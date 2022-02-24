Например, «Альфа-банк» перевёл инкассаторов на «усиленный» режим.

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Утром 24 февраля на фоне новости о начале военной операции в Украине курс доллара вырос до 86,93 рублей, курс евро — до 97,77 рублей.

К середине дня клиенты «Альфа-банка», «Тинькофф» и ВТБ начали сообщать в соцсетях, что банкоматы не выдают им валюту.

Artur Riazanov @riazanov_artur @tinkoff_bank а как снять доллары в ваших банкоматах, а то чего-то в центре спб ни в одном нет :)

Vezel🇺🇦 @_Veze1_ @alfabank а чего-то у вас в отделениях евро-баксы куда то вдруг резко пропали за полдня? Не желаете мне мои деньги вернуть безо всяких "под заказ"?

🏺🏛СУПЕР МИШКÆ🧸 @GrossTotenkopf Альфа банк @alfabank сайт не открывается и на всех банкоматах висит нет связи с процессинговым центром. В отделении говорят валюты нет

Альфа-Банк @alfabank @_Veze1_ В офисе может не быть валюты, поэтому лучше заказать заранее в приложении, нажав на счёт - Заказ наличных.

ВТБ утверждает, что работает в обычном режиме, все продукты и сервисы доступны клиентам в полном объёме.

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Представитель «Тинькофф» пояснил vc.ru, что банк работает в штатном режиме и операции проводят без ограничений. Кроме того, компания знает о нехватке валюты в банкоматах и старается своевременно пополнять её запасы.