За нарушение запрета регулятор предлагает штрафовать: от 50 тысяч рублей до 1 млн рублей.

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О содержании законопроекта сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Источник издания на финансовом рынке сообщил, что его направили в Минфин.

Законопроект ЦБ запрещает

Организовывать выпуск и обращение частных цифровых валют в России.

Создавать юрлица для оборота криптовалют.

Банка и субъектам национальной платёжной системы владеть частными цифровыми валютами.

Распространять информацию о криптовалютах и их выпуске в стране.

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По данным РБК, за нарушение запретов грозят штрафы: для физлиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 700 тысяч до 1 млн рублей.

За прием криптовалюты в качестве средства платежа ЦБ предлагает штрафы до 50 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для бизнеса. За владение криптовалютой кредитными и финансовыми некредитными организациями — штрафы в 500 тысяч рублей и 1 млн рублей соответственно, пишет Forbes.

ЦБ также предлагает ограничить переводы и приём платежей для тех, кто работает над выпуском и обращением частных криптовалют. Также регулятор хочет получить полномочия, чтобы возбуждать административные дела, если банки владеют криптовалютой.

В январе 2022 года Минфин предложил разделить клиентов криптобирж на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое. В феврале министерство также предложило ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов 50 тысячами рублей. Концепцию Минфина утвердило правительство.