ЦБ повысил курс доллара на 25 февраля до 86,9 рубля, евро — до 97,7 рубля Статьи редакции
Это на 3-4 рубля дороже, чем валюты стоят 24 февраля.
- Банк России увеличил курсы валют на 25 февраля больше, чем на 6 рублей по сравнению с предыдущим днём. Доллар будет стоить 86,92 рубля, евро — 97,77 рубля.
- По данным на 14:44 мск, доллар торгуется по 83,85 рубля, евро — по 93,69 рубля.
- Утром 24 февраля курсы валют побили исторические максимумы, доллар стоил больше 89 рублей, евро — больше 100 рублей.
- ЦБ также начнёт валютные интервенции (продажу большого объёма валюты) для поддержания курса рубля. Также ЦБ расширит ломбардный список и «проведёт операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору». Банк России проведёт внеплановый аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн рублей.
То ли еще будет..
Нефть тоже прет, значит сильно рубль не упадет, вангую, сотку не пробьет.
Что будет, когда опек снимет ограничения. с Ирана почти сняли санкции
Пробьет. Нефть тут никакой роли не играет
До ста дойдёт на этой неделе?
Возможно. Ещё даже не объявляли санкции.
Это ещё без санкций?! Е*ать...
По банкам санкции пошли. Сбер под санкции попал и псб прислал уведомление что по мастер кард и визе за пределами РФ не расплатиться.
до конца дня дойдет похоже)
Ахаха, мог бы и не повышать. Во всех банках уже давно сами подняли. Спасибо деду за доллар по сто
Незачто, если много будете шуметь подниму до 200.
Интервенция во время интервенции?
Да пох
всем кому пох, до вашей жизни просто еще не доехали последствия, подождите немношк
Слава Сатане!
Да пох
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