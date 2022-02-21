Косметологическая клиника: чего боятся клиенты, какие страхи реально обоснованы и как работать с рекламациями

Сегодня я расскажу о страхах, из-за которых клиенты НЕ идут к косметологу. О заблуждениях, которые давно устарели. И о том, какие опасения таки обоснованы. А также расскажу, как мы в Age Clinic сводим негативный опыт клиентов к исчезающе малым значениям.