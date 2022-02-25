Бизнес российских компаний не перестанет существовать, но закупаться ими нужно только в долгосрочной перспективе. Для «защиты» вложений сейчас подойдут акции американских компаний.

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На фоне военной операции в Украине 24 февраля курс доллара достигал 89 рублей, евро — 100 рублей. В тот же день индекс Мосбиржи снизился почти на 45%, индекс РСТ — на 30%.

«СПб биржа» и Мосбиржа остановили торги. После объявления о начале военных действий акции российских компаний упали на 10-38%.

Но обвал российского фондового рынка начался ещё 21 февраля. Тогда ситуацию сравнивали с Крымской весной: когда 3 марта 2014 года было объявлено о проведении референдума за присоединение Крыма и Севастополя, индекс Мосбиржи рухнул на 10,79%.

Инвестиционные аналитики российских компаний и банков в разговоре с vc.ru сравнили нынешнее падение с 2014 годом и объяснили, что делать инвесторам.

Разные масштабы падения и санкций

Сейчас российская экономика устойчивее, потому что уже семь лет жила в режиме санкций, объясняет руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

По его словам, экономика уже разработала механизмы сопротивления ограничениям и меньше зависит от внешних условий, чем в 2014 году. В частности, сырьевые рынки сейчас «куда сильнее» — это даёт дополнительный запас прочности государственному бюджету и бизнесам, добавил эксперт.

Но и уровень санкций сейчас, с другой стороны, жёстче, так что тезис о том, что в этот раз может быть легче, пока что трудно обосновать, заключил Комаров.

Стоимость акций многих компаний в 2014 году восстановилась до уровней, предшествующих Крымской весне, подтверждает аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин. Но в этот раз масштаб падения выглядит гораздо значительнее, говорит он.

24 февраля в первые два часа рынок акций упал на 40-45%, а поддержка ЦБ покупками началась только после 12 часов. На валютном рынке интервенции начались более оперативно и предотвратили обвал рубля.

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В 2014 году рынок слабее реагировал на начало военных действий, подтверждает аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева. 3 марта 2014 года снижение индекса Мосбиржи было в районе 10%, а минимум был 14 марта — всего на 15% ниже февральских уровней 2014 года.

Причем в первый же день распродаж в 2014 году было ощущение, что на рынке появился крупный покупатель, вероятно им был ВЭБ. Особой паники не последовало, инвесторы уже на следующий день приступили к покупкам. Елена Беляева аналитик «Фридом Финанс»

Рынок восстановится

Настоящие большие прибыли делаются на рынке после таких масштабных падений, как сейчас, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Так было в 2008 и в 2014 годах и будет сейчас, считает он.

По его словам, рынок акций неизбежно будет восстанавливаться, и это поможет компенсировать потери от ослабления рубля. Поэтому текущий провал рынка можно использовать для открытия длинных позиций с прицелом на восстановление рынка — даже если оно будет частичным.

Власти будут использовать традиционные способы для поддержания финансовой стабильности: разрешение на отложенный учёт стоимости активов, валютные интервенции, расширение ломбардного списка.

То есть всё делается для того, чтобы финансовые учреждения не проводили вынужденные продажи для восстановления показателей резервирования до нормативных требований. Иные меры поддержки пока не требуются. Андрей Кочетков ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Пока инвестор не продал свои акции в момент падения, позицию не стоит рассматривать как потерю средств, заключил аналитик.

Реальный убыток появится только при продаже акций, соглашается аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева. По её словам, когда ситуация стабилизируется, вероятно, просадки цен будут выкуплены.

Рынок начнёт восстанавливаться постепенно после появления большей определённости с последствиями и санкциями, а сейчас цены никак не соответствуют фундаментальным показателям компаний, говорит Беляева.

Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин советует не совершать «резких движений» — не распродавать всё, что есть, но и не покупать до тех пор, пока не пройдёт острая фаза кризиса.

Российские акции лучше брать в долгосрочной перспективе

Несмотря на масштабы падения акций, бизнес российских компаний не перестанет существовать, говорит аналитик «Открытие Инвестиций» Андрей Кочетков. Более того, компании внутренней экономики не зависят каким-либо образом от внешней обстановки.

Аналитики «БКС Инвестиций» тоже считают, что при восстановлении на российском рынке лучше отдавать предпочтение акциям компаний с максимальной экспозицией на внутренний рынок и предлагающим товары и услуги повседневного спроса — например, «Магнит» и X5 Retail Group.

Российские акции выглядят сейчас самыми привлекательными активами с точки зрения потенциала. Но волатильность точно еще будет, поэтому надо быть к ней заранее готовыми и понимать, какую долю портфеля можно на них выделить. Высокая дивидендная доходность российских акций является смягчающим буфером для возможного дальнейшего падения. Дивидендная доходность широкого рынка акций РФ составляет сейчас 17%, но есть риски снижения выплат из уже заработанной прибыли 2021 года. аналитики «БКС Инвестиций»

Уже имеющим российские акции инвесторам лучше сохранять спокойствие и удерживать позиции долгосрочно — как минимум на горизонте одного года, советует аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.

При этом лучше не пользоваться заёмными средствами, чтобы не столкнуться с неожиданным маржин-коллом, считает Кочетков.

На короткий срок — американские

Конкретные рекомендации сейчас давать сложно, говорит аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин. Но в целом в условиях обвала рубля он рекомендует отдавать предпочтение «защитным инструментам» — доллару, золоту, а также компаниям с валютной выручкой и наименьшими санкционными рисками.

«БКС Инвестиции» также называют золото защитным инструментом в случае дальнейшего обострения геополитической ситуации, а сейчас «защитным» рынком считают американский.

Зависимость экономики США от России минимальна, и сегодняшние события скорее всего повысят акции американских компаний, но только в краткосрочной перспективе, объясняют аналитики.

Например, Россия добывает существенную долю основных сырьевых товаров: нефть (11%), газ (17%), палладий (43%), алюминий (6%), никель (13%), алмазы (29%), пшеница (11%) и другое.

Цены на эти позиции вырастут, поэтому «БКС Инвестиции» выделяют американские сырьевые компании — Energy Transfer, Williams, Rio Tinto, а также фонд «БКС Мировые ресурсы».

Кроме того, они отдают предпочтение компаниям с высокой маржинальностью из «защитных» секторов: