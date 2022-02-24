Финансы
Маша Цепелева

ЦБ повысил курс доллара на 25 февраля до 86,9 рубля, евро — до 97,7 рубля Статьи редакции

Это на 3-4 рубля дороже, чем валюты стоят 24 февраля.

  • Банк России увеличил курсы валют на 25 февраля больше, чем на 6 рублей по сравнению с предыдущим днём. Доллар будет стоить 86,92 рубля, евро — 97,77 рубля.
  • По данным на 14:44 мск, доллар торгуется по 83,85 рубля, евро — по 93,69 рубля.
  • Утром 24 февраля курсы валют побили исторические максимумы, доллар стоил больше 89 рублей, евро — больше 100 рублей.
  • ЦБ также начнёт валютные интервенции (продажу большого объёма валюты) для поддержания курса рубля. Также ЦБ расширит ломбардный список и «проведёт операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору». Банк России проведёт внеплановый аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн рублей.

#новость #цб #днрилнр

1534 просмотров
17 17 комментариев
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Владимир Воробьев

То ли еще будет..

Ответить
9
Развернуть ветку
Денис Демидов

Нефть тоже прет, значит сильно рубль не упадет, вангую, сотку не пробьет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Что будет, когда опек снимет ограничения. с Ирана почти сняли санкции

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Пробьет. Нефть тут никакой роли не играет

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Календжян

До ста дойдёт на этой неделе?

Ответить
1
Развернуть ветку
evilnw

Возможно. Ещё даже не объявляли санкции.

Ответить
8
Развернуть ветку
Артём Календжян

Это ещё без санкций?! Е*ать...

Ответить
2
Развернуть ветку
Артем Порубаев

По банкам санкции пошли. Сбер под санкции попал и псб прислал уведомление что по мастер кард и визе за пределами РФ не расплатиться.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим

до конца дня дойдет похоже)

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladislav Stan

Ахаха, мог бы и не повышать. Во всех банках уже давно сами подняли. Спасибо деду за доллар по сто

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Попов

Незачто, если много будете шуметь подниму до 200.

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Попов

Интервенция во время интервенции?

Ответить
2
Развернуть ветку
Termit Development

Да пох

Ответить
–8
Развернуть ветку
Martin Prestone

всем кому пох, до вашей жизни просто еще не доехали последствия, подождите немношк

Ответить
6
Развернуть ветку
Яна Кашаева

Слава Сатане!

Ответить
0
Развернуть ветку
Termit Development

Да пох

Ответить
–4
Развернуть ветку
Fanis Alchinov

Покупать или поздно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
Курс доллара превысил 84 рубля на фоне объявления военной операции в Донбассе, евро — 95 рублей Статьи редакции

Индекс Московской биржи упал на 10%.

Дополнено в 7:54

Мосбиржа сообщила, что торги на всех рынках приостановлены до особого уведомления.

256 256 комментариев
37
Циан
Сделка за один день: Циан перевёл продажу и покупку квартир в онлайн

«Циан.Сделка» — новый сервис, через который можно безопасно продавать и покупать вторичное жилье онлайн.

8 8 комментариев
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Татьяна Крылова
На пенсию в 34: инвестиции в частную авиацию работают – вы отдыхаете
2 2 комментария
6
Talkbank
5 причин, почему число самозанятых продолжит расти в 2022 году

Еще в конце 2020-го в программе принимали участие всего 1,6 млн человек. А с начала 2021 года количество самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза, и дальше эта тенденция только растет. В статье расскажем про пять причин, которые этому способствуют.

1 1 комментарий
0
Мнения
Pavel Komarovskiy
Важно не что вы сделаете сейчас, а что делали до это этого

Жизнь в очередной раз преподает нам урок о важности диверсификации. Если у вас тяжелый случай «портфельного патриотизма», и основная часть вашего капитала завязана на российские акции и рублевые инструменты — ну, тогда нужно быть готовым и к таким поворотам событий.

0 Обсудить
4
IPQuorum
С краудлендингом по реке: документальный фильм про Дон будет выпущен на деньги зрителей
0 Обсудить
0
Финансы
Антитрейдер
Цвет черный. Или как за сутки рынок РФ обесценился в половину. Пока что
61 61 комментарий
28
Маркетинг
Андрей Фролов
Важный совет, если у вас есть рекламные push-уведомления и рассылки
Лось (19,6)
Честно говоря, кажется, что стоило бы сервисам сегодня отключить пуши, кроме самых важных. Вероятность попасть в глупую ситуацию запредельно высока.
1 1 комментарий
14
Миграция
Евгения Евсеева
Бельгийский чиновник предложил не выдавать европейские визы россиянам, его идею пока не обсуждали в ЕС Статьи редакции

Все возможные меры лидеры европейских стран будут принимать на саммите 24 февраля.

12 12 комментариев
Больше статей
null