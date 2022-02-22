ЦБ объявил о мерах поддержки банков — в отчётности можно учитывать курс рубля до обвала Статьи редакции
Из-за отражения отрицательной переоценки ценных бумаг банки несут убытки.
- До 1 октября 2022 года банки могут не учитывать резкое снижение стоимости ценных бумаг, чтобы это не ухудшало показатели организаций, заявил ЦБ.
- Вместо этого банки смогут отражать в отчётности стоимость акций и курсы валют по уровню на 18 февраля 2022 года.
- ЦБ следит за развитием ситуации на финансовых рынках и готов дополнительно поддержать банки для восстановления финансовой стабильности.
- В январе 2022 года некоторые банки отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг на 250 млрд рублей. Из них — 50 млрд рублей убытков. Остальные 200 млрд рублей повлияли на балансовый капитал банков — в январе он сократился на 159 млрд рублей до 11,8 трлн рублей.
У тебя не будет убытков если ты не будешь их учитывать
Гражданин много лучше, он и не такое стерпит
Надо чтобы они учитывали курс доллара 2014 года, тогда вообще все будет шоколадно!!!
Да ладно, скоро они придумают советскую методику подсчёта курса - тогда заживём.
"Россияне готовы отказаться не только от 13ых зарплат..."
Да россияне по ходу уже и от 12-х и 11-х отказались по умолчанию.
Зачем вообще эти зп
Правильно, надо построить одни большие бараки, чтобы жить, и давать еду, чтобы не померли, ну и "идею", чтобы на нее работали:)
Бог дал зайку, даст и лужайку, бараки не нужны
Все правильно. С каждого по способности - каждому по потребности. не коммунист что-ли?!
А от пенсии уж и подавно
На пачках молока в 800 мл можно указывать литровый объём.
Места в плацкартных вагонах можно продавать как купейные.
Пфф... а в Европе как-то иначе? Те же 800-900 мл и раньше, чем у нас появилось.
пфф... контраргумент высшего уровня - типа если где то так же или хуже - то значит всё у нас норм
Я говорю о том, что это не наши начали так мухлевать, а общемировая тенденция там, где производителей зажимают.
ну так то загнивающий "запад", погрязший в пороке, а то скрепная Россия, встающая (или уже вставшая?) с колен
Хотя бы пиво не так дорожает. На том спасибо! :)
Там цены в литрах, если пачки меньше, то и цена меньше.
Нет, там два ценника: за пачку и объём.
Число Пи в военное время может достигать четырёх.
Поддержали так поддержали! Главное, чтобы на бумаге все красиво выглядело 😂 Мне иногда кажется, что власти троллят бизнес, иначе этот цирк шапито невозможно понять
На деле, понять можно, но это не важно. Тут главное другое - куда это нас приведёт. На короткой дистанции - да, эта "заморозка" может дать профит, но нельзя исключать, что будет ситуация, как в 2014 году и это затянется на долгие годы. То есть если рассматривать кратко, средне и длинносрок, то начиная от года - это создание вакуума на рынке, роста теневого сектора. В конечном счёте, может бахнуть хороший кризис и 80 рублей за бакс - цветочками окажется.
Интересно , какой будет курс до конца недели
Лучше на апрель смотреть. Сейчас панические настроения.
Курс на деградацию и обнищание сохранится в ближайшее время, пока дед не помрёт
Когда дед помрёт всё расцветет, народ резко разбогатеет?
Если не учитывать рост цен. То цены не будут расти.
"©Путиномика, заповедь первая
Учитывая, сколько сил ЦБ вложил в оздоровление отечественной банковской системы, Эльвире Сахипзадовне это решение вряд ли легко далось. Тупо все усилия по принуждению банков ко здоровому резервированию коту под хвост.
Один банк Восточный с Калви чего репутации стоил.
Сразу три новости про рост цен и падение рубля
Комментарий удален
Поддержали, так поддержали.
Еб*ть спасибо нах*й!
Бедные банки. Несут убытки.
А в чем поддержка?
Можно в доках писать данные, когда было нормально.
Это же обман
Разрешили обман
Надувают "пузырь" отчетности.
Если хотите сохранить свои сбережения вкладывайтесь в соль, спички и мыло.
точнее в мыло и веревку
А цены по ППС когда введут?
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