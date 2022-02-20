{"id":11843,"title":"\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432? \u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=11843&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=a94b98b669fbcf5be3f18e6427ee662b9f5ea04353ffee0cb687f604dfda830f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Александра Бариева

Деньги стали элементом хобби, а выигрыши на ставках или в «крипте» — показателем ума Статьи редакции

Издание Vox о том, как простые люди превратились в финансистов, а инвестиции — в обычное дело вроде заказа еды.

8 8 комментариев
915 просмотров
Автор: Joshua Mayo

Если раньше трейдингом занимались только профессиональные финансисты, то платформы для торговли акциями вроде Robinhood сделали его доступным для всех желающих. Деньги превратились в хобби, утверждает издание.

Многие зарабатывают сотни тысяч долларов на NFT и продаже криптовалют, а пандемия не просто породила массу скучающих на изоляции людей — в США некоторые из них готовы потратить выплаченные государством $1400 на что-то рискованное.

Всё большая «геймификация» денег и инвестирования уже, как пишет Vox, вызывает опасение. «Азартные игры были запрещены, а теперь это обычное дело, как еду на Uber Eats заказать. Любая реклама в спортивных передачах — про ставки на спорт», — поделился бруклинский копирайтер Джош Клейтон.

Он делает ставки с тех пор, как один из крупнейших в США онлайн-букмекеров Caesar провёл акцию: компания предлагала новым пользователям $300 только за регистрацию, а также обещала десятикратный рост этой суммы. Тогда Клейтон поставил $50 из своих личных денег и вывел около $800.

Многие спортивные фанаты любят умничать и считают, что справлялись бы лучше тренера-профессионала с зарплатой $40 млн в год. Ставки на спорт могут подтвердить это чувство собственной правоты.

Джош Клейтон
копирайтер

Ставки и азартные игры

Специалист по автозапчастям из Пенсильвании Кевин потратил $50 и выиграл на азартных играх $750, а затем проиграл всю сумму в онлайн-рулетке — несмотря на ужасные ощущения от потери средств, он всё равно возвращается к этому занятию с надеждой, что ему повезёт.

Кевин смог признать, что у него игромания, только после целой череды проигрышей и попыток отыграться. «К счастью, я понял это до того, как потерял всё», — сказал он.

По данным издания, в США большинство новых инвесторов и игроков росли в небогатых семьях — поэтому они умеют экономить и разумно обращаться со своими счетами. Однако препятствия на пути к азартным играм или инвестированию исчезают, и это меняет поведение ещё недавно не склонных к риску людей.

В 2022 году, сообщает Vox, около 2% американцев страдают от игровой зависимости, часть из них теряет из-за этого работу, семьи, дома и даже жизнь.

Однако некоторые любители ставок смогли сделать из своего увлечения настоящее хобби и обрести благодаря нему друзей или признание. Мади, молодая жительница Минессоты, говорит, что из-за её пола и нетрадиционной ориентации никто не воспринимает её интерес к футболу всерьёз, а ставки позволили ей продемонстрировать свою экспертизу.

Инвестиции в NFT и криптовалюты

По словам журналиста Джеффа Эндрюса, инвестиции полностью захватили его жизнь всего за неделю. Друзья, получившие десятки тысяч долларов на торговле NFT, дали ему советы о том, что стоит покупать. Также Эндрюс изучил многочисленные чаты в Discord — и с тех пор заработал около $25 тысяч.

Купить рекламу Отключить

Он сомневается, стоит ли ему и дальше инвестировать в NFT, и постоянно отслеживает новые проекты, объявления в Discord и стоимость Ethereum. Однако у Эндрюса вызывает вопросы и сама суть его новой деятельности: «Чем больше я узнаю, тем больше меня тошнит от этого всего. Пока я не понимаю, какие в этом всём смысл и ценность».

Некоторые любят рассуждать о децентрализации финансовой системы, которая позволит бедным разбогатеть, или об использовании NFT в благотворительных целях. Известные голливудские актёры, такие как Мэтт Деймон, Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу, говорят о криптовалюте как о почти филантропическом явлении — однако умалчивают, что им выгодно, если больше фанатов будут инвестировать вслед за ними.

На практике же продуктивно торгуют «криптой» осведомлённые люди, советующиеся друг с другом в частных сообществах. Для стороннего наблюдателя, отмечает Vox, это может выглядеть как форма полностью защищённой от любого надзора инсайдерской торговли.

В 2022 году 0,01% держателей биткоинов контролируют 27% из 19 млн находящихся в обращении.

Инвестирующий со времён старшей школы финтех-специалист Омар Кхан рассказывает: «Иногда я даю советы друзьям — рекомендую вкладывать деньги в биржевые или индексные фонды. Некоторые из них заявляют, что это слишком сложно, и заводят пластинку про SPAC. Тогда я спрашиваю, действительно ли они хотят променять осторожное инвестирование на абсолютные аферы».

Кхан сетует на то, что его друзья часто ссылаются на статьи о людях, которые вложились в акции-мемы, NFT или криптовалюты, и стали миллионерами. На его взгляд, всё это — пример безответственной и однобокой журналистики, игнорирующей неудачи.

В наших чатах с другими финансистами мы постоянно отмечаем — столько-то людей потеряют столько-то денег. Можно сказать, наблюдаем за крушением поезда. Стоит задуматься, является ли плюсом такой низкий барьер вхождения в эту сферу.

Омар Кхан
инвестирующий финтех-специалист

Сотрудник журнала Sports Illustrated Ричард Джонсон связывает свой интерес к криптовалюте с тем, что ему всю жизнь приходилось экономить. «Темнокожие люди, как я, получили доступ к богатству лет 50 назад. У моего поколения не будет социального обеспечения, мы даже не собираемся выходить на пенсию. Инвестиции — наш единственный способ исполнить американскую мечту», — считает он.

#криптовалюта #nft

8 8 комментариев
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Zumonn

"Многие зарабатывают"
А еще больше теряют, я бы сказал в основном теряют

Ответить
4
Развернуть ветку
Igor Batkovich

Чтобы кто-то много выиграл, нужно чтобы много народа немножко потеряло :-)

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Семененко

По поводу ставок на спорт, это прям какая-то беда. Теперь букмекеров рекламируют все, трансляции спорта, комментаторы, по федеральным каналам. На своем опыте испытал это, и слава богу сумел соскочить, хотя был уже близок к грани. И я никогда не считал себя азартным.
Но как только ты перестаёшь ставить, букмекеры обязательно начнут слать промоакции, чтобы ты вернулся и вновь начал играть.
А самое печальное, что сейчас государство ни как это не регулирует. Да, леголизовали, собирают налог и ладно. А то, что люди становятся зависимыми на это насрать.

Ответить
2
Развернуть ветку
Артем П.

Тут все зависит как вы к инструменту относитесь. Ничего плохого не вижу в ставках если относится хладнокровно. 60-100т в месяц на винишко, свои хотелки)

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikita Zubkov

Многие зарабатывают сотни тысяч долларов на NFT и продаже криптовалют
Многие это сколько? Тут как раз немногие зарабатывают.

Ответить
1
Развернуть ветку
jianku13

Vox в тексте — просто идеально) Спасибо!

Ответить
0
Развернуть ветку
Оксана Даричук

Я уверена что на одного заработавшего приходится не меньше десятка потерявших деньги

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail Ivanov

Все успехи этих гениев зависят от очередного твита Маска.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Маркетинг
Иван Бочков
Instagram эксперт? Прекратите терять 100+ тысяч рублей на рекламе или как нанять хорошего маркетолога

Если вы эксперт и устали от того, что реклама не окупается, а подрядчики сливают бюджет, то выделите 87 секунд и прочтите статью до конца.

13 13 комментариев
5
Сломалось
R-Globus
Куда делись все уведомления?
20 20 комментариев
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Трибуна
Дмитрий Поздняк
Поиск страны для иммиграции Build 0.2

Всем привет, с прошлой публикации прошел месяц и пора обновляться.
Для начала хотел бы сказать спасибо за все отзывы, под прошлым постом, и извиниться, что не ответил на все, немного утоп в количестве (и иногда мое бренное тело не хотело отвечать копипастой) :) По итогу прочитал все комментарии, отфильтровал по полезному и добавил часть в этот…

26 26 комментариев
29
Приёмная
Влад Чикилев
Kupibilet.ru отказываются возвращать деньги по вынужденному возврату

Доброго времени суток.

15 15 комментариев
12
Больше статей
null