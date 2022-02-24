К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение, ДНР и ЛНР заявили о начале наступления, аэропорты России на Юге закрыли до 2 марта.

Российский рынок отреагировал рекордным падением — доллар достиг 90 рублей, а акции обрушились на 40%. В соцсетях многие сравнивают ситуацию с «чёрным понедельником» (15 декабря 2014 года), когда российская валюта одномоментно потеряла более 10% своей стоимости. Однако за восемь лет произошло одно значимое изменение: в России и мире теперь не только просто хранят деньги в банках и валюте — набрали огромную популярность личные инвестиции.

С начала пандемии на рынок пришло множество частных инвесторов. Количество брокерских счетов на Московской бирже в ноябре 2021 года выросло на рекордные 1,6 миллионов, к инвестициям начали проявлятьинтерес люди от 18 до 25 лет. В частности этому способствовало упрощение доступа к бирже — через банковские приложения купить любые акции можно в два клика.

Из-за доступности инструментов и свободного времени на изучение рисков многие россияне стали хранить часть сбережений в инвестициях, в том числе вкладываясь в акции российских компаний. При этом зачастую любители имеют лишь поверхностные знания — ЦБ даже началтестировать клиентов на знание рисков и только после этого давать доступ к сложным инвестпродуктам.

На фоне обвала рынка и курса рубля пользователи соцсетей делятся не только скриншотами курса, но и ужасаются падению московской биржи, показывают, сколько они потеряли на акциях и «Инвесткопилках», а также делятся фотографиями очередей к банкоматам. TJ разобрался, как введение войск на Украину повлияло на частных инвесторов.

К 9 часам утра по московскому времени курс евро преодолел отметку в 100 рублей, а доллар почти достиг 90 рублей, согласно данным Bloomberg. В итоге ЦБ РФ повысил курс доллара на 25 февраля до 86,93 рублей, курс евро — до 97,77 рублей. Это новый исторический максимум — раньше евро достигал такого курса в 2014 году, а предыдущий исторический рекорд курса доллара фиксировали в 2016 году.

Kero @Kerro81618437 ребятки, а рубль уже скоро соточка, а санкций 0 ещё было

✨☔Podokoni4ek☔✨ @podokoni4ek рубль теперь самая дешёвая валюта что ли?? [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a46338a6-abe8-5491-9f95-da0b50f5fe7c\/","width":1080,"height":1020}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dde83e35-a957-582d-af4a-09c44c44ed17\/","width":1080,"height":998}}}]

✨☔Podokoni4ek☔✨ @podokoni4ek рубль теперь самая дешёвая валюта что ли?? [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a46338a6-abe8-5491-9f95-da0b50f5fe7c\/","width":1080,"height":1020}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dde83e35-a957-582d-af4a-09c44c44ed17\/","width":1080,"height":998}}}]

Журнал @zhurnal_01 " Рубль рухнул до исторического минимума"



О" кей Гугл...Какой на вкус валежник?

После начала операции в Донбассе российский фондовый рынок обрушился на 30%. Московская биржа упала на 45%: она остановилаутреннюю сессию, но восстановила её в 10:00 по московскому времени. Акции «Газпром» и «Лукойл» подешевели на 50%, ВТБ и «Сбербанк» — на 40%.

Андрей Пивоваров @brewerov Российский фондовый рынок уже потерял 150 млрд долларов.



И это только первый день войны.

Wylsacom @wylsacom Индекс московской биржи прямо сейчас падает на 45%.

Говорят, последний раз такое было в 98 году.

Alexander @avaza1972 Акции российских компаний с утра.🤔

В соцсетях особенно обратили внимание на то, как просели акции «Сбербанка» — эти ценные бумаги особенно популярны среди российских начинающих инвесторов. На Лондонской бирже бумаги компании подешевели на 71%.

Mark Bobrovsky @bobmark_42 Расписки Сбербанка на Лондонской бирже рухнули на 75%, обновив минимумы 2014 года — данные торгов. А рынок российских акций летит в пропасть. Они быстро превращаются в мусор. Интересно посмотреть на то, кто из окружения путина перестанет быть миллиардером к вечеру. Шансы есть.

Anton Matiushkin @AVMatiushkin Сбербанк сейчас стоит $35 млрд. как стартап из какого-нибудь Пакистана.

Just Abramov @abramov_me Это крах российских акций, сбербанк уже 87 рублей стоит, а стоил 280

Российские инвесторы-любители сообщают в соцсетях об обвале собственных портфелей.

Евгений Вильдяев @A1daron У меня весь портфель в огромном минусе и тут приходит сообщение. Я аж истерично рассмеялся 😭

Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ @taxfreelt ну что инвесторы в русские акции? как вам счас бедняги?

Kochkurov Vladimir @deadmanak Обвал за день

Спасибо блять

форевер элон @No_more_Vodka Конечно сложно смотреть на губы которые не можешь поцеловать но всё-таки ещё сложней смотреть как падают твои акции которые ты не можешь нахуй продать

Titov Slava @TitSlava Акции Росс компаний,так называемых голубых фишек,уже становятся неликвидом.

Торги остановили,продать их нельзя!Стали бесценны🤔

Среди инвесторов-любителей также популярна «Инвесткопилка» банка «Тинькофф» — это инструмент, который позволяет вкладывать в фондовый рынок маленькие суммы с кэшбека или округлённых за покупки сумм. Клиенты банка заметили, что они резко потеряли накопления.

Черника @NatashaChernika Ребята, у кого инвесткопилка в Тинькофф - проверьте ее сейчас, у подруги минус 17000 - все деньги ушли куда-то, у второй минус 4000 тысячи

страж галактики @whyyouvika за этот час у меня вклад в инвесткопилке тинькофф упал на 30к



спасибо за все, наша защита и опора

Девушка с кружкой @sisevna Я не могу вывести деньги с инвесткопилки в Тинькофф. И баланс уменьшается.

Пользователи приложения «Тинькофф» банка также сообщали, что не ни могут перевести доллары в рубли, ни вывести деньги с «Инвесткопилки».

Garaev Ruslan @garaevruslan02 «Тинькофф» перестал переводить деньги с рублевых на долларовые счета, сообщают клиенты

Макс Янков @GolerGkA Тинькофф все. Выводите оттуда все деньги, пока можете

После резкого влёта курса доллара и евро россияне стали массово снимать валюту в банкоматах, где собирались длинные очереди. Уже с утра появились сообщения о том, что в части филиалов банков закончились деньги для выдачи — как валюта, так и рубли.

Alex0007 @Alex0007lolpvp Через 10 минут после открытия в банкомате Тинькофф исчезли доллары, которые до этого отображались как "более 5000$"

nema sliw @Albanian_doctor промсвязьбанк предлагает вставать в очередь в банкомат

Litavrin @litavrinm на бауманской к банкоматам тинькова и альфы начинают появляться очереди — пока не очень большие. стараются снять валюту



в одном из банкоматов тинька закончилась валюта, в другом — наличные вообще [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/677abbdc-9d2c-5778-9676-b274fed77910\/","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6850a368-0d00-5325-8fa3-d2ae297f1dbe\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/be1f72e8-a4d9-5038-9f26-7f54d9d7ee44\/","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/be8274f1-3375-5d5b-9227-4ff4683d735a\/","width":1536,"height":2048}}}]

David @DavidVaysman Очередь в банкомат у нас в тц. У народа паника. Гребут нал

В соцсетях также боятся переоценки стоимости техники. Пользователи обратили внимание, что сайт DNS не доступен с самого утра — они предположили, что магазин заранее меняет ценники на товары. В DNS заявили, что сайт не работает «из-за внештатной ситуации».

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Появляются и жалобы на работу «офлайн»-точек DNS. Некоторые опубликовали фотографии обновлённых ценников, судя по которым стоимость товаров выросла примерно на 20-30%, а также снимки объявлений о том, что стоимость всех товаров нужно уточнять у продавцов-консультантов.

Судя фотографиям из соцсетей, iPhone 12 128 Гб будет стоить 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей, Macbook Pro 14" — 247 тысяч рублей вместо 190 тысяч рублей. Ноутбуки HP и Lenovo могут подорожать на 17-23 тысячи рублей.

Двач @ru2ch Сайт DNS упал, а в это время продавцы из-за «укрепления» рубля переклеивают ценники. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9e8dbb70-cc5b-5e67-93ba-0f9b649956c5\/","width":1280,"height":581}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9b054bd6-8cd6-5a97-80d7-e0c8f6dd7eb7\/","width":744,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/88afb865-b9c8-5a57-b757-3f2a5acddace\/","width":1280,"height":944}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ed73f0b-f3e6-5748-ba0e-8bdd46744e7a\/","width":720,"height":1280}}}]

Дивя и э́ксперты @dw_gorod_n Был в днс. Ни один заказ не принимается. Прогнозируемое начало продаж - по достижению доллара в 120 рублей.

чацкая; @archon_cryo кто проебался и не купил готовую сборку под 3070ti вчера

а теперь сайт днс прикрыли и накручивают цены 🤡

Ребилдол @Monyag Днс закрылся на переоценку. Ждём айфон по 500.

Многие призывают покупать технику прямо сейчас на случай, если такой возможности уже не будет.

Vadim Elistratov @great_laziness Если вы давно что-то хотели купить, то по опыту последних 15 лет — сейчас самое время.



Знаю пару человек, которые с утра взяли кредиты и заказали себе ПК, например

GalizoooN @galizooonn Я понимаю что сейчас совсем не лучший момент, но у меня осталось 1700 бонусов в мвидео, посоветуйте что делать

Брать что-то с ними сейчас или подождать до стипендии (4 марта) и взять что-то с неё

mitr0x @m1tr0x__ если вы собирались покупать видеокарту или какое-то другое железо - сегодня последний шанс купить хоть что-то за нормальную цену, уже завтра все ценники вырастут минимум в половину и только сегодня вы можете купить например 6500хт за 25к в подвале, уже завтра будет за 40+