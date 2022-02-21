Финансы
Таня Боброва

Курс доллара превысил 80 рублей на фоне обращения Путина, евро приблизился к 91 Статьи редакции

Обновлено в 22:29. Курс доллара на фоне обращения Путина к россиянам превысил 80 рублей, на 22:29 он стоит 80,06 рублей, евро — 90,7.
  • Биржевой курс евро преодолел 90 рублей вечером 21 февраля. На 18:18 мск он составляет 89,42 рублей. В прошлый раз евро поднимался выше 90 рублей 26 января.
  • Курс доллара на Мосбирже на максимуме 21 февраля составлял 79,69 рублей. На 18:18 мск — 78,96 рублей.
  • Рубль существенно упал к доллару и евро на опасениях, что Россия признает независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». 21 февраля Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности заявил, что сегодня примет решение.
  • Российский рынок также усилил падение, отмечает Forbes. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с ноября 2020 года. На 17:47 мск он составлял 1943,3 пункта, падение на 13,3%. Индекс РТС в это время падал на 16% — до 1168,1 пункта.
Члены Совбеза РФ поддержали идею признать ДНР и…
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы…
tjournal.ru

#новость #курсывалют

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Виктор Юхименко

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7 комментариев
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evilnw

А можно хоть на один годик забыть о чужих проблемах и начать решать собственные? 8 лет подряд падают доходы населения, растут налоги и т.д.

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181
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Карфаген должен быть разрушен

Ты что, у нас нет никаких проблем

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66
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Василий Степанофф

Ты бы глянул заседание Совбеза России - это какая-то пародия на здравый смысл. Заикающийся Нарышкин (на минуточку, директор службы внешней разведки), клоун Золотов - этот вообще словно из мультика персонаж. Там ни о каких перспективах и нормальной жизни граждан речи быть не может.

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42
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Mesye Sharl-Maximilyen

- Владимир Владимирович, я поддерживаю вход дыныры в состав российской федерации
- Идиот, ты 5 слов не можешь выучить, мы про независимость говорим.

(С) Кто смотрел, тот в теме.

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30
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Василий Степанофф

С другой стороны, хороший ход - окружаешь себя полными дураками и на их фоне выглядишь мудрым и справедливым правителем.

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8
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Mesye Sharl-Maximilyen

Очевидно, что раз всем было сказано, говорите мы за независимость, то их завтра признают...
Но. Есть и другой шанс, щас путин с Байденом встретятся и он им покажет, смотри старик с какими идиотами я работаю, я тут самый адекватный, дай мне с чем можно отполсти нормально.
Но второй вариант может быть только, если он адекватный. А я сильно в этом сомневаюсь.

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0
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Василий Степанофф

Там хоть кто-нибудь проявил капельку здравомыслия?

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Да, Матвиенко, она выпила перед выступлением. И Медведев не опухший был

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2
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Василий Степанофф

Может быть Генпрокурор, его выступление просто выпилили.

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1
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Ivan Off

Я чот не понял кто кому чего покажет. Можна падробнее? И па вазможнасти в картинках.

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0
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Никита Павлов

Работать не пробовали?

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–158
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Alex

В два раза больше всем Россиянам работать, которые заняты в реальном секторе экономики? Спасибо за совет.

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52
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Никита Павлов

Зачем работать в два раза больше? Если человек в 2014 получал условно 50к и сейчас все еще 50к - кто виноват опять? Путин? Байден? Навальный?

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–77
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Цкуро Бесцветный

Не, в 2014 50Круб. - это было 1700 долл, а в 2022 - менее 700 долл.
Даже если в 2 раза больше работать - это всего 1400 долл. Даже до 2014 не дотягивает.

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56
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Andrey Savchenko

И надо не забывать, что доллары тоже не те, что были в 2014.
И 700 долларов сейчас это наверное 500 в 2014...
Так что раза в три надо больше работать

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6
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Никита Маков

Это немного не так работает.

Ну хорошо, я занимаюсь бизнесом, зарабатываю все больше, все збс. Это к сожалению никак не решает проблемы с тем, что основная масса людей живет все хуже и хуже. Что означает, что, во-первых, клиентов у бизнеса будет становиться все меньше, т.к. население нищает, а хотелось бы все же наоборот, а, во-вторых эта масса людей, она не где-то там, она вот прямо вокруг.

Когда уровень жизни населения падает, растет уровень преступности, начиная от снятия колес с машины во дворе и заканчивая большей вероятностью прямого грабежа, или обворовывания квартиры. И даже если заработать еще больше и купить квартиру в дорогом ЖК с охраной, такими же успешными соседями вокруг и вот этим всем, ты все равно постоянно будешь контактировать с теми, кто денег заработать по каким-то причинам не смог. А ту квартиру при этом еще купить надо, а рынок-то сжимается с падением покупательской способности, так что может неожиданно оказаться, что вчера ты успешный бизнесмен, а сегодня бизнес уже убыточен и проблема с тем же снятием колес с машины уже не стоит, т.к. машину продать пришлось.

Окей, предположим, что мы продаем золотые унитазы, спрос среди чиновников стабилен, деньги у них есть, значит и у нас все хорошо, проблемы нищих нас не касаются, везде ездим на машине, гуляем в парке своего же элитного ЖК, и т.д. Однако то самое беднеющее население начинает воспринимать тебя с ненавистью, мол мы тут хрен без соли доедаем, а он вона буржуй на мерседесе катается, и чем дальше, тем больше. Я бы не хотел жить в мире, где тебя ненавидят примерно все люди, занимающиеся повышением комфорта твоей жизни, от домработницы до официанта в ресторане, т.к. ничем хорошим это не закончится.

Мы вот пока где-то на стадии снятия колес, их реально начали опять скручивать даже во вполне норм районах Мск, но лиха беда начало, медианная зп в 2013 по Росстату была под 700 баксов, а в 2021 - уже 460-470, смотря по какому курсу считать. Ну вот еще на соточку-полторы упадет, что вполне вероятно с нашими геополитическими амбициями, и вернемся мы к гоп-стопам у метро, причем даже в столице, а упадет еще и за пределы МКАДа на том мерседесе уже и выезжать будет опасно. И что тогда толку от того, что лично у тебя все хорошо?

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53
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Металлургический лолипоп

Вы забыли упомянуть про неиллюзорную возможность потери бизнеса, если он вдруг приглянется силовикам. Причину найти очень просто, она может быть любой. Как пример недавний - Рольф.

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11
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AlexSam

БРАВО! +++

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1
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Никита Блинов

Очень сильно бро , без шуток.

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1
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Никита Павлов

Можно уйти в бизнес, если мало получаете

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–83
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Сергей Никитин

Обязательно уйдем, но не в юрисдикции РФ.

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42
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BadDaytrader ∞

Мамкин бизнесмен?))

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26
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Roman Malyshev

Никак иначе

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0
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Иванов Олег

Все в бизнес не уйдут, а благополучие страны зависит в первую очередь от средних зарплат. Быть богатым в африке - приятного мало. Могут и зарезать за 100$.

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16
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Ivan Off

Благополучие страны зависит от скреп. Понимать надо.

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0
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Краткий Илья

Дмитрий Анатольевич, палитесь пиздец как

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11
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Kirill Sidorov

И проебать ещё больше )

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4
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Металлургический лолипоп

Это видимо закладочный бизнес? :-)

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2
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Дмитрий Филиппов

ты прям бессмертный

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1
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Sergey Ontime

А на бизнес работают кто?

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0
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Никита Павлов

Наемные рабочие? Вам премьер еще много лет назад дал совет - не нравится - идите в бизнес

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–36
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Алексей Никитенко

Ему очевидно всё нравится.

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2
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Пабы старой Руси

Алишер тоже хотел в бизнес уйти

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0
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Алина Цазева

согласна, у него прям грандиозны планы были, а получилось, как получилось

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0
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Artyom Fedyanin

а так можно было? Спасибо, кэп

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13
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Philip Poteryahin

Никита блять выложите фотографию, ну дайте на вас посмотреть, кто ты мистер Рубль?!?!

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1
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Илья Шишкунов

У них нет никаких проблем, чем ниже падает рубль, тем выгоднее платить населению рублёвые зарплаты и отжимать бизнес

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20
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Василий Степанофф

Можно было еще и неплохо шортануть без всяких долларов.

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0
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lakoros

Сша что-то не хотят решать собственные.

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–37
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Виктор

Предлагаете им тоже помочь?

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35
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Mik Petrov

Со временем поможем и им

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–34
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Карфаген должен быть разрушен

А нам кто поможет?

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14
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semen matrasov

С нами бог.)))

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6
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Ivan Off

с нами армия и флот
а вы что хотели? )))))

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–13
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Αлексей Μихеев

Я думал, это мы с ними. Народ, который спонсирует всю эту компанию и кампанию.

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8
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Ivan Off

Ых, с каких это пор народ спонсирует а не участвует? Я что-то пропустил?

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–1
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Константин Носков

У нас же и так "всё хорошо"... (сарказм)

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1
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Цкуро Бесцветный

Вообще-то решают, успешно продавая трежерис по всему миру и периодически повышая порог госдолга.

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0
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Андрей Верижников

Сепаратизм! Держите иностранного агента!

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2
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Pavel Loginov

В думе всё ок, даже 13 зарплата лишняя

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2
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Игорь Варнавский

А защита своих людей - это чужая проблема? Вообще-то безопасность - первейшая задача государства.

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–10
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art3

Нах иди

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1
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Superposition

20 лет подряд?

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0
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Андрей Пестов

Ты что, да Запад хуже живёт ты что) А если честно, то это ужас

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0
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Andreas Kraut

они считают это не чужими проблемами. все постсоветское пространство у них считается "своим", просто еще недоработано. ну до 2036 года есть время....

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0
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Алексей Бурнатный

Ты что. Здесь нет населения, здесь налогоплательщики.

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0
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Sergey Bespalov

Это выход из ловушки средних доходов.

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0
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ilia

Ну вы че - лучше говорить россиянам о том, сколько украинцев уехали в Европу на заработки и про тарифы ЖКХ - ТАМ!

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0
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андрей шторм

Шкура

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–1
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Дед Велосипед

Бендеровец?

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–3
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Ilya Plushkin

Очень печалит когда ЗП в рублях, а цены вокруг закреплены к какой то другой валюте

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79
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Wall Street Shadow

Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета выросли.

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76
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Виктор

А мы раньше покупали товар за 32 рубля, а теперь за 79. Что мы делаем не так?

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44
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Карфаген должен быть разрушен

Зачем-то считаете в рублях, это совершенно невыгодно.
Считайте в долларах, иногда еда будет дешевле, чем в Европе

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14
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Виктор

Но если считать в долларах, то выяснится, что недвижимость не дорожает, а зарплаты с пенсиями и вовсе скукоживаются?

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10
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Карфаген должен быть разрушен

А это в рублях считайте

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80
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Сергей S.L.

Так любая зависимая валюта себя ведёт. Особенно в спекулятивной экономике.

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0
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Гуманитарный Даниль

А вы качество еды в Европе и РФ не пробовали сравнивать? Многие продукты из тех что продают в «Магнитах» и «Пятёрочках» не прошли бы никакие проверки в нормальных европейских странах. Недорогая еда в России — это та ещё мерзость.

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4
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Карфаген должен быть разрушен

Зато патриотизмом приправлена

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3
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Викторович

просто зазеркальная экономика)

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1
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Аналитик

поправка. не 32 рубля, а 32000 рублей.
1 к 1 рубль был в начале 90 года, а с 91 полетел и на данный момент курс обвалился в 79000 раз.

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3
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Ioanne

Сколько долларов готовы купить по такой цене?

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0
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Аналитик

по какой? 1 рубль - это 1000 рублей. Три нуля убрали только для удобства

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1
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Илья Шишкунов

Самое забавное, что эта цитата Путина до сих пор не понятна большинству людей, очень наглая и бесчувственная позиция

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2
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Ivan Off
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0
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Valeryi

Не, ну тогда все в порядке

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1
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Egor Chusov

https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ

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1
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Anatole Bogart

Почему copyright не поставил?:)))
Наверное, не все в теме)

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0
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Никита Павлов

Не пробовали больше зарабатывать?

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–34
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Ildar S

По-хорошему тут менять страну надо, а не пахать больше. Каждое ваше повышение в рублевых доходах будет рано или поздно съедаться очередной авантюрой авторитаристов, на которых вы повлиять никак не можете. А если еще свифт отключат и операции с долларами запретят, то тоже самое с валютными доходами. Точнее, их уже просто не станет.

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22
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Александр Королёв

Но ты всё равно кучу денег теряешь, даже если больше зарабатываешь. Представь, что ты ты мог себе позволить при курсе 30р за доллар.

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1
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Sergey L.

Истину глаголишь , мудрые слова 😵‍💫☝🏻

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1
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Джон Картошкин

А оно всё от того, что кроме срубленных ёлок мы ничего не производим. Даже картоха батькина

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0
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Dima Kurilov

Я бы и с елками поспорил( На НГ покупали елку в Леруа Мерлен: классная, пушистая, долго стояла. Прибалтийская - дешевле, чем куцые отечественные на уличных ярмарках.

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2
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Артём Календжян

В Эстонии со времён Первой республики лесная промышленность — важнейшая отрасль. У них на это зуб наточен.

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0
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Anton Gridz

Всё верно. Брал пихту на НГ, она была из Польши.

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0
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Карфаген должен быть разрушен

До 2014 с этим не было никаких проблем

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0
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okman

Производи товар и выставляй цену в рублях. Кто мешает?

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0
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Аналитик

Где этот чувак? Он явно что-то знает, потому как слишком точно все идет по его посту. Он это написал 10 дней назад. Там он еще много чего интересного писал.

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54
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Илья Шишкунов

@Маркетологов к стенке

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10
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Anton Salimov

Да, почитал его комменты, парень хорош, при том что все комменты заминусованы

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9
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Аналитик

Заминусовали походу из-за того, что этого еще не произошло тогда. Очень бы хотелось почитать его каменты сейчас, но с 11 февраля ни одного комментария.

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1
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N N

Забанили (надеюсь, временно)

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1
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Anton Salimov

Как ты это понял?

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0
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Аналитик

блин, а ведь реально наверно, еще и этот пост удалили. А как можно попросить админов разбанить?

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0
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Nik N

А за что его банить? Там кроме его заминусованного мнения и нет ничего такого

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0
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Аналитик

это я не знаю, может и не забанен

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0
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Nik N

Скорей наловил минусов, плюнул и ушёл

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0
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Anton Salimov

Меня недавно vc банил, на десктопе бан, в приложении все работало 😬 на будущее))

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Ну пока только про провокации сходится, а для таких предсказаний не нужно быть знакомым с генералами. Это же очевидно.
На деле же, чтобы армия рф продвинулась дальше линии разграничения с территории рф придется месяц утюжить градами укрепления Украинцев. Либо гнать всех срочников буквально в качестве мяса.

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1
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Аналитик

автор писал, что все действия расписаны заранее со всеми сторонами, поэтому столкновения будут формальными. В Крыму например Украинской армии поступил приказ не открывать огонь, хотя они превосходили наши войска в несколько раз. Значит есть третья сторона, которая все контролирует и всем управляет.
Посмотрим, если вхождение назначено на 28 февраля, как говорит тс, то значит и во всем другом он прав. Точные даты без знания никто знать не может.

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–2
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Mesye Sharl-Maximilyen

Ну, автор и зомби апокалипсис предсказывал после повального чипирования.

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4
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Аналитик

Я уже ничему не удивлюсь, особенно на фоне того, как всех загнали по домам из-за короны.

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1
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Ivan Off

В Крыму была украинская армия? Ух ты, когда?

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0
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Аналитик

1 марта Сергей Аксёнов переподчинил себе все силовые структуры республики и официально обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АРК»[149][150]. В тот же день Путин получил от Совета Федерации право на использование Вооружённых Сил России на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране»[151][149]. В начале марта российскими военнослужащими и крымскими отрядами самообороны были блокированы все военные объекты украинских вооружённых сил в Крыму[77]. Украинским военным был поставлен ультиматум: «или перейти на сторону крымской власти, или сложить оружие, или уехать» с территории полуострова[152], в противном случае им был обещан штурм воинских частей[153]. В условиях отсутствия чётких приказов из Киева военнослужащие Украины не оказали вооружённого сопротивления российским войскам, что позволило последним захватить без боя украинские военные базы и гарнизоны на полуострове[15

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1
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Ivan Off

Все супер в рассказе, только украинской армии не видно. Где она?

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–1
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Аналитик

вы хотите сказать, что в Крыму не было гарнизонов и воинских частей Украины?

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2
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Ivan Off

Я ничо не хочу сказать. Просто спросил.

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–2
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Анон Плиз

А зачем кому-то продвигаться дальше линии разграничения?

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1
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Mesye Sharl-Maximilyen

В "конституциях" лыныры и дыныры они указаны в территориях 2013 года, т.е. 2/3 их территорий "оккупированы" Украиной.
Это если говорить про глявитцкий инцидент, который можно этим фактом создать.
А так, ну понятно кому, великому геополитику, сумевшему сплотить весь мир.

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1
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Ivan Off

Зеленскому, что ль? Уточняйте, а то люди мы темные...

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0
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Ivan Off

Да никто не будет продвигаться и до линии. Только признают, как все бравые незалежные, как один, уедут на заработки в Варшаву )) Джавелины, конечно, оставят, с ними не пустят.

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–1
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Gleb K

Возможно не может писать комментарии из-за минусов. Попробуйте поднять рейтинг плюсами.

Ответить
1
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Pavel Loginov

Ну, тогда готовьте кэш к распродаже

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0
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DmitriyB

скорее будет подорожание всего, даже то, что производят у нас

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2
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Ivan Off

Да он этот сценарий и писал.

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0
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Alex Le

Не подъёмно. Армия говно. Да и денег нет для таких валютных колебаний.

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0
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S.Z

странно что заминусили, 10 дней назад это было как бы уже очевидно

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0
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Эксперт во всем

Делаем ставки, сколько мы будем страдать за это решение - 10, 20 лет?

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37
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Илья Попов

Вы, эксперт во всем, вы должны знать.

Ответить
43
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Эксперт во всем

Тут нужен эксперт по экспертам. ) но если признаём, доллар по 100 это будет сказочно дёшево )

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4
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Ivan Off

Вот видите! Зачем страдать? Сказочно дешево - это ж просто сказка.

Ответить
2
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Андрей Рядькин

Я думаю надо заканчивать с этим клубом любителей мазохизма. Жизнь одна и надо пробовать ее прожить в других условиях

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0
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Илья Попов

Вы являетесь экспертам экспертов.😊👍

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0
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Александр Королёв

И конвектировать удобо

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0
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Артём Календжян

Сначала я сомневался в вашей экспертности. Но это сверхдорогое НФТ за $2 миллиона... Которое вы, конечно, купили, а не заскриншотили, меня убедило! Подписка, лайк, дунат

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2
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semen matrasov

Это буржуи в кайф живут, мы страдаем и через это спасаемся от гиены огненной.

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1
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Andreas Kraut

страдания вечны. они не измеряются годами.
да и тебе же сказали - попадешь в рай, не ссы.

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0
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Blackrock

Веселят люди кто переживает о курсе доллара. Вас не сегодня завтра из запаса заберут, а вам курс видишь ли не нравится)

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27
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semen matrasov

Хожу в солярий и учу таджикский.

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13
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Александр Блохин

Из запаса никто не заберёт. Ну вот как вы это видите? Вас в наручниках куда-то привезли. И чего дальше? Там вас самого охранять нужно, чтобы не убежали домой.

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0
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Blackrock

Армия знает как таких паникеров заставлять идти в атаку не переживайте )))
П.с. Загради́тельные отря́ды, заградотря́ды — воинские подразделения, которые использовались в ходе войн с древних времён. Основной целью заградительных отрядов было предотвращение бегства с поля боя и отступления войск[1]. Являлись постоянными или временными воинскими формированиями, создаваемые для выполнения боевой или специальной задачи[2].

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–1
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Александр Блохин

Сейчас не то время. Ну или просто все вернутся в 1937-й.

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0
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Владимир Мокров

Не какое? Если бы было не то время, то сейчас бы не было разговоров о том что завтра война.

Ответить
3
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Blackrock

А какое ?)

Ответить
–1
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25 лет Октября

Очередные геополитические успехи.

Ответить
30
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Стас Плюснин

Россия перед выбором , доллар по 300 или дальновидность

Ответить
22
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Sergey L.

😂😂😂😂😂 к сожалению мы знаем уже ответ!)

Ответить
10
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Никита Павлов

За один доллар вы получите аж 300 рублей! Это плохо?

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7
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Виктор

А где вы его возьмете? )

Ответить
2
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Никита Павлов

Я? Выведу с бинанса.

Ответить
0
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Виктор

Скрепно

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7
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Николай Климо

И отдадите на валютном контроле

Ответить
2
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Цкуро Бесцветный

А с бинанса разве только внутри России можно выводить? )))

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0
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Vladimir Ignatov

Судя по комментам, воевать поедут айтишники из России, чтобы поднимать свои зарплаты, а затем в камментах угорать: ыгыгыыыы, доллар по триста, вы все нищуки, а я среди вас шейх.

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0
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Andrei Apanasik
Ответить
17
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Никита Павлов

А что не так? Лично я получаю зарплату в рублях и мне этот доллар не нужен. Раньше за один доллар мне давали 70 рублей, а теперь уже почти 80, что плохого то?

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–82
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Максим Милованов

отдыхаете где, в рф? Телефон, компьютер полностью из российских компонентов? Бытовая техника вся российская? Сантехника вся российская? Продукты тоже? Лекарства?

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20
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SilanseR

Попрошу заметить, отдых в России в разы дороже зарубежного и во столько же раз хуже

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45
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Никита Павлов

Да, отдыхаю в крыму, телефон российский, компьютер на эльбрусе, бытовая техника - российская.

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–41
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Truba Shatal

Про комп на эльбрусе пруф или пиздабол

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12
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Нехороший диод

Чувак угарает, а вы ведётесь:)

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36
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Джон Сильвер

Нет. Весна же уж почти

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0
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Никита Павлов

Зачем? вы мне так не верите? Я уже давно на эльбрусе, он превзошел амд и интел лет на 15 в развитии

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–5
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Blackrock

Только вчера был на Эльбрусе, вас там не видел не надо врать!

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11
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Ivan Off

Он не врет, я его видел

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15
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Eliot Ness

Жир с экрана потек, завязывайте

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0
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Никита Павлов

Мне вот просто интересно, тут публика бездумно жмет минус не читая? Не зная контекста? Ору конечно

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–13
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Павел

Просто публика уже устала от чересчур умных сарказмирующих шутников.

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40
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Ivan Off

Ты сарказмы забыл проставить. Получилось глупо. Ну, ори, конечно, что уж тут.

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7
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Никита Павлов

Мне кажется эту фразу я видел с 2014 года в интернете раз 100, но каждый раз где бы я её не написал - у всех рвет очко.

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–3
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Nik N

Тогда результат ты знал до того как написал сообщение, не скучно?

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1
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Дмитрий Иванов

Полстраны так на полном серьёзе думают.

Это, знаете, как сказать, что у вас есть самый близкий невидимый друг со сверхспособностями, вы с ним разговаривате каждый день, а на моменте, когда вас попытаются отправить в психбольницу, пояснить, что имеете в виду Иисуса.

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1
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Aleksey Ivashov

Ты считай наоборот, раньше на свою ЗП ты мог купить 500 баксов, а теперь 300.

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2
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Никита Павлов

А зачем мне доллар? Вопрос то был в этом, я получаю зп в рублях, доллары не покупаю, трачу рубли

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–12
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Виктор

Это вам только кажется. В отсутствие собственного производства мы все тратим доллары

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4
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Aleksey Ivashov

Самый простой пример, это стоимость великого и ужасного Айфона, он как стоил 900$ в Америке, так и стоит, а теперь давайте посмотрим разницу в стоимости айфонов разных лет у нас! И так во всем. У нас нет своего intel или amd, нет своего samsung или lg, нет своего того же apple или "топ засвоиденьги" xiaomi. И как бы вам не хотелось, мы очень щависим от доллара, не смотря на то, что получаем зарплату в рублях

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2
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Тимур Петров

Не понял, ну был у нас свой эпл, они также повышали цены с повышением курса. Зачем продавать местным за копейки, когда можно за валюту на экспорт.

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0
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Виктор

Внутренний рынок выгоднее - не требует локализации, меньше издержек на логистику, нет возни с таможней. Т.ч. получается все-равно дешевле

Но главное, будь у нас свой эпл, мы бы жили в другой стране, где эпл в принципе может появиться

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1
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Александр Королёв

Ну в северной Корее есть свои телефоны, мне от этого жить там не хочется

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0
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Артём Календжян

байт зашёл слишком далеко, лёд в каментах тоньше некуда

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2
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Алекс Маркс

Потому что Мы Колония, деревянные билеты лишь для местного пользования))))

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1
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Илья Попов

Скоро получите 300 рублей за один доллар. Отлично, радуйтесь.

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0
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Евгений Ларин

Доллар нужен не тебе, а импортерам всего то что ты ешь надеваешь и тд

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0
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DmitriyB

Цена нефти почти 100$, почему курс не возвращается к уровню 2013 года?

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3
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25 лет Октября

Потому что все что сверх 40$ идет в фонд народного страдания.

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24
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Сергей Иванов