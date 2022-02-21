Курс евро превысил 90 рублей, доллар приблизился к 80 — итоги заседания Совбеза России Статьи редакции
- Биржевой курс евро преодолел 90 рублей вечером 21 февраля. На 18:18 мск он составляет 89,42 рублей. В прошлый раз евро поднимался выше 90 рублей 26 января.
- Курс доллара на Мосбирже на максимуме 21 февраля составлял 79,69 рублей. На 18:18 мск — 78,96 рублей.
- Рубль существенно упал к доллару и евро на опасениях, что Россия признает независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». 21 февраля Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности заявил, что сегодня примет решение.
- Российский рынок также усилил падение, отмечает Forbes. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с ноября 2020 года. На 17:47 мск он составлял 1943,3 пункта, падение на 13,3%. Индекс РТС в это время падал на 16% — до 1168,1 пункта.
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А можно хоть на один годик забыть о чужих проблемах и начать решать собственные? 8 лет подряд падают доходы населения, растут налоги и т.д.
Ты что, у нас нет никаких проблем
Работать не пробовали?
В два раза больше всем Россиянам работать, которые заняты в реальном секторе экономики? Спасибо за совет.
Зачем работать в два раза больше? Если человек в 2014 получал условно 50к и сейчас все еще 50к - кто виноват опять? Путин? Байден? Навальный?
Не, в 2014 50Круб. - это было 1700 долл, а в 2022 - менее 700 долл.
Даже если в 2 раза больше работать - это всего 1400 долл. Даже до 2014 не дотягивает.
Можно уйти в бизнес, если мало получаете
Мамкин бизнесмен?))
Обязательно уйдем, но не в юрисдикции РФ.
И проебать ещё больше )
А на бизнес работают кто?
Наемные рабочие? Вам премьер еще много лет назад дал совет - не нравится - идите в бизнес
Все в бизнес не уйдут, а благополучие страны зависит в первую очередь от средних зарплат. Быть богатым в африке - приятного мало. Могут и зарезать за 100$.
Благополучие страны зависит от скреп. Понимать надо.
а так можно было? Спасибо, кэп
Сша что-то не хотят решать собственные.
Предлагаете им тоже помочь?
Со временем поможем и им
А нам кто поможет?
С нами бог.)))
с нами армия и флот
а вы что хотели? )))))
Я думал, это мы с ними. Народ, который спонсирует всю эту компанию и кампанию.
У нас же и так "всё хорошо"... (сарказм)
Вообще-то решают, успешно продавая трежерис по всему миру и периодически повышая порог госдолга.
У них нет никаких проблем, чем ниже падает рубль, тем выгоднее платить населению рублёвые зарплаты и отжимать бизнес
Сепаратизм! Держите иностранного агента!
20 лет подряд?
В думе всё ок, даже 13 зарплата лишняя
Ты что, да Запад хуже живёт ты что) А если честно, то это ужас
Бендеровец?
Шкура
они считают это не чужими проблемами. все постсоветское пространство у них считается "своим", просто еще недоработано. ну до 2036 года есть время....
Очень печалит когда ЗП в рублях, а цены вокруг закреплены к какой то другой валюте
Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета выросли.
А мы раньше покупали товар за 32 рубля, а теперь за 79. Что мы делаем не так?
Зачем-то считаете в рублях, это совершенно невыгодно.
Считайте в долларах, иногда еда будет дешевле, чем в Европе
Но если считать в долларах, то выяснится, что недвижимость не дорожает, а зарплаты с пенсиями и вовсе скукоживаются?
А это в рублях считайте
Так любая зависимая валюта себя ведёт. Особенно в спекулятивной экономике.
просто зазеркальная экономика)
поправка. не 32 рубля, а 32000 рублей.
1 к 1 рубль был в начале 90 года, а с 91 полетел и на данный момент курс обвалился в 79000 раз.
Сколько долларов готовы купить по такой цене?
по какой? 1 рубль - это 1000 рублей. Три нуля убрали только для удобства
Не, ну тогда все в порядке
Самое забавное, что эта цитата Путина до сих пор не понятна большинству людей, очень наглая и бесчувственная позиция
Почему copyright не поставил?:)))
Наверное, не все в теме)
Не пробовали больше зарабатывать?
По-хорошему тут менять страну надо, а не пахать больше. Каждое ваше повышение в рублевых доходах будет рано или поздно съедаться очередной авантюрой авторитаристов, на которых вы повлиять никак не можете. А если еще свифт отключат и операции с долларами запретят, то тоже самое с валютными доходами. Точнее, их уже просто не станет.
Истину глаголишь , мудрые слова 😵💫☝🏻
До 2014 с этим не было никаких проблем
А оно всё от того, что кроме срубленных ёлок мы ничего не производим. Даже картоха батькина
Я бы и с елками поспорил( На НГ покупали елку в Леруа Мерлен: классная, пушистая, долго стояла. Прибалтийская - дешевле, чем куцые отечественные на уличных ярмарках.
Где этот чувак? Он явно что-то знает, потому как слишком точно все идет по его посту. Он это написал 10 дней назад. Там он еще много чего интересного писал.
Ну пока только про провокации сходится, а для таких предсказаний не нужно быть знакомым с генералами. Это же очевидно.
На деле же, чтобы армия рф продвинулась дальше линии разграничения с территории рф придется месяц утюжить градами укрепления Украинцев. Либо гнать всех срочников буквально в качестве мяса.
Ну, тогда готовьте кэш к распродаже
скорее будет подорожание всего, даже то, что производят у нас
Да он этот сценарий и писал.
Делаем ставки, сколько мы будем страдать за это решение - 10, 20 лет?
Вы, эксперт во всем, вы должны знать.
Тут нужен эксперт по экспертам. ) но если признаём, доллар по 100 это будет сказочно дёшево )
Вот видите! Зачем страдать? Сказочно дешево - это ж просто сказка.
Я думаю надо заканчивать с этим клубом любителей мазохизма. Жизнь одна и надо пробовать ее прожить в других условиях
Вы являетесь экспертам экспертов.😊👍
Это буржуи в кайф живут, мы страдаем и через это спасаемся от гиены огненной.
страдания вечны. они не измеряются годами.
да и тебе же сказали - попадешь в рай, не ссы.
Очередные геополитические успехи.
Россия перед выбором , доллар по 300 или дальновидность
😂😂😂😂😂 к сожалению мы знаем уже ответ!)
За один доллар вы получите аж 300 рублей! Это плохо?
А где вы его возьмете? )
Я? Выведу с бинанса.
Скрепно
И отдадите на валютном контроле
Судя по комментам, воевать поедут айтишники из России, чтобы поднимать свои зарплаты, а затем в камментах угорать: ыгыгыыыы, доллар по триста, вы все нищуки, а я среди вас шейх.
Веселят люди кто переживает о курсе доллара. Вас не сегодня завтра из запаса заберут, а вам курс видишь ли не нравится)
Хожу в солярий и учу таджикский.
Ура, бюджет наполнится деньгами. Спасибо!
Более того я готов отдать свою 13-ю зарплату
"приплел"
Я готов 17-ю отдать
А я всю з/п за 30 февраля!
А что не так? Лично я получаю зарплату в рублях и мне этот доллар не нужен. Раньше за один доллар мне давали 70 рублей, а теперь уже почти 80, что плохого то?
отдыхаете где, в рф? Телефон, компьютер полностью из российских компонентов? Бытовая техника вся российская? Сантехника вся российская? Продукты тоже? Лекарства?
Попрошу заметить, отдых в России в разы дороже зарубежного и во столько же раз хуже
Да, отдыхаю в крыму, телефон российский, компьютер на эльбрусе, бытовая техника - российская.
Про комп на эльбрусе пруф или пиздабол
Нет. Весна же уж почти
Зачем? вы мне так не верите? Я уже давно на эльбрусе, он превзошел амд и интел лет на 15 в развитии
Только вчера был на Эльбрусе, вас там не видел не надо врать!
Он не врет, я его видел
Мне вот просто интересно, тут публика бездумно жмет минус не читая? Не зная контекста? Ору конечно
Просто публика уже устала от чересчур умных сарказмирующих шутников.
Ты сарказмы забыл проставить. Получилось глупо. Ну, ори, конечно, что уж тут.
Мне кажется эту фразу я видел с 2014 года в интернете раз 100, но каждый раз где бы я её не написал - у всех рвет очко.
Ты считай наоборот, раньше на свою ЗП ты мог купить 500 баксов, а теперь 300.
А зачем мне доллар? Вопрос то был в этом, я получаю зп в рублях, доллары не покупаю, трачу рубли
Самый простой пример, это стоимость великого и ужасного Айфона, он как стоил 900$ в Америке, так и стоит, а теперь давайте посмотрим разницу в стоимости айфонов разных лет у нас! И так во всем. У нас нет своего intel или amd, нет своего samsung или lg, нет своего того же apple или "топ засвоиденьги" xiaomi. И как бы вам не хотелось, мы очень щависим от доллара, не смотря на то, что получаем зарплату в рублях
Не понял, ну был у нас свой эпл, они также повышали цены с повышением курса. Зачем продавать местным за копейки, когда можно за валюту на экспорт.
Внутренний рынок выгоднее - не требует локализации, меньше издержек на логистику, нет возни с таможней. Т.ч. получается все-равно дешевле
Но главное, будь у нас свой эпл, мы бы жили в другой стране, где эпл в принципе может появиться
Это вам только кажется. В отсутствие собственного производства мы все тратим доллары
Потому что Мы Колония, деревянные билеты лишь для местного пользования))))
Скоро получите 300 рублей за один доллар. Отлично, радуйтесь.
Доллар нужен не тебе, а импортерам всего то что ты ешь надеваешь и тд
Неужели тех и этих не научила ситуация с Крымом...
Люди там в полной Ж ни один нормальный сервис, банк, оператор и т.д не работают должным образом а чтобы получить карту нужно "океан переплыть"
Каждый год бываю в Крыму, где там страдают, скажи, я заеду посмотрю
Карта фекальных курортов Крыма, заезжайте, наслаждайтесь ;-)
Ты бываешь, люди и в Африке бывают и нормально, попробуй включить нормальный закрытый тариф на территории Крыма, не получится, да и обычные конские, попробуй получить карту того же Тинькофф и много других проблем, наши же РФ компании там не работают нормально, ибо никто из-за этого не хочет вляпать под санкции, и уже столько лет под многими санкциями, походу для тебя нормально когда по всему РФ одни условия а в Крыму другие, ну ладно, зато Крым наш, классика
Ну ты нам прям глаза открыл.
Ну поспрашивай, как живется, когда вода по расписанию 2 часа в сутки.
Чет даже в моей деревни вода круглосуточно есть, мы точно про один Крым говорим?))
Не живешь ты в Крыму. Засланный ты, пригоженец.
https://www.youtube.com/watch?v=xNkrgDt7Rm8
https://www.ng.ru/economics/2020-12-07/1_8033_water.html
https://crimea.mk.ru/social/2020/08/26/voda-po-raspisaniyu-kak-simferopol-budet-zhit-v-rezhime-ogranicheniy.html
https://ria.ru/20210415/alushta-1728376372.html
Ага сижу жду комменты про Крым, какой же ты сложный. Летал к мамке в пгт Первомайское можешь на карте найти, 20 км от Перекопа вниз, наконец-то там есть мать его освещение, наконец сделали нормальное дороги и это в моем селе. Я не отрицаю и проблемы, врачей почти не осталось, приходится ездить в Перекоп или Симферополь, но это было б и при Украине также, но хоть инфраструктура появилась. Ну что как тебе такой осведомлённый 15 рублёвые. А ты дальше смотри ютубчик
Тебя кто-то про врачей спрашивал? По факту подачи воды по расписанию есть что сказать, или отползаешь?
а что, только на Крым денег хватает, да?
ага (( больше 100 тыр за ночь отстегнуть не могу ((( зряплата маленькая...
а в обычных номерах не пробывал.. я в испании живу.. свой бар и так не шикую.. вы судорь не знаете цену своим накоплениям и поэтому такие хотелки... или же диванный эксперт?
кокие нокопления, слёзы одни...
Ничего себе! За такую хижину за ночь и во Франции тоже не платят столько. На месяц да.
Стим работает?
Когда ты зашёл очень далеко, глупо уже останавливаться. Поэтому мы и наблюдаем этот цирк
Кому интересны эти люди, они свое дело сделали и досвидания
Люди как раз не то что бы слишком недовольны. Скорее, наоборот. А "нормальные сервисы", карты и прочая хипстерская лабутень - это для москвичей.
Цена нефти почти 100$, почему курс не возвращается к уровню 2013 года?
Потому что все что сверх 40$ идет в фонд народного страдания.
Ахаххаха
Ну что, мы уже злодеи? Как же противно... "Нет, они врут, мы не собираемся вторгаться". Ага. Но если признание ЛНР и ДНР, и последующая военная помощь им же - здравствуйте, это вторжение.
А я думаю откатится обратно. Сейчас поясню.
Так в последние два года подтвердились примерно все теории заговоров)) ну кроме плоской земли и еще всяких мелочей - то вот еще одна.
У Байдена и Демпартии США скйчас назрели большие проблемы. Прямо огромные. Погуглите плиз про расследование спецпрокурора Дарэма. Там весьма неприятные для левачков выводы. Хилари по идее должна присесть. За госизмену. Возможно в ту же камеру что и Бутина.
Так что свистелки и перделки с войнушкой дико полезны этой организации. Они не имеют аналогов в мировой истории. И начались они в конце октября 2021 гола.
А наш дед просто подыграл их деду. У него свои резоны. Да и скучно ему.
Так что признание ЛднР неким субъектом международного права ничего в мире не меняет. Никто не признает. Че делать непончтно. Ну появляется Абхазия -2.0. Только и всего. Так что эмитент рублей согласовал повесточку с эмитентом доллара. Курс нарисуют какой надо.
Илларионовым балуетесь?
То ли еще будет 🤦♂️
100₽ курс 100$ нефть
120₽, 50$ нефть)) как то так , но явно не разбогатеем))
Нефть уже давно отвязалась от ₽ и на фоне конфликта она всегда почти росла в цене
Иран поможет.
200/200
Ждём сотню 🥲
Небесную?
I’m back in the U.S.S.R
Что то подсказывает, 2014 год повторяется.
Более того я готов отдать свою 13-ю зарплату"приплел"
Предположим что наши великие умы признают независимость ЛНР и ДНР. Какие прогнозы на санкции в связи с этим?
Выход из минских соглашений, плюс Мариуполь сейчас у Украины, значит его нужно забрать силой и пошло поехало
За само признание скорее всего особо сильных санкций не будет, вопрос в том, что произойдет, когда "официально" пригонят армию в днры. Потому что это подходит под угрозу Байдена - хоть один военный пересечет, отключим свифт и заберем ваш триллион.
Ну вот да тоже так думаю. Вопрос конечно с армией остро стоит. Но наши могут вместе с нижней частью тела ногу себе отстрелить :(
Да это ещё ерунда )
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Все нормально, не нужно паники. Сейчас признаем парочку государст и все будет чики пуки.
НО
Если не будет.
Россияне, пожалуйста, когда пойдете на войну, сыпаните себе в карман семечек. Только сырых, не жаренный. И не в целофанке, лучше в бумажный кулек.
Лучше с собой семян в карман взять, чтобы потом хоть деревья повырастали, всё польза в будущем.
Хочу зарплату в долларах чтобы она постоянно росла)
.
Ну раз сказали "А", говорите "Б" - что уже начал обратно падать. А если снова расти начнёт - так вы снова новость напишите. Ну что за примитивный хайп, честное слово...
Почему-то вспомнилось замечательное животное ПЕСЕЦ. И мысль то ли белый песец, то ли чёрный.
И вообще доллар это грязная бумажка, весь мир давно переходит на Хрiвну.
Вчера вы находились еще здесь…
sex/drugs/rock’n’roll
_______________________________
Сегодня…
Слава Великому Чуч-хэ!
Вождь, партия и массы едины общей судьбой, делят друг с другом и радость, и горе.
Вождь – мозговой центр революции, партия – ее штаб, народные массы – хозяева, непосредственные исполнители революционного дела.
Когда есть Великий Вождь, великая партия и настоящая Родина, процветает нация, расцветают и судьба, и честь отдельного человека.
Если руководитель лишен твердых убеждений и воли, это ведет к разброду в народе и тогда революция не может защитить себя.
Величие нации не в обширности территории и многолетней истории.
Оно – в величии Вождя, стоящего у руля той нации.
Любить свою нацию, быть готовым защитить Родину – важнейшие качества человека как общественного существа.
Агрессия и война – синонимы империализма.
Смерть Океании! Смерть резервной валюте!
140 рублей за доллар будет. Цены в рублях за три года выросли в два раза, а вот курс доллара с тех пор не менялся.
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