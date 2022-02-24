Финансы
Маша Цепелева

Курс доллара превысил 84 рубля на фоне объявления военной операции в Донбассе, евро — 95 рублей Статьи редакции

Индекс Московской биржи упал на 10%.

  • Утром 24 февраля Путин выступил с новым обращением и объявил о проведении военной операции в Донбассе.
  • Курс доллара вырос на торгах на 6%, и превысил 84 рубля, впервые с 2016 года. Курс евро — на 6%, до 95 рублей, впервые с декабря 2014 года.
  • Индекс Мосбиржи упал на 11%. Цена за баррель нефти Brent выросла до $100, это максимум с сентября 2014 года.
  • Акции российских технологических и финансовых компаний упали на 3-14%.
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#новость

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Vladislav Stan

По сути это война. Сейчас прилетят санкции по всем фронтам, все ляжет. Полоумному деду без разницы, как плохо будет людям и сколько будет стоить гречка. Он уже полностью поехал кукухой и оправдывает все итогами второй мировой войны, он в ней воюет.

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34
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У деда яйца крепкие и старая закалка, в отличии от интернет нытиков. Санкций испугался.

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–25
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Василий Белогородов

Судя по тому, что я читаю сейчас на украинских пабликах - очень много повылезало тех украинцев, которые шибко радуются происходящему. Тихо сидели долгие годы, как погляжу.

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0
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Vladislav Stan

Цена дедовских игр - рост цен на все. Надеюсь в ближнем круге есть кто-то с табакеркой

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19
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Павел Морозов

Деда уже ничего не остановит

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6
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Василий Белогородов

Это было ясно по голосованию в думе и тому, как перед ним чинари расшаркивались недавно один за другим.

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1
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Роман Тютюнов

Какой пиздец

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15
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Peter Melnikov

Да всем насрать на ваш долбаный рубль, ваш выживший из ума дед начал войну и гибнут люди.

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13
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Roman Vasilev

Не поймите меня неправильно, но дело не сколько в рубле как таковом, а в мериле цены за происходящие. Безусловно самая дорогая цена - человеческая, ей просто считать сложно

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3
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Василий Белогородов

Особенно когда люди делят людей на сорта

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0
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Павел Морозов

Ну пиздец

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12
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Zen

Точнее на Украине. Взрывы по всей стране, а не только на Донбассе.

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9
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Дмитрий Филиппов

-

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–10
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Zohra Serhenova

Это не фейки. Родственники и друзья пишут, что в Киеве слышны взрывы. Это пздц :(

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9
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Alexandre Svergoun

Это не фейки.

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6
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Roman Vasilev

Быстро он потёр сообщение)

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6
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Роман Тютюнов

Путин совсем из ума выжил.

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иван катаев

Это какой-то безумный кошмар.

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Дед Велосипед

Соловьев долго тянул бабки с госТВ, изображая русского патриота и рассказывая, что санкции нам не страшны. А попав под санкции сразу вспомнил, что он еврей и обвинил Запад в антисемитизме

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4
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Василий Белогородов

Таки странно было бы не воспользоваться любой ситуацией, чтобы
1) Выставить себя жертвой
2) Получить гешефт

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Константин Полухтин

Роисся, вперде!

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Idite Delami

Хуй войне.

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Евгений Ларин

Плешивый гад

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Василий Белогородов

Это было ожидаемо, не? Если бы подобное произошло в моей стране - я бы взял в руки оружие. Воюя в интернетах, уж точно свое светлое будущее не построить.

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Глеб Елкин

Это война и точка. Какая ещё военная операция??? Может вам в редакцию сразу методички направить?

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Василий Белогородов

Наверное, речь о разнице в силах. Когда два приблизительно равных противника - это война. А когда нет - все выглядит как-то по-киношному.

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Иван Шеметов

А нефть уже по 150?

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Павел Морозов

Пока 100

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Dmitriy Lobanov

Ещё чуть и продам свой доллар из портмоне

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Mik Petrov

А потом найдем и вас в своей стране

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SilanseR

Лишь бы не было войны говорили они🤣 ждите это только начало…

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Я не Робот

Ну вот сейчас заживем😵

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NIKITA KOROLEV

Падают не только русские компании, но и зарубежные, наши совсем с ума посходили при открытии биржи

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