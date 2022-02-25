Карты ВТБ, «Открытия» и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay, объяснил ЦБ Статьи редакции
Бесконтактная оплата с помощью пластиковых карт будет работать.
- Ограничения на использование касается ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия», пояснил ЦБ.
- Также клиенты этих банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для покупок в онлайн-магазинах зарегистрированных в США и других поддерживающих санкции странах.
- Деньги на картах не заблокированы, их можно перевести на другие счета.
- США анонсировали санкции против банков 24 февраля. «Сбер» тоже попал в список, но на него не распространяются «полные блокирующие санкции». Вместо них американские финорганизации за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».
Чисто ради интереса. Кто-нибудь видел в санкционных списках банк Тинькофф? Что там по нему вообще? А то вроде почти все банки затронули же.
Ничего, это частный банк
Типо частные банки не трогают? Или верхушка этого банка не была замечена в проблемах и потому не попала под санкции?
Альфа вроде 50/50, вроде частный банк, но санкции есть. Не блокирующие
Он системо-образующий, так что никаких гарантий.
Сплюнь
ну или проглоти
Дилемма
По Тинькофф не было никакой информации :)
Нет, Тинькофф в офшорах
Думаю один из немногих который будет не под колпаком
Нет, никто не видел, у него же нет отделений
У ТБ основной акционер вроде J.P. Morgan. Может поэтому не слышно?
Он не акционер, а номинальный держатель акций, на нем расписки ADR
Тинькофф это проект европейских крупнейших акционеров, поэтому сомневаюсь, что его акции затронут сильно, если вообще затронут
Это логично и ожидаемо , все перейдут в сбер пей )
И это ужасно. Я планирую уехать из России, пока не поздно
Братцы , пора доставать чемоданчик и уезжать … реально с каждым годом все хуже и хуже … за детей страшно
Страшно рожать детей в такой стране с таким будущим.
Да, я надеюсь, что смогу переехать в Нью Йорк через 6-8 месяцев. Я уже делаю план, по переезду, щас буду решать вопрос с визой, как мне её достать. Щас уже нужно начинать, пока не поздно, каждая минута важна. Россия скоро будет бегать с палками и камнями, как в каменном веке.
Это только начало. Дальше будет хуже. Не хотелось бы узнавать насколько хуже, но, увы.
А на Самсунг pay, распространяется?
@ВТБ , @Банк ВТБ , @Банк «Открытие» как оплачивать вашим клиентам-юрлицам в долларах и евро по контрактам поставщикам из США и Европы?
Разъясните, пжлста
Переходить на Юникредит
Все абсолютно логично и закономерно
Газпромбанк тоже затронули! Мне вернули деньги за покупку на американском сайте, через день после оплаты 24.02.
Собираем новости и события второго дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
ПавелКаплевич — человек-оркестр. Поражают не только объем его знаний и широта интересов, но и количество проектов, которые он успевает задумать и реализовать. Только что в «Современнике» взлетела «Птица Феликс» (спектакль посвящен истории рода князей Юсуповых), а Павел Михайлович уже готовится к серии творческих вечеров, которые пройдут в Новом…
Устройства Apple в некоторых сетях уже стоят дороже на 10-36%.
Бизнес российских компаний не перестанет существовать, но закупаться ими нужно только в долгосрочной перспективе. Для «защиты» вложений сейчас подойдут акции американских компаний.
7‒8 февраля в Москве на площадке Цифрового делового пространства прошла Международная конференция Distant & Digital. Более 200 спикеров обсудили самые острые вопросы в сфере интеллектуальной собственности. Огромное внимание привлекло выступление основателя Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслана Гацалова на сессии…
Глава сети Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».
Куда и какими темпами растёт спрос на переезд в последние дни, рассказывают Relocode и Tagler Harbor.