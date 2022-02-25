Финансы
Маша Цепелева

Карты ВТБ, «Открытия» и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay, объяснил ЦБ Статьи редакции

Бесконтактная оплата с помощью пластиковых карт будет работать.

  • Ограничения на использование касается ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия», пояснил ЦБ.
  • Также клиенты этих банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для покупок в онлайн-магазинах зарегистрированных в США и других поддерживающих санкции странах.
  • Деньги на картах не заблокированы, их можно перевести на другие счета.
  • США анонсировали санкции против банков 24 февраля. «Сбер» тоже попал в список, но на него не распространяются «полные блокирующие санкции». Вместо них американские финорганизации за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».

#новость #цб

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Михаил Крюков

Чисто ради интереса. Кто-нибудь видел в санкционных списках банк Тинькофф? Что там по нему вообще? А то вроде почти все банки затронули же.

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Стэнли Штейгенбергер

Ничего, это частный банк

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Михаил Крюков

Типо частные банки не трогают? Или верхушка этого банка не была замечена в проблемах и потому не попала под санкции?

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Максим Кот

Альфа вроде 50/50, вроде частный банк, но санкции есть. Не блокирующие

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Denis G

Он системо-образующий, так что никаких гарантий.

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Андрей

Сплюнь

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6
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MEGAtraXXXer666

ну или проглоти

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Павел Морозов

Дилемма

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Светлана Жвирблинская

По Тинькофф не было никакой информации :)

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Zypar Akhmat

Нет, Тинькофф в офшорах

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2
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Стэнли Штейгенбергер

Думаю один из немногих который будет не под колпаком

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MEGAtraXXXer666

Нет, никто не видел, у него же нет отделений

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R-Globus

У ТБ основной акционер вроде J.P. Morgan. Может поэтому не слышно?

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Максим Кот

Он не акционер, а номинальный держатель акций, на нем расписки ADR

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Evgeny Afanasev

Тинькофф это проект европейских крупнейших акционеров, поэтому сомневаюсь, что его акции затронут сильно, если вообще затронут

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Денис Демидов

Это логично и ожидаемо , все перейдут в сбер пей )

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Roman Karasev

И это ужасно. Я планирую уехать из России, пока не поздно

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Serj Koss
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Vasiliy coconut

Братцы , пора доставать чемоданчик и уезжать … реально с каждым годом все хуже и хуже … за детей страшно

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Дмитрий Зайцев

Страшно рожать детей в такой стране с таким будущим.

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Roman Karasev

Да, я надеюсь, что смогу переехать в Нью Йорк через 6-8 месяцев. Я уже делаю план, по переезду, щас буду решать вопрос с визой, как мне её достать. Щас уже нужно начинать, пока не поздно, каждая минута важна. Россия скоро будет бегать с палками и камнями, как в каменном веке.

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Sergey Tischenko

Это только начало. Дальше будет хуже. Не хотелось бы узнавать насколько хуже, но, увы.

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Самир Гурбанов

Тиньков кипрская компания

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Самир Гурбанов

Тиньков кипрская компания

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Андрей

А на Самсунг pay, распространяется?

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Дед Велосипед

@ВТБ , @Банк ВТБ , @Банк «Открытие» как оплачивать вашим клиентам-юрлицам в долларах и евро по контрактам поставщикам из США и Европы?

Разъясните, пжлста

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Airat Kafman

Переходить на Юникредит

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Raman Zabarouski

Все абсолютно логично и закономерно

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Публичный колос

Райффайзенбанк всё.

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Alex Chepkasov

Газпромбанк тоже затронули! Мне вернули деньги за покупку на американском сайте, через день после оплаты 24.02.

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