«Красный четверг»: хроника рекордного обвала рубля и рынка акций глазами рунета Статьи редакции
К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение, ДНР и ЛНР заявили о начале наступления, аэропорты России на Юге закрыли до 2 марта.
Российский рынок отреагировал рекордным падением — доллар достиг 90 рублей, а акции обрушились на 40%. В соцсетях многие сравнивают ситуацию с «чёрным понедельником» (15 декабря 2014 года), когда российская валюта одномоментно потеряла более 10% своей стоимости. Однако за восемь лет произошло одно значимое изменение: в России и мире теперь не только просто хранят деньги в банках и валюте — набрали огромную популярность личные инвестиции.
С начала пандемии на рынок пришло множество частных инвесторов. Количество брокерских счетов на Московской бирже в ноябре 2021 года выросло на рекордные 1,6 миллионов, к инвестициям начали проявлятьинтерес люди от 18 до 25 лет. В частности этому способствовало упрощение доступа к бирже — через банковские приложения купить любые акции можно в два клика.
Из-за доступности инструментов и свободного времени на изучение рисков многие россияне стали хранить часть сбережений в инвестициях, в том числе вкладываясь в акции российских компаний. При этом зачастую любители имеют лишь поверхностные знания — ЦБ даже началтестировать клиентов на знание рисков и только после этого давать доступ к сложным инвестпродуктам.
На фоне обвала рынка и курса рубля пользователи соцсетей делятся не только скриншотами курса, но и ужасаются падению московской биржи, показывают, сколько они потеряли на акциях и «Инвесткопилках», а также делятся фотографиями очередей к банкоматам. TJ разобрался, как введение войск на Украину повлияло на частных инвесторов.
К 9 часам утра по московскому времени курс евро преодолел отметку в 100 рублей, а доллар почти достиг 90 рублей, согласно данным Bloomberg. В итоге ЦБ РФ повысил курс доллара на 25 февраля до 86,93 рублей, курс евро — до 97,77 рублей. Это новый исторический максимум — раньше евро достигал такого курса в 2014 году, а предыдущий исторический рекорд курса доллара фиксировали в 2016 году.
После начала операции в Донбассе российский фондовый рынок обрушился на 30%. Московская биржа упала на 45%: она остановилаутреннюю сессию, но восстановила её в 10:00 по московскому времени. Акции «Газпром» и «Лукойл» подешевели на 50%, ВТБ и «Сбербанк» — на 40%.
В соцсетях особенно обратили внимание на то, как просели акции «Сбербанка» — эти ценные бумаги особенно популярны среди российских начинающих инвесторов. На Лондонской бирже бумаги компании подешевели на 71%.
Российские инвесторы-любители сообщают в соцсетях об обвале собственных портфелей.
Среди инвесторов-любителей также популярна «Инвесткопилка» банка «Тинькофф» — это инструмент, который позволяет вкладывать в фондовый рынок маленькие суммы с кэшбека или округлённых за покупки сумм. Клиенты банка заметили, что они резко потеряли накопления.
Пользователи приложения «Тинькофф» банка также сообщали, что не ни могут перевести доллары в рубли, ни вывести деньги с «Инвесткопилки».
После резкого влёта курса доллара и евро россияне стали массово снимать валюту в банкоматах, где собирались длинные очереди. Уже с утра появились сообщения о том, что в части филиалов банков закончились деньги для выдачи — как валюта, так и рубли.
В соцсетях также боятся переоценки стоимости техники. Пользователи обратили внимание, что сайт DNS не доступен с самого утра — они предположили, что магазин заранее меняет ценники на товары. В DNS заявили, что сайт не работает «из-за внештатной ситуации».
Появляются и жалобы на работу «офлайн»-точек DNS. Некоторые опубликовали фотографии обновлённых ценников, судя по которым стоимость товаров выросла примерно на 20-30%, а также снимки объявлений о том, что стоимость всех товаров нужно уточнять у продавцов-консультантов.
Судя фотографиям из соцсетей, iPhone 12 128 Гб будет стоить 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей, Macbook Pro 14" — 247 тысяч рублей вместо 190 тысяч рублей. Ноутбуки HP и Lenovo могут подорожать на 17-23 тысячи рублей.
Многие призывают покупать технику прямо сейчас на случай, если такой возможности уже не будет.
Но Екатерина Шульман рекомендует не принимать панических решений: «Исходя из предыдущего, не принимайте решение из точки паники. Оно всегда будет неверным. Счастлив имеющий неотменяемые обязанности - а таковые есть у каждого взрослого. Если вы считаете свою работу полезной для людей - не бросайте её. Прежняя жизнь отошла, наступает новая - она беднее, опаснее и ограниченней, но это не причина менять свои принципы».
Это на 3-4 рубля дороже, чем валюты стоят 24 февраля.
Еще в конце 2020-го в программе принимали участие всего 1,6 млн человек. А с начала 2021 года количество самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза, и дальше эта тенденция только растет. В статье расскажем про пять причин, которые этому способствуют.
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Все возможные меры лидеры европейских стран будут принимать на саммите 24 февраля.
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