Акции российских компаний падали до 18% на фоне заседания Совбеза Статьи редакции
На нём Путин пообещал принять решение о возможном признании независимости ЛНР и ДНР.
- Акции VK упали на 18%, ВТБ и «Сбера» — на 17%, Ozon — на 12%, «Газпрома», «Магнита» и «Яндекса» — на 10%. Также курс евро превысил 90 рублей, доллар приблизился к 80.
- Акции обвалились из-за опасений, что Россия признает независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
- Стоимость акций «Сбера» и ВТБ начала падать на утренней торговой сессии — из-за новостей, что администрация США подготовила первоначальный пакет санкций, которые запрещают финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции крупных российских банков.
- Индекс Мосбиржи опускался ниже 3000 пунктов впервые с ноября 2020 года. На 17:47 мск он составлял 1943,3 пункта, падение на 13,3%. Индекс РТС в это время падал на 16% — до 1168,1 пункта.
Смотря для кого(((
В Штатах выходной. Посмотрим еще, как завтра они отреагируют
Дайте прогноз?
П@зда Мамкиным инвесторам
ну, как упало, так и поднимется, мы ж это правительство переживем
Всем бы ваш оптимизм
Отличный повод накупить акций по такой сладкой цене, особенно перед дивами в 10-15 процентов, закупил пока на 600к Роснефти, посмотрим как пойдет дальше. + встал в шорт по рублю, жду завтра.
спасибо за аналитику, сделаю все наоборот)
Продадите в минуса?
акции российских эмитентов не держу, а вот по рублю соглашусь, тут шорты на ближайшую перспективу.
Это называется управление рисками.
В случае полнномасштабной войны заблокируют счета, торговать нельзя будет
Российский фондовый рынок как-то зависит от финансовой системы США?
Мосбиржа и СПБ биржа при полномасштабной войне блокируют все счета, это по правилам Мосбиржи и СПб
Так правила и обнулить можно.
+ Чтобы война считалась войной, ее как бы объявить нужно. А мы можем как в 2014 ихтамнетов в количестве 150К послать.
Тогда от полномасштабной войны спас(царство всем небесное с этого рейса) упавший Боинг Малазийский. А сейчас преград почти не осталось
Спасли армия и добровольцы. И минские соглашения.
так а кто воевать-то собирается
Пока Боинг тогда не разбился с гражданами Голландии войска собирались идти дальше в Одессу, Киев и так дальше
Дивы то хоть подтверждены?
Если бакс будет по 100, то дивы 10-15% это смех.
Завтра рубля уже не будет :/
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