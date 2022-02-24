Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля Статьи редакции
За 24 февраля индекс Мосбиржи упал на 33,3%.
- Торги на фондовом рынке начнутся в 9:50 мск, а на срочном рынке в 10:00, сообщила Мосбиржа.
- Падение российского рынка началось с открытия утренней сессии 24 февраля. По итогам дня индекс Мосбиржи упал на 33,3% и остановился на отметке 2058,12 пунктов. На максимуме падение доходило до 45%, пишет РБК.
- Мосбиржа ввела утренние торги с 6 декабря 2021 года — они начинались с 6:50. До этого они проводились с 9:50.
Да забудьте вы про акции. Экономике хана. Идите соль со спичками закупать или электронику пока она есть.
Хорошо я успел Теслу купить и парочку кумуляторов и канадский паспорт..Сегодня выезжаю с семьей из Питера от этой деменции в Миссисогу
Удачи, Вась!
Везёт же кому-то с отцом
могу усыновить/удочерить. Только чур в своей комнате всегда порядок и тюбик зубной пасты не мять
А что так можно было?:
скоро запретят интернет, связи не будет, пора просто выживать, господи, за что, давайте хоть обнимемся, пожалуйста, ну ради всего святого, что же делается-то, перестаньте ставить дизлайки, на душе больно, не нужно этого всего, просто, хватит писать хуету с параши происходящее не нравится большинству, а исход неизвестен никому поэтому шат ап блять.
Чтобы на НДС ещё ракет закупили?
Скорее цинк покупать придётся.
Судя по тому, как активно украинцы воюют за свою страну, то им пофиг, путин-шмутин-зеленский, один черт.
А санкции обоюдоострое оружие, смысл западу напрягаться сильно?
Им проще не мешать вторжению, чтобы Россия сама надорвалась пытаясь освоить и контролировать эти территории.
Украина разрушила СССР, разрушит и РФ, изнутри.
Маленькая «победоносная война» для поднятия рейтинга и отвлечения от ковидного обнищания обойдется нам очень дорого, но не сразу, за спичками можно пока не бежать, лучше за загранпаспортом.
Маленькая «победоносная война» для поднятия рейтинга и отвлечения от ковидного обнищания
А рейтинг точно полнимается, а не падает?
Че за хрень вообще. С какой стати запрещают торговлю? Пусть тогда запретят и доллары с евро покупать, а то херня какая-то. Если у меня есть акции, какого хрена я не имею права их продать или докупить?! Знаю я эту страну, ща олигархи закупятся и торги снова разрешат, когда цены будут прежние.
Так и будет. Думаешь бункерный фашист ради твоего блага решил войну устроить. Олигархам и друзьям деда - акции за бесценок а народу цинковые гробы и веру в "величие" России.
везде есть свои плюсы. беру в лонг акции Челябинского цинкового завода
Картон тоже выстрелит. Деревянные гробы (даже из горбыля) будут очень дорогие и людей будут хоронить в картонных коробках.
Александр нагло врет. Не будет никаких гробов. Никто не будет мертвых вывозить, там живых-то бросают.
Миноборны отчиталась об итогах сегдняшенго дня..
Но вот утаило сколько гробов уже отправилось грузовыми военными рейсами в разные регионы России
1к уже остались на территории. Из них сотне повезло, они имеют возможность давать интервью.
Откуда дровишки?
У кого они закупать будут, если торгов нет? 🤪
Найдут. Наши олигархи - люди находчивые, когда дело касается денег. Может временно откроют в самый неподходящий момент сразу с открытыми заявками на покупку.
Стакан видно, никто почти не покупает сейчас. Не надо конспирологии.
Причем тут "СЕЙЧАС"? Я говорю о том, что готовят удобный вход олигархам, которые зашортили еще до того, как это стало трендом. И причем тут конспирология? Это так и работает, алё.
Ох Андрейка…
Поздравляем с регистрацией
С такой стати, что на вопрос: "А то что?" ответить нечего.
DEL
Напоминает...
- Что вам мешает?
- Геометрия
- Просто игнорируйте ее
Санкции чета совсем слабые, завтра явно отскочит все.
так это только первый пакет...аперитив так сказать
Солд аут
Превратившееся в "Ваша ставка не сыграла".
не прокатило
Есть смысл брать акции или до понедельника ещё упадут?
у фондов сегодня маркетмейкеров не было, можно было дёшево урвать фонды на Америку
До 2024 упадут, тогда и набирайте.
Сейчас бери, тот же русагро например или нкхп точно под санкции не попадут.
Не хотят новые рекорды падений ставить(
Ну для мосбиржы это по сути рекорд же
снизу всегда могут постучать
Правильно, нужно соблюдать режим сна
Президент обещал дать «больше свободы в известных рамках». Бизнес признал, что новые санкции будут намного жёстче всех предыдущих.
Индекс Мосбиржи начал падение после вторжения России на Украину.
Dns-shop.ru не доступен с 8:30 мск.
Основатели малого и среднего бизнеса готовятся к росту цен на сырьё и логистику и боятся, что аккаунты компаний заблокируют в магазинах приложений.
И запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.
Один из участников рынка ждёт роста цен для потребителей на 10-15% в ближайшие дни.
Бизнесу ограничат возможность проводить операции в долларах и евро, фунтах и иенах.