Финансы
Евгения Евсеева

Акции российских компаний падали до 18% на фоне заседания Совбеза Статьи редакции

На нём Путин пообещал принять решение о возможном признании независимости ЛНР и ДНР.

  • Акции VK упали на 18%, ВТБ и «Сбера» — на 17%, Ozon — на 12%, «Газпрома», «Магнита» и «Яндекса» — на 10%. Также курс евро превысил 90 рублей, доллар приблизился к 80.
  • Акции обвалились из-за опасений, что Россия признает независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
  • Стоимость акций «Сбера» и ВТБ начала падать на утренней торговой сессии — из-за новостей, что администрация США подготовила первоначальный пакет санкций, которые запрещают финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции крупных российских банков.
  • Индекс Мосбиржи опускался ниже 3000 пунктов впервые с ноября 2020 года. На 17:47 мск он составлял 1943,3 пункта, падение на 13,3%. Индекс РТС в это время падал на 16% — до 1168,1 пункта.
Члены Совбеза РФ поддержали идею признать ДНР и…
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы…
tjournal.ru

#новость

1901 просмотров
23 23 комментария
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
qwerty
Ответить
16
Развернуть ветку
Владимир Часов

Смотря для кого(((

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Дымов

В Штатах выходной. Посмотрим еще, как завтра они отреагируют

Ответить
3
Развернуть ветку
Хозяин

Дайте прогноз?

Ответить
0
Развернуть ветку
СПб Коллекционер

П@зда Мамкиным инвесторам

Ответить
2
Развернуть ветку
Andre Macareno

ну, как упало, так и поднимется, мы ж это правительство переживем

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Неплох

Всем бы ваш оптимизм

Ответить
3
Развернуть ветку
Никита Павлов

Отличный повод накупить акций по такой сладкой цене, особенно перед дивами в 10-15 процентов, закупил пока на 600к Роснефти, посмотрим как пойдет дальше. + встал в шорт по рублю, жду завтра.

Ответить
0
Развернуть ветку
Викторович

спасибо за аналитику, сделаю все наоборот)

Ответить
4
Развернуть ветку
Никита Павлов

Продадите в минуса?

Ответить
1
Развернуть ветку
Викторович

акции российских эмитентов не держу, а вот по рублю соглашусь, тут шорты на ближайшую перспективу.

Ответить
3
Развернуть ветку
Николай Барыкин

Это называется управление рисками.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Хан

В случае полнномасштабной войны заблокируют счета, торговать нельзя будет

Ответить
2
Развернуть ветку
Mesye Sharl-Maximilyen

Российский фондовый рынок как-то зависит от финансовой системы США?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Александр Хан

Мосбиржа и СПБ биржа при полномасштабной войне блокируют все счета, это по правилам Мосбиржи и СПб

Ответить
2
Развернуть ветку
Mesye Sharl-Maximilyen

Так правила и обнулить можно.
+ Чтобы война считалась войной, ее как бы объявить нужно. А мы можем как в 2014 ихтамнетов в количестве 150К послать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Хан

Тогда от полномасштабной войны спас(царство всем небесное с этого рейса) упавший Боинг Малазийский. А сейчас преград почти не осталось

Ответить
0
Развернуть ветку
Mesye Sharl-Maximilyen

Спасли армия и добровольцы. И минские соглашения.

Ответить
0
Развернуть ветку
Andre Macareno

так а кто воевать-то собирается

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Хан

Пока Боинг тогда не разбился с гражданами Голландии войска собирались идти дальше в Одессу, Киев и так дальше

Ответить
0
Развернуть ветку
qwerty

Дивы то хоть подтверждены?

Ответить
0
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Если бакс будет по 100, то дивы 10-15% это смех.

Ответить
0
Развернуть ветку
Типун Понос

Завтра рубля уже не будет :/

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Открыт прием заявок на конкурс Hult Prize HSE

С 1 по 15 марта 2022 года пройдет крупнейший международный кейс-чемпионат в сфере социального предпринимательства при поддержке ООН — Hult Prize HSE. Каждый год участникам предлагается создать идею компании, которая изменит мир, и доказать судьям, что именно их проект заслуживает $1,000,000.

0 Обсудить
–2
Офлайн
Татьяна Афанасьева
Просто добавь воды: американская Blueland производит бытовую химию в таблетках и привлекла на это $35 млн Статьи редакции

Обычные средства почти на 90% состоят из воды — а покупатели и производители переплачивают за её доставку и упаковку. Blueland пытается это исправить, сделав упор на экологичность.

Фото: Blueland
75 75 комментариев
79
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Битрикс24
«1С-Битрикс» вошел в топ-10 лучших работодателей России

Компания второй год подряд попадает в рейтинг лучших работодателей по версии HeadHunter

0 Обсудить
0
Маркетинг
Артем Кадочиков
Косметологическая клиника: чего боятся клиенты, какие страхи реально обоснованы и как работать с рекламациями

Сегодня я расскажу о страхах, из-за которых клиенты НЕ идут к косметологу. О заблуждениях, которые давно устарели. И о том, какие опасения таки обоснованы. А также расскажу, как мы в Age Clinic сводим негативный опыт клиентов к исчезающе малым значениям.

11 11 комментариев
20
Еда
Евгения Евсеева
«Сбер» купит принадлежащий X5 Group сервис доставки «Vprok.ru Перекрёсток» — Forbes Статьи редакции

В «Сбере» заявили, что сервис может присоединиться к электронной коммерции банка и развиваться внутри «Сбермегамаркета».

34 34 комментария
12
Техника
Илья Склюев
Две microSD-карты и увеличенная батарея: разработчица улучшила iPod, чтобы по старинке слушать музыку без алгоритмов Статьи редакции

Элли Хакстейбл сама загружает песни на устройство со свободной ОС и считает, что оно изменило её привычки после Spotify. На плеере даже можно сыграть в Doom и управлять громкостью на MacBook.

Источник: Ellie Huxtable
10 10 комментариев
23
Транспорт
Лиана Липанова
Китайский такси-сервис Didi прекратит работу в России с 4 марта — спустя полтора года после запуска Статьи редакции

В конце 2021 года компания уволила часть российских сотрудников из-за проблем материнской компании с властями Китая, говорили источники.

52 52 комментария
13
NTA
А слона-то и не приметил или Video2X: повышаем качество видео/gif/картинок

Не так давно, чтобы выявить определённые нарушения на видеозаписях с камер наблюдения, приходилось часами их просматривать. Позже появились программные средства, нейронные сети, способные обрабатывать сотни часов видео и предоставлять заинтересованным лицам уже готовую аналитику.

0 Обсудить
–1
Карьера
Таня Боброва
Фальшивая личность и украденное портфолио: создатель агентства дизайна в Лондоне убедил десятки людей работать бесплатно Статьи редакции

Полностью удалённая работа, поддельные профили в LinkedIn и харизматичный основатель — в пандемию этого достаточно, чтобы нанять на работу людей.

Али Аяд, фото — BBC
6 6 комментариев
16
Больше статей
null