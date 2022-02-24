Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне военной операции на Украине: рынок упал, ввели санкции против ВТБ, «Сбера» и «Аэрофлота» Статьи редакции

Собираем в одном месте события по теме: о рынках, банках, полётах и реакциях.

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Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.

Валюта и рынок

ЦБ заявил, что начнёт валютные интервенции (продажу большого количества валюты) для поддержания курса рубля. Также ЦБ расширит ломбардный список и «проведёт операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору» и проведёт внеплановый аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн рублей.

В 11:00 мск ЦБ заявил, что введёт запрет на короткие продажи на российском финансовом рынке. Так регулятор хочет ограничить «чрезмерную волатильность» на рынках.

Официальный курс доллара на 25 февраля вырос до 86,93 рубля, курс евро — до 97,77 рубля.

На 14:25 доллар на рынке форекс стоит 83,5 рубля, евро — 93,2 рубля.

Около 8:00 мск курсы валют поднимались до рекордных значений — доллар торговался по 89 рублей, евро — по 100 рублей. Около 8 утра «Сбер» продавал доллар по 101,8 рубля, евро по 115 рублей.

Курсы валют в приложении «Сбера»

Мосбиржа приостанавливала торги до 10:00 мск. По данным на 11:37 мск, индекс Мосбиржи снизился почти на 45%, индекс РСТ — на 30%. В 10:40 торги остановили во второй раз. После объявления о начале военных действий акции российских компаний упали на 10-38%.

Котировки российских компаний по данным на 11:00 мск. Расписки «Сбера» на Лондонской бирже подешевели на 76%

«СПБ Биржа» приостановила торги с 8:00 мск. В 12:30 компания объявила, что возобновляет торги.

Цена за баррель нефти Brent превысила $102, впервые с сентября 2014 года.

На фоне военных действий котировки на S&P 500 и Nasdaq упали примерно на 2% и 2,5%, по данным Bloomberg. Индекс Stoxx 600 Europe упал на 3%, а азиатские акции упали до самого низкого уровня с 2020 года, сообщает издание.

Банки

«Сбер» объявил, что готов к любому развитии ситуации и «проработал сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов».

Утром на сайте «Сбера» появлялась информация об ограничениях на валютные операции для клиентов из-за санкций США. Через несколько минут в банке объяснили её техническим сбоем. Вечером Минфин США объявил, что внёс «Сбер» в санкционный список вместе с ВТБ, «Открытием», «Газпромбанком», «Совкомбанком» и «Новикомбанком».

Около 12:00 мск пользователи «Тинькофф» сообщили о дефиците валюты в банкоматах. В банке прокомментировали vc.ru, что наблюдают повышенный спрос на снятие валюты и пополняют банкоматы в усиленном режиме.

«Райффайзенбанк» рекомендовал клиентам при обмене валют делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей.

ВТБ рекомендовал корпоративным клиентам временно воздержаться от валютных операций и сократить или закрыть маржинальные позиции по иностранным бумагам, сообщает Forbes со ссылкой на письмо от банка.

«Промсвязьбанк» предупредил клиентов о сбоях в работе Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Тем, кто находится за границей ПСБ рекомендовал снять деньги с карт. К 19:20 мск банк сообщил, что в ближайшее время с его картами Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестанут работать. В качестве альтернативы он предложил использовать карты «Мир» и приложение MirPay (доступно для Android).

Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России.

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Транспорт

Росавиация сообщает, что закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Ограничение действует до 2 марта. Также не работает аэропорт Астрахани.

  • S7 объявила, что вернёт деньги за билеты на отменённые рейсы в южные регионы России.
  • «Победа» оформляет автоматический возврат денег за билеты всем клиентам отменённых рейсов.
  • Клиенты Utair могут оформить полный возврат на сайте авиакомпании.
  • «Аэрофлот» предложил вернуть деньги за отменённые рейсы и поменять их на другие даты и маршруты.
  • Azur Air рассматривает «Внуково» и аэропорт в Минводах как альтернативные для прилёта туристов из-за рубежа, которые покупали билеты в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. Авиакомпания проработала альтернативные маршруты в Турцию, Египет и ОАЭ в обход закрытой зоны, что может изменить расписание.
  • «Россия» предагает вынужденный возврат денег пассажирам рейсов, выполняемых вместе с «Аэрофлотом», или перепробронирование билетов.
  • «Уральские авиалинии» предложили пассажирам отменённых рейсов переоформить билеты на другие даты или оформить вынужденный возврат.
  • Smartavia предлагает пассажирам с датой вылета до 2 марта включительно оформить только вынужденный возврат билетов.
  • Авиакомпании «Ямал», «Азимут» и Red Wings также предлагают оформить билеты на более поздние даты или вернуть деньги.

Воздушное пространство закрыла Молдавия, она будет перенаправлять рейсы в аэропорты других стран. Белоруссия частично закрыла воздушное пространство для гражданских полётов.

РЖД зафиксирует стоимость билетов и назначит дополнительные поезда из южных городов России. Минтранс организует оперативный вывоз всех желающих на поездах и автобусах с юга страны, сообщает ТАСС. Не уточняется, по каким направлениям будут вывозить людей.

«Туту.ру» рекомендует самостоятельно не отменять билеты, поскольку тогда будет другая причина возврата. Сервис также предупредил, что не все авиакомпании закрыли продажи на уже отменённые рейсы. Из-за специфики работы систем GDS это может занять до двух дней. Сама компания закрыла продажи на такие рейсы вручную.

Россия временно приостановила судоходство в Азовском море.

Сервисы

Пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram — проблемы с подключением сервера, работой приложения, получением сообщений. По данным Downdetector, больше 2500 сообщений об ошибках на 11:20 мск. Основатель компании Павал Дуров подтвердил, что «европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой». Он добавил, что команда «делает всё возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений».

Приложения попавшего под санкции «Промсвязьбанка» удалены из App Store, одно из них недоступно и в Google Play. Уже установленные приложения и онлайн-банк на сайте работают. В рассылке корпоративным клиентам банк сказал, что работает над восстановлением приложения в App Store, пишет РБК.

В банке «Точка» не работает обмен валюты.

Сайт магазина техники DNS не работает несколько часов. В компании пояснили vc.ru, что отключили сайт «из-за внештатных процессов». Когда восстановят его работу, не известно.

Санкции и реакции

Представителей крупного российского бизнеса вызвали на встречу в Кремль, пишет The Bell со ссылкой на двух источников. Встреча состоится 24 февраля в 16:00.

Европейцы начали покидать советы директоров российских компаний, пишет The Bell. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн вышел из совета директоров РЖД, о выходе из набсовета «Сбербанка» сообщил экс-премьер Финляндии Эско Ахо. Экс-премьер Италии Маттео Ренци ушёл из совета директоров «Делимобиля».

Новые санкции против России пока не ввели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС введёт санкции против стратегических секторов экономики России и заблокирует доступ российских банков к европейским финансовым рынкам.

После признания независимости ДНР и ЛНР власти США ввели санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них Владимир Кириенко — гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

Тогда же Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», «Промсвязьбанка», «Индустриального сберегательного банка» и «Черноморского банка реконструкции и развития», а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

Европейский парламент «в ближайшее время» рассмотрит предложение об обнулении всех действующих виз россиян. Предложение поддержали в Бельгии, в ЕС сообщили, что меры обсудят на саммите.

К 19:20 мск Швейцария объявила о финансовых санкциях против трёх российских банков, ограничениях на поездки для 336 депутатов Госдумы, а также в отношении некоторых российских предпринимателей. Канада также ввела дополнительные санкции, которые затрагивают 58 физлиц (членов Совбеза, глав Минобороны, Минюста, Минфина, крупнейших российских банков) и юрлиц.

К 20:20 санкции против «Аэрофлота», ВТБ и «Ростеха» ввёл ЕС, к 21:50 США объявил о санкциях против ВТБ, «Сбера» и других крупных банков.

Прямая трансляция: Что происходит после…
TJ следит за происходящим.
tjournal.ru

#новость

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563 комментария
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Покойный историк

Помните как несколько недель назад все высмеивали Bloomberg за паникёрство «Россия нападает на Украину»...

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274
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jianku13

Ну вообще, корректнее было бы писать "Mad Old Russian Invades Ukraine"

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149
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Madina Djalilova

Мы все косвенно замараны

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–19
60 комментариев
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Я никто и звать меня никак

На xvideos такой тэг видел

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5
1 комментарий
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Valentin Dombrovsky

Интереснро, хоть один военный отказался выполнять приказ?

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2
3 комментария
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Valentin Dombrovsky

Интересно, хоть один военный отказался выполнять приказ?

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1
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Александр

У меня ещё тогда появилась мысль, что России помешает перенести сроки - как оказалось - ничего....
И действия российских властей лишний раз показали весь абсурд того, что несут по гос. каналам...
Высмеивали зарубежную прессу о, якобе, вранье и что в итоге....

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6
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Поджог Сараев

высмеивали Bloomberg за паникёрство
Технический фальстарт следующего акт спектакля

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3
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Поджог Сараев

Вот и Сбер подтянулся - объявили на сайте о попадании под блокирующие санкции. Потом удалили, сославшись на техническую ошибку.
Как будто повесить информационное сообщение на сайте это такой большой труд, что его кровь из носу нужно делать заранее (с риском обосраться)

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4
1 комментарий
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Алексей Я.

Почти как Высоцкий

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0
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Алексей Завитаев

Такое ощущение, что все идёт по давно спланированному пути - и знали те, кому нужно было знать...

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0
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Дмитрий Филиппов

Пиздец, мне стыдно что я русский.

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6
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Максим Чистяков

Чувак, паспорт порви тогда и не мучай себя.

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170
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Максим Чистяков

Я имею ввиду, что происходящее - это полный мрак, конечно. Только толку от того, что нам тут всем "стыдно" - никакого

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78
25 комментариев
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Анзор Борукаев

Я в 14м году предлагал билет оплатить до киева тем, кто от гражданства рф изза стыда откажется. Щас денег уже неть, но может кому идея понравится, доброе дело сделает, поможет человеку.

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–13
4 комментария
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Sam Beckett

Мне не стыдно что я русский, но мне стыдно за власть

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117
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Ildar S

Почему-то хрень творит один буквально сумасшедший дед из бункера, а стыдно будет мне при общении с людьми за границей о том, из какой я страны.

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29
25 комментариев
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Анон Плиз

За чью власть?)

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0
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MegaIniesta

Мне стыдно перед русскими, что я татарин. Ещё раз извиняюсь за действия монголов. У моих предков не было выбора, они просто выполняли приказ. Ничего личного.

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43
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Alexandr Leibowitz

Перед нами можешь не извиняться, у нас нет параноидального шизофренического бреда на тему того, кто нас как обидел восемьсот лет назад.

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47
3 комментария
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Агрессивный хот-дог

Ты это, на себя не наговаривай. Там еще неизвестно кто был - монголы\татары или кто-то еще.
Плюс, Иван Грозный Казань взял? Взял. Все, извиняться не надо)

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7
1 комментарий
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Александр

Есть неподтвержденная информация, что в татаро-монгольском иго татар было примерно столько же, сколько русских.
Основу составляли монголы, а к ним присоединилось еще несколько десятков народов - таджики, узбеки, татары, удмурты, русские и тп.... И на монгольском языке было слово "тартары" - означающее что-то вроде "другие" или "прочие". В общем, в оригинале это означало "Войско, состоящее из монголов и прочих", но из-за ошибки перевода, "прочих" перепутали с татарами. Такие дела.

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4
1 комментарий
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Сергей Ребров

Это тебе к Путину, это он про печенегов и половцев задвигал.

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4
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Иван Иванов

Ну не факт, что татары произошли от монголов. Так что..

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1
6 комментариев
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Совет безопасности

Успокойся! Ты не русский, раз тебе за это стыдно!

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12
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Исходный крюк

Не надо себя стыдиться, стыдись конкретного человека на конкретной выборной должности.

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12
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Экспертный Никита

Про "выборной должности" это шутка года

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41
1 комментарий
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Григорий Ивченко

Выборной)))

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14
11 комментариев
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Hambala Fully

Мне не стыдно быть носителем русской культуры. Мне стыдно быть гражданином РФ.

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11
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Ivan Off

А быть гражданином США тебе было бы стыдно? Они Сирию разбомбили, Ирак, Югославию, да кучу всего.

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10
8 комментариев
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Roman Galchenko

В чем проблема? Тебя в этой стране никто не держит. И как я понимаю, в другой особо никто не ждет, тк ты носитель русской культуры.

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0
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Anton Salimov

Стыдно должно быть тем, кто каждые 4/6 лет ставил галочку напротив императора, это их ответственность в том числе

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10
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Юрий Гудков

Почему должно быть стыдно за то что ты русский? Какая разница кто ты по национальности и на каком языке ты разговариваешь? Должно быть стыдно за действие/бездействие, а не за свое происхождение. Ты не волен выбирать родителей, национальность и т.д.

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8
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Gutal1n

+ Стыдиться национальности, ровно как и гордиться это какое-то психическое отклонение. Человек не делает ничего, чтобы родиться кем-то

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6
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B. B.

Я бы сказал, что стыдно за эту власть.

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7
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Askar Samanchiev

Тогда уж стыдно быть человеком, ибо человечество воевало вообще всегда.

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7
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ArtemRE2

Ндааа, клиника.
Одни в патриотическом угаре бьются, другие стыдятся. А кремлёвский долгожитель ладошки потирает.

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Илья Попов

Собака лает, миллиарды текут.

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1
2 комментария
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Илья Попов

Русский человек всегда был добрым, миролюбивым, трезвомыслящим и останется всегда таким - надо гордиться!
Другой вопрос, кто рисует образ русского народа наоборот - они не русские, им нечем гордиться так, как у этих монстров нет национальности.

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–6
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Александр

Русский всегда был добрым и миролюбивым - Вы походу историю своей страны не знаете....
Или просто почитайте на форумах комментарии русских сидящих по домам и рассылающих всем оскорбления и угрозы.....
Любой форум откроешь - и понеслось.....
И действия сегодняшнего дня только подтвердили данность....

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4
5 комментариев
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Илья Попов

Для тех кому не нравится мой взгляд - если своё время поставили бы минусы коррупционерам, которые тонут в болоте коррупции, такого не случалось бы, что происходит сегодня.

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0
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Dima Tachkov

Прими украинское гражданство и вступи в нато

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2
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Агрессивный хот-дог

Почему?

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1
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Лёха Макаров

Ты не русский, ты метис.

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0
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Дмитрий

Сказал нефашист

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0
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Ari Stokratka

И мне🤦🏼‍♀️

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0
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Ivan Off

Ничего не утверждаю, просто мнение одного украинца:

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0
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Tim Antoshin

Понимаю, аналогично.

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Желтый кофе

Хрен с этой экономикой, когда-нибудь восстановится. Людей с той стороны, куда летят ракеты, сильно жалко. А особая печаль от того, что ничего с этим нельзя поделать, кроме как рассчитывать на благоразумие десятка человек.

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133
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Александр Блохин

От экономики зависит качество жизни. Экономика восстанавливается 20-30 лет. А живёте вы 70. Вы полжизни можете прожить как в Румынии, а можете как в Латвии.

Не отменяет сочувствия к людям.

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95
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Д Хб

Я прошу прощения, противопоставили Румынию Латвии. Там сильно разный уровень жизни? Не в курсе.

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18
1 комментарий
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Желтый кофе

Да. Но качество жизни может меняться в лучшую или худшую сторону только в том случае, если эта жизнь есть. Огромное число людей с ней распрощаются не по своей воле в результате известных событий. Да и необходимость бросать всё нажитое за 30-70 лет и бежать тоже не очень на качестве этой жизни отражается.

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17
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Larissa Davidova

Я живу в Румынии и тут очень даже неплохой уровень жизни сейчас. Не знаю, как в Латвии, но точно лучше, чем в РФ.

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3
1 комментарий
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Денис Демидов

Справедливости ради, те люди не сильно были против, когда их военные обстреливали мирняк в ДНР/ЛНР, многие добровольцами в нацики шли, чтобы обстреливать мирняк, на военных то кидаться страшно.
Мне кажется, что принудят Украину к миру как Грузию и все на этом закончится.

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28
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Забавный паук например

Редкий случай ДД плюс.

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16
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Алексей Любимов

+1

Вопрос только в том, какие задачи поставлены перед военными.
На текущий момент все говорит о том, что задача взять Киев и заставить подписать мирный договор с ЛДНР в границах областей, нейтральным статусом Украины, водой в Крыму и (возможно и скорее всего) коридорами в приднестровье и даже в Крым (что необязательно).

Очевидно, что ничего этого Запад не признает при любых раскладах и в целом война может перейти в затяжную неконтролируемую форму. Дай бог, сторонам хватит благоразумия не разводить хронь а ля Афганистан/Сирия.

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–5
8 комментариев
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Илья Попов

Закончится, но в этой ситуации плохо закончится для простых людей, экономики, бизнеса и имиджа России.

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1
4 комментария
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Sergey Nester

Ух как ботня активизировалась. Особенно на плюсики

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2
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Поджог Сараев

принудят к миру
По каким критериям определить, что наступил мир?

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0
5 комментариев
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Роман Тютюнов

Не закончится, слишком далеко все зашло

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0
19 комментариев
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Дмитрий Потапов

То-есть, гражданы Украины пошли в армию, чтобы стрелять по таким же гражданам Украины просто потому что это "нацик", а то "москаль"? Чтоооо?
Разумеется, часть радикалов была, есть и будет, равно как и в России.
Вдумайтесь, завтра такую же "операцию " могут начать и в России.

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0
2 комментария
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Ivan Off

Людей Донбасса тоже жалко. Но в любом случае, историческое проклятие будет лежать не на Зеленском и не на Порошенко.

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21
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eugene gusev

Если все делалось ради людей из Донбасса - надо было просто прекратить поддерживать ЛНР и ДНР и все. У людей быстро бы наступил мир. Кто захотел - уехал бы в РФ, благо гражданство там давали направо и налево.

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12
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p0st

Вот уж кого не жалко ни полраза. Сейчас холодильник опустеет и беженцы - станут главным отводом ненависти, как раньше были мигранты.

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–8
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Igor Gorbenko

Так людей Донбасса же спасли в 2014, они как в Монако последние 8 лет жили

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–6
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Алексей Любимов

А на ком? На Ющенко?
Это же надо, до чего довели страну...

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0
1 комментарий
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Илья Попов

Историческое проклятие лежит на монстра Сталина - его злой дух до сих пор бродит по России.

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0
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Ildar S

когда-нибудь восстановится
 После нас уже, видимо. Так себе перспектива. А нам страдать, за молчание.

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2
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Sergey Bukharev

Ещё печальней, что кто-то и с той и с другой стороны идут, чтобы умирать, потому что-то кто-то что-то не поделил между собой. А тем кто сверху ничего же не будет. Просто пожмут руки. Кто вообще хоть раз за всю историю современной цивилизации видел как они друг другу бьют по лицу до смерти? За них делают всё те же, кто и ходит на митинги. Главное чтоб лозунг был чёткий и лидер харизматичный.

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1
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Oleg Ast

"они друг другу бьют по лицу до смерти.." такого нет, но М. Каддафи убит. Хотя по классификации он "те что сверху".

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1
2 комментария
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Роман Тютюнов

Немцов был прав

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88
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Илья Шишкунов

Немцова очень жаль, один из тех политиков, за которым реально могла пойти и эффективно российская оппозиция

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34
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Анон Плиз

Немцов после 90-ых - политимпотент

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–4
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SilanseR

Он был не дальновиден, надо было действовать по другому, жаль он не стал президентом(

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1
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Zumon

я не в курсе, поясните кто такой немцов и в чем он был прав? спасибо)

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–11
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Роман Тютюнов

Яркий политик 90-х и 2000-х, критик Путина последние годы. Назвал Путина ёбнутым, за что был убит у Кремля

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24
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SD

Пиздец, по-другому и не скажешь. Лучшая реклама баз НАТО в Европе

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89
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Сергей S.L.

Логика, как у гопника. Я быканул и получил. А был бы у меня пистолет - я бы не получил. Может просто не надо быковать?

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–20
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Pavel Klimov

хорошо, что хотя бы у тебя нет пистолета

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4
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Eugene Polyhaev

Вообще-то так и работает ядерное оружие, если вы не знали.

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0
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Artem Ilyaev

Обращаюсь ко всем гражданам Украины. Пишите только то что подтвердили ВСУ или Минобороны на подобных ресурсах( сам люблю VC) . Не давайте завирусится провокациям и фейкам. А то некоторые украинцы уже думают что пол страны захватали

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69
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Агрессивный хот-дог

Ну теперь-то российские войска реально есть вна Украине\ЛДНР. А то все орали - волки,волки. Доорались

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16
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Artem Ilyaev

Не хочу разводить срач, но российские войска на территории Украины с 2014 года.

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33
6 комментариев
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Денис Демидов

Они там с 2014-2015 и были.

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6
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Andrey Gordeev

Пишите только то что подтвердили ВСУ или Минобороны
Не давайте завирусится провокациям и фейкам
О да, эти две конторы, конечно, фейки не распространяют...

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0
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Oleg Orlov

Работает только если противоборствующие стороны одно и тоже напишут, и то не факт

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0
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Алексей Любимов

А тем временем РФ уже в Гостомеле. 7 км до Киева.
Судя по всему, ночью войдут в Киев.

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0
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Алексей Любимов

А тем временем РФ уже в Гостомеле. 7 км до Киева.
Судя по всему, ночью войдут в Киев.

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0
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Artem Ilyaev

И прошу граждан Украины не распространять информацию о движении войск ВСУ.

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–2
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Агрессивный хот-дог

Прошу граждан Украины распространять инфу)

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1
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Алексей Любимов

ВСУ стоит и стоять будет в местах своей постоянной дислокации. И никуда не двинется.

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–1
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ViktorVa

Выходите в Российский городах на центральные площе в 19:00!
Стоп бомбежке!

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–1
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Denis Zotov

Вроде Путин ясно сказал, что будет с теми, кто попытается вмешаться, разве нет (с чьей стороны - он не стал уточнять).

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2
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Берил Берилыч

Возле меня был военный городок , его подорвали, сейчас из окружающих территорий эвакуируют, могут снаряды на складах взрываться. Некоторое время не работали банковские карточски в супермаркетах, но все починили, интренет и связь есть, формируются силы территориальной обороны, всем желающим выдают оружие (конечно в первую очередь выдают тем кто служил в армии, полиции и т.д а затем уже остальным). Пока паникы нету. из официальных источников пришла инофрмация, что Счастье и еще один поселок ВСУ отбили все таки, под Харьковом идут тяжелые бои. Жертв среди населения меньше 100(официально погибло 40 военных), пограничники отступили и не давали бой на границе, всеобщая мобилизация людей в прямом смысле с улицы забирают

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2
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Алексей Любимов

Счастье отбили. А Гостомель все.
И Шон Пенн приехал. Перемога...

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0
1 комментарий
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Владислав

пишу что видел лично сам. в 7 утра бал на улице. в небе было видно полет крылатой ракеты(видимо), а потом сильный взрыв. Люди испугались, начали бежать. Ощущения - дики страх. Днепр

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1
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Владислав Брючко

Конченные пиздец
Делают все, чтобы иностранные деньги не заходили в экономику РФ. Что за вата в голове у деда, ебать. Извините за мат, но других слов нет

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71
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Совет безопасности

Тут приходится чем-то жертвовать. Выбор пал на экономику.

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–46
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Владислав Брючко

Экономика - основа. Это кровь экономики. Без нее все остальные сферы не будут нормально функционировать.

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6
9 комментариев
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Ivan Off

Только на экономику?

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–1
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Василий Белогородов

Кто-то недавно высказывал мысль, что с такими ценами на ресурсы очень вкусной идеей представляется повтор ситуации 2014 года, когда за бесценок скупили немало брошенных на панике западными инвесторами инвестиций. Тем более что и так западным инвесторам запрещают инвестировать в РФ

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–5
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FooWarrior

Ситуация радикально изменилась. Что-то слабо верится в народное ликование по поводу новой войны

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5
3 комментария
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Андрей Мельник

Так я ещё 22 февраля подобные предположения высказывал. Тем более - нефть растет (продается в $$), рубль падает и акции российских компаний, торгующиеся в рублях, тоже падают. Кккккомбо, бляха-муха.

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1
4 комментария
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- -

Ну так покупайте, кто мешает то? Акции сейчас никак не отражают реальную стоимость компании. Это просто вера инвесторов. Инвесторы верят - компания дорожает. Вон у МЕТА акции рухнули, а там просто инвесторам не очень понравился финансовый отчет (компания не в убыток работает).

А тут речь идет об акциях компаний, которые тесно связаны с государством, которое недавно обстреляло столицу соседнего государства.

Кто хочет рискнуть - вперед, закупайтесь на всю котлету.

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0
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Александр _

Если честно, мне очень грустно.
Я с утра приехал на работу, весь такой заряженный, думаю это сделаю и это.

А сижу уже битые полтора часа и новости читаю.

Какой же пи$$ец, ребята... :(

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55
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Ivan Off

Хватит грустить, иди работай.

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19
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Виктор Стифанцев

Россия для грустных

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15
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Александр _

Да уже работаю :) Всё-таки сам на себя работаю, могу часик и погрустить.

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4
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Pablo the Elephant

Дык работаю, но с грустной рожей.

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2
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Sergey Ontime

Так новости читать не надо перед работой

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0
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Alex Ly

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0
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Artur Orujaliev

Дорогой vc.ru, что-то я не прочитал про причину и описание ситуации того, что реально происходит?

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0
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Sergey Burmistrov

Путин объявил войну украине, доброе утро

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115
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Илья Шишкунов

Какое же оно доброе :(

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15
1 комментарий
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Вадим Демидов

Можно подумать, что хоть для кого-то причина остаётся неизвестной.

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13
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Maxim Medvedev

За новостями не следил вообще до тех пор, пока доллар не взялся за покорение новых высот. Захожу сюда, а тут вот оно что оказывается!

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7
2 комментария
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Алексей Любимов

Я думаю да, причина пока что неизвестна и ближайшие лет 40 останется таковой.

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0
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Евгений Мирошниченко

В эту игру можно играть и вдвоём.
Путин захотел гарантий не вступления Украины в НАТО, а то говорит подлётное время из Украины маленькое.
Таких гарантий насчёт Украины пока что не получил, но вот Финляндия заявила о готовности подать заявку в НАТО.
До Питера от Финляндии, если что, меньше 150 километров по прямой.

https://www.interfax.ru/world/823972

Финляндия заявила о готовности подать заявку в…
Финляндия заявила о готовности подать заявку в НАТО
www.interfax.ru
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15
11 комментариев
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Анон Плиз

Первый абзац в статье

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0
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Ivan Off

Что эти люди творят??!! ((((

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34
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АлехКС

главное про экономику

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27
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Stanislav

Стыдно и страшно.

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23
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Konstantin_Andreevich

Да уж, боты работают усерднее обычного. Справедливости ради, большинство россиян поддерживает действия ВВП. Это реально так. Я читаю сейчас комментария реальных людей, переписываюсь со знакомыми - люди радуются. И вот это самое печальное. ВВП уйдёт, а с этими людьми дальше потом жить и общаться.

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8
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Evgeny Montana

Кто это большинство люди 50+ ???

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12
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Isuzu Dzanarnoghno

Увы, нет. Очень удобно на войну смотреть, сидя на диване и пивасик потягивая. Этакое реалити-шоу, только не постановочное. Прикольно же.
А вот когда через некоторое время по кошельку ударит - будут иметь очень удивленный вид. У меня мнения знакомых раскололись почти пополам. А там нифига 50 лет нет...

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5
1 комментарий
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Ivan Off

146%

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3
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Konstantin_Andreevich

Если бы.

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1
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Агрессивный хот-дог

"Пока ты спал,пока ты спал, а кто-то продолжает спать - кто-то решает за тебя - кому жить, кому умирать" (с) Люмен

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18
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Василий Белогородов

Прочитал "Ленин".

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11
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Рома Дмитриев

главное: рубль тобi пiзда

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7
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Silverjohn

гривна до небес зато взлетит

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15
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Ildar S

Злорадствовать нечему, мы все в коллективной жопе, из-за действий одного неадеквата. Россияне точно такие же заложники ситуации.

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23
4 комментария
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Ivan Zamorev

Боюсь к вечеру там будет рубль... Легко гордиться завоеваниями из книг.... Но это вероломно....

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0
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Nikolay Andrianov

Кстати я вот совсем нуб в экономике, но не понимаю до сих пор - почему рубль падает при вводе войск куда-то, вместе с котировкой акций?
Интересны именно экономические причины - те же Сбер и Яндекс работали как и работают, совершенно не факт что от свифта отключат и тд. Заранее перестраховываются?
Если можно, прям краткий ликбез, вдруг тут есть такие же нубы как я:)

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9
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Oleg Ast

Потому что основные инвесторы в долларовой зоне. Они выводят свои активы из условного сбера - он падет.

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13
4 комментария
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Dmitry Mok

А ещё нефть растет, если кофликт в нефтяном регионе.

Цена падает там, где продают. Когда происходит конфликт, возникает неопределённость и инвесторы уходят переждать этот период в кэш, в баксы. В т. ч. поэтому доллар так крепок и стабилен. А акции падают.

Если возникает дефицит чего то или риск дефицита (это про нефть), цены растут.

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3
12 комментариев
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Иннокентий Фефилов

У акции нет цены. Есть цена последней продажи на бирже.
Игра на бирже основана на прогнозах. Если компания находится в стране, которая участвует в войне с совокупным населением в почти 200млн человек, то инвесторы считают такое вложение рискованным. И начинают продавать акции. Но их не покупают. Тогда инвесторы снижают стоимость акции и опять пытаются продать. И снижают до такой цены, пока кто-нибудь не купит.

С рублями такое же.

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2
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Ivan Ivanov

тоже нуб в этом

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1
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Mikhail Che

помнят 2014

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0
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Melniki Music Lab

2008

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0
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Викторович

Я бы лично не покупал акции тех эмитентов, которые завязаны в войне. Вдруг в них снаряд попадет, и конец моим денюжкам. Так по-нубски объяснил.

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0
1 комментарий
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Ildar S

Заранее перестраховываются?
 Да, что валютный, что фондовый рынок во многом строятся на ожиданиях людей будущего развития событий, нежели на текущем моменте. Пару намеков что завтра все летит в пзду, даже если прямо сейчас все спокойно, и рынок готов улететь вниз.

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0
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Нежный пистолет

Еще оной из причин то, что акции сбера торгуются в рублях. Как далеко улетит российская экономика с рублем я могу только догадываться. Так что не удивительно, что хотят уйти в более стабильный актив, или хотя бы в доллары.

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0
2 комментария
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Лёха Макаров

Потому что война это всегда вред экономическим отношениям. Реакция на бирже лишь показатель настроения инвесторов и никак не отражает реальную стоимость валют или активов.

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0
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Алексей Любимов

Потому что при санкциях придется тикать с фондового рынка. А это значит, придется массово сбрасывать сначала акции (с дисконтом), а потом, массово сбрасывать рубли (с дисконтом). Страются заранее зафиксировать курсы, пока они еще не на полу.

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–1
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Ленин-гриб

Хреначат прямо по Украине, точечно.

Конечно не безопасно, сейчас в ответ полетит беспорядочно.

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12
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Александр _

Если честно, мне очень грустно.
Я с утра приехал на работу, весь такой заряженный, думаю это сделаю и это.

А сижу уже битые полтора часа и новости читаю.

Какой же пи$$ец, ребята... :(

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13
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Nikolay Pak

Для политиков пора создать отдельный бойцовский клуб, чтоб там выясняли отношения, зашли, отмудохали друг друга, и дальше работать. Зачем простой народ трогать. Я из Казахстана, знаком с семьей из Украины, просто шикарнейшие люди, добрые, отзывчивые, почему они Должны испытывать этот страх за себя и своих детей!!
это какой то триндец...
Подло за счет других себя возвышать...

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12
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Валерий Голованов

А еще лучше,чтобы в морской бой на бумажках поиграли и разошлись

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1
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Nikolay Pak

форм фактор уже не важен, главное сами чтобы разобрались, без участия мирного населения...

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0
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Иннокентий Фефилов

Есть вариант выбирать адекватных политиков. Или хотя бы просто начать выбирать политиков на реальных выборах.

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0
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Максим

Может вещи своими именами будем называть? Не военная операция в Украине (собственно с какого хрена мы там проводим какие-то операции) а нападение на Украину.

Сегодня утром по дорогу на работу ехал, слушал радио. Кто-то там призывал украинские войска сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. Мне вот прям так это напомнило "сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь, а еще вы получите горячую пищу и теплую одежду".

думаете бакс по 100 и евро по 120 - это предел? Даже в связи с более лайтовыми событиями рубль падал в 2 раза. А тут весь мир против нас...

Короче работать будем скоро даже не за еду.

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10
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Одинаковый бас

Народы севера!
Нам срочно нужен свой Джейме Ланнистер чтобы убить Безумного Короля.

Больной ублюдок зашел слишком далеко.

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8
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Анон Плиз

Не переживайте, Зеленский вполне может и слететь с поста

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–6
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Андрей Рядькин

А есть тут жители Украины? Что сейчас у вас там из первых уст?

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7
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Ленин-гриб

Взрывы слышат во всех городах

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8
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Василий Белогородов

Судя по постам с телег - аэродромы, пво, склады.

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10
3 комментария
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Татьяна Шило

Я из Одессы. Что происходит: взрывы в разных частях города, в основном по окраинам бьёт. Ваши земляки идут на прорыв в разных областях Украины.
Все стараются оставаться дома. Весь бизнес, особенно Айтишный замер. Клиенты обрывают телефоны, хотят забрать уже внесённые авансы.
Что Вам ещё рассказать?

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9
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Андрей Рядькин

Этого достаточно. Спасибо и удачи.

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3
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Павел Морозов

Читал в комментариях, что с украинской стороны слышны выстрелы

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1
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- -

„Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.“
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

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10
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Артём Палённый

Мы сейчас живем в исторический момент, когда меняется весь окружающий нас мир. Такова эпоха перемен и смены миропорядка.

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5
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Ivan Off

Весь окружающий мир меняется постоянно.

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9
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Артём Палённый

Он меняется постоянно, но всегда с разной скоростью. Сейчас - очень быстро.

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2
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