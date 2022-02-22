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Финансы
Таня Боброва

Стартап Monite с основателями из России привлёк $5 млн — он помогает сервисам встраивать функции автоматизации финансов Статьи редакции

С помощью API стартапа b2b-сервисы, маркетплейсы и другие компании могут, например, предоставлять своим клиентам услуги выставления счетов и управления расходами.

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Инвесторами берлинского стартапа стали Point72 Ventures, сооснователь Klarna Виктор Якобссон, директор по глобальному корпоративному развитию PayPal Фил Валка, руководитель отдела корпоративной стратегии и развития Plaid Джейсон Пейт и другие, объявила компания.

Условия сделки и оценку стартапа партнёры не раскрывают. Monite планирует потратить деньги на развитие новых финансовых продуктов и выход на новые рынки, в том числе активный маркетинг и продажи в Великобритании и США. Сейчас сервис также доступен в Германии и Франции.

Стартап позволяет b2b-сервисам, маркетплейсам, необанкам и другим встраивать функции автоматизации финансов. С помощью API Monite компании могут, например, предоставлять своим клиентам услуги выставления счетов и управления расходами.

У каждой компании уже есть онлайн-сервис, которым она пользуется большую часть времени, будь то необанк, поставщик вертикального программного обеспечения или что-то ещё. Эти платформы уже часть бизнес-процесса, поэтому предпринимателям будет легко доверить им свои финансы.

Monite позволяет этим поставщикам услуг предоставить своим клиентам полный набор инструментов для бэк-офиса, включая выставление счетов, автоматизацию кредиторской задолженности и управление расходами. И всё это полностью встроено в привычный интерфейс и связано с другими инструментами.

Иван Марьясин
сооснователь и гендиректор Monite

Сейчас стартап ведёт переговоры об интеграции с 24 компаниями, включая несколько европейских необанков и платёжных провайдеров, уточнили vc.ru в стартапе. Стоимость услуг для клиентов рассчитывается индивидуально в зависимости от количества необходимых модулей.

Monite создали Иван Марьясин, который до этого руководил развитием немецкого b2b-необанка Penta, и Андрей Корчак, возглавлявший техническую команду в «Точке». Всего в команде 22 человека.

В марте 2021 года стартап привлёк €1,1 млн на запуск в Европе. Изначально он предоставлял инструменты, необходимые для управления операционными задачами малого и среднего бизнеса.

#новость #monite

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