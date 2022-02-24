От инвестора до ЛПР: как выйти на прямой контакт с человеком за 3 минуты

Меня зовут Дмитрий, и у меня нет своего супер-пупер крутого и навороченного продукта для решения самых востребованных проблем человечества и других межгалактический рас, как у некоторых, но я хочу поделиться с вами способом, с помощью которого я привлек бизнес-ангела и подключил к продукту несколько добротных компаний, не имя ни одного "теплого"…