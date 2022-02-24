Финансы
Евгения Евсеева

Bloomberg: падение российского рынка на 33% за день — на пятом месте среди худших обвалов в истории Статьи редакции

Индекс Мосбиржи начал падение после вторжения России на Украину.

За 24 февраля индекс Мосбиржи упал на 33,3%, индекс РТС — на 39,4%. Это одно из самых рекордных падений в истории, пишет Bloomberg. За день Мосбиржа несколько раз приостанавливала торги.

Издание проанализировало 90 фондовых индексов и составило рейтинг из пяти крупнейших обвалов на рынках. Например, пишет Bloomberg, падение российского рынка соответствует падению индекса Hang Seng в Гонконге в 1987 году.

Худшее однодневное падение за последнее столетие — обвал на рынке Аргентины на 53% в январе 1990 года, когда страна боролась с инфляцией и экономическим кризисом.

При этом издание отметило, что у некоторых индексов есть ограничения, после которых они автоматически останавливают торги — например, для S&P 500 это падение на 20%.

#новость #днрилнр

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Икс Маска

Будем надеяться, что нормальные пацаны телефон не уронят :)

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Fanis Alchinov

ставим рекорды

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4
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Vanessa Baker

Дно не пробито.
Даже обидно, как-то...

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4
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Анон Плиз

у некоторых индексов есть ограничения, после которых они автоматически останавливают торги — например, для S&P 500 это падение на 20%
Бгг, как обычно, у англосаксов есть козыри в рукавах, чтобы хуже всех не выглядеть

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1
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Nan Nan

Слушай, ну они в капитализм играют уже лет 300, а мы только недавно начали

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2
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Волоцкой Дмитрий

Растём отрицательно. Каеф😋

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Stephanie Aldridge

Интересная историческая справка.
Надеюсь, здесь, в лидеры не выбьемся

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Дмитрий Кузнецов

Мда, Аргентина конечно... иметь два места в такой рейтинге. И вроде страна неплохая.

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Сергей Ермилов

Ничего страшного. Мы просто покажем по первому каналу фильм "Красный призрак" про войну и все успокоится.

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Игорь Протасов

И здесь не в тройке медалистов

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Против Спама

Ещё не вечер...

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Jack Sparrow

Накупил акций сбера по 2.5 доллара, а теперь непонятно что с ним дальше будет)

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Елизавета Дорова

А я то думала куда ещё хуже, а оказывается это только на 5 месте находится

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Против Спама

Иногда странно видеть новости о том, что Грузия каждый раз направляет свои войска в какую-нибудь страну. А между прочим, тоже ныли, когда на них отправили войска...

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