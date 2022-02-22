Финансы
Богдан Музыченко

ЦБ объявил о мерах поддержки банков — в отчётности можно учитывать курс рубля до обвала Статьи редакции

Из-за отражения отрицательной переоценки ценных бумаг банки несут убытки.

  • До 1 октября 2022 года банки могут не учитывать резкое снижение стоимости ценных бумаг, чтобы это не ухудшало показатели организаций, заявил ЦБ.
  • Вместо этого банки смогут отражать в отчётности стоимость акций и курсы валют по уровню на 18 февраля 2022 года.
  • ЦБ следит за развитием ситуации на финансовых рынках и готов дополнительно поддержать банки для восстановления финансовой стабильности.
  • В январе 2022 года некоторые банки отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг на 250 млрд рублей. Из них — 50 млрд рублей убытков. Остальные 200 млрд рублей повлияли на балансовый капитал банков — в январе он сократился на 159 млрд рублей до 11,8 трлн рублей.

#новость #цб #банки

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Vladislav Pozniak

У тебя не будет убытков если ты не будешь их учитывать

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85
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Жилищный мангал

О! Можно я платежки за квартиру буду оплачивать по старым тарифам тогда.
Чем гражданин хуже банка

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24
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Денис Демидов

Гражданин много лучше, он и не такое стерпит

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0
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Даюза Мильен

Надо чтобы они учитывали курс доллара 2014 года, тогда вообще все будет шоколадно!!!

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10
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Артем Акшинцев

Да ладно, скоро они придумают советскую методику подсчёта курса - тогда заживём.

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0
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Стас Николаев

"Россияне готовы отказаться не только от 13ых зарплат..."

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35
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R-Globus

Да россияне по ходу уже и от 12-х и 11-х отказались по умолчанию.

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10
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Для закладок

Зачем вообще эти зп

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2
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Стас Николаев

Правильно, надо построить одни большие бараки, чтобы жить, и давать еду, чтобы не померли, ну и "идею", чтобы на нее работали:)

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1
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Для закладок

Бог дал зайку, даст и лужайку, бараки не нужны

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3
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Александр Кобышев

Все правильно. С каждого по способности - каждому по потребности. не коммунист что-ли?!

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0
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Владимир Часов

А от пенсии уж и подавно

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0
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Хозяин

На пачках молока в 800 мл можно указывать литровый объём.
Места в плацкартных вагонах можно продавать как купейные.

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33
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Sergei Timofeyev

Пфф... а в Европе как-то иначе? Те же 800-900 мл и раньше, чем у нас появилось.

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–9
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Алексей Карпов

пфф... контраргумент высшего уровня - типа если где то так же или хуже - то значит всё у нас норм

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2
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Sergei Timofeyev

Я говорю о том, что это не наши начали так мухлевать, а общемировая тенденция там, где производителей зажимают.

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0
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Алексей Карпов

ну так то загнивающий "запад", погрязший в пороке, а то скрепная Россия, встающая (или уже вставшая?) с колен

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0
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Sergei Timofeyev

Хотя бы пиво не так дорожает. На том спасибо! :)

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0
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Для закладок

Там цены в литрах, если пачки меньше, то и цена меньше.

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0
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Sergei Timofeyev

Нет, там два ценника: за пачку и объём.

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1
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Хозяин

Число Пи в военное время может достигать четырёх.

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25
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Антон Гамаюнов

Поддержали так поддержали! Главное, чтобы на бумаге все красиво выглядело 😂 Мне иногда кажется, что власти троллят бизнес, иначе этот цирк шапито невозможно понять

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21
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Sergei Timofeyev

На деле, понять можно, но это не важно. Тут главное другое - куда это нас приведёт. На короткой дистанции - да, эта "заморозка" может дать профит, но нельзя исключать, что будет ситуация, как в 2014 году и это затянется на долгие годы. То есть если рассматривать кратко, средне и длинносрок, то начиная от года - это создание вакуума на рынке, роста теневого сектора. В конечном счёте, может бахнуть хороший кризис и 80 рублей за бакс - цветочками окажется.

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4
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Dr. Horrible
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13
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Denis S
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8
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CARD DIGITAL

Интересно , какой будет курс до конца недели

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4
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Sergei Timofeyev

Лучше на апрель смотреть. Сейчас панические настроения.

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4
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Vladislav Stan

Курс на деградацию и обнищание сохранится в ближайшее время, пока дед не помрёт

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3
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Александр Семёнов

Когда дед помрёт всё расцветет, народ резко разбогатеет?

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0
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Vladislav Stan

Если не учитывать рост цен. То цены не будут расти.
"©Путиномика, заповедь первая

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5
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Артем Акшинцев

Учитывая, сколько сил ЦБ вложил в оздоровление отечественной банковской системы, Эльвире Сахипзадовне это решение вряд ли легко далось. Тупо все усилия по принуждению банков ко здоровому резервированию коту под хвост.

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4
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Sergei Timofeyev

Один банк Восточный с Калви чего репутации стоил.

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0
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Wall Street Shadow
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2
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Sergey Ontime

Сразу три новости про рост цен и падение рубля

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2
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Комментарий удален

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Yatinethar Lly

Поддержали, так поддержали.
Еб*ть спасибо нах*й!

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1
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Sergey Ontime

Бедные банки. Несут убытки.

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1
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Для закладок

А в чем поддержка?

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0
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Sergey Ontime

Можно в доках писать данные, когда было нормально.

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0
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Для закладок

Это же обман

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0
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Sergey Ontime

Разрешили обман

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1
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Цкуро Бесцветный

Надувают "пузырь" отчетности.

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Анар FS

Если хотите сохранить свои сбережения вкладывайтесь в соль, спички и мыло.

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Василий Степанофф

точнее в мыло и веревку

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Злой Полушубок

А цены по ППС когда введут?

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