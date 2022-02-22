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Финансы
Маша Цепелева

Главные новости про экономику после признания ДНР и ЛНР: доллар ниже 80 рублей, евро ниже 90, ввели первые санкции Статьи редакции

Собираем в одном месте события по теме и реакцию бизнеса.

667 667 комментариев
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Путин подписал документы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. Фото администрации президента

Фондовый рынок

Курс рубля 22 февраля продолжил падать. Впервые с апреля 2021 года курс евро поднялся выше 91 рубля, но после рост замедлился — до 90,6 рубля. Доллар стоит 79,6 рубля на московской бирже.

На 19:10 мск доллар стоит 79,2 рубля, евро — 89,8 рубля.

22 февраля к 12:00 мск индекс РТС снизился на 5,3%, индекс Мосбиржи — почти на 4% на фоне новостей о том, что Россия может признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Накануне индекс Мосбиржи упал на 15%.

Цена на нефть марки Brent на бирже впервые с сентября 2014 года превысила отметку в $97 за баррель. Цена может вырасти до $120 за баррель, если экспорт нефти из России сократится из-за санкций на фоне событий на Украине.

Акции крупнейших российских технологических и финансовых компаний продолжили падать. Например, «Сбербанк» — на 6%, «Яндекс» — на 5%, TCS Group — на 9%, VK — на 6%. При этом акции добывающих компаний выросли в цене на 2-3%.

К вечеру 19:00 мск акции компаний начали расти: «Сбер» — на 5%, «Яндекс» — на 7,4%, TCS Group — на 0,67%, VK — на 11,6%.

Котировки по данным на 12:40 мск
Котировки на 19:10 мск

Иностранцы, владеющие акциями компаний, будут продолжать продавать их, даже несмотря на высокие дивиденды, рассказал директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление Активами» Александр Присяжнюк. Акции продолжат падать. Если западные санкции не будут значительны, то возможен рост котировок.

Присяжнюк считает, что ситуация похожа на 2014 год — тогда иностранцы продавали российские акции, но в 2015 году вернулись на рынок. Но нельзя сказать, что сценарий полностью повторится. Он прогнозирует курс в 78-82 рублей за доллар на ближайшую неделю.

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Санкции

Комиссия ЕС предложила проект санкций, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источник. Он запрещает торговлю российскими гособлигациями, замораживает активы 350 российских депутатов, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, запрещает им въезд в ЕС, отменяет правила свободной торговли союза с Украиной для этих областей.

Борис Джонсон объявил, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков — «Промсвязьбанка», «Черноморского банка развития и реконструкции», «России», «Индустриального сберегательного банка» и «Генбанка». Их активы заморозят. Личные санкции вводятся против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов. Им будет запрещён въезд в страну и любое сотрудничество со структурами и компаниями Великобритании.

Экономические санкции против России обещали ввести ЕС, Великобритания и США, но пока не ввели. Неназванный чиновник ЕС рассказал Reuters, что санкции введут не сразу — чиновники хотят посмотреть на дальнейшие шаги России после признания ЛНР и ДНР.

Власти США ввели санкции против ДНР и ЛНР — запретили американцам любые инвестиции в экономику областей, ввоз в США товаров и технологий из этих регионов и их экспорт.

Власти Японии обсуждают санкции против РФ — запрет на экспорт полупроводников, товар и программ с использованием искусственного интеллекта.

На величину западных санкций может повлиять размер признаваемых территорий. Фактически ДНР и ЛНР занимают около трети территории Донецкой и Луганской областей, остальную контролируют власти Украины. По Конституции, ДНР и ЛНР считают своей всю территорию этих областей, пишет The Bell.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что приостановит сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Германия — крупнейший рынок для экспорта российского газа, остановка сертификации может повлиять на его цену.

Решение прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал он.

Банки

ЦБ разрешил банкам до 1 октября 2022 года не учитывать падение курса рубля и стоимости акций российских компаний в своей отчётности. В документах они смогут указывать уровень 18 февраля. Так курс будет меньше влиять на показатели банков. Например, в январе 2022 года банки сообщили об убытках в 50 млрд рублей на фоне падения курса.

При этом банки, которые решат использовать послабления, не будут ограничены в выплате дивидендов и бонусов топ-менеджменту, сообщили РБК в ЦБ.

#фондовыйрынок #новость

667 667 комментариев
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667 комментариев
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Dzan Yang

Если абстрагироваться от человека, который вчера выступал перед народом РФ с посланием и просто послушать выступление, то у меня лично складывается впечатление что у выступающего какое-то психическое заболевание вызванное глубокой обидой на Украину.

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196
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Albert Aimakhanov

Нет тут никакой обиды

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29
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Денис Демидов

Всегда удивляет, когда люди считают власть недалекой и нелогичной, забывая при этом, что эта же власть поставила их раком и успешно удерживает в этой позе уже которое десятилетие без каких либо проблем.
К 2014 рейтинг Путина довольно сильно присел (помним, что власть это добровольное подчинение, чем добровольнее, тем дешевле система бенефициарам обходится), замутили Крым Наш, обвалили рубль под общее одобрямс и стали многократно богаче, нефть продают за баксы, зарплату платят рублями - профит.

Сейчас ситуация повторилась, ковид окончательно обвалил доходы людей , массы начали роптать, вот им и выкатили военное обострение нагнав на всех кучу страха, все уже стали забывать свое обнищание под мантры "лишь бы не было войны".
Рубль падает, нефть дорожает, прибыль бенефициаров РФ снова растет, население выдыхает, что хоть война не началась и слава богу.

PS Зеленский подыграл Путину, для него признание ДНР/ЛНР как камень с плеч, теперь не надо даже вид выполнения минских договоренностей делать, за которые бы его нацики повесили.

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126
136 комментариев
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Светлана Завацкая

Согласна с вами, нет сейчас места для обид. Дело далеко в другом.

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1
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Дед Велосипед

Да уж, сплошное разочарование

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1
1 комментарий
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Неее Неее

Мне кажеться правильно сделал, давно пора было, а то так и продолжат в х,,, не ставить страну

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–65
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MadRat96

А вы готовы за повседневные товары и услуги платить в полтора-два-два с половиной раза больше?

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41
38 комментариев
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Возможный каякер

Вам как жителю РФ конкретно что позитивного это даст? Воображаемое "увожение"?

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15
7 комментариев
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Maxim Petrukhin

Вы про какую страну? Если про Россию, то чем лучше то стало? Нас ещё меньше уважают и ещё больше боятся. С нами вон Сирия. И, вобщем-то, всё. Даже казахи с белорусами отмалчиваются.
Вы бы хотели, чтобы люди вас боялись? Я бы нет.

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2
5 комментариев
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Igor Gorbenko

а чем таким славится эта ваша страна чтобы с ней возиться? поселками типа депутатского? или пытками? или может какие-то есть достижения? даже великая армия наделала в штаны в 2014 при первых же признаках сопротивления. Да что 2014, в 2008 даже на Грузины х::в в панаму напихали. Чем ты гордишься? Своей нищетой?

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–12
1 комментарий
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Inna Hoberman

Здесь полно укроботов, им обидно. Ещё кусок страны просрали

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–4
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Игорь Ф

Дело даже не в отношении, а в отжимании сфер экономики ранее приносившие доход РФ.

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1
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Викторович

после этих слов наверное, дрябнули стопку водки и занюхали огурцом ))

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1
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Илья Попов

Пора было, чтоб весь мир смеялся, как мы сами без санкции угробили экономику

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–1
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badResistor

психическое заболевание вызванное глубокой обидой на Украину.
 такое же впечатление

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19
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Идрисио

вперед, в СССР - Соль Спички Самогон Разруха

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1
2 комментария
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Антон piter

Это просто тиражирование распространяемой беспомощной "методички" про невменяемого Путина. А даже, если и нет, то вопрос в том, что просто эта политическая речь выбивается за рамки привычных Вам клише о том, как и что должны говорить политики в современном мире, а так же как именно они должны соблюдать политес на тему "как бы там чего не подумали". Путин политик другого уровня и Россия страна другого уровня.

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–13
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Виктор

Уже который год наблюдаем за перемещением страны под его руководством от уровня к уровню. Казалось бы, не может быть уровня ниже. Ан нет

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32
55 комментариев
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Maxim Petrukhin

Подскажите, как вы определяете уровень политика? Ну вот Крым крошечная Беларусь, которую мы с руки кормим, признала только в прошлом году. Даже на неё Путин не может повлиять. Какой тут уровень то? Может, наш ВВП равный ВВП Техаса это уровень? Может, вы иммиграционные потоки сравните наши с американскими или европейскими? Критерии назовите.

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7
22 комментария
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Inna Hoberman

Здесь столько ботов из Незалежной, даже удивительно что Вас так мало заминусили,

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0
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Dzan Yang

Это Вы, Владимир Владимирович ? 😂

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1
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Илья Попов

Какого уровня, который постепенно приближается к нулю?

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–1
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Sergei Timofeyev

Не совсем так. Там было два мощных посыла:
- величайшие ошибки были совершены всеми до меня и кроме меня. У меня есть воля и сила, чтобы исправить их;
- уровень аргументации действий свёлся к грязному белью и бытовухе внутренней кухни страны. По мне, это совершенно неуместно в политике, тем более во внешней.

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11
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user_90123129312

Просто человек живёт в своём мирке с примитивной рутиной, движуха отсутствует + возраст притупляют мозг до уровня макаки и, к сожалению, с гранатой.

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0
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Dmitry Kiselev

Я честно говоря, вообще не понял, зачем была нужна эта долгая "историческая справка", можно было выйти и объявить признание буквально в четырех словах, вышло бы гораздо жестче, имхо. Кому этот посыл адресован, я так и не понял. Рядовому люду до фени весь этот движ, середнякам и бизнесу до фени история, проблемы делореанов и почему распался ссср, ну и вообще - зачем вообще кому-то что-то объяснять, если ты уже все решил?

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6
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Максим Абдрахманов

Наверное, чтобы у ура-патриотов были хоть какие-то аргументы против здравомыслящих людей

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3
1 комментарий
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Цкуро Бесцветный

Мне кажется, суть вот в этом: "После Великой Отечественной войны Сталин передал Украине земли, которые принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. "
Т.е. фактически предлагает этим странам присоединиться к разделу Украины.

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0
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Себастиан Перейра

Просто человек старенький
Всякие фобии знаете ли
Бывает

Плохо то, что это глава государства
Причём весьма специфичного
С кучей нерешённых проблем
Как внутри, так и снаружи

И от этого решения их только прибавится в ближайщем будущем

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6
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Игорь Маренков

Да нет, вроде все по делу

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1
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Василий Степанофф

Такое биват...травма. Стукнули первым, кирпичем в подворотне на петербургской улице

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0
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Роман Ваничкин

Я что-то пропустил похоже.
О чём речь? Кто прилюдно обос...ся?

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0
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Дед Велосипед

Когнитивный диссонанс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций

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–1
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Inna Hoberman

После бессвязных речей кокаинового наркомана Зе, с трудом воспринимаете логично рассуждающего человека.

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–6
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evilnw

Надо иметь настоящий талант, чтобы загнать Россию в такую жопу и разругаться почти со всеми соседними странами.

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88
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badResistor

нет тут таланта, обычный бездарь-гопник или алкаш справится

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36
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Ilya Shubenok

Они, собственно и справились

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19
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Цкуро Бесцветный

даже "алкаш" за все 90-ые не справился.

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13
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MrMike3112 .

Добавьте в компанию ещё мажора с айфоном — и описание будет абсолютно полным.

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3
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Сергей Ду

А в чем ругань, если все начали гнобить РФ санкциями, по поводу и без. Санкции вводились за любой чих. За Крым, он нужен был с точки зрения геополитики и сделали это правильно. По поводу ДНР и ЛНР, санкции всё равно бы ввели, признавали мы их или нет. А если с экономической точки зрения (еще раз повторю, что в том или ином смысле/виде, их бы всё равно ввели) нам терять нечего, то почему бы, не успокоить Украину и не прекратить обстрелы. Да и доп ресы не помешают.

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–15
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eugene gusev

Крым был нужен для геополитики? Т.е. понадобился, захотелось и можно брать?
А если мне деньги понадобятся, я могу придти в сбер и просто так взять столько сколько нужно?

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6
1 комментарий
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DIVO Media

За один февраль слили 20% бюджета РФ годового.
Что ж там за доп ресы то такие

Потери, больше чем от санкций. Бизнесмены епта

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6
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Vasya Pupkin

"Почти со всеми соседними" (2 страны)

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0
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user_90123129312

Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, в Беларуси его тоже ненавидят (я беларус), Украина, Грузия, Япония. За центральноазиатский регион сказать ничего не могу, Китай же имеет пыню по газу так, что можно и полюбить для вида.

Скрины с когда-то топового новостного портала Беларуси пока там всех не пересажали (TUT.by).

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2
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Roman Perfilyev

но ведь в украине бОльшая жопа, не?)
p.s. можете начинать минусить, кидаться 15 рубями и всякое такое

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–1
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Артём Палённый

Геополитика, сударь.

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0
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Типун Понос

Все самое интересное впереди! Теперь мы законно можем помогать дружеским республикам.

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–62
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evilnw

А можно начать помогать собственным регионам? А то Путин вчера такой монолог выдал про отсутствие независимых судов, олигархов и т.д., что я даже не сразу понял, что он про Украину.

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254
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Pink Pinkus

Свои подождут!

3 года и 1,5 трлн рублей — столько потребуется на восстановление инфраструктуры Донбасс. Об этом заявил сенатор Сергей Рябухин.

По его словам, в российском бюджете достаточно средств для помощи Донбассу, в частности в Фонде национального благосостояния.

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17
13 комментариев
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badResistor

у меня есть несколько знакомых у которых большие проблемы в общении. Так вот они когда впадают в истерику сразу начинают сыпать на других обвинения в том что не умеют сами, то что им до этого говорили. Мне кажется дед из таких же истеричек.

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5
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Идрисио

своим х.. с маслом и самый независимый суд-новичок над Навальным

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1
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Vadym Babaiev

Тонко

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0
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Eduard Mirchev

Хочешь чтобы войска вводили в свои регионы?))

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0
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Gutal1n

Не знаю почему ваш комментарий заминусовали. Все самое интересное действительно впереди...
Если нападение на Украину казалось нереалистичным сценарием и полным бредом, то теперь это не нападение, а защита признанных республик...

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4
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Типун Понос

Кавычки забыл поставить и смысл поменялся) надо так:
Все самое "интересное" впереди! Теперь мы "законно" можем "помогать" "дружеским" республикам.

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3
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MedievalRain

Все это время можно было отправлять деньги в благотворительные фонды, хоть отпомогайся. Правда, только добровольно, а сейчас заставят.

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3
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tadassana

Глава лнр уже заявил что нужно 1,5 трлн рублей на восстановление республики.
Вот так он обосновал эти цифры - «Речь идет об очень серьезных цифрах. Я в интернете читал отчет одного из экономистов. Если мне не изменяет память, речь шла о полутора триллионах рублей….». Кстати, эта цифра уже нашла поддержку у политиков.
Ну, мы в нашей стране все очень богатые, «деньги ЕСТЬ, но вы держитесь там»

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0
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Andrey Gordeev

Основатель Иван Замесин написал в своём Telegram-канале, что поменяет юрисдикцию компаний, планирует получить другое гражданство и помочь команде сделать это.
Зачем это здесь? Какой-то ноунейм "основатель" пересрался и заводит трактор. Ненужное нагнетание ситуации.

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73
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Анон Плиз

Тоже не понял, что за основатель и какую ценность его мысли несут для посетителей ресурса

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17
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Anatoliy Lyashenko

Экшен, драма, терзания. Чтобы вызвать эмоции. Пропаганда так и строится.

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13
18 комментариев
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Andrew Stepanov

Похоже на проплаченную рекламу.

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0
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Dr. Horrible

Бандеровцы, гитлер, большевики, подарки, исторические земли. У дедов окончательно закончились таблетки.
На дворе 2022 год, а люди живут в каком то своем манямирке.

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60
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Игорь Протасов

Вот про исторические земли, вообще лучше б не заикались.
Нам тоже могут припомнить "исторические земли". Тот же калининград

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34
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Dr. Horrible

стрелочка работает только в одном направлении. в противном случае это сепаратизм и экстремизм.

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22
2 комментария
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Alex Chalov

Во-первых, территория Калининграда это земля балтских и славянских союзов вплоть до "дранг нах остен" тевтонцами в рамках северного крестового похода против язычников.

Во-вторых, эта земля отошла к СССР по результату разгрома Третьего Рейха, в то время как территориальность и даже само название Украины были сформированы местными авантюристами в ходе развала Российской Империи, а затем легализованы советской властью. Что между этими двумя случаями общего? Ничего.

Не ной и не пизди, короче.

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8
2 комментария
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Ян Зовём

А что Калининград?

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0
5 комментариев
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Антон piter

И получат закономерный ответ:"Приди и возьми". Как буд-то тут есть что-то новое... :)

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0
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Шизоидная обезьяна

Что сделал Зеленский, чтобы урегулировать вопрос Донбасса?

Нахуя они подписывали эти соглашения и спустя столько лет — блядь, нам они не нравятся. Ну заебись. Там была Франция, Германия, не только Россия, составляли соглашение вместе. И как они вопрос хотели решать?

Украинские чиновники довели свою страну до пиздеца и соседние страны тянут за собой, прикрываясь демократией. А страдают рядовые граждане.

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32
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Григорий Соколов

Рядовым гражданам РФ совершенно наплевать на страдания рядовых граждан ЛНР и ДНР.

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17
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Артём Палённый

Если тебе плевать, то зачем за всех то говоришь?

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8
15 комментариев
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Eduard Mirchev

"Мы враждебны к чужакам и не рады этим семи миллиардам
И лишь нескольких любим и правда" (с) Каста

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0
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qwerty

Украинские чиновники довели свою страну до пиздеца и соседние страны тянут за собой, прикрываясь демократией. А страдают рядовые граждане.
Тут ты прав. Но минусов отхватишь.

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1
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Vadym Babaiev

Нет, не прав.
Каждое государство имеет право на самоопределение и свой путь развития/деградации.
Это называется мало понятным в России словом "независимость".

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5
4 комментария
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Денис Колокольцев

у них в породе такая особенность, они не в состоянии держать слово или отвечать за свою подпись. когда они подписывали соглашение с ЕС, им наши экономисты говорили, "вы вообще читаете, то что вы собираетесь подписать? вы открываете свои рынки полностью, в обмен на мизерные квоты на экспорт ваших товаров в ЕС. как вы собираетесь это выполнять?" ответ был такой - "мы пропэтляем!"

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2
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Labelig

Украинские чиновники довели свою страну - это правда, но это не дает право России вмешиваться и вводить войска.

В конце концов, российские власти не сильно успешнее, чем украинские, но это опять же не дает американцам право на военное вмешательство под тем же предлогом.

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3
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Артём Палённый

Даёт, если там убивают российских граждан.

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–5
9 комментариев
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Roman Orlov

В конце концов, российские власти не сильно успешнее, чем украинские
А что мы используем в качестве мерила успеха?

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0
11 комментариев
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Andrei

Эти соглашения не Зеленский подписывал это раз. Минск - это конфедерация, где у Донбасса не просто автономия, а право вето на все внешнеполитические решения центральной власти. Кто пойдет на выполнение такого бреда? Вместо того, чтоб разрядить ситуацию и попытаться договориться на адекватных условиях с Зеленским, когда он пришел на настроении о заключении мира. Они надеялись тупо додавить, чтобы пропихнуть неприемлемые ни одному государству вещи. С Приднестровьем пытались провернуть то же самое, текст один в один, тоже не получилось. Ну и нахер было пробовать опять? - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0

Меморандум Козака
Меморандум Козака — план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии. Проект…
ru.wikipedia.org
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1
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hakhagmon

На карте земли теперь официально появились еще одни непризнанные государства по типу Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии из которой уезжает молодежь, нет работы и тотальный беспредел. Чему тут радоваться?

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47
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Ян Зовём

ну как бы и из Молдавии и из Грузии молодежь уезжает. А на Украине ещё и беспредел. Так что, ничего особенно не изменилось.

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–31
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Яков Зейгман

Молодежь уезжает из России в Грузию, а не наоборот, вот что забавно.

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27
4 комментария
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Юрий

На Украине по словам людей, которые там живут все было +/- в порядке. Примерно как раньше. Будете на море, спросите.

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7
20 комментариев
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Gutal1n

Молодежь валит и из Литвы и Польши, а они вроде признаны во всем мире и даже в ЕС

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8
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Василий Петров

Ага, а последние 8 лет там был мир, порядок и процветание.

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1
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Юрий

Плохо было где-то в районе 2015-16 годов. Дальше пошла более-менее нормальная жизнь. Но это их дело. Как умеют, так и гребут.

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0
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Илья Попов

Когда нечем накормить собственный народ, то чем обрадовать иначе?

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0
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Konstantin_Andreevich

Единственные, кто может остановить весь этот беспредел, - это Запад. Но они опять сиськи мнут. Вышлите всех родственников "элиты" обратно в Россию (во Лизка прифигеет), отберите всю их недвижимость и заморозьте их бабки. Всё, этого будет достаточно.

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27
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Илья Мишин

Не сделают этого никогда, потому что кто тогда к ним бабло повезет в следующий раз?

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5
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Alexander Ivanov

Единственные, кто может остановить весь этот беспредел, - это Запад. Но они опять сиськи мнут.
Так именно им этот беспредел удобен и полезен. Они сами мастера беспредел устраивать. Сирия, Ирак, Ливия, Югославия...

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2
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Николай Барыкин

Думаете Лизка и прочие не смогут в России прекрасно существовать?

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0
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Konstantin_Andreevich

Не смогут. Тут их прекрасное существование будет ограничено несколькими районами Москвы. И курортов, достойных их, у нас нету.

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5
8 комментариев
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Виктор

Да пусть существуют, кафе и ТЦ нужны их деньги тут

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1
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Алексейка

Жалко конечно же американцев,они так хотели видеть на прилавках магазинов палёную водку с Луганска или Донецка,а теперь её нельзя ввозить в США,да и для инвесторов это большая потеря,они же хотели новый Дубай построить в разбомбленных регионах

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26
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Викторович

О курсе $1=80 рублей, скоро будем тоскливо вспоминать.

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21
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Артём Палённый

Не придется, нефть дорожает, рубль просядет максимум к 85. Адских санкций не введут, иначе потом совсем нечем пугать будет.

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6
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Dragon Johan

Нефть уже давно отвязалась от курса рубля, если не заметили

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13
2 комментария
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Викторович

Добавил ваш ответ в закладки, время нас рассудит

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5
2 комментария
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Yuri Korolev

Серьезно?Скажите почему бакс стоил 65 рублей при нефти в 45
долларов за баррель?

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2
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Андрей Прокофьев

Не стоит привыкать к доллару за 80, нужно немного потерпеть и потом уже привыкать к доллару за 100

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12
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Антон piter

Вот именно, будете вспоминать и расстраиваться, что не скинули доллары на пике истерики. Уже 79... :)

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–5
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Викторович

Пока многие жалеют, что не купили баксы, когда он был по 20 рублей, потом по 30...тенденция думаю понятна. При том, что такие же ванговали, что доллару хана.

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7
2 комментария
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badResistor

Прорыв экономики случился. Великий геополитик всех переиграл...
Вот скажите мне на кой черт эти территории? Ладно бы там Казахстан, Киргизия или Крым - там хоть смысл какой то есть. А тут реально дыра дырой(которую наши деятели и создали). Зачем стране это?1

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18
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Albert Aimakhanov

ДНР и ЛНР территории с крупнейшими объемами залежей угля на Украине

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–31
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badResistor

и че ты с этим углем делать то будешь? у нас и так залежей угля жри не хочу... На кой черт территория с разбомбленной экономикой...

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34
27 комментариев
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Николай Барыкин

Там и помимо угля полно месторождений всяких редкоземельных металлов, климат крайне приятный в сравнении с остальной Россией, куча полуразрушенного советского индустриального наследия. Проблема только в том, что эти профиты в данной политической ситуации невозможно обналичить. Вторая проблема - у нас самих всего этого до жопы, кроме территорий с приятным климатом, толку-то.

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2
6 комментариев
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Иван Смекалов

Цель всегда одна - сохранить власть. Возрастная пирамида говорит нам что большой кусок населения это рожд в 50 - 60х, им нужно продать идею, чтобы успешно пройти 2024гг. Под это создаются проекты и сценарии. Собирание земель, кругом враги и т.д

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2
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Персональный нос

Смысл всех этих авантюр - поставить вна Украине пророссийские власти. Расчет идет на то, что украинцы охуеют от экономических потерь при долгих терках с рф.

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1
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badResistor

но терки и так уже долгие... а украине все пророчат голодную смерть зимой...

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0
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Pink Pinkus

Ненадёжная система - диктатура. Если диктатор дурак, то пиши пропало. Каким-нибудь голосованием шансов натворить дел все-таки меньше.

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19
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Igor Melnychuk

Посмотрел обращение - Окончательно тронувшийся умом старик!
Чуваки из РФ, у вас там геронтократия, ваше правительство живет категориями 60-70-х годов, холодной войной и тд
Переезжайте в Украину, у нас как раз заработал налоговый режим Дия Сити, все русскоговорящие, никаких ограничений торговых/валютных, вкусный борщ, и Украина с радостью дает убежище пострадавшим от режима! Вообщем рады будем видеть адекватных людей!

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5
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John Rickman

Ты забыл добавить, что не дай бог кому-то иметь своё собственное мнение по поводу успешности Украины, ему СБУ быстро популярно объяснит актуальную повесточку. Нет уж, спасибо, в мире куча нормальных стран.

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17
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Denis Sh

Это где Правый Сектор, Азов, сайт Миротворец, Факельные шествия и злобный 🤡, играющий морковкой на пианино? Там где санкции вводят на собственных граждан и компании и позакрывали все неугодные СМИ? Там, откуда народ толпами бежит на черновые работы в Европу или наш Мордор? Нет, спасибо.

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10
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Igor Melnychuk

Аудитория понятна, вам ребята пора к психотерапевту, пока с моста не спрыгнули, жертвы пропаганды, мое обращение было к адекватным людям!

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3
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Ян Зовём

Не врите. Адекватные люди, в стране, где проводят парады в честь дивизии СС и есть стадион названный в честь гауптмана жить не могут.

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0
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Илья Мишин

Лол пенсия 100$, а коммуналка 150$, ты с глузду зьихав?) Какая Дия Сити иди водички попей успокойся)))))

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3
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Тревожный пришелец

Дия Сити
 который все хают ибо загоняют на галеры

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3
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Антон piter

Беру билеты. Чтобы попасть на Украину - это на в Киев рейс надо покупать или уже можно сразу во Львов? :)

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0
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Igor Melnychuk

Можно и в Донецк, тоже территория Украины, скажем так оффшорная зона внутри страны, безналоговый ад :)

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0
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Штуки из труб

Спасибо, но уж лучше вы к нам)))

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2
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Владимир Пивульский

Акции немного падают каждый день с января…

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1
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badResistor

а ты переверни экран...

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37
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Артём Палённый

И свечки перекрасить.

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6
1 комментарий
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Владимир Пивульский

Перевернул - из телефона потекли слёзы

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1
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Deniss Karpak

ДНР И ЛНР ВАШ. Поздравляю снова!

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4
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Dmitry Pushin

14 дней на возврат есть, плюсом отдадим Крым обратно и Чечню пусть забирают

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8
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Albert Aimakhanov

Мы их не присваивали

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4
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Dimitri

Ещё де юра не присвоили. Но это может в любой момент измениться.

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0
1 комментарий
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Ivan Off

Да, да, не присваивали. Обстреливали 8 лет подряд. Крым превратили в заросший сорняком пустырь.

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0
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Кирилл Сорокин

+15

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1
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MedievalRain

Ты не ту методичку выбрал, эта только в будущем будет. Сегодня без премии.

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0
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Антон piter

Спасибо! Жму руку, обнимаю! :)

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–1
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Беня

Стратеги, что сказать..

8 лет трубил что Украина на крючке минских соглашений, НО мы не сторона конфликта ?и тут на тебе))

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7
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Влад Крас

А что ещё можно было ожидать от автора "Пока я президент повышения пенсионного возраста не будет" и прочих искромётных цитат?

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10
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Marina Verozub

Да это репост из паблика, аналогичного Панораме.

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0
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Штуки из труб

Ты даже процитировал с ошибками, забыв про правила пунктуации. Тебе грамотным стать тоже Путин помешал? Или это все-таки ты сам виноват в этом? Сначала научись хоть немного грамотно писать, азам, так сказать, а уже потом приходи поговорить о высокой политике.

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–15
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Alexey Shabolkin
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8
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Renat Zaripov

Новость ИА Панорама?

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1
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Имя и Фамилия

Кто знает, почему на VC такая "14 летняя" аудитория, воспитанная интернетом и ставшая "навальнутыми"?

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–5
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Михаил Качалов

Кто знает, почему
 - потому что только деды смотрят отечественную пропаганду по телеку, а молодежь впитывает все из Интернета, где отечественная пропаганда сливает (из-за чего сливает - это тема отдельной вдумчивой беседы)

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8
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Лёха Макаров

Это вовсе не аудитория vc)

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–2
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Paul Denisevich

Немного падают? Это крупнейшее падение с 2008 года, вроде как. Немного, ага.

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6
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Себастиан Перейра

Отрицательный рост же, ну!

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3
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Строганов Иван

Перегоним и обгоним)

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1
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Oleg Borisov

У меня вопросы ко всем активно участвующим в беседе:
1. Почему никто, абсолютно никто из участников не упоминает НАТО в этой всей теме (так же как и Дождь, например)? Вот просто игнорирует и вообще не упоминают эту сущность, НАТО. Его нет? Или что? Или это "все фигня"? Почему все обходят эту сущность стороной?
2. Что такое НАТО на ваш взгляд и зачем оно создано?

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0
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Milford Cubicle

Дискурс про «страшное НАТО» придуман в администрации президента, т.к. прямо же нельзя по телику сказать про то, что Россия не потерпит рядом свободной Украины нацеленной на евроинтеграцию — и что Россия готова мешать этому любой ценой, даже ценой того что обе страны пойдут ко дну. Так сказать нельзя, наши гоблины еще недостаточно деградировали чтобы на высшем уровне так заявлять. Поэтому придумано «страшное НАТО», «окопавшееся у наших границ», как повод и оправдание для любых бесчинств.

Почему Россия не может терпеть рядом свободную развивающуюся Украину? Потому что на длинной дистанции даже любому олуху в России станет очевидно, какая модель устройства экономики и общества эффективнее (европейская демократия или клептократическая автаркия) — ведь наши страны слишком рядом и слишком близки, телевизор не сможет перебить факты которые видны будут невооруженным глазом. А это смертельно для российского режима и приведет к его краху, это вопрос времени.

Поэтому изо всех сил Россия старается утащить с собой ко дну Украину, осознавая, к чему может привести её уход из сферы нашего [пагубного] влияния. Сказки про «НАТО» это просто предлог для дураков, потребляющих кремлевскую пропаганду, а также язык дипломатии, где люди никогда не говорят прямо о своих истинных намерениях, стараясь облекать это в прилично выглядящие речевые конструкции.

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2
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Анон Плиз

Дураки, верящие в пропаганду о возможности евроинтеграции - это другое, конечно))

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2
4 комментария
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Oleg Zhukov

А ты ни когда не задумывался почему Япония с 200млн жителей живущих в жопке мира на островах, без ресурсов, без армии живет так хорошо? Почему злой нато ее не разрушил до основания она же такая беззащитная 🥺 Вместо Японии подставь другие страны где тоже нет армии, живет много людей, и тоже все огонь

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2
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Ivan Off

Народ здесь рефлексирует, а не думает. Не мешай )))

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–2
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Лёха Макаров

Украинцам нельзя о НАТО и США писать, не отвлекай их от нападок на рубль, Россию, балалайку и водку Путинка.

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–1
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Марат

немного падают?

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6
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Alexey Akimychev

Основатель Focus Calendar Иван Замесин
Да кто это хоть такой тооо?

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6
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Aleksey

зашел на биржу - падение за неделю на этих новостях 15-20%
в словарь к «отрицательному росту» и «хлопку» добавляю «немного упали»

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5
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Штуки из труб

Акции немного падают - это, конечно, прямо очень политкорректно сказано))) И кстати, кто такой Замесин, что людям надо знать его мнение по данной теме?

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3
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Вадим Демидов

"Основатель Иван Замесин" - чего основатель-то?

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4
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Get Money

Это фамилия, а отец у него Замес😂

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1
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Anton Zavorotnikov

Кто такой Иван Замесин, и почему его здесь цитируют?

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4
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MadRat96

Видимо сейчас начнется следующая волна эмиграции

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3
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Albert Aimakhanov

За эти выходные в РФ приехало более 61 тысячи людей

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1
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Eldar

Пенсионеров и детей... Никакого профита для экономики от них.

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3
2 комментария
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MrMike3112 .

"Ну и увольняйтесь. За забором очередь желающих" ©

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1
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MadRat96

И как это отменяет мой тезис?

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0
1 комментарий
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Владимир Пивульский

Она и не прекращалась, сейчас только усилится!

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1
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Alexey

Когда уже поймут все, американцы в трм числе, что нам нахер не упали все эти распри с территориями. Дайте пожить, в клубах потусить, за ипотеку платить, как человеку по маленькому проценту.
У нас самих бардак в стране, чужим территориям не пожелаем. А они всё думают, что народ в рф все поголовно хотят напасть и отнять. Те, кто хочет сидят в одном месте и влезают за один стол.
Вроде только устаканилось, нет, вирус. Вроде вирус спал, начали игры снова в политику. Совсем ипанулись.
А может и правда хер положим на их рекомендации по короне? Пусть лучше в стране болеют и верха думают, как не заразиться, нежели о всякой уйне.

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3
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Roman Orlov

Чо минусовать-то сразу? Ну не новая, ок, не новая :)

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–1
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Roman Orlov

Интересная методичка. Новая?

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–2
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AlexanderAPS

Не "немного упали", а обвал российского фондового рынка

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3
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Vangelis

в США тоже падают акции. почему то об этом все молчат

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3
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Елена Шестакова

Фейсбук -38% за месяц, Интел -20%
Меня это больше интересует. Тот же газпром или сбер за полгода все отыграют. А вот американцкв бы скинуть удачно

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0
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Василий Белогородов

Потому что двуличных в современном мире через одного. Каждый пихает свою правду тогда, когда это ему удобно. Моя воля - розгами бы порол прилюдно за подобное. Мир трещит по швам именно из-за таких людей, которые сильно расплодились от низов до верхов.

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0
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Лёха Макаров

Украинцы по английски не очень пока умеют троллить, а вот на любимом русском - всегда пожалуйста.

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