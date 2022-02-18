Meta выбыла из десятки мировых лидеров по капитализации — с сентября она потеряла $513 млрд рыночной стоимости Статьи редакции
В июне капитализация компании составляла $1 трлн, теперь — почти в два раза меньше.
- На первом и втором месте расположились Apple ($2,8 трлн) и Microsoft ($2,2 трлн), на третьем — нефтяная компания Aramco ($2 трлн). На шестом месте, которое раньше занимала Meta, расположилась Tesla ($905 млрд). На десятом — китайская Tencent ($589,8). Она покидала десятку в декабре 2021-го.
- Стоимость акций Meta резко упала после отчётности за 2021 год. Компания впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook.
- FT со ссылкой на мнение управляющего партнёра фонда J Stern & Co Кристофера Россбаха писала, что компания может специально занижать капитализацию — чтобы избежать ограничений в разрабатываемом антимонопольном законопроекте США.
Тесла должна стоить дороже.
Куда еще дороже? И так окупаемость бизнеса сейчас 100 лет
В современном мире это так не работает уже, окупаемся рассчитаны при текущих поставках, ценах, и спросе, но поскольку компания фактически стала формировать новый рынок, способов заработка и увеличения у нее прибыли очень много, я не являюсь адептом Tesla вообще, но та инфраструктура которой они владеют и продолжаю строить, показывают масштабы и планы, текущей положение дел не чем не отличается от эры зарождения Standard Oil, просто мир и люде получили больше инфы и думают что поумнели.
Ну все мой графоманский комент закончен.
Пфф...даже меньше капитализации Газпрома, котороую обещал в 2008 год Миллер.
Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.
Рассказывает Кирилл Малышев, QA Team Lead Master Dеlivery.
Я пришел в Master Delivery в феврале 2021 года и стал вторым in-house тестировщиком в компании. До этого тестированием занимались ребята на аутсорсе. С самого начала мы столкнулись с рядом сложностей: у нас не было продуктовой документации по проекту, тест-кейсы описывались просто…
Шведская концепция flygskam, то есть стыд за совершённые полёты — довольно новая для России идея. Тем не менее значительная часть наших путешественников ищет более зелёные варианты поездок. Конечно, из Москвы во Владивосток не доехать под парусом. Но такой перелёт можно компенсировать или, как говорят экоэнтузиасты, «заофсетить» в пару кликов с…
Константин Мирзаянц утверждает, что при продаже своей доли в Modis договорился о праве её выкупа. Наследники Игоря Сосина заявляют, что предприниматель считал требования несправедливыми.
Сумма в два раза превышает ту, о которой источники говорили до этого.
Любой желающий может стать посредником между компаниями и фрилансерами, считает The Verge и рассказывает, как устроена такая работа.
За 2021 год компания совершила четыре полёта, но готова отправлять в космос ещё больше туристов.