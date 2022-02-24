Финансы
Богдан Музыченко

Клиенты российских банков пожаловались на нехватку валюты в банкоматах — в компаниях обещают пополнить запасы наличных Статьи редакции

Например, «Альфа-банк» перевёл инкассаторов на «усиленный» режим.

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Утром 24 февраля на фоне новости о начале военной операции в Украине курс доллара вырос до 86,93 рублей, курс евро — до 97,77 рублей.

К середине дня клиенты «Альфа-банка», «Тинькофф» и ВТБ начали сообщать в соцсетях, что банкоматы не выдают им валюту.

Artur Riazanov @riazanov_artur
@tinkoff_bank а как снять доллары в ваших банкоматах, а то чего-то в центре спб ни в одном нет :)
Crank Puller @Nicker_X
@stabilnosti Текущие возможности по снятию Евро в @tinkoff_bank в МСК. Банкоматы "сломались" от наплыва желающих.
Vezel🇺🇦 @_Veze1_
@alfabank а чего-то у вас в отделениях евро-баксы куда то вдруг резко пропали за полдня? Не желаете мне мои деньги вернуть безо всяких "под заказ"?
🏺🏛СУПЕР МИШКÆ🧸 @GrossTotenkopf
Альфа банк @alfabank сайт не открывается и на всех банкоматах висит нет связи с процессинговым центром. В отделении говорят валюты нет
Альфа-Банк @alfabank
@_Veze1_ В офисе может не быть валюты, поэтому лучше заказать заранее в приложении, нажав на счёт - Заказ наличных.

ВТБ утверждает, что работает в обычном режиме, все продукты и сервисы доступны клиентам в полном объёме.

Представитель «Тинькофф» пояснил vc.ru, что банк работает в штатном режиме и операции проводят без ограничений. Кроме того, компания знает о нехватке валюты в банкоматах и старается своевременно пополнять её запасы.

По словам пресс-службы «Альфа-банка» сейчас наличных денег действительно меньше, потому что их снимает много людей. Чтобы исправить ситуацию, банк перевёл инкассаторов в повышенный режим — они стараются доставлять деньги по мере необходимости.

#новость #валюта #днрилнр

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Анатолий Щербина

Не суетитесь. Что вы с этими деньгами будете делать?

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12
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Георгий Станков

Объясните, в чем смысл снимать наличку?
Правда может быть ситуация что не сможем использовать наши рубли/доллары с банковских счетов, или это как с туалетной бумагой в пандемию?

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5
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Сергей Милосердов

Отголоски совка. Доля разумного в этом есть, конечно. Вот, допустим, завтра нас отключают от всей мировой финансовой системы (условно). Безнала нет, банкоматы не работают, всем жопа. Но умный Вася, который успел снять свои 100$, проживет на день дольше.

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4
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Анна Тепличная

если выключат SWIFT или банки откажутся от обязательств - вы ничего и не сможете снять со счетов

понимаю, что август 98-го не помните - когда РФ объявила дефолт и люди толпились у банкоматов - а те отказывались выдавать деньги

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3
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Кусок Идиотизма

единственное, зачем я бы снял кучу налички..

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2
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Денис Лапин

в госдуме обещали если заблокирут средства россии, то им придется изъять вклады россиян

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1
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Денис Лапин

в госдуме обещали если заблокирут средства россии, то им придется изъять вклады россиян

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1
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Роман Милованов

Прошёл слух, то ли здесь, то ли в другом источнике, что правительство при нехватке средств, может заморозить вклады и счета граждан, для того, что бы самим использовать

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1
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Andrey P.

в 2014 тоже ажиотажно снимали. вот сняли вы $1000, у вас от этого их больше стало? или вы всерьез думаете, что в такой обстановке власти нужно доп. обострение внутри страны, если они попытаются счета просто заморозить?

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Дед Велосипед

Снятие валюты - следствие страха «замораживания» счета, как валютного, так и рублевого, и/или ограничения по счету по объемам операций, как нал, так и без нал.

Но и это не главное.

Историческая память россиян - при официальных ограничениях на свободное обращение иностранной валюты, моментально возникает черный рынок, с курсом в X-ы

Запретить сейчас обращение хождения валюты - выстрелить себе же в ногу, курс доллара еще ⤴️

Так, что логика «съемщиков» очевидна

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2
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Andrey P.

согласен с Вами

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1
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Andrey P.

ладно если сняли, а то ж ведь покупали по 95 небось некоторые с утра пораньше... какие там курсы в банках были, когда он на бирже за 90 переваливал?

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0
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Штуки из труб

Это классика. Сейчас (когда уже поздно) люди на пике накупят валюты, а завтра окажутся беднее процентов 30 от изначальной суммы. И все это за один день. Так что пустые банкоматы - своеобразная защита от выкидывания денег на ветер.

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–1
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Владимир Соболев

Накупить валюты сейчас легко можно в приложении. Тут речь о том, что люди снимают свои текущие запасы в условиях неопределенности

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2
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Old Nick

"накупить в приложение" сейчас не то что бы просто.
и потом, то что ты накупил в приложение, надо еще обналичтть

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Dmitriy Snitkovskiy

В 4х разных банкоматах тинькоф в разных частях Москвы пытался внести валюту. «Операция невозможна». Поддержка просто отмораживается. Немыслимо. Просто вопиющее нарушение прав.

Молодцы тинькоф, я разочарован.

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1
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VLAD

Мне нужна гречка. Дайте гречи

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