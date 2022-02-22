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Путин подписал документы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. Фото администрации президента

Фондовый рынок

Курс рубля 22 февраля продолжил падать. Впервые с апреля 2021 года курс евро поднялся выше 91 рубля, но после рост замедлился — до 90,6 рубля. Доллар стоит 79,6 рубля на московской бирже.

На 19:10 мск доллар стоит 79,2 рубля, евро — 89,8 рубля.

22 февраля к 12:00 мск индекс РТС снизился на 5,3%, индекс Мосбиржи — почти на 4% на фоне новостей о том, что Россия может признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Накануне индекс Мосбиржи упал на 15%.

Цена на нефть марки Brent на бирже впервые с сентября 2014 года превысила отметку в $97 за баррель. Цена может вырасти до $120 за баррель, если экспорт нефти из России сократится из-за санкций на фоне событий на Украине.

Акции крупнейших российских технологических и финансовых компаний продолжили падать. Например, «Сбербанк» — на 6%, «Яндекс» — на 5%, TCS Group — на 9%, VK — на 6%. При этом акции добывающих компаний выросли в цене на 2-3%.

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К вечеру 19:00 мск акции компаний начали расти: «Сбер» — на 5%, «Яндекс» — на 7,4%, TCS Group — на 0,67%, VK — на 11,6%.

Котировки по данным на 12:40 мск

Котировки на 19:10 мск

Иностранцы, владеющие акциями компаний, будут продолжать продавать их, даже несмотря на высокие дивиденды, рассказал директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление Активами» Александр Присяжнюк. Акции продолжат падать. Если западные санкции не будут значительны, то возможен рост котировок.

Присяжнюк считает, что ситуация похожа на 2014 год — тогда иностранцы продавали российские акции, но в 2015 году вернулись на рынок. Но нельзя сказать, что сценарий полностью повторится. Он прогнозирует курс в 78-82 рублей за доллар на ближайшую неделю.

Санкции

Комиссия ЕС предложила проект санкций, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источник. Он запрещает торговлю российскими гособлигациями, замораживает активы 350 российских депутатов, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, запрещает им въезд в ЕС, отменяет правила свободной торговли союза с Украиной для этих областей.

Борис Джонсон объявил, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков — «Промсвязьбанка», «Черноморского банка развития и реконструкции», «России», «Индустриального сберегательного банка» и «Генбанка». Их активы заморозят. Личные санкции вводятся против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов. Им будет запрещён въезд в страну и любое сотрудничество со структурами и компаниями Великобритании.

Экономические санкции против России обещали ввести ЕС, Великобритания и США, но пока не ввели. Неназванный чиновник ЕС рассказал Reuters, что санкции введут не сразу — чиновники хотят посмотреть на дальнейшие шаги России после признания ЛНР и ДНР.

Власти США ввели санкции против ДНР и ЛНР — запретили американцам любые инвестиции в экономику областей, ввоз в США товаров и технологий из этих регионов и их экспорт.

Власти Японии обсуждают санкции против РФ — запрет на экспорт полупроводников, товар и программ с использованием искусственного интеллекта.

На величину западных санкций может повлиять размер признаваемых территорий. Фактически ДНР и ЛНР занимают около трети территории Донецкой и Луганской областей, остальную контролируют власти Украины. По Конституции, ДНР и ЛНР считают своей всю территорию этих областей, пишет The Bell.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что приостановит сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Германия — крупнейший рынок для экспорта российского газа, остановка сертификации может повлиять на его цену.

Решение прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал он.

Банки

ЦБ разрешил банкам до 1 октября 2022 года не учитывать падение курса рубля и стоимости акций российских компаний в своей отчётности. В документах они смогут указывать уровень 18 февраля. Так курс будет меньше влиять на показатели банков. Например, в январе 2022 года банки сообщили об убытках в 50 млрд рублей на фоне падения курса.