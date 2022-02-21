Финансы
Таня Боброва

Курс евро превысил 90 рублей, доллар приблизился к 80 — итоги заседания Совбеза России Статьи редакции

  • Биржевой курс евро преодолел 90 рублей вечером 21 февраля. На 18:18 мск он составляет 89,42 рублей. В прошлый раз евро поднимался выше 90 рублей 26 января.
  • Курс доллара на Мосбирже на максимуме 21 февраля составлял 79,69 рублей. На 18:18 мск — 78,96 рублей.
  • Рубль существенно упал к доллару и евро на опасениях, что Россия признает независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». 21 февраля Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности заявил, что сегодня примет решение.
  • Российский рынок также усилил падение, отмечает Forbes. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с ноября 2020 года. На 17:47 мск он составлял 1943,3 пункта, падение на 13,3%. Индекс РТС в это время падал на 16% — до 1168,1 пункта.
Члены Совбеза РФ поддержали идею признать ДНР и…
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы…
tjournal.ru

#новость #курсывалют

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Виктор Юхименко

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4
4 комментария
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evilnw

А можно хоть на один годик забыть о чужих проблемах и начать решать собственные? 8 лет подряд падают доходы населения, растут налоги и т.д.

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89
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Карфаген должен быть разрушен

Ты что, у нас нет никаких проблем

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24
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Никита Павлов

Работать не пробовали?

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–82
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Alex

В два раза больше всем Россиянам работать, которые заняты в реальном секторе экономики? Спасибо за совет.

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22
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Никита Павлов

Зачем работать в два раза больше? Если человек в 2014 получал условно 50к и сейчас все еще 50к - кто виноват опять? Путин? Байден? Навальный?

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–8
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Цкуро Бесцветный

Не, в 2014 50Круб. - это было 1700 долл, а в 2022 - менее 700 долл.
Даже если в 2 раза больше работать - это всего 1400 долл. Даже до 2014 не дотягивает.

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6
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Никита Павлов

Можно уйти в бизнес, если мало получаете

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–22
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BadDaytrader ∞

Мамкин бизнесмен?))

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6
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Сергей Никитин

Обязательно уйдем, но не в юрисдикции РФ.

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5
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Kirill Sidorov

И проебать ещё больше )

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1
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Sergey Ontime

А на бизнес работают кто?

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0
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Никита Павлов

Наемные рабочие? Вам премьер еще много лет назад дал совет - не нравится - идите в бизнес

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–9
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Металлургический лолипоп

Это видимо закладочный бизнес? :-)

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0
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Иванов Олег

Все в бизнес не уйдут, а благополучие страны зависит в первую очередь от средних зарплат. Быть богатым в африке - приятного мало. Могут и зарезать за 100$.

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0
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Ivan Off

Благополучие страны зависит от скреп. Понимать надо.

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0
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Artyom Fedyanin

а так можно было? Спасибо, кэп

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10
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lakoros

Сша что-то не хотят решать собственные.

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–14
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Виктор

Предлагаете им тоже помочь?

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17
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Mik Petrov

Со временем поможем и им

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–10
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Карфаген должен быть разрушен

А нам кто поможет?

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6
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semen matrasov

С нами бог.)))

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2
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Ivan Off

с нами армия и флот
а вы что хотели? )))))

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0
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Αлексей Μихеев

Я думал, это мы с ними. Народ, который спонсирует всю эту компанию и кампанию.

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0
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Константин Носков

У нас же и так "всё хорошо"... (сарказм)

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0
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Цкуро Бесцветный

Вообще-то решают, успешно продавая трежерис по всему миру и периодически повышая порог госдолга.

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0
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Илья Шишкунов

У них нет никаких проблем, чем ниже падает рубль, тем выгоднее платить населению рублёвые зарплаты и отжимать бизнес

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7
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Андрей Верижников

Сепаратизм! Держите иностранного агента!

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1
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Superposition

20 лет подряд?

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0
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Pavel Loginov

В думе всё ок, даже 13 зарплата лишняя

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0
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Андрей Пестов

Ты что, да Запад хуже живёт ты что) А если честно, то это ужас

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0
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Дед Велосипед

Бендеровец?

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0
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андрей шторм

Шкура

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0
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Andreas Kraut

они считают это не чужими проблемами. все постсоветское пространство у них считается "своим", просто еще недоработано. ну до 2036 года есть время....

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0
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Ilya Plushkin

Очень печалит когда ЗП в рублях, а цены вокруг закреплены к какой то другой валюте

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40
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Wall Street Shadow

Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета выросли.

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39
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Виктор

А мы раньше покупали товар за 32 рубля, а теперь за 79. Что мы делаем не так?

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15
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Карфаген должен быть разрушен

Зачем-то считаете в рублях, это совершенно невыгодно.
Считайте в долларах, иногда еда будет дешевле, чем в Европе

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4
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Виктор

Но если считать в долларах, то выяснится, что недвижимость не дорожает, а зарплаты с пенсиями и вовсе скукоживаются?

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3
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Карфаген должен быть разрушен

А это в рублях считайте

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32
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Сергей S.L.

Так любая зависимая валюта себя ведёт. Особенно в спекулятивной экономике.

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0
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Викторович

просто зазеркальная экономика)

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1
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Аналитик

поправка. не 32 рубля, а 32000 рублей.
1 к 1 рубль был в начале 90 года, а с 91 полетел и на данный момент курс обвалился в 79000 раз.

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2
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Ioanne

Сколько долларов готовы купить по такой цене?

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0
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Аналитик

по какой? 1 рубль - это 1000 рублей. Три нуля убрали только для удобства

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1
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Valeryi

Не, ну тогда все в порядке

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1
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Илья Шишкунов

Самое забавное, что эта цитата Путина до сих пор не понятна большинству людей, очень наглая и бесчувственная позиция

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0
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Ivan Off
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0
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Anatole Bogart

Почему copyright не поставил?:)))
Наверное, не все в теме)

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0
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Никита Павлов

Не пробовали больше зарабатывать?

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–6
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Ildar S

По-хорошему тут менять страну надо, а не пахать больше. Каждое ваше повышение в рублевых доходах будет рано или поздно съедаться очередной авантюрой авторитаристов, на которых вы повлиять никак не можете. А если еще свифт отключат и операции с долларами запретят, то тоже самое с валютными доходами. Точнее, их уже просто не станет.

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5
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Sergey L.

Истину глаголишь , мудрые слова 😵‍💫☝🏻

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1
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Карфаген должен быть разрушен

До 2014 с этим не было никаких проблем

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0
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Джон Картошкин

А оно всё от того, что кроме срубленных ёлок мы ничего не производим. Даже картоха батькина

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0
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Dima Kurilov

Я бы и с елками поспорил( На НГ покупали елку в Леруа Мерлен: классная, пушистая, долго стояла. Прибалтийская - дешевле, чем куцые отечественные на уличных ярмарках.

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0
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Аналитик

Где этот чувак? Он явно что-то знает, потому как слишком точно все идет по его посту. Он это написал 10 дней назад. Там он еще много чего интересного писал.

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21
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Илья Шишкунов

@Маркетологов к стенке

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4
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Mesye Sharl-Maximilyen

Ну пока только про провокации сходится, а для таких предсказаний не нужно быть знакомым с генералами. Это же очевидно.
На деле же, чтобы армия рф продвинулась дальше линии разграничения с территории рф придется месяц утюжить градами укрепления Украинцев. Либо гнать всех срочников буквально в качестве мяса.

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1
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Pavel Loginov

Ну, тогда готовьте кэш к распродаже

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0
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DmitriyB

скорее будет подорожание всего, даже то, что производят у нас

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0
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Ivan Off

Да он этот сценарий и писал.

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0
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Эксперт во всем

Делаем ставки, сколько мы будем страдать за это решение - 10, 20 лет?

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15
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Илья Попов

Вы, эксперт во всем, вы должны знать.

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16
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Эксперт во всем

Тут нужен эксперт по экспертам. ) но если признаём, доллар по 100 это будет сказочно дёшево )

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2
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Ivan Off

Вот видите! Зачем страдать? Сказочно дешево - это ж просто сказка.

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2
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Андрей Рядькин

Я думаю надо заканчивать с этим клубом любителей мазохизма. Жизнь одна и надо пробовать ее прожить в других условиях

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0
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Илья Попов

Вы являетесь экспертам экспертов.😊👍

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0
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semen matrasov

Это буржуи в кайф живут, мы страдаем и через это спасаемся от гиены огненной.

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0
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Andreas Kraut

страдания вечны. они не измеряются годами.
да и тебе же сказали - попадешь в рай, не ссы.

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0
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25 лет Октября

Очередные геополитические успехи.

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16
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Стас Плюснин

Россия перед выбором , доллар по 300 или дальновидность

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13
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Sergey L.

😂😂😂😂😂 к сожалению мы знаем уже ответ!)

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7
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Никита Павлов

За один доллар вы получите аж 300 рублей! Это плохо?

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3
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Виктор

А где вы его возьмете? )

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1
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Никита Павлов

Я? Выведу с бинанса.

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0
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Виктор

Скрепно

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3
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Николай Климо

И отдадите на валютном контроле

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1
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Vladimir Ignatov

Судя по комментам, воевать поедут айтишники из России, чтобы поднимать свои зарплаты, а затем в камментах угорать: ыгыгыыыы, доллар по триста, вы все нищуки, а я среди вас шейх.

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–1
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Blackrock

Веселят люди кто переживает о курсе доллара. Вас не сегодня завтра из запаса заберут, а вам курс видишь ли не нравится)

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12
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semen matrasov

Хожу в солярий и учу таджикский.

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3
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Andrei Apanasik
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7
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Тимур Петров

Ура, бюджет наполнится деньгами. Спасибо!

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7
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Руслан Абрамов

Более того я готов отдать свою 13-ю зарплату
"приплел"

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5
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Иван Дэвидсон

Я готов 17-ю отдать

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1
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jianku13
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11
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Цкуро Бесцветный

А я всю з/п за 30 февраля!

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0
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Никита Павлов

А что не так? Лично я получаю зарплату в рублях и мне этот доллар не нужен. Раньше за один доллар мне давали 70 рублей, а теперь уже почти 80, что плохого то?

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–38
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Максим Милованов

отдыхаете где, в рф? Телефон, компьютер полностью из российских компонентов? Бытовая техника вся российская? Сантехника вся российская? Продукты тоже? Лекарства?

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8
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SilanseR

Попрошу заметить, отдых в России в разы дороже зарубежного и во столько же раз хуже

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19
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Никита Павлов

Да, отдыхаю в крыму, телефон российский, компьютер на эльбрусе, бытовая техника - российская.

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–12
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Truba Shatal

Про комп на эльбрусе пруф или пиздабол

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4
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Нехороший диод

Чувак угарает, а вы ведётесь:)

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14
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Джон Сильвер

Нет. Весна же уж почти

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0
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Никита Павлов

Зачем? вы мне так не верите? Я уже давно на эльбрусе, он превзошел амд и интел лет на 15 в развитии

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0
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Blackrock

Только вчера был на Эльбрусе, вас там не видел не надо врать!

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3
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Ivan Off

Он не врет, я его видел

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4
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Никита Павлов

Мне вот просто интересно, тут публика бездумно жмет минус не читая? Не зная контекста? Ору конечно

Ответить
–5
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Павел

Просто публика уже устала от чересчур умных сарказмирующих шутников.

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12
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Ivan Off

Ты сарказмы забыл проставить. Получилось глупо. Ну, ори, конечно, что уж тут.

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3
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Никита Павлов

Мне кажется эту фразу я видел с 2014 года в интернете раз 100, но каждый раз где бы я её не написал - у всех рвет очко.

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0
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Aleksey Ivashov

Ты считай наоборот, раньше на свою ЗП ты мог купить 500 баксов, а теперь 300.

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2
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Никита Павлов

А зачем мне доллар? Вопрос то был в этом, я получаю зп в рублях, доллары не покупаю, трачу рубли

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–5
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Aleksey Ivashov

Самый простой пример, это стоимость великого и ужасного Айфона, он как стоил 900$ в Америке, так и стоит, а теперь давайте посмотрим разницу в стоимости айфонов разных лет у нас! И так во всем. У нас нет своего intel или amd, нет своего samsung или lg, нет своего того же apple или "топ засвоиденьги" xiaomi. И как бы вам не хотелось, мы очень щависим от доллара, не смотря на то, что получаем зарплату в рублях

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0
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Тимур Петров

Не понял, ну был у нас свой эпл, они также повышали цены с повышением курса. Зачем продавать местным за копейки, когда можно за валюту на экспорт.

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0
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Виктор

Внутренний рынок выгоднее - не требует локализации, меньше издержек на логистику, нет возни с таможней. Т.ч. получается все-равно дешевле

Но главное, будь у нас свой эпл, мы бы жили в другой стране, где эпл в принципе может появиться

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1
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Виктор

Это вам только кажется. В отсутствие собственного производства мы все тратим доллары

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0
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Алекс Маркс

Потому что Мы Колония, деревянные билеты лишь для местного пользования))))

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0
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Илья Попов

Скоро получите 300 рублей за один доллар. Отлично, радуйтесь.

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0
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Евгений Ларин

Доллар нужен не тебе, а импортерам всего то что ты ешь надеваешь и тд

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0
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Грустный блик

Подумаешь! Россияне готовы пожертвовать 13ой зарплатой ради независимых ДНР и ЛНР!)) За взятие бандеровского Киева можем и 12ой зарплатой пожертвовать!))))0

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5
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Rafa Ramazanov

Неужели тех и этих не научила ситуация с Крымом...
Люди там в полной Ж ни один нормальный сервис, банк, оператор и т.д не работают должным образом а чтобы получить карту нужно "океан переплыть"

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3
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Mik Petrov

Каждый год бываю в Крыму, где там страдают, скажи, я заеду посмотрю

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2
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user_90123129312

Карта фекальных курортов Крыма, заезжайте, наслаждайтесь ;-)

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2
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Rafa Ramazanov

Ты бываешь, люди и в Африке бывают и нормально, попробуй включить нормальный закрытый тариф на территории Крыма, не получится, да и обычные конские, попробуй получить карту того же Тинькофф и много других проблем, наши же РФ компании там не работают нормально, ибо никто из-за этого не хочет вляпать под санкции, и уже столько лет под многими санкциями, походу для тебя нормально когда по всему РФ одни условия а в Крыму другие, ну ладно, зато Крым наш, классика

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0
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Ivan Off

Ну ты нам прям глаза открыл.

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–1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Ну поспрашивай, как живется, когда вода по расписанию 2 часа в сутки.

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–1
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Alex Alexeev

Чет даже в моей деревни вода круглосуточно есть, мы точно про один Крым говорим?))

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2
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Mesye Sharl-Maximilyen

Не живешь ты в Крыму. Засланный ты, пригоженец.
https://www.youtube.com/watch?v=xNkrgDt7Rm8
https://www.ng.ru/economics/2020-12-07/1_8033_water.html
https://crimea.mk.ru/social/2020/08/26/voda-po-raspisaniyu-kak-simferopol-budet-zhit-v-rezhime-ogranicheniy.html
https://ria.ru/20210415/alushta-1728376372.html

Вода по расписанию: как Симферополь будет жить в…
Ограничения будут вводиться в три этапа. Уже на этой неделе прекращена подача горячей воды, а с 7…
crimea.mk.ru
Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
Подача воды в Алуштинском регионе Крыма для населения со следующей недели сокращается до пяти…
ria.ru
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0
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Alex Alexeev

Ага сижу жду комменты про Крым, какой же ты сложный. Летал к мамке в пгт Первомайское можешь на карте найти, 20 км от Перекопа вниз, наконец-то там есть мать его освещение, наконец сделали нормальное дороги и это в моем селе. Я не отрицаю и проблемы, врачей почти не осталось, приходится ездить в Перекоп или Симферополь, но это было б и при Украине также, но хоть инфраструктура появилась. Ну что как тебе такой осведомлённый 15 рублёвые. А ты дальше смотри ютубчик

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1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Тебя кто-то про врачей спрашивал? По факту подачи воды по расписанию есть что сказать, или отползаешь?

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–1
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Pavel Loginov

а что, только на Крым денег хватает, да?

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0
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Ivan Off

ага (( больше 100 тыр за ночь отстегнуть не могу ((( зряплата маленькая...

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1
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PHan - CHop

а в обычных номерах не пробывал.. я в испании живу.. свой бар и так не шикую.. вы судорь не знаете цену своим накоплениям и поэтому такие хотелки... или же диванный эксперт?

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0
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Ivan Off

кокие нокопления, слёзы одни...

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0
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Илья Попов

Ничего себе! За такую хижину за ночь и во Франции тоже не платят столько. На месяц да.

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0
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MadRat96

Стим работает?

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0
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Константин Носков

Когда ты зашёл очень далеко, глупо уже останавливаться. Поэтому мы и наблюдаем этот цирк

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1
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SilanseR

Кому интересны эти люди, они свое дело сделали и досвидания

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1
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Ivan Off

Люди как раз не то что бы слишком недовольны. Скорее, наоборот. А "нормальные сервисы", карты и прочая хипстерская лабутень - это для москвичей.

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–4
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DmitriyB

Цена нефти почти 100$, почему курс не возвращается к уровню 2013 года?

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1
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25 лет Октября

Потому что все что сверх 40$ идет в фонд народного страдания.

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6
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Сергей Иванов

Ахаххаха

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0
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Katya Karno

Ну что, мы уже злодеи? Как же противно... "Нет, они врут, мы не собираемся вторгаться". Ага. Но если признание ЛНР и ДНР, и последующая военная помощь им же - здравствуйте, это вторжение.

Ответить
2
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Игорь Крафт
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2
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Demyan Belyakov

А я думаю откатится обратно. Сейчас поясню.
Так в последние два года подтвердились примерно все теории заговоров)) ну кроме плоской земли и еще всяких мелочей - то вот еще одна.
У Байдена и Демпартии США скйчас назрели большие проблемы. Прямо огромные. Погуглите плиз про расследование спецпрокурора Дарэма. Там весьма неприятные для левачков выводы. Хилари по идее должна присесть. За госизмену. Возможно в ту же камеру что и Бутина.
Так что свистелки и перделки с войнушкой дико полезны этой организации. Они не имеют аналогов в мировой истории. И начались они в конце октября 2021 гола.
А наш дед просто подыграл их деду. У него свои резоны. Да и скучно ему.

Так что признание ЛднР неким субъектом международного права ничего в мире не меняет. Никто не признает. Че делать непончтно. Ну появляется Абхазия -2.0. Только и всего. Так что эмитент рублей согласовал повесточку с эмитентом доллара. Курс нарисуют какой надо.

Ответить
–1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Илларионовым балуетесь?

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0
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SilanseR

То ли еще будет 🤦‍♂️
100₽ курс 100$ нефть

Ответить
1
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Sergey L.

120₽, 50$ нефть)) как то так , но явно не разбогатеем))

Ответить
–1
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SilanseR

Нефть уже давно отвязалась от ₽ и на фоне конфликта она всегда почти росла в цене

Ответить
2
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Vitaly

Иран поможет.

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0
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Дед Велосипед

200/200

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0
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Konstantin Kortava

Ждём сотню 🥲

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1
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Джон Сильвер

Небесную?

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1
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Pavel Pavel

I’m back in the U.S.S.R

Ответить
1
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Викторович

Что то подсказывает, 2014 год повторяется.

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1
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Руслан Абрамов

Более того я готов отдать свою 13-ю зарплату"приплел"

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0
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Михаил Цветков

Предположим что наши великие умы признают независимость ЛНР и ДНР. Какие прогнозы на санкции в связи с этим?

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0
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Allestor Krei

Выход из минских соглашений, плюс Мариуполь сейчас у Украины, значит его нужно забрать силой и пошло поехало

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

За само признание скорее всего особо сильных санкций не будет, вопрос в том, что произойдет, когда "официально" пригонят армию в днры. Потому что это подходит под угрозу Байдена - хоть один военный пересечет, отключим свифт и заберем ваш триллион.

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–1
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Михаил Цветков

Ну вот да тоже так думаю. Вопрос конечно с армией остро стоит. Но наши могут вместе с нижней частью тела ногу себе отстрелить :(

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0
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Ivan Off
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0
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Эксперт во всем

Да это ещё ерунда )

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0
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Виктор Юхименко

+

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Все нормально, не нужно паники. Сейчас признаем парочку государст и все будет чики пуки.
НО
Если не будет.
Россияне, пожалуйста, когда пойдете на войну, сыпаните себе в карман семечек. Только сырых, не жаренный. И не в целофанке, лучше в бумажный кулек.

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0
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Αлексей Μихеев

Лучше с собой семян в карман взять, чтобы потом хоть деревья повырастали, всё польза в будущем.

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0
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Костя Соколов

Хочу зарплату в долларах чтобы она постоянно росла)

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0
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qwerty

.

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0
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Alkogol 13

Ну раз сказали "А", говорите "Б" - что уже начал обратно падать. А если снова расти начнёт - так вы снова новость напишите. Ну что за примитивный хайп, честное слово...

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Даниил

Почему-то вспомнилось замечательное животное ПЕСЕЦ. И мысль то ли белый песец, то ли чёрный.

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Никита Павлов

И вообще доллар это грязная бумажка, весь мир давно переходит на Хрiвну.

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Дед Велосипед

Вчера вы находились еще здесь…
sex/drugs/rock’n’roll
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Сегодня…

Слава Великому Чуч-хэ!

Вождь, партия и массы едины общей судьбой, делят друг с другом и радость, и горе.

Вождь – мозговой центр революции, партия – ее штаб, народные массы – хозяева, непосредственные исполнители революционного дела.

Когда есть Великий Вождь, великая партия и настоящая Родина, процветает нация, расцветают и судьба, и честь отдельного человека.

Если руководитель лишен твердых убеждений и воли, это ведет к разброду в народе и тогда революция не может защитить себя.

Величие нации не в обширности территории и многолетней истории.
Оно – в величии Вождя, стоящего у руля той нации.

Любить свою нацию, быть готовым защитить Родину – важнейшие качества человека как общественного существа.

Агрессия и война – синонимы империализма.

Смерть Океании! Смерть резервной валюте!

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Ted

140 рублей за доллар будет. Цены в рублях за три года выросли в два раза, а вот курс доллара с тех пор не менялся.

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