Павел Каплевич: «Когда мои идеи воруют, я понимаю, что создал нечто стоящее»

ПавелКаплевич — человек-оркестр. Поражают не только объем его знаний и широта интересов, но и количество проектов, которые он успевает задумать и реализовать. Только что в «Современнике» взлетела «Птица Феликс» (спектакль посвящен истории рода князей Юсуповых), а Павел Михайлович уже готовится к серии творческих вечеров, которые пройдут в Новом…