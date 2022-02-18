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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ отправил Минфину законопроект о запрете оборота и выпуска криптовалют в России и прописал в нём наказания Статьи редакции

За нарушение запрета регулятор предлагает штрафовать: от 50 тысяч рублей до 1 млн рублей.

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О содержании законопроекта сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Источник издания на финансовом рынке сообщил, что его направили в Минфин.

Законопроект ЦБ запрещает

  • Организовывать выпуск и обращение частных цифровых валют в России.
  • Создавать юрлица для оборота криптовалют.
  • Банка и субъектам национальной платёжной системы владеть частными цифровыми валютами.
  • Распространять информацию о криптовалютах и их выпуске в стране.

По данным РБК, за нарушение запретов грозят штрафы: для физлиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 700 тысяч до 1 млн рублей.

За прием криптовалюты в качестве средства платежа ЦБ предлагает штрафы до 50 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для бизнеса. За владение криптовалютой кредитными и финансовыми некредитными организациями — штрафы в 500 тысяч рублей и 1 млн рублей соответственно, пишет Forbes.

ЦБ также предлагает ограничить переводы и приём платежей для тех, кто работает над выпуском и обращением частных криптовалют. Также регулятор хочет получить полномочия, чтобы возбуждать административные дела, если банки владеют криптовалютой.

В январе 2022 года Минфин предложил разделить клиентов криптобирж на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое. В феврале министерство также предложило ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов 50 тысячами рублей. Концепцию Минфина утвердило правительство.

15 февраля ЦБ снова раскритиковал план Минфина. Регулятор считает, что криптовалюты создают риски вывода денег из реальной экономики, фондового рынка и банковского сектора и другие угрозы. В тот же день ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля.

#новость #цб

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Airat Kafman

Запретить два раза

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12
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Полноценный колос

Потому что - риски!

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3
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Airat Kafman

Риски неконтролируемых доходов обычных людей, с которых нельзя поиметь процентики или отжать. У нас так не принято.

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13
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Сменить никнейм можно

"Риски неконтролируемых доходов обычных людей"

Мы открыли уникальный способ заработка для каждого, но они не хотят что бы вы были финансово свободны, нам постоянно приходится скрываться в сети и регистрировать новые домены что бы вы могли зарабатывать, мы так хотим что бы вы были счастливы.

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0
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Mik Petrov

Распространять информацию о криптовалютах - это что значит, за простое упоминание о существовании биткоин штраф полляма ?

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5
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Mika Rasulov

Слово «биткоин» идентифицировано.
Товарищ майор, действуйте!

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8
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Типун Понос

Вот это уже перегиб. Мы же не изолированная страна, чтобы делать вид что крипты не существует. Под этот пункт попадают и любые новости и курсы валют... такой закон не одобрят

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0
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Марсель

По моему все делается чтобы быть страной в изоляции

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7
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Григорий Михеев

У них там вообще что-то непонятно с Минфином. Я от темы крипты далек, но видел в новостях, что то Минфин предлагает схему урегулировки крипты, потому что она может принести доход в бюджет, то вот ЦБ наоборот хочет штраф наложить за нее, неясно в общем.

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1
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H Jenkins

Скорей всего имеют в виду рекламу крипты, но создали такую формулировку чтобы не было попыток как-то обойти запрет.

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0
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Агнец невинный

в интернете давно уже ничего нельзя писать и даже читать только одним глазом

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0
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Mik Petrov

Запретить распространять информацию о существовании пенсии не пробовали, чтобы лет через 10 уже даже и слова такого не было.

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7
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Paul Denisevich

А я предлагаю ЦБ пойти нахер

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3
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Влад Борщ

Мне кажется, что нахуй было бы эффективнее. Пока посыл нахуй не запрещён.

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3
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Paul Denisevich

Согласен

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0
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Дмитрий Филиппов

Не ожидал от Набиулиной такой хрени

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Airat Kafman

Никогда такого не было и вот опять

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3
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Tema Borisenko

Ага, а до этого она прям что-то умное делала )))

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Roman Chistyakov

Какой-то очередной вброс

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Павел Река

Нужно Минфину предложить законопроект о запрете ЦБ на территории РФ

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1
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user_90123129312

А Дерипаска в курсе, что его очередную кормушку хотят прикрыть?

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Я не Робот

Главное китайским путём не пойти😵

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0
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Инга Русланова

давно в пути уже. в путине. ударение по вкусу

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Михаил Похеров

Если ЦБ против чего-то, значит надо делать наоборот

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Dimitri

ЦБ устраивает показуху, они якобы совсем независимые и могут пойти против Минфина и Кремля.

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Mik Petrov

Может пора национализировать центробанк

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Dimitri

И напечатать пару квадриллионов рублей. Это все проблемы решит. Каждый станет миллионером.

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Эразм Хемуль

Ну теперь-то заживем! Наконец-то встаем с колен! Это рывок!
А то все почему плохо в экономике раньше было? Потому что крипта была не запрещена!

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Pavel Loginov

Всё так и есть! Страна развивалась хорошо до 2008 года. А потом появился биткойн — то кризис, то другой кризис. Вот сейчас точно опять заживем

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Георгий Чесноков

На кого расчитаны эти пугалки от ЦБ, на юридических лиц, которые хотят принимать оплату в крипте? Если им запретить проводить такие платежи, то значит кто то другой будет получать большую комиссию за конвертацию вот и все. А запретить её нельзя, это посложнения блокировок Телеграм. Её никак не запретить.

ЦБ этим делает приятное только другим иностранным компаниям работающим с криптой или каким-нибудь оффшорам от тех же российский предпринимателей, которые начнут создавать оффшорные компании из-за этих запретов. Соответственно российская казна будет недополучать налогов от этих предпринимателей из-за действий ЦБ.

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Агнец невинный

дак а то больно много юрлиц принимают крипту в качетсве оплаты?

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Андрей Чуринов

Распространять информацию нельзя?? Ну это уже перебор)
Штош, будем читать зарубежные издания

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Pavel Loginov

Почему нет расстрелов как было за валюту в славном СССР?

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Алекс Маркс

А то вдруг рабы станут Господами, Господи и баланс системы нарушится🤣🤣🤣

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Болезненный корабль

Вот у них подгорает)

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