Клиенты российских банков пожаловались на нехватку валюты в банкоматах — в компаниях обещают пополнить запасы наличных Статьи редакции
Например, «Альфа-банк» перевёл инкассаторов на «усиленный» режим.
Утром 24 февраля на фоне новости о начале военной операции в Украине курс доллара вырос до 86,93 рублей, курс евро — до 97,77 рублей.
К середине дня клиенты «Альфа-банка», «Тинькофф» и ВТБ начали сообщать в соцсетях, что банкоматы не выдают им валюту.
ВТБ утверждает, что работает в обычном режиме, все продукты и сервисы доступны клиентам в полном объёме.
Представитель «Тинькофф» пояснил vc.ru, что банк работает в штатном режиме и операции проводят без ограничений. Кроме того, компания знает о нехватке валюты в банкоматах и старается своевременно пополнять её запасы.
По словам пресс-службы «Альфа-банка» сейчас наличных денег действительно меньше, потому что их снимает много людей. Чтобы исправить ситуацию, банк перевёл инкассаторов в повышенный режим — они стараются доставлять деньги по мере необходимости.
Не суетитесь. Что вы с этими деньгами будете делать?
Объясните, в чем смысл снимать наличку?
Правда может быть ситуация что не сможем использовать наши рубли/доллары с банковских счетов, или это как с туалетной бумагой в пандемию?
Отголоски совка. Доля разумного в этом есть, конечно. Вот, допустим, завтра нас отключают от всей мировой финансовой системы (условно). Безнала нет, банкоматы не работают, всем жопа. Но умный Вася, который успел снять свои 100$, проживет на день дольше.
если выключат SWIFT или банки откажутся от обязательств - вы ничего и не сможете снять со счетов
понимаю, что август 98-го не помните - когда РФ объявила дефолт и люди толпились у банкоматов - а те отказывались выдавать деньги
единственное, зачем я бы снял кучу налички..
в госдуме обещали если заблокирут средства россии, то им придется изъять вклады россиян
в госдуме обещали если заблокирут средства россии, то им придется изъять вклады россиян
Прошёл слух, то ли здесь, то ли в другом источнике, что правительство при нехватке средств, может заморозить вклады и счета граждан, для того, что бы самим использовать
в 2014 тоже ажиотажно снимали. вот сняли вы $1000, у вас от этого их больше стало? или вы всерьез думаете, что в такой обстановке власти нужно доп. обострение внутри страны, если они попытаются счета просто заморозить?
Снятие валюты - следствие страха «замораживания» счета, как валютного, так и рублевого, и/или ограничения по счету по объемам операций, как нал, так и без нал.
Но и это не главное.
Историческая память россиян - при официальных ограничениях на свободное обращение иностранной валюты, моментально возникает черный рынок, с курсом в X-ы
Запретить сейчас обращение хождения валюты - выстрелить себе же в ногу, курс доллара еще ⤴️
Так, что логика «съемщиков» очевидна
согласен с Вами
ладно если сняли, а то ж ведь покупали по 95 небось некоторые с утра пораньше... какие там курсы в банках были, когда он на бирже за 90 переваливал?
Это классика. Сейчас (когда уже поздно) люди на пике накупят валюты, а завтра окажутся беднее процентов 30 от изначальной суммы. И все это за один день. Так что пустые банкоматы - своеобразная защита от выкидывания денег на ветер.
Накупить валюты сейчас легко можно в приложении. Тут речь о том, что люди снимают свои текущие запасы в условиях неопределенности
"накупить в приложение" сейчас не то что бы просто.
и потом, то что ты накупил в приложение, надо еще обналичтть
В 4х разных банкоматах тинькоф в разных частях Москвы пытался внести валюту. «Операция невозможна». Поддержка просто отмораживается. Немыслимо. Просто вопиющее нарушение прав.
Молодцы тинькоф, я разочарован.
Мне нужна гречка. Дайте гречи
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