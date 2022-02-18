Финансы
Евгения Евсеева

Meta выбыла из десятки мировых лидеров по капитализации — с сентября она потеряла $513 млрд рыночной стоимости Статьи редакции

В июне капитализация компании составляла $1 трлн, теперь — почти в два раза меньше.

  • 17 февраля после закрытия биржи капитализация Meta составила $565 млрд, компания оказалась на 11 месте по рыночной капитализации, пишет Bloomberg.
  • C сентября 2021 года компания потеряла $513 млрд капитализации, отмечает издание. В июне 2021-го она впервые превысила $1 трлн.
  • На первом и втором месте расположились Apple ($2,8 трлн) и Microsoft ($2,2 трлн), на третьем — нефтяная компания Aramco ($2 трлн). На шестом месте, которое раньше занимала Meta, расположилась Tesla ($905 млрд). На десятом — китайская Tencent ($589,8). Она покидала десятку в декабре 2021-го.
  • Стоимость акций Meta резко упала после отчётности за 2021 год. Компания впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook.
  • FT со ссылкой на мнение управляющего партнёра фонда J Stern & Co Кристофера Россбаха писала, что компания может специально занижать капитализацию — чтобы избежать ограничений в разрабатываемом антимонопольном законопроекте США.

#новость #meta #tencent

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Тесла должна стоить дороже.

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Егор Виноградов

Куда еще дороже? И так окупаемость бизнеса сейчас 100 лет

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Сменить никнейм можно

В современном мире это так не работает уже, окупаемся рассчитаны при текущих поставках, ценах, и спросе, но поскольку компания фактически стала формировать новый рынок, способов заработка и увеличения у нее прибыли очень много, я не являюсь адептом Tesla вообще, но та инфраструктура которой они владеют и продолжаю строить, показывают масштабы и планы, текущей положение дел не чем не отличается от эры зарождения Standard Oil, просто мир и люде получили больше инфы и думают что поумнели.

Ну все мой графоманский комент закончен.

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Василий Степанофф

Пфф...даже меньше капитализации Газпрома, котороую обещал в 2008 год Миллер.

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