только ты перестаёшь ставить, букмекеры обязательно начнут слать промоакции, чтобы ты вернулся и вновь начал играть.
А самое печальное, что сейчас государство ни как это не регулирует. Да, леголизовали, собирают налог и ладно. А то, что люди становятся зависимыми на это насрать.
Тут все зависит как вы к инструменту относитесь. Ничего плохого не вижу в ставках если относится хладнокровно. 60-100т в месяц на винишко, свои хотелки)
Многие зарабатывают сотни тысяч долларов на NFT и продаже криптовалют
Многие это сколько? Тут как раз немногие зарабатывают.
Vox в тексте — просто идеально) Спасибо!
Я уверена что на одного заработавшего приходится не меньше десятка потерявших деньги
Все успехи этих гениев зависят от очередного твита Маска.
Всем привет, с прошлой публикации прошел месяц и пора обновляться.
Для начала хотел бы сказать спасибо за все отзывы, под прошлым постом, и извиниться, что не ответил на все, немного утоп в количестве (и иногда мое бренное тело не хотело отвечать копипастой) :) По итогу прочитал все комментарии, отфильтровал по полезному и добавил часть в этот…