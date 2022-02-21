Курс доллара превысил 80 рублей на фоне обращения Путина, евро приблизился к 91 Статьи редакции
- Биржевой курс евро преодолел 90 рублей вечером 21 февраля. На 18:18 мск он составляет 89,42 рублей. В прошлый раз евро поднимался выше 90 рублей 26 января.
- Курс доллара на Мосбирже на максимуме 21 февраля составлял 79,69 рублей. На 18:18 мск — 78,96 рублей.
- Рубль существенно упал к доллару и евро на опасениях, что Россия признает независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». 21 февраля Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности заявил, что сегодня примет решение.
- Российский рынок также усилил падение, отмечает Forbes. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с ноября 2020 года. На 17:47 мск он составлял 1943,3 пункта, падение на 13,3%. Индекс РТС в это время падал на 16% — до 1168,1 пункта.
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А можно хоть на один годик забыть о чужих проблемах и начать решать собственные? 8 лет подряд падают доходы населения, растут налоги и т.д.
Ты что, у нас нет никаких проблем
Ты бы глянул заседание Совбеза России - это какая-то пародия на здравый смысл. Заикающийся Нарышкин (на минуточку, директор службы внешней разведки), клоун Золотов - этот вообще словно из мультика персонаж. Там ни о каких перспективах и нормальной жизни граждан речи быть не может.
- Владимир Владимирович, я поддерживаю вход дыныры в состав российской федерации
- Идиот, ты 5 слов не можешь выучить, мы про независимость говорим.
(С) Кто смотрел, тот в теме.
С другой стороны, хороший ход - окружаешь себя полными дураками и на их фоне выглядишь мудрым и справедливым правителем.
Очевидно, что раз всем было сказано, говорите мы за независимость, то их завтра признают...
Но. Есть и другой шанс, щас путин с Байденом встретятся и он им покажет, смотри старик с какими идиотами я работаю, я тут самый адекватный, дай мне с чем можно отполсти нормально.
Но второй вариант может быть только, если он адекватный. А я сильно в этом сомневаюсь.
Там хоть кто-нибудь проявил капельку здравомыслия?
Да, Матвиенко, она выпила перед выступлением. И Медведев не опухший был
Может быть Генпрокурор, его выступление просто выпилили.
Я чот не понял кто кому чего покажет. Можна падробнее? И па вазможнасти в картинках.
Работать не пробовали?
В два раза больше всем Россиянам работать, которые заняты в реальном секторе экономики? Спасибо за совет.
Зачем работать в два раза больше? Если человек в 2014 получал условно 50к и сейчас все еще 50к - кто виноват опять? Путин? Байден? Навальный?
Не, в 2014 50Круб. - это было 1700 долл, а в 2022 - менее 700 долл.
Даже если в 2 раза больше работать - это всего 1400 долл. Даже до 2014 не дотягивает.
И надо не забывать, что доллары тоже не те, что были в 2014.
И 700 долларов сейчас это наверное 500 в 2014...
Так что раза в три надо больше работать
Это немного не так работает.
Ну хорошо, я занимаюсь бизнесом, зарабатываю все больше, все збс. Это к сожалению никак не решает проблемы с тем, что основная масса людей живет все хуже и хуже. Что означает, что, во-первых, клиентов у бизнеса будет становиться все меньше, т.к. население нищает, а хотелось бы все же наоборот, а, во-вторых эта масса людей, она не где-то там, она вот прямо вокруг.
Когда уровень жизни населения падает, растет уровень преступности, начиная от снятия колес с машины во дворе и заканчивая большей вероятностью прямого грабежа, или обворовывания квартиры. И даже если заработать еще больше и купить квартиру в дорогом ЖК с охраной, такими же успешными соседями вокруг и вот этим всем, ты все равно постоянно будешь контактировать с теми, кто денег заработать по каким-то причинам не смог. А ту квартиру при этом еще купить надо, а рынок-то сжимается с падением покупательской способности, так что может неожиданно оказаться, что вчера ты успешный бизнесмен, а сегодня бизнес уже убыточен и проблема с тем же снятием колес с машины уже не стоит, т.к. машину продать пришлось.
Окей, предположим, что мы продаем золотые унитазы, спрос среди чиновников стабилен, деньги у них есть, значит и у нас все хорошо, проблемы нищих нас не касаются, везде ездим на машине, гуляем в парке своего же элитного ЖК, и т.д. Однако то самое беднеющее население начинает воспринимать тебя с ненавистью, мол мы тут хрен без соли доедаем, а он вона буржуй на мерседесе катается, и чем дальше, тем больше. Я бы не хотел жить в мире, где тебя ненавидят примерно все люди, занимающиеся повышением комфорта твоей жизни, от домработницы до официанта в ресторане, т.к. ничем хорошим это не закончится.
Мы вот пока где-то на стадии снятия колес, их реально начали опять скручивать даже во вполне норм районах Мск, но лиха беда начало, медианная зп в 2013 по Росстату была под 700 баксов, а в 2021 - уже 460-470, смотря по какому курсу считать. Ну вот еще на соточку-полторы упадет, что вполне вероятно с нашими геополитическими амбициями, и вернемся мы к гоп-стопам у метро, причем даже в столице, а упадет еще и за пределы МКАДа на том мерседесе уже и выезжать будет опасно. И что тогда толку от того, что лично у тебя все хорошо?
БРАВО! +++
Очень сильно бро , без шуток.
Можно уйти в бизнес, если мало получаете
Обязательно уйдем, но не в юрисдикции РФ.
Мамкин бизнесмен?))
Никак иначе
Все в бизнес не уйдут, а благополучие страны зависит в первую очередь от средних зарплат. Быть богатым в африке - приятного мало. Могут и зарезать за 100$.
Благополучие страны зависит от скреп. Понимать надо.
И проебать ещё больше )
ты прям бессмертный
А на бизнес работают кто?
Наемные рабочие? Вам премьер еще много лет назад дал совет - не нравится - идите в бизнес
Ему очевидно всё нравится.
Алишер тоже хотел в бизнес уйти
согласна, у него прям грандиозны планы были, а получилось, как получилось
а так можно было? Спасибо, кэп
Никита блять выложите фотографию, ну дайте на вас посмотреть, кто ты мистер Рубль?!?!
У них нет никаких проблем, чем ниже падает рубль, тем выгоднее платить населению рублёвые зарплаты и отжимать бизнес
Можно было еще и неплохо шортануть без всяких долларов.
Сша что-то не хотят решать собственные.
Предлагаете им тоже помочь?
Со временем поможем и им
А нам кто поможет?
С нами бог.)))
с нами армия и флот
а вы что хотели? )))))
Я думал, это мы с ними. Народ, который спонсирует всю эту компанию и кампанию.
Ых, с каких это пор народ спонсирует а не участвует? Я что-то пропустил?
У нас же и так "всё хорошо"... (сарказм)
Вообще-то решают, успешно продавая трежерис по всему миру и периодически повышая порог госдолга.
Сепаратизм! Держите иностранного агента!
В думе всё ок, даже 13 зарплата лишняя
А защита своих людей - это чужая проблема? Вообще-то безопасность - первейшая задача государства.
Нах иди
20 лет подряд?
Ты что, да Запад хуже живёт ты что) А если честно, то это ужас
они считают это не чужими проблемами. все постсоветское пространство у них считается "своим", просто еще недоработано. ну до 2036 года есть время....
Ты что. Здесь нет населения, здесь налогоплательщики.
Это выход из ловушки средних доходов.
Ну вы че - лучше говорить россиянам о том, сколько украинцев уехали в Европу на заработки и про тарифы ЖКХ - ТАМ!
Шкура
Бендеровец?
Очень печалит когда ЗП в рублях, а цены вокруг закреплены к какой то другой валюте
Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета выросли.
А мы раньше покупали товар за 32 рубля, а теперь за 79. Что мы делаем не так?
Зачем-то считаете в рублях, это совершенно невыгодно.
Считайте в долларах, иногда еда будет дешевле, чем в Европе
Но если считать в долларах, то выяснится, что недвижимость не дорожает, а зарплаты с пенсиями и вовсе скукоживаются?
А это в рублях считайте
Так любая зависимая валюта себя ведёт. Особенно в спекулятивной экономике.
Зато патриотизмом приправлена
просто зазеркальная экономика)
поправка. не 32 рубля, а 32000 рублей.
1 к 1 рубль был в начале 90 года, а с 91 полетел и на данный момент курс обвалился в 79000 раз.
Сколько долларов готовы купить по такой цене?
по какой? 1 рубль - это 1000 рублей. Три нуля убрали только для удобства
Самое забавное, что эта цитата Путина до сих пор не понятна большинству людей, очень наглая и бесчувственная позиция
Не, ну тогда все в порядке
Почему copyright не поставил?:)))
Наверное, не все в теме)
Не пробовали больше зарабатывать?
По-хорошему тут менять страну надо, а не пахать больше. Каждое ваше повышение в рублевых доходах будет рано или поздно съедаться очередной авантюрой авторитаристов, на которых вы повлиять никак не можете. А если еще свифт отключат и операции с долларами запретят, то тоже самое с валютными доходами. Точнее, их уже просто не станет.
Но ты всё равно кучу денег теряешь, даже если больше зарабатываешь. Представь, что ты ты мог себе позволить при курсе 30р за доллар.
Истину глаголишь , мудрые слова 😵💫☝🏻
А оно всё от того, что кроме срубленных ёлок мы ничего не производим. Даже картоха батькина
Я бы и с елками поспорил( На НГ покупали елку в Леруа Мерлен: классная, пушистая, долго стояла. Прибалтийская - дешевле, чем куцые отечественные на уличных ярмарках.
В Эстонии со времён Первой республики лесная промышленность — важнейшая отрасль. У них на это зуб наточен.
Всё верно. Брал пихту на НГ, она была из Польши.
До 2014 с этим не было никаких проблем
Производи товар и выставляй цену в рублях. Кто мешает?
Где этот чувак? Он явно что-то знает, потому как слишком точно все идет по его посту. Он это написал 10 дней назад. Там он еще много чего интересного писал.
Да, почитал его комменты, парень хорош, при том что все комменты заминусованы
Заминусовали походу из-за того, что этого еще не произошло тогда. Очень бы хотелось почитать его каменты сейчас, но с 11 февраля ни одного комментария.
Забанили (надеюсь, временно)
Как ты это понял?
блин, а ведь реально наверно, еще и этот пост удалили. А как можно попросить админов разбанить?
А за что его банить? Там кроме его заминусованного мнения и нет ничего такого
это я не знаю, может и не забанен
Скорей наловил минусов, плюнул и ушёл
Меня недавно vc банил, на десктопе бан, в приложении все работало 😬 на будущее))
Ну пока только про провокации сходится, а для таких предсказаний не нужно быть знакомым с генералами. Это же очевидно.
На деле же, чтобы армия рф продвинулась дальше линии разграничения с территории рф придется месяц утюжить градами укрепления Украинцев. Либо гнать всех срочников буквально в качестве мяса.
автор писал, что все действия расписаны заранее со всеми сторонами, поэтому столкновения будут формальными. В Крыму например Украинской армии поступил приказ не открывать огонь, хотя они превосходили наши войска в несколько раз. Значит есть третья сторона, которая все контролирует и всем управляет.
Посмотрим, если вхождение назначено на 28 февраля, как говорит тс, то значит и во всем другом он прав. Точные даты без знания никто знать не может.
Ну, автор и зомби апокалипсис предсказывал после повального чипирования.
Я уже ничему не удивлюсь, особенно на фоне того, как всех загнали по домам из-за короны.
В Крыму была украинская армия? Ух ты, когда?
1 марта Сергей Аксёнов переподчинил себе все силовые структуры республики и официально обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АРК»[149][150]. В тот же день Путин получил от Совета Федерации право на использование Вооружённых Сил России на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране»[151][149]. В начале марта российскими военнослужащими и крымскими отрядами самообороны были блокированы все военные объекты украинских вооружённых сил в Крыму[77]. Украинским военным был поставлен ультиматум: «или перейти на сторону крымской власти, или сложить оружие, или уехать» с территории полуострова[152], в противном случае им был обещан штурм воинских частей[153]. В условиях отсутствия чётких приказов из Киева военнослужащие Украины не оказали вооружённого сопротивления российским войскам, что позволило последним захватить без боя украинские военные базы и гарнизоны на полуострове[15
Все супер в рассказе, только украинской армии не видно. Где она?
вы хотите сказать, что в Крыму не было гарнизонов и воинских частей Украины?
Я ничо не хочу сказать. Просто спросил.
А зачем кому-то продвигаться дальше линии разграничения?
В "конституциях" лыныры и дыныры они указаны в территориях 2013 года, т.е. 2/3 их территорий "оккупированы" Украиной.
Это если говорить про глявитцкий инцидент, который можно этим фактом создать.
А так, ну понятно кому, великому геополитику, сумевшему сплотить весь мир.
Зеленскому, что ль? Уточняйте, а то люди мы темные...
Да никто не будет продвигаться и до линии. Только признают, как все бравые незалежные, как один, уедут на заработки в Варшаву )) Джавелины, конечно, оставят, с ними не пустят.
Возможно не может писать комментарии из-за минусов. Попробуйте поднять рейтинг плюсами.
Ну, тогда готовьте кэш к распродаже
скорее будет подорожание всего, даже то, что производят у нас
Да он этот сценарий и писал.
Не подъёмно. Армия говно. Да и денег нет для таких валютных колебаний.
странно что заминусили, 10 дней назад это было как бы уже очевидно
Делаем ставки, сколько мы будем страдать за это решение - 10, 20 лет?
Вы, эксперт во всем, вы должны знать.
Тут нужен эксперт по экспертам. ) но если признаём, доллар по 100 это будет сказочно дёшево )
Вот видите! Зачем страдать? Сказочно дешево - это ж просто сказка.
Я думаю надо заканчивать с этим клубом любителей мазохизма. Жизнь одна и надо пробовать ее прожить в других условиях
Вы являетесь экспертам экспертов.😊👍
И конвектировать удобо
Сначала я сомневался в вашей экспертности. Но это сверхдорогое НФТ за $2 миллиона... Которое вы, конечно, купили, а не заскриншотили, меня убедило! Подписка, лайк, дунат
Это буржуи в кайф живут, мы страдаем и через это спасаемся от гиены огненной.
страдания вечны. они не измеряются годами.
да и тебе же сказали - попадешь в рай, не ссы.
Веселят люди кто переживает о курсе доллара. Вас не сегодня завтра из запаса заберут, а вам курс видишь ли не нравится)
Хожу в солярий и учу таджикский.
Из запаса никто не заберёт. Ну вот как вы это видите? Вас в наручниках куда-то привезли. И чего дальше? Там вас самого охранять нужно, чтобы не убежали домой.
Армия знает как таких паникеров заставлять идти в атаку не переживайте )))
П.с. Загради́тельные отря́ды, заградотря́ды — воинские подразделения, которые использовались в ходе войн с древних времён. Основной целью заградительных отрядов было предотвращение бегства с поля боя и отступления войск[1]. Являлись постоянными или временными воинскими формированиями, создаваемые для выполнения боевой или специальной задачи[2].
Сейчас не то время. Ну или просто все вернутся в 1937-й.
Не какое? Если бы было не то время, то сейчас бы не было разговоров о том что завтра война.
А какое ?)
Очередные геополитические успехи.
Россия перед выбором , доллар по 300 или дальновидность
😂😂😂😂😂 к сожалению мы знаем уже ответ!)
За один доллар вы получите аж 300 рублей! Это плохо?
А где вы его возьмете? )
Я? Выведу с бинанса.
Скрепно
И отдадите на валютном контроле
А с бинанса разве только внутри России можно выводить? )))
Судя по комментам, воевать поедут айтишники из России, чтобы поднимать свои зарплаты, а затем в камментах угорать: ыгыгыыыы, доллар по триста, вы все нищуки, а я среди вас шейх.
А что не так? Лично я получаю зарплату в рублях и мне этот доллар не нужен. Раньше за один доллар мне давали 70 рублей, а теперь уже почти 80, что плохого то?
отдыхаете где, в рф? Телефон, компьютер полностью из российских компонентов? Бытовая техника вся российская? Сантехника вся российская? Продукты тоже? Лекарства?
Попрошу заметить, отдых в России в разы дороже зарубежного и во столько же раз хуже
Да, отдыхаю в крыму, телефон российский, компьютер на эльбрусе, бытовая техника - российская.
Про комп на эльбрусе пруф или пиздабол
Нет. Весна же уж почти
Зачем? вы мне так не верите? Я уже давно на эльбрусе, он превзошел амд и интел лет на 15 в развитии
Только вчера был на Эльбрусе, вас там не видел не надо врать!
Он не врет, я его видел
Жир с экрана потек, завязывайте
Мне вот просто интересно, тут публика бездумно жмет минус не читая? Не зная контекста? Ору конечно
Просто публика уже устала от чересчур умных сарказмирующих шутников.
Ты сарказмы забыл проставить. Получилось глупо. Ну, ори, конечно, что уж тут.
Мне кажется эту фразу я видел с 2014 года в интернете раз 100, но каждый раз где бы я её не написал - у всех рвет очко.
Тогда результат ты знал до того как написал сообщение, не скучно?
Полстраны так на полном серьёзе думают.
Это, знаете, как сказать, что у вас есть самый близкий невидимый друг со сверхспособностями, вы с ним разговаривате каждый день, а на моменте, когда вас попытаются отправить в психбольницу, пояснить, что имеете в виду Иисуса.
Ты считай наоборот, раньше на свою ЗП ты мог купить 500 баксов, а теперь 300.
А зачем мне доллар? Вопрос то был в этом, я получаю зп в рублях, доллары не покупаю, трачу рубли
Это вам только кажется. В отсутствие собственного производства мы все тратим доллары
Самый простой пример, это стоимость великого и ужасного Айфона, он как стоил 900$ в Америке, так и стоит, а теперь давайте посмотрим разницу в стоимости айфонов разных лет у нас! И так во всем. У нас нет своего intel или amd, нет своего samsung или lg, нет своего того же apple или "топ засвоиденьги" xiaomi. И как бы вам не хотелось, мы очень щависим от доллара, не смотря на то, что получаем зарплату в рублях
Не понял, ну был у нас свой эпл, они также повышали цены с повышением курса. Зачем продавать местным за копейки, когда можно за валюту на экспорт.
Внутренний рынок выгоднее - не требует локализации, меньше издержек на логистику, нет возни с таможней. Т.ч. получается все-равно дешевле
Но главное, будь у нас свой эпл, мы бы жили в другой стране, где эпл в принципе может появиться
Ну в северной Корее есть свои телефоны, мне от этого жить там не хочется
байт зашёл слишком далеко, лёд в каментах тоньше некуда
Потому что Мы Колония, деревянные билеты лишь для местного пользования))))
Скоро получите 300 рублей за один доллар. Отлично, радуйтесь.
Доллар нужен не тебе, а импортерам всего то что ты ешь надеваешь и тд
Цена нефти почти 100$, почему курс не возвращается к уровню 2013 года?
Потому что все что сверх 40$ идет в фонд народного страдания.