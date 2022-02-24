Финансы
Евгения Евсеева

Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля Статьи редакции

За 24 февраля индекс Мосбиржи упал на 33,3%.

  • Торги на фондовом рынке начнутся в 9:50 мск, а на срочном рынке в 10:00, сообщила Мосбиржа.
  • Падение российского рынка началось с открытия утренней сессии 24 февраля. По итогам дня индекс Мосбиржи упал на 33,3% и остановился на отметке 2058,12 пунктов. На максимуме падение доходило до 45%, пишет РБК.
  • Мосбиржа ввела утренние торги с 6 декабря 2021 года — они начинались с 6:50. До этого они проводились с 9:50.

#новость #мосбиржа

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Alexandre Svergoun

Да забудьте вы про акции. Экономике хана. Идите соль со спичками закупать или электронику пока она есть.

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Василий Степанофф

Хорошо я успел Теслу купить и парочку кумуляторов и канадский паспорт..Сегодня выезжаю с семьей из Питера от этой деменции в Миссисогу

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ляг, отдохни

Удачи, Вась!

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как-то так

Везёт же кому-то с отцом

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Василий Степанофф

могу усыновить/удочерить. Только чур в своей комнате всегда порядок и тюбик зубной пасты не мять

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как-то так

А что так можно было?:

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sando

скоро запретят интернет, связи не будет, пора просто выживать, господи, за что, давайте хоть обнимемся, пожалуйста, ну ради всего святого, что же делается-то, перестаньте ставить дизлайки, на душе больно, не нужно этого всего, просто, хватит писать хуету с параши происходящее не нравится большинству, а исход неизвестен никому поэтому шат ап блять.

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Andre Macareno

Чтобы на НДС ещё ракет закупили?

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user_90123129312

Скорее цинк покупать придётся.

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Денис Демидов

Судя по тому, как активно украинцы воюют за свою страну, то им пофиг, путин-шмутин-зеленский, один черт.
А санкции обоюдоострое оружие, смысл западу напрягаться сильно?
Им проще не мешать вторжению, чтобы Россия сама надорвалась пытаясь освоить и контролировать эти территории.
Украина разрушила СССР, разрушит и РФ, изнутри.
Маленькая «победоносная война» для поднятия рейтинга и отвлечения от ковидного обнищания обойдется нам очень дорого, но не сразу, за спичками можно пока не бежать, лучше за загранпаспортом.

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Михаил Желтухин

Маленькая «победоносная война» для поднятия рейтинга и отвлечения от ковидного обнищания
А рейтинг точно полнимается, а не падает?

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Андрей Николаев

Че за хрень вообще. С какой стати запрещают торговлю? Пусть тогда запретят и доллары с евро покупать, а то херня какая-то. Если у меня есть акции, какого хрена я не имею права их продать или докупить?! Знаю я эту страну, ща олигархи закупятся и торги снова разрешат, когда цены будут прежние.

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1
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Alexandre Svergoun

Так и будет. Думаешь бункерный фашист ради твоего блага решил войну устроить. Олигархам и друзьям деда - акции за бесценок а народу цинковые гробы и веру в "величие" России.

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19
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Василий Степанофф

везде есть свои плюсы. беру в лонг акции Челябинского цинкового завода

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5
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- -

Картон тоже выстрелит. Деревянные гробы (даже из горбыля) будут очень дорогие и людей будут хоронить в картонных коробках.

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Александр нагло врет. Не будет никаких гробов. Никто не будет мертвых вывозить, там живых-то бросают.

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Василий Степанофф

Миноборны отчиталась об итогах сегдняшенго дня..
Но вот утаило сколько гробов уже отправилось грузовыми военными рейсами в разные регионы России

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Mesye Sharl-Maximilyen

1к уже остались на территории. Из них сотне повезло, они имеют возможность давать интервью.

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Анон Плиз

Откуда дровишки?

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0
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Анон Плиз

У кого они закупать будут, если торгов нет? 🤪

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5
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Андрей Николаев

Найдут. Наши олигархи - люди находчивые, когда дело касается денег. Может временно откроют в самый неподходящий момент сразу с открытыми заявками на покупку.

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–3
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Иванов Олег

Стакан видно, никто почти не покупает сейчас. Не надо конспирологии.

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2
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Андрей Николаев

Причем тут "СЕЙЧАС"? Я говорю о том, что готовят удобный вход олигархам, которые зашортили еще до того, как это стало трендом. И причем тут конспирология? Это так и работает, алё.

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1
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Даниил Мельник

Ох Андрейка…

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–2
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Egor Chusov

Поздравляем с регистрацией

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MedievalRain

С такой стати, что на вопрос: "А то что?" ответить нечего.

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4
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Андрей Васильев

DEL

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Дмитрий Задорожный

Напоминает...
- Что вам мешает?
- Геометрия
- Просто игнорируйте ее

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8
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Дмитрий Мантис

Санкции чета совсем слабые, завтра явно отскочит все.

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4
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Василий Степанофф

так это только первый пакет...аперитив так сказать

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3
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Sergey Vasilev

Солд аут

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3
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Юности вольная птица

Превратившееся в "Ваша ставка не сыграла".

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Aleksey Bobkov

не прокатило

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Евгений Матвеев

Есть смысл брать акции или до понедельника ещё упадут?

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Andre Macareno

у фондов сегодня маркетмейкеров не было, можно было дёшево урвать фонды на Америку

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2
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user_90123129312

До 2024 упадут, тогда и набирайте.

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Дмитрий Мантис

Сейчас бери, тот же русагро например или нкхп точно под санкции не попадут.

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Lisa Pucci

Не хотят новые рекорды падений ставить(

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как-то так

Ну для мосбиржы это по сути рекорд же

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ляг, отдохни

снизу всегда могут постучать

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Виктор Ефимов

Правильно, нужно соблюдать режим сна

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