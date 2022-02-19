Microsoft начала переговоры о покупке Activision Blizzard через несколько дней после падения акций из-за скандалов Статьи редакции
Переговоры начались через три дня после публикации The Wall Street Journal о причастности Бобби Котика к домогательствам и притеснениям в компании.
- Microsoft первая обратилась к Activision Blizzard после публикации в WSJ, пишет CNBC cо ссылкой на документы Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).
- 16 ноября WSJ сообщила, что Котик несколько лет знал о жалобах на сексуальные домогательства в компании и сам обвинялся в жестоком обращении с сотрудницами. За четыре дня акции Activision Blizzard упали на 11%, после этого с компанией связались из Microsoft.
- 20 ноября гендиректор Microsoft Сатья Наделла сообщил Котику, что хочет обсудить покупку. Microsoft хотела сделать предложение по цене $80 за акцию, на 32% больше, чем они они тогда стоили. Но Activision Blizzard хотели около $100 за штуку. В итоге конечная цена составила $95 за акцию. На пике в феврале 2021 года акции Activision Blizzard торговались по $103 за штуку.
- В документах SEC указано, что игровая компания рассматривала и другие предложения о покупке, но они поступили в декабре. У Microsoft было пять конкурентов: четыре компании и частный бизнесмен, пишет The Verge. Названия и имена не указаны. Среди претендентов была Meta, сообщали источники Bloomberg.
- Microsoft планирует закрыть сделку до 30 июня 2023 года. Если Activision Blizzard откажется, то ей придётся заплатить Microsoft $2 млрд. Если сделку заблокируют антимонопольные регуляторы, Microsoft должна будет заплатить компенсацию в $2-3 млрд.
- После сделки Котик может получить $600 млн — он владеет 4,3 млн акций Activision Blizzard (при цене $95 за штуку это около $410 млн) и опционом на 2,2 млн акций (это около $200 млн). Если Microsoft решит его уволить, то должен будет заплатить компенсацию в $14,5 млн.
Ну вы прям реактивный. Новости уже 1,5 месяца, а вы решили всем известные данные опубликовать. Кому нафиг нужен этот бессмысленный топик ?
Купил близзардов как раз после их скандалов и резкого падения цены. А продал в тот же день когда они выросли из-за Майкрософт. Как-то так..
Все правильно сделал.
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Отрывок из книги «Новая модель организации. Как построить более сильную и гибкую организацию по правилам ведущих компаний мира», которую выпустило издательство «Бомбора».