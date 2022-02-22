У каждой компании уже есть онлайн-сервис, которым она пользуется большую часть времени, будь то необанк, поставщик вертикального программного обеспечения или что-то ещё. Эти платформы уже часть бизнес-процесса, поэтому предпринимателям будет легко доверить им свои финансы.

Monite позволяет этим поставщикам услуг предоставить своим клиентам полный набор инструментов для бэк-офиса, включая выставление счетов, автоматизацию кредиторской задолженности и управление расходами. И всё это полностью встроено в привычный интерфейс и связано с другими инструментами.