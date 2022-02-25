Собираем новости и события второго дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Путин во время встречи с главами крупнейших российских компаний. Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 25 февраля в 86,92 рубля, курс евро — 97,76 рубля. На 9:39 курс ниже: 85,17 рубля — за доллар, 95,52 рубля — за евро. Накануне ЦБ заявил, что начнёт валютные интервенции (продажу большого количества валюты) для поддержания курса рубля.

Московская биржа отменила утренние торги с 6:50 мск. На фондовом рынке торги начались в 9:50, а на срочном рынке в 10:00. После открытия биржи акции TCS Group и VK подешевели на 5%, «Яндекса» — подорожали на 5%, акции «Магнита» — подорожали на 13%. Акции Ozon на бирже Nasdaq подешевели после окончания торгов ещё на 7%.

Котировки акций российских компаний на 10:28 мск

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 16%, индекс РТС — на 8,86%. К 18:50 мск индекс Мосбиржи составил 2470,48 пунктов (+20,04%), РТС — 936,94 пунктов (+26,12%).

К 21:50 мск курс доллара на Мосбирже составляет около 83 рублей, курс евро — 93,4 рублей.

Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля: основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск. Биржа также сообщила, что будет проводить торги иностранными акциями только вечером — с 17:30 до 23:50 мск. Это коснётся торгов иностранными акциями эмитентов США и депозитарными расписками с постфиксом -RM.

ВТБ объявил об «автоматическом» уходе с Лондонской биржи из-за санкций. Но когда именно это произойдёт, пока неясно.

Что перестало работать

В приложении «Халва-Совкомбанк», попавшего под санкции «Совкомбанка», и в его отделениях стали недоступны валютные переводы за рубеж и обмен валюты. Карты банка нельзя использовать за границей и расплачиваться ими на иностранных сайтах.

«Совкомбанк» посоветовал перевести деньги на карты других банков для операций с валютой и за границей. Банк также временно приостановил выдачу ипотеки.

Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия», пояснил ЦБ. По этим картам нельзя будет оплатить покупки в онлайн-магазинах, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции. «Туту.ру» составил памятку: что можно сделать, если карта российского банка перестала работать за рубежом.

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«Почта России» временно перестала принимать международные денежные переводы на Украину.

iHerb на неопределенный срок прекратил принимать заказы из России, Украины и соседних стран «из-за проблем с логистикой». Оплаченные заказы доставят с задержкой в 30 дней. Lamoda приостановил работу на Украине. Сервис не принимает и не отправляет заказы в стране, пояснили vc.ru в интернет-магазине.

Завод Renault в России на неделю приостановит работу из-за проблем с логистикой — с 28 февраля по 5 марта.

Российский и международный сайты Intel перестали работать на территории России. При заходе на сайт говорится: «У вас нет доступа к этому серверу».

Сервис «Яндекс Инвестиции» работает с ограничениями: покупать иностранные бумаги и валюту нельзя, продавать можно; доллары и евро можно вывести только на банковский счёт в ВТБ. Ограничения связаны с тем, что партнёр сервиса — попавший под санкции США банк ВТБ.

Транспорт

В южных регионах застряли до 200 тысяч человек из-за закрытия аэропортов, сообщают «Ведомости». Сколько россиян сегодня застряли за границей, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не оценили. Туристы вынуждены продлевать пребывание в отелях за свой счёт, говорят туроператоры.

Международный аэропорт Ставрополя вернулся к штатному режиму работы. В список закрытых аэропортов Росавиация добавила Липецк. В аэропорты Москвы будут доставлять пассажиров, планировавших прилететь или вылететь из аэропортов Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка. В аэропорт Сочи — из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара. В аэропорт Волгограда — из Ростова-на-Дону и Элисты.

Польша объявила, что с полуночи (02:00 мск) 26 февраля закрывает небо для российских авиакомпаний. Такое же решение приняла Чехия. На этом фоне S7 отменила все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта и остановила продажи билетов после этой даты. «Аэрофлот» отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 2022 года из-за санкций Великобритании.

«Туту.ру» выпустил памятку для россиян, которые застряли за границей: с адресами и контактами российских дипмиссий.

Санкции

Евросоюз готовит второй пакет санкций и хочет ограничить нефтяной рынок, запретить продажу самолётов и техники российским авиакомпаниям, ввести меры против 70% банковского сектора, ограничить доступ к полупроводникам и ввести визовые ограничения для дипломатов, «связанных с ними групп» и бизнесменов.

FT и Reuters выяснили, что ЕС планирует ввести санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. К 22:00 мск стало известно, что Великобритания и ЕС включили Путина и Лаврова в санкционные списки.

Канада ввела санкции против «Сбера», ВТБ «Газпрома», «Альфа-банка», «Открытия», «Совкомбанка», РЖД и других российских компаний, Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния. В санкционный список попали и бизнесмены — глава «Сбербанка» Герман Греф, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, братья Ротенберги, гендиректор VK Владимир Кириенко.

Япония заморозит активы российских банков и ограничит выдачу виз бизнесменам. Тайвань тоже анонсировал санкции, но не уточнил, какие именно ограничения введёт. «Коммерсант» узнал, что один из крупнейших в мире производителей чипов тайваньский TSMC предупредил российских контрагентов о требовании США прекратить сотрудничество с ними. Россия производит процессоры собственной разработки на острове.

На фоне санкций США против «Сбера», которые местный Минфин объявил 24 февраля, Лев Хасис досрочно ушёл из правления банка, рассказали источники РБК и «РИА Новости».

Реакция ЦБ и бизнеса

ЦБ обещал помочь банкам рублями и валютой. Это касается попавших в санкционный список ЕС и США — ВТБ, «Сбербанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и других. Регулятор заверил, что все операции в рублях будут проходить в прежнем режиме, деньги в валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счёта.

Регулятор также разрешил российским банкам временно не сдерживать ставки по кредитам — до 30 июня 2022 года. Банк России объявил о послаблениях для банков в части выполнения обязательных нормативов по ликвидности и ввёл льготные условия для брокеров и страховых компаний.

Кроме того, ЦБ увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. Обычно он предоставляет наличные в банкоматы в течение рабочей недели, но для удовлетворения спроса их продолжат пополнять и в выходные. По данным регулятора, 23 и 24 февраля россияне сняли 111,3 млрд рублей наличных.

«Яндекс.Маркет» объявил, что переведёт всех продавцов на маркетплейсе на ежедневные выплаты. До этого выплаты могли быть каждый день, раз в неделю или раз в две недели в зависимости от тарифа. Тариф за эквайринг будет минимальным — 1%. Все магазины, которые пользуются логистикой «Маркета», смогут продавать товар только по предоплате. Меры будут действовать минимум до 7 марта.

Индекс магазинов на «Маркете» заморозят до 1 марта, он будет отображаться по состоянию на 24 февраля. Это позволит получать неограниченное количество заказов.

Ozon объявил, что введёт несколько промежуточных выплат за продажи — 5, 9 и 15 марта вместо разовой выплаты в середине месяца. С 1 марта до 30 июня продавцы товаров повседневного спроса, товаров для детей и животных, электроники, товаров для сада и огорода и других не будут платить за размещение на складах Ozon.

Площадка также продлит сроки добавления товаров в распродажу, приуроченную к Международному женскому дню, которая пройдет с 1 по 4 марта.

DNS поднял цены на технику — до 30%. Глава компании объяснил это падением курса рубля и технологическими санкциями. Цены на технику Apple на 10-36% подняли re:Store, «Ситилинк», «Связной» и «Технопарк». ФАС заявила, что проверит обоснованность повышения цен на технику в DNS.

Рестораны и кафе в России также заметили рост цен от поставщиков на 15% и частичную отмену отгрузок. Выросли цены на импортные продукты, что будет с алкоголем — пока не ясно. В Минпромторге тем временем заявили, что магазины работают штатно, а запасов социально значимых продуктов хватит минимум на 40 дней.