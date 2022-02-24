Курс доллара превысил 84 рубля на фоне объявления военной операции в Донбассе, евро — 95 рублей Статьи редакции
Индекс Московской биржи упал на 10%.
- Утром 24 февраля Путин выступил с новым обращением и объявил о проведении военной операции в Донбассе.
- Курс доллара вырос на торгах на 6%, и превысил 84 рубля, впервые с 2016 года. Курс евро — на 6%, до 95 рублей, впервые с декабря 2014 года.
- Индекс Мосбиржи упал на 11%. Цена за баррель нефти Brent выросла до $100, это максимум с сентября 2014 года.
- Акции российских технологических и финансовых компаний упали на 3-14%.
По сути это война. Сейчас прилетят санкции по всем фронтам, все ляжет. Полоумному деду без разницы, как плохо будет людям и сколько будет стоить гречка. Он уже полностью поехал кукухой и оправдывает все итогами второй мировой войны, он в ней воюет.
У деда яйца крепкие и старая закалка, в отличии от интернет нытиков. Санкций испугался.
Судя по тому, что я читаю сейчас на украинских пабликах - очень много повылезало тех украинцев, которые шибко радуются происходящему. Тихо сидели долгие годы, как погляжу.
Цена дедовских игр - рост цен на все. Надеюсь в ближнем круге есть кто-то с табакеркой
Деда уже ничего не остановит
Это было ясно по голосованию в думе и тому, как перед ним чинари расшаркивались недавно один за другим.
Какой пиздец
Да всем насрать на ваш долбаный рубль, ваш выживший из ума дед начал войну и гибнут люди.
Не поймите меня неправильно, но дело не сколько в рубле как таковом, а в мериле цены за происходящие. Безусловно самая дорогая цена - человеческая, ей просто считать сложно
Особенно когда люди делят людей на сорта
Ну пиздец
Точнее на Украине. Взрывы по всей стране, а не только на Донбассе.
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Это не фейки. Родственники и друзья пишут, что в Киеве слышны взрывы. Это пздц :(
Это не фейки.
Быстро он потёр сообщение)
Путин совсем из ума выжил.
Это какой-то безумный кошмар.
Соловьев долго тянул бабки с госТВ, изображая русского патриота и рассказывая, что санкции нам не страшны. А попав под санкции сразу вспомнил, что он еврей и обвинил Запад в антисемитизме
Таки странно было бы не воспользоваться любой ситуацией, чтобы
1) Выставить себя жертвой
2) Получить гешефт
Роисся, вперде!
Хуй войне.
Плешивый гад
Это было ожидаемо, не? Если бы подобное произошло в моей стране - я бы взял в руки оружие. Воюя в интернетах, уж точно свое светлое будущее не построить.
Это война и точка. Какая ещё военная операция??? Может вам в редакцию сразу методички направить?
Наверное, речь о разнице в силах. Когда два приблизительно равных противника - это война. А когда нет - все выглядит как-то по-киношному.
А нефть уже по 150?
Пока 100
Ещё чуть и продам свой доллар из портмоне
А потом найдем и вас в своей стране
Лишь бы не было войны говорили они🤣 ждите это только начало…
Ну вот сейчас заживем😵
Падают не только русские компании, но и зарубежные, наши совсем с ума посходили при открытии биржи
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