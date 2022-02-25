Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 2: техника дорожает, полёты в Европу отменяют, ЦБ помогает банкам Статьи редакции
Собираем новости и события второго дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 25 февраля в 86,92 рубля, курс евро — 97,76 рубля. На 9:39 курс ниже: 85,17 рубля — за доллар, 95,52 рубля — за евро. Накануне ЦБ заявил, что начнёт валютные интервенции (продажу большого количества валюты) для поддержания курса рубля.
Московская биржа отменила утренние торги с 6:50 мск. На фондовом рынке торги начались в 9:50, а на срочном рынке в 10:00. После открытия биржи акции TCS Group и VK подешевели на 5%, «Яндекса» — подорожали на 5%, акции «Магнита» — подорожали на 13%. Акции Ozon на бирже Nasdaq подешевели после окончания торгов ещё на 7%.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 16%, индекс РТС — на 8,86%. К 18:50 мск индекс Мосбиржи составил 2470,48 пунктов (+20,04%), РТС — 936,94 пунктов (+26,12%).
К 21:50 мск курс доллара на Мосбирже составляет около 83 рублей, курс евро — 93,4 рублей.
Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля: основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск. Биржа также сообщила, что будет проводить торги иностранными акциями только вечером — с 17:30 до 23:50 мск. Это коснётся торгов иностранными акциями эмитентов США и депозитарными расписками с постфиксом -RM.
ВТБ объявил об «автоматическом» уходе с Лондонской биржи из-за санкций. Но когда именно это произойдёт, пока неясно.
Что перестало работать
В приложении «Халва-Совкомбанк», попавшего под санкции «Совкомбанка», и в его отделениях стали недоступны валютные переводы за рубеж и обмен валюты. Карты банка нельзя использовать за границей и расплачиваться ими на иностранных сайтах.
«Совкомбанк» посоветовал перевести деньги на карты других банков для операций с валютой и за границей. Банк также временно приостановил выдачу ипотеки.
Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия», пояснил ЦБ. По этим картам нельзя будет оплатить покупки в онлайн-магазинах, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции. «Туту.ру» составил памятку: что можно сделать, если карта российского банка перестала работать за рубежом.
«Почта России» временно перестала принимать международные денежные переводы на Украину.
iHerb на неопределенный срок прекратил принимать заказы из России, Украины и соседних стран «из-за проблем с логистикой». Оплаченные заказы доставят с задержкой в 30 дней. Lamoda приостановил работу на Украине. Сервис не принимает и не отправляет заказы в стране, пояснили vc.ru в интернет-магазине.
Завод Renault в России на неделю приостановит работу из-за проблем с логистикой — с 28 февраля по 5 марта.
Российский и международный сайты Intel перестали работать на территории России. При заходе на сайт говорится: «У вас нет доступа к этому серверу».
Сервис «Яндекс Инвестиции» работает с ограничениями: покупать иностранные бумаги и валюту нельзя, продавать можно; доллары и евро можно вывести только на банковский счёт в ВТБ. Ограничения связаны с тем, что партнёр сервиса — попавший под санкции США банк ВТБ.
Транспорт
В южных регионах застряли до 200 тысяч человек из-за закрытия аэропортов, сообщают «Ведомости». Сколько россиян сегодня застряли за границей, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не оценили. Туристы вынуждены продлевать пребывание в отелях за свой счёт, говорят туроператоры.
Международный аэропорт Ставрополя вернулся к штатному режиму работы. В список закрытых аэропортов Росавиация добавила Липецк. В аэропорты Москвы будут доставлять пассажиров, планировавших прилететь или вылететь из аэропортов Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка. В аэропорт Сочи — из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара. В аэропорт Волгограда — из Ростова-на-Дону и Элисты.
Польша объявила, что с полуночи (02:00 мск) 26 февраля закрывает небо для российских авиакомпаний. Такое же решение приняла Чехия. На этом фоне S7 отменила все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта и остановила продажи билетов после этой даты. «Аэрофлот» отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 2022 года из-за санкций Великобритании.
«Туту.ру» выпустил памятку для россиян, которые застряли за границей: с адресами и контактами российских дипмиссий.
Санкции
Евросоюз готовит второй пакет санкций и хочет ограничить нефтяной рынок, запретить продажу самолётов и техники российским авиакомпаниям, ввести меры против 70% банковского сектора, ограничить доступ к полупроводникам и ввести визовые ограничения для дипломатов, «связанных с ними групп» и бизнесменов.
FT и Reuters выяснили, что ЕС планирует ввести санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. К 22:00 мск стало известно, что Великобритания и ЕС включили Путина и Лаврова в санкционные списки.
Канада ввела санкции против «Сбера», ВТБ «Газпрома», «Альфа-банка», «Открытия», «Совкомбанка», РЖД и других российских компаний, Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния. В санкционный список попали и бизнесмены — глава «Сбербанка» Герман Греф, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, братья Ротенберги, гендиректор VK Владимир Кириенко.
Япония заморозит активы российских банков и ограничит выдачу виз бизнесменам. Тайвань тоже анонсировал санкции, но не уточнил, какие именно ограничения введёт. «Коммерсант» узнал, что один из крупнейших в мире производителей чипов тайваньский TSMC предупредил российских контрагентов о требовании США прекратить сотрудничество с ними. Россия производит процессоры собственной разработки на острове.
На фоне санкций США против «Сбера», которые местный Минфин объявил 24 февраля, Лев Хасис досрочно ушёл из правления банка, рассказали источники РБК и «РИА Новости».
Реакция ЦБ и бизнеса
ЦБ обещал помочь банкам рублями и валютой. Это касается попавших в санкционный список ЕС и США — ВТБ, «Сбербанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и других. Регулятор заверил, что все операции в рублях будут проходить в прежнем режиме, деньги в валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счёта.
Регулятор также разрешил российским банкам временно не сдерживать ставки по кредитам — до 30 июня 2022 года. Банк России объявил о послаблениях для банков в части выполнения обязательных нормативов по ликвидности и ввёл льготные условия для брокеров и страховых компаний.
Кроме того, ЦБ увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. Обычно он предоставляет наличные в банкоматы в течение рабочей недели, но для удовлетворения спроса их продолжат пополнять и в выходные. По данным регулятора, 23 и 24 февраля россияне сняли 111,3 млрд рублей наличных.
«Яндекс.Маркет» объявил, что переведёт всех продавцов на маркетплейсе на ежедневные выплаты. До этого выплаты могли быть каждый день, раз в неделю или раз в две недели в зависимости от тарифа. Тариф за эквайринг будет минимальным — 1%. Все магазины, которые пользуются логистикой «Маркета», смогут продавать товар только по предоплате. Меры будут действовать минимум до 7 марта.
Индекс магазинов на «Маркете» заморозят до 1 марта, он будет отображаться по состоянию на 24 февраля. Это позволит получать неограниченное количество заказов.
Ozon объявил, что введёт несколько промежуточных выплат за продажи — 5, 9 и 15 марта вместо разовой выплаты в середине месяца. С 1 марта до 30 июня продавцы товаров повседневного спроса, товаров для детей и животных, электроники, товаров для сада и огорода и других не будут платить за размещение на складах Ozon.
Площадка также продлит сроки добавления товаров в распродажу, приуроченную к Международному женскому дню, которая пройдет с 1 по 4 марта.
DNS поднял цены на технику — до 30%. Глава компании объяснил это падением курса рубля и технологическими санкциями. Цены на технику Apple на 10-36% подняли re:Store, «Ситилинк», «Связной» и «Технопарк». ФАС заявила, что проверит обоснованность повышения цен на технику в DNS.
Рестораны и кафе в России также заметили рост цен от поставщиков на 15% и частичную отмену отгрузок. Выросли цены на импортные продукты, что будет с алкоголем — пока не ясно. В Минпромторге тем временем заявили, что магазины работают штатно, а запасов социально значимых продуктов хватит минимум на 40 дней.
Этим людям место в дурдоме, а не в правительстве.
А чего вы хотели, если они уже больше 20лет друг друга назначают, а народ в сторонке.
Я недавно столкнулся с приставами, это просто сборище никем не контролируемых и никак не организованных людей, которые ходят на работу получать зарплату и совершать какие-то спонтанные действия в условиях палочной системы. И так в любой госструктуре.
Народ в ладоши хлопает, одобрямсов сейчас завались, на 9-мая так вообще толпа будет, вот увидите.
Это же старый добрый прием на Руси, маленькая победоносная война для поднятия рейтинга.
Где вы берёте этот "народ с одобрямсами"? Вот прям совсем никаких одобрямсов массовых не вижу. Есть какие-то новости, внезапно полностью заваленные восхищенными комментариями, но там ни фоток, ни никнеймов, как правило, сразу все ясно.
К сожалению, среди родственников такие есть. Телевизор победил даже риск испортить отношения надолго/навсегда. Такое дерьмо я не терплю.
Да, мне тоже очень грустно наблюдать, как все старшие представители моего поколения поддерживают всю эту муть, а все потому, что черпают информацию лишь по телевизору с госканалов.
Заметил закономерность, чем меньше зарабатывает человек, тем сильнее поддерживает действующую власть и то что они вытворяют. От возраста не зависит.
А это не те несчастные, с ЗП 15 т.р., о которых болит сердечечко у каждого мидл-сеньора из Португалии прямо между пивотами?
Не тот нарот, что делать
Телевизор говорил заряжать тазики с водой от экстрасенса — заряжали. Говорил нести бабки в МММ — несли. Теперь вот телевизор назначает "врагов".
Я вчера в танки играл, там пол команды написало что за Россию. Вторая не "голосовала"
У меня на работе полно одобрямсов
На мой взгляд это все потуги "обнуленыша" доказать Америке что он тоже крут и решает. Правда там экономика посильнее будет. Но он хочет успеть до совсем преклонного возраста ещё вписать несколько параграфов на Википедию.
Одобрямс и за россию - разные же понятия? Одно дело понимать, что дед ебанудся и от войны нет ничего кроме смерти и разрухи, другое дело, когда война НАЧАЛАСЬ желать быстрой победы, что бы это все закончилось побыстрее. Или вы из тех, кто готов каятся и призывать отрезать себе руки и голову санкциями и проигрышем в войне? Тогда вы это зря. Санкции никто не снимет, если вы завтра крым и куриллы подарите и разрешите солдатам украины войти в россию. А вот снарядом по башке прилететь легко может. Поэтому желать поражения собственной армии, это глупость граничащая с шизофренией.
Я желаю стабильности в виде целостности границ России и Украины. Я не хочу чтобы Россия пыталась быть похожей на Америку. Есть куча стран, которые живут прекрасно без всего вот этого. Скандинавия, Япония, Кореи, Канада, ЮАР. Мне стыдно за"богоизбранноого".
Можно подумать, у всех этих стран была возможность быть самостоятельным геополитическим игроком 🤣
Япония вполне себе может выебываться. Германия. Китай. Скандинавы сильные. Арабские страны, у них нравы погорячее, но живут, ведь, спокойно.
Может я не прав в чем то.
Япония только выебываться и может 🤣 Германия довыебывалась 2 раза в прошлом веке. Китай красава, но почему Вы его в один ряд с марионетками поставили?)) Скандинавы сильные в чем?)) Арабам у себя разобраться бы, да и пофиг им на политику, они торгаши, а не дипломаты, потому за всех и за каждого. Пока платят
Вот только где сейчас Япония и Германия. А где победители.
Победители какие? Вторая мировая не была последней войной, после неё всегда побеждала только одна страна, она сейчас - мировой гегемон. Остальные хоть раз, да проигрывали - они подстилки
со скандинавами вы переборщили. Только у Финляндии есть огромная действующая армия.
Не силен в деталях. Склонен поверить.
А оно надо в эти игры играть? Финны вот не играют в "геополитику" и живут счастливо.
У России нет возможности стать Неуловимым Джо, как у Финляндии
Почему?
Да, но так не бывает, к сожалению. Война идет и не важно как ее называют кремлевские пропогандисты - операция или еще что то. Целостность границ украины уже давно нарушена и об этом можно печалиться долго, говорить что дед ебанулся, но уже не исправить. В войне всегда есть победивший и проигравший. Сейчас мы можем только желать, что бы целостность границ россии не нарушились. Иначе снаряды уже будут у нас дома летать. А что будет уже после? Другой разговор. Можно будет выходить протестовать или слиться в патриотическом угаре, это будет ПОТОМ.
За целостность своих границ Россия и борется. У Украины внешнее управление, накачка иностранным оружием, пророссийские настроения зажимаются. Украина стала как обезьяна с гранатой, США говорит куда идти, туда идут, это опасно для России. США всегда, во всех войнах поддерживали обе стороны и продавали оружие, это главная статья дохода США.
Ахуеть блин! "Украина может нам угрожать, давай мы ее раскурочим к ебеням", вот так что ли? А ты знаешь сколько Россия уже создала аналогичных поводов? Ты знаешь сколько несчастья Россия принесла сопредельным странам и народам (да и внутри себя тоже). теперь что надо было делать, объявлять войну России?
Не может угрожать, а угрожает. Если ты будешь нож натачивать и рассказывать, что завтра пойдешь резать соседу глотку, то не удивляйся, что ночью к тебе сосед придет отобрать у тебя колюще-режущие предметы и переломать пальцы от греха
Так мы вроде бы живём не в США и своей головой думать можем? И ресурса у нас достаточно, чтобы мирно решать проблемы с соседями?
Мирно решать проблемы можно с тем, кто готов говорить и действовать согласно договорённостям
Можно сказать, что Европа руками России делает грязную работу. Украина с 2014 так и не смогла интегрироваться в ЕС, поэтому решено было сократить количество горячих голов замедляющих этот процесс. США торгуют оружием только когда уверены, что это оружие можно будет потом забрать с мёртвых тел. Поэтому для Украины сейчас лучше притвориться мёртвой.
торгуют оружием только когда уверены, что это оружие можно будет потом забрать с мёртвых тел
Вы там телевизор в самокрутку завернули и выкурили?
Согласен полностью. Если США воюет с другими странами, это не значит, что нам тоже можно, что-то типа того.
карго-культ?
скорее комплекс неполноценности
Ха! Очень похоже. Не знал об этом феномене.
На одну из Корей мы очень похожи, раздувшуюся только.
Видимо, у нас все еще живут по принципу "Вся власть на земле дана от бога".
Если вы считаете, что после блицкрига (которого не будет - спойлер), все вдруг забудут, что сделала Россия и какой шизик все еще сидит у ее руля, то спешу огорчить. Еще долго мы будем огребать последствия 24 февраля 2022 года. Царь будет трясти кукурузой, а мы будем платить. Для пущего эффекта еще и границы прикроют с обеих сторон, оставив только суперузкую щель для очень одаренных человеческих ресурсов, цену которым на западе знают, в отличии от местных мамкиных стратегов.
И это ладно если все закончится только экономическими потерями. Там на границу уже подвезли партию солдат срочников (которые за одни сутки резко стали контрактниками). А если и тех не хватит на маленькую победоносную войну (ой, спецоперацию), то чего бы не сбегать в тыл за запасом? Ситуация сейчас меняется стремительно - не думайте, что вас это не коснется.
Есть три варианта - маленькая победоносная война, кровавое позиционное мясо, остановиться и выйти.
При каком из них потери будут ниже, притом что фарш назад не прокрутишь?
Снимут санкции при третьем?
Как раз таки санкции сразу же снимут, как ко власти в России придут адекватные люди.
Поправку Джексона-Веника же отменили при Ельцине, да?
Вот бы и мне быть таким наивным... легче бы сразу зажилось...
Видимо, подразумевалось "адекватные американскому режиму"?))
Если вы сидите в интернете, на vc.ru то по доходам и социальному состоянию относитесь где-то к 2% населения или даже меньше, потому что в России интеллигенции почти нет. И для себя сами создаете информационный пузырь из людей, которые могут пользоваться социальными медиа как создатели, читатели или писатели специфического "интеллигентного" контента. Поэтому вам кажется одно, а реальная социология другая, причем даже люди с высшим техническим образованием, не имея следов гуманитарного образования, обычно мыслят точно так же, как и люди без образования
Да уж, чтобы зарегистрироваться на VC точно нужно быть долларовым миллионером с совершенно иным мышлением. Особенно позабавило, что ещё и вечный спор о техническом и гуманитарном образовании был затронут до кучи.
Я было, это даже не обсуждается. Но я говорю о социологии, о способах создания и потребления контента которые регулируют нервно-психические и, следовательно, поведенческие реакции человека. Эти 1-2% и конструируют политическую реальность для народа, как итальянская интеллектуальная элита придумала Италию в Новое время или Кемаль сконструировал турок, даже есть книги известных европейских историков и исследователей поведения масс с его пометками на полях, можно вывести ход мысли, как он придумал турецкую идентичность и язык. Люди никогда не задумываются, почему они причисляют себя к той или иной территории, нации, языку или мировоззрению, а другие люди думают об этом за них. Просто это все на столько глубоко сидит в человеке, но он никогда не сможет объяснить почему он американец и говорит на английском языке и воспроизводит все те поведенческие макростереотипы, которые свойственный этой нации. Если изучить, какими стереотипами проштампован человек его легко подтолкнуть к любым действиям, очевидно, украинец не восприимчив к китайским нарративам, а китаец к русским. Для государственного строительства нужны разные методы, но чисто через воздействие на психику и подталкивание к действиям работают так называемые харизматики, среди многомиллиардного населения планеты можно легко найти очень много людей, которые будут добросовестными и бескорыстными последователями. Поэтому политические системы очень жестоко подавляют некоторые "всего лишь" лингвистические конструкции и их конструкторов, которые отрицают или оправдывают какие-то взгляды, как пример отрицание холокоста, ковида или оправдание чего-нибудь, например отказа от вакцинации, налоговой и воинской повинностей
Странные диагнозы по юзерпику, но ладно.
Само место о многом говорит. Сейчас спокойно можно знать и скачать из интернета композиции Пёрселла в современном исполнении или знать историю написания картины Ночной дозор. Но некоторые люди этого не знают, поэтому можно предположить, что они несколько дальше от Венской оперы или Рейксмузея, чем те, которые знают. Какая поисковая активность в интернете смогла бы привести и заставить зарегистрироваться на vc.ru обычного человека? Не интересный текстовый формат и слишком большие тексты. Народ действительно другой, а у аудитории vc.ru даже загран паспорт чаще всего есть и многие из них хотя бы один раз были в зап. Европе. В России в лучшие времена всего около 600 тыс. заявлений на Шенгенскую визу подается, т.е здесь очень маленькая эксклюзивная прослойка людей сконцентрирована
Вы с VC выходите иногда – там ещё 140'000'000 человек живут.
Где вы берёте этот "народ с одобрямсами"?
Есть-есть. Почти все, кто ТВ смотрит. Вчера пока копал, сосед пристал с побалтушками. Видал, говорит, че на украине? Я говорю не, не слежу. А он - вот, телек посмотри, там путен к народу обращается. Там кароче украина где-то нашла ядерные ракеты и грозилась пустить их на россию. Вот путен нас защищает, ворвался на украину, всю технику им уничтожил.
Я хз, я реально не смотрю ТВ и не читаю всякие СМИ, ибо они врут чуть чаще, чем всегда. Но даже мне такая речь показалась какой-то сказкой)))) где они нашли ядерные ракеты?))))))
Не ядерные а грязные. Нацистов тоже не видели? Или "не видел значит этого нет", так? Пророссийские настроения в Украине подавлялись. Решение Путина логично. Зеленский не соблюдал подписанные соглашения, отшучивался, а позиции обстреливал. Что делать если человек не выполняет обязательства по договору посылает вас, и суда способного это решить нет. Просто проявлять" озабоченность"? Санкции против России вводили до Крыма, и после, и до операции...
Нацисты выбрали русскоязычного Еврея президентом (с большим отрывом) ?
Вы вообще определение и смысл этого слова, знаете ?
Пророссийские настроения в Украине подавлялись
Нас ру-власти пытаются любить как хотят, а потом сами же удивляются, что нам это не нравится. Волшебно. Давайте за это нас убивать
Родители, бабушки и дедушки все единодушно в восторге, и не только у меня одного так. Старое поколение 40+ в большинстве поддерживает искренне, а учитывая что у нас страна стариков, то это подавляющее большинство, где-то 70-80% населения.
Спасибо огромное, что сорокалетних людей записали в "старое поколение"
Сорокалетние это те, кто застал совок в сознательном возрасте, значит в той же степени ностальгирующие и мечтающие о возрождении. Нормальные люди уже рождены после 91, чьё детство и юность прошли в нулевые и десятые, как мои.
Я застал СССР в плюс-минус сознательном возрасте, не ностальгирую по нему и не мечтаю о его возрождении. И знаю толпы "молодых" людей, если уж в 40 лет становятся "стариками", которые мечтают о том, чтобы СССР вновь организовался.
Нормальные люди будут рождены в 1234567890 году, а до этого всё одно.
У меня из всего окружения (работа + дом) - только один одобряет и радуется, что "наконец-то там порядок наведут" (далее пересказ всех бед на Украине по версии Соловьева).
Остальные пребывают в лёгком шоке и, самое главное, непонимании того, что происходит.
Заметил самую жесть с "народ одобряемс" в пабликах типа Подслушано, некоторые индвиды, которые уже отслужили, рвуться помогать своим (Русским) в Украину, а некоторые женщины их хвалят и поддерживают. Нет слов, одни эмоции и эти люди где-то ходят в рядом с тобой, в одном городе. Жесть.
Подслушано, некоторые индвиды, которые уже отслужили, рвуться помогать своим (Русским)
Одно дело рваться, другое дело записаться. И те же женщины, которые сейчас готовы подносить патроны, потом повиснут на своем уходящим на войну муже с визгом: "Куда ты??!! У нас же ипотека".
некоторые индвиды, которые уже отслужили, рвуться помогать своим (Русским) в Украину
Еще в 14 году были идейные ополченцы, рванувшие в ЛДНР без всякой накачки баблом/приказами
ой, они везде. Даже среди семьи: брат и пр. А уж в Телеге типа РоссияСейчас или OpenUkraine в камментах только они. У них на всё один ответ: пох. Даже на то какую веревку приносить, если завтра вешаться прикажут.
мой батя. каждый день скабееву смотрит
Откройте любой новостной пост инстаграм или вк, как минимум 50%в ладоши хлопает и "хохлов за Донбасс и луганск мочит"
Задача режима в том чтобы убедить что у него есть поддержка. Как мы видим пока это еще работает
В одноклассники зайдите на полминуты и найдёте
Обычно хреново они заканчиваются... Япония... Финляндия...
C победоносностью пока только не очень.
Пока все у них получается, Зеленский уже готов переговоры вести.
Здесь ему только плюс.
Думает о своем народе
Раньше это сделать что мешало?
а раньше он отказывался от переговоров?
только не говорите про Минские, это же вообще идиотизм их выполнять.
Вот и Зеленский и Ко так говорили, как на духу. Заодно договорились разместить базы/ракеты в обмен на поставку вооружения и материальную помощь. В 14 году это был пиздеж и пропаганда, а сейчас объективная реальность. Вишенкой на торте стало заявление о желании обладать ядерным арсеналом. Опуская всю чушь про борьбу с нацизмом очевидно что идет попытка купирования реальной угрозы
вообще идиотизм их выполнять
Аргументы?
Сейчас он думает о своем заду, а не о народе. Какие у него варианты? Продолжить все как есть, чтобы быть готовым к переговорам через месяц-два?
Иди БОБРейзя пёз
Проще дать внешнего врага/опасность, чем бороться с внутренними.
О эксперт геополитика, который говорил, что Украина только выиграла от присоединения днр и лнр
Кто же знал, что Зеленский идиотом окажется и будет продолжать подстрекать к войне, давая Путину все карты в руки обстреливая Донбасс.
Я думал ты умнее, но раз веришь в обстрелы Донбасса то желаю удачи тебе в жизни, надеюсь пригодится
Хочу огорчить вас: а народ в сторонке, было и будет так всегда. Или вы приведёте примеры обратного характера?
Сообщают о соединении наступающих механизированных колонн с десантом в Гостомели. Мужики крутые — более суток отмахивались.
Заминусуют, ботов нагнали, вон пикабу пришлось отключить анонимов...
Главное: печально что это произошло. Это только вина украинского правления и их лизоблюдтва.
Второстепенное: Так с кем же воевали 8 лет? если тут за 1 день уже у киева? Где азов? Где эти вышиватные фейсбучные борцуны?
Третье: Так кого бомбили в донбассе? Своих жителей?
Четвертое: Слушал у Шария одного жителя украины "вот русский мир" пришел. Интересно как бы он о русском мире говорил живя под украинскими обстрелами в донбассе.
До сих пор не понимаю, почему не набирают в правительство признанных народом экспертов. Нормальных людей.
Вот вы ведь легко бы разобрались с внутренней и внешней политикой любой более менее крупной сверхдержавы.
Эх. Плохо всё устроено.
В политику как и в шоу-бизнес, только через постель. Ну или папа посадил и сказал: "сынок сиди здесь и никуда не уходи".
Вод блезнул инделлегдом...
Иди боздирай звои жданы и бобрейзя
Комментарии на VC скатились до уровня первонахинга, чего вы хотели.
На vc очень заметно оживились, видимо боты Байдена пошли в дело, о которых он говорил.
Война - это всегда разорение. Выигравших в войне нет.
Что-то США без конца воюет, а не разоряется.
это другое. У них и не война - что не операция, то в названии "freedom".
Маск и Гейтс вам ответят на этот вопрос. И не только они.
но мы не США!!!
Еще как разоряется. Просто зарабатывает еще больше. Потому что капитализм. И потому что весь мир, включая Россию, поставляет им деньги и человеческие кадры. Причем кадры туда едут не посредственные, а голодные до успеха.
Я против войны. Но в ее случае, надо хотя бы иметь на это ресурсы.
История средневековых войн с вами не согласна. Репотриации рулят. Платят проигравшие.
Один херню написал, ещё несколько лайкнули.
Вы бы, прежде чем умные слова использовать, в словаре их значение посмотрели. Репатриация - это возвращение на Родину. А выплаты после военных действий - это репарации.
Можно конечно сослаться на авто замену, но да, перепутал сам, признаюсь :)
И я следом. Еле успел исправить...
Один херню написал, ещё несколько лайкнули.
Ни одна соц.медиа площадка не сможет выжить, если это перестанет работать.
Добро пожаловать в интернет.
Что-ж вы используете современные блага а пользуетесь логикой средневековья. Что выиграли США от войны в Афганистане ? Что выиграл Союз от войны в Афганистане. Что выиграла США от войны в Ираке, Вьетнаме ? Мир изменился.
Россия станет сильно бедней после вчерашнего дня. Украина станет сильно беднее после вчерашнего дня. На границах с Россией будет больше военных НАТО. Финляндия уже публично заявила, что серьезно рассматривают вступить в НАТО.
Чувствуете себя безопасней ? Потенциальное время прилета крылатой ракеты с базы в Румынии (где их нет, но теперь вполне могут появится) - сократилось, сегодня ? Или нападая в следующий раз на Молдавию освобождать русских, Путин будет использовать этот же аргумент.
Украинцы десятилетиями этого не простят. Ладно Украинцы. Многие граждани РФ ненавидят друг друга и свою страну из-за этой войны. Думаете отток хорошо образованного населения сократится, после этого ?
И будут ненавидеть сильнее с каждым следующим повышением цен в магазине, сокращением соц. выплат и пособий.
Вы видимо про репарации ? Ну начать нужно с того, что их платит только напавшая страна. И скорее всего репарации будет платить РФ, как условия снятие санкции или что-то в этом роде. В далеком будущем - очевидно. Ну допустим, настоят силой ? И кто же вам будет их выплачивать ? Не подскажите. И из каких денег ? Или какой международный суд примет их. Или будем как братья Монгола-Татары - требовать дань, каждый раз ?
Сразу все последствия и не скажешь, но что мы теперь вассал китая это факт
вы вообще знаете значение слова "факт"?
Что выиграла США от войны в Ираке
что-то выиграли. Что именно я не знаю, самому интересно
но я надеюсь вы не думаете что то решение принимали дурачки и выделили массу ресурсов ради свободы, демократии и чего-то там ещё. Просто выигрыш не всегда очевиден
Ты просто исходишь из того, что кому-то интересна "жизнь народа".
Что выиграли США от войны в Афганистане
Что выиграла США от войны в Ираке, Вьетнаме
Открутили бюджеты, обосновали рост бюджета на оборонку, потрясли оружием. Деньги, если что, всегда можно занять. Ответственности - ноль. Репараций - ноль. А тебя послушаешь - восстановление "напавшая страна" занимается. Элиты довольны, бабло на "новом истребителе поколения N+1" пилить просто и приятно.
На погибших солдат граждан-США им насрать. На вернувшихся ветеранов - тем более. Погибшее мирное население никого не волнует в принципе.
будут ненавидеть сильнее
Не суди других по себе.
А США победили во всех этих войнах?
помоему цели именно "победить" там не ставилось.. само присутствие приносит неплохой кэш. Опять же, что считать победой в нынешних реалиях? Капитуляция оппонента? В реальности армия РФ в несколько раз превосходит Укаринскую. Армия НАТО вместе с США превосходит российскую в 2,5 раза, и при силовом противостоянии РФ превратят в руины также быстро. Просто такой цели нет. И "победа" совсем в другом заключается.
Не превратят.
Весь мир в труху
ой.. президент с шайкой будут по своим детишкам, женам и дворцам в США и Европе ракеты пускать?) Да бред полный)
Если бы их детишки со мной по одним улицам ходили, в одних поликлиниках в очередях сидели и по одним дорогам ездили - я бы еще поверил.
Вы реально думаете, что дети все там у них? Или вам это внушили?
У многих богатых людей да, учатся. Вон даже у Алексея Навального.
Но не у тех кто может принять решение и нажать кнопку.
Либо периметр сработает
У тех, кто принимает решение нажимать кнопку или нет - все там.
У любого гражданина дети могут учиться в Америке, в Европе, даже у Навального. Он обычный гражданин, ныне зек. Не политик.
Дети политиков, депутатов, може могут и учатся за границей. Но это как то лицемерненько. Получается, у врагов (
Лицемерно другое. Если бы они ехали туда и получали специальность, которую получить невозможно в России, а затем благодаря этим знаниям делали что-то полезное в России, это было бы правильно и хорошо. Но они либо остаются там, либо возвращаются во вред. А так у врагов всегда есть чему поучиться.
Тут есть рядом статья, как сына Кириенко, ныне - гендира ВК, подвергли санкциям. И почему-то народ в массе хуесосит образованного человека, а не разделяет Вашу чудесную точку зрения
а затем благодаря этим знаниям делали что-то полезное в России, это было бы правильно и хорошо
Толпа она такая.
Мне ближе позиция Бодрова.
))
А какая от него реальная польза? Ну кроме того, что он "сын Кириенко", да и папаша - бренд с душком. Ну вот правда, что он такого значимого сделал кроме того, что тусил в Ростелекоме и VK? Там еще "сын Рогозина", который "авиацию поднимал". Ну вот такие примеры.
Вот и вылезает мякотка: а кто он такой, а в чем его заслуги. И судья, конечно - Вы. Или другой ноунейм с нулевой инфой о человеке))
Так приведите достижения, если этой инфой владеете, я не в курсе, как и многие другие. Так объективнее же будет. Будет явно ощутимо и понятно - заткнусь. Пока только вижу про "сына Кириенко" и не более.
Никто не владеет из тех, кто хуесосит. И Вы в том числе, что сами и подтвердили)) Шиза как она есть
Ну тогда получается политик имеет поражение в гражданских правах?
Или всем политикам запрет на посещение заграницы и на их детей?
Но даже при Сталине не было такого!?
Нет конечно. Но когда политик говорит, что Америка плохая и наш враг, а отправляет свою семью туда жить, покупает там дом, то это лицемерненько
А почему нет?
Ряд работ имеет ограничения.
Вообще, некоторое поражение в правах м.б. и допустимо. Вас же не возмущает, что военным и прочим силовикам закрыт выезд за бугор?
Если в таком плане судить. то мжно. Только на детей и жену у военных не распространяется
У военных деликатные вопросы работы связаны с инфой, что в голове, которую не клонировать; у политиков - с влиянием и следующим за этим баблом, которое на родственников переводится вмиг. Так что полной зеркальности странно ждать
Ой, Байден с шайкой будут по Москве ракеты запускать, чтобы в ответ прилетели ракеты по детишкам?
не будут) Никто не будет ничего пускать. Этот вопрос можно даже не обсуждать.
И проблема даже не в личной безопасности, а том, что уменьшив количество холопов уже не будет столько обслуги у держателей кнопок.
не будут) Никто не будет ничего пускать. Этот вопрос можно даже не обсуждать.
С одной стороны, да. С другой, ситуация иногда выходит из под контроля и катится уже по своим законам. Именно когда безумную возможность окончательно сбрасывают со счетов, открывается окно для ее реализации.
Зависимо что считать победой. Кроме Вьетнама, все эти страны капитулировали. С точки зрения Путина - победили. Взяли под контроль крупнейшие города и границу. Сместили Администрацию, поставили временную администрацию. Все те стратегические задачи, который поставленный сейчас перед Россией в Украине.
С точки зрения Путина - победили.
Не надо из него делать идиота.
Взяли под контроль крупнейшие города и границу.
Да, но это не задача, а так, контрольная точка.
Сместили Администрацию, поставили временную администрацию.
Ну и где они?
который поставленный сейчас перед Россией в Украине.
Только в вашей голове. Нет таких задач перед Россией в Украине.
Он к сожалению не идиот. Он просто больной. Человек потерял связь с реальностью.
Это сильно спорно. Голые эмоции.
Знадно вызрали. Боздравляю з замоброглядьем
Ну с аыгана опий, с Ирака нефть.
Все посчитано
С Сирии тоже
Ммм... тем что дали права на добычу нефти Лукойлу например или Китайской Национальной Нефтяной и Газовой компании ?
Война и пребывание в Ираке - обошлось Американцам, в 3 триллиона долларов. И это по самым скромным подсчетам.
Даже если все деньги со всего дохода экспорта Ирака с нефти доставались прямо американцам... то через 200 лет. Окупилось бы.
Война и пребывание в Ираке - обошлось Американцам, в 3 триллиона долларов. И это по самым скромным подсчетам.
Из этих денег на Ирак были потрачены считанные десятки миллиардов. Остальное ушло... американцам. Они сами на себя потратили деньги и все.
Что-то мне кажется кто надо, тот заработал. Кто-то стартапы пилит, кто-то войнушку. Когда там кто-то думал о гражданах
Не во всех.
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Не выйдет. Давно уже репарации ничего не возмещают.
Только рынок сбыта, влияние.
Плюсы даёт?
Это главное.
Эти плюсы надо уметь взять. Рынок сбыта, это пряничек для капиталиста. СССР, например, никакой особой выгоды от экспансии не получал.
РФ, допустим, тоже уже капитализм. Но один рынок ты получишь, а другие рынки потеряешь. Единственный, кто этого не боится, это США. Но мы-то не США.
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Ну почему нет. Те кто производят и продают оружие - однозначно в выигрыше.
Верно, но закупка идет из казны, то есть из кошельков всех граждан страны. Небольшая часть обогащается, все остальные в убытке.
глупости
Достойный аргумент.
исправляюсь
война это очень выгодное дело. Точнее даже не сама война а угроза её начать и выиграть. К сожалению угрозы иногда придётся подтверждать действиями чтобы к ним относились серьезно
так вот, этой угрозой мы заставляем другие страны делать то что нам надо. Ну например покупать нашу продукцию, а не им самим производить. Или допустим продавать ихнюю нефть только за те доллары которые мы печатаем, а не за свои бумажульки
Логика понятна. Что на практике? Какие выгоды получила Россия от нападения на Украину?
ну Путин же всё объяснил - наше развитие сдерживают, ещё немного и на Украине стояли бы враждебные армии, это позволило бы им навязывать свои условия
Теперь развитие не сдерживают?
Теперь нет.
Откуда теперь развитие. Остаться на сегоднешнем уровне уже будет чудо
А аж зарегался, что бы плюсануть. :)
Раньше Навальный сдерживал развитие
Теперь Украина
Интересно, какие причины будут дальше
теперь для этого будет меньше возможностей. Но само желание загасить конкурента никуда не денется конечно
"Гасить" конкурента вероятно лучше на рынке. Поле боя - не самое лучшее место продвижения товара.
Иди наболни звою потеребидельзгую гарзингу вгузными и гразивым — гагажгами
Когда гробы в Россию пойдут, может дойдет до матерей...кого нужно спросить за это, кто из отправил воевать....
По мешку лука выдадут, скажут спасибо за сына, рожайте еще.
военным платят хорошие деньги за риск, они знают на что идут