Эволюция позиционирования: почему BestDoctor стал экосистемой медицинских сервисов. Глава 2

Ключевым продуктом BestDoctor остается ДМС. Но теперь его окружают другие наши сервисы: Виртуальная клиника с собственным штатом врачей-экспертов, умная запись, консультации с психологом, чекапы, сервис второго мнения и другие. Дальше — больше: мы купили страховую компанию и теперь сможем разрабатывать новые нестандартные продукты и покорять…