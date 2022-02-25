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Финансы
Полина Лааксо

«Война на Украине, возможно, не обвалит мировую экономику сегодня, но точно изменит её на десятилетия вперёд» Статьи редакции

Коротко о том, как политический кризис может повлиять на экономику США и ЕС, а также глобальные поставки продовольствия и материалов для микрочипов, которых и так не хватает.

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Источник: Bloomberg

В 2010-х геополитика играла одну из ключевых ролей в мировых политических процессах, пишет The Economist. Китай соперничал с США, Латинская Америка переживала государственные перевороты, на Ближнем Востоке росла напряжённость. Но глобальные финансовые рынки острого давления на себе не ощущали, а инвесторы продолжали вливать в них деньги.

Теперь — после ввода войск на Украину — защитить мировую экономику, похоже, вряд ли получится, отмечает Bloomberg. 24 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла $105 за баррель, впервые с 2014 года превысив отметку в $100. А газ в Европе подскочил на 62% — последний раз такое было только в 2005 году.

Западные правительства вводят санкции против России, но понимают, что сами же рискуют от них пострадать. По словам Bloomberg, люди будут всё больше тратить на топливо и отопление и всё меньше на другие товары и услуги. Центральным банкам придётся одновременно сдерживать цены и поддерживать экономику. Инфляция может вырасти, рынки — стать ещё нестабильнее, а общий экономический рост — замедлиться.

Что будет с рынком микросхем

В начале февраля правительство США рекомендовало производителям чипов найти новых поставщиков материалов и газов, чтобы не остаться без них в случае ввода российских войск на Украину и последующих геополитических разногласий и санкций. Речь шла о палладии для датчиков и полупроводниковой памяти, а также о неоне: он нужен для лазеров, с помощью которых изготавливают микросхемы.

По данным аналитического агентства Techcet, 35% палладия США получали из России, а более 90% неона — из Украины. Правда, последний туда доставляла Россия для очистки.

Нидерландский холдинг ASML — поставщик литографического оборудования для Intel, Samsung Electronics и Samsung Electronics — сообщил, что уже ищет альтернативные источники неона. Сами же производители пока полного краха цепочки поставок не ожидают:

  • Южнокорейский SK hynix заявил, что располагает достаточными запасами материалов.

  • Американский GlobalFoundries — что не зависит всецело от России и Украины.
  • United Microelectronics и ASE Technology из Тайваня тоже смогут в случае санкций закупаться у других поставщиков.

Однако анонимный источник агентства Reuters из Японии предупредил, что доступность этих материалов и так ограничена. При этом спрос на них, как полагает Techcet, вырастет к 2026 году более чем на 37%. Так что любое давление на цепочку может привести к росту цен и, следовательно, стоимости самих чипов.

Что будет с нефтью и газом

Россия — второй крупнейший экспортёр сырой нефти после Саудовской Аравии и по-прежнему главный поставщик природного газа в мире. Так что санкции и военный конфликт в целом наверняка подорвут стабильность международных рынков. Чтобы понять, какими могут быть последствия, аналитики Bloomberg рассмотрели три сценария развития событий — от лучшего к худшему.

Первый сценарий: поставки продолжатся

Цены останутся на текущем уровне, а перебоев в поставках, как и длительного рыночного упадка, не будет. Такой оптимистичный настрой у экспертов появился после того, как президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России, пишет издание. Ограничений на закупку и продажу российских энергоносителей среди них не было. А цены на нефть в результате упали до $93 за баррель.

Второй сценарий: задержки в цепочке поставок

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По словам издания, некоторые танкеры отказались перевозить нефть из России, пока ситуация с санкциями окончательно не прояснится. Неизвестно также, что будет с газопроводами, поскольку самые основные проходят через Украину, а значит, могут пострадать из-за военных действий. Даже небольшие перебои в поставках могут оказать ещё большее давление на стоимость энергоносителей.

Если цена на газ будут расти и дойдёт до €180 за мегаватт-час, а нефть — до $120, уровень инфляции в еврозоне, скорее всего, составит 4% к концу 2022 года. В отличие от среднего показателя 1,95%, который сохранялся с 1991 по 2022 год. А доходы при этом продолжат сокращаться. Под угрозой в итоге окажется ВВП, а Европейский центральный банк не сможет повысить ключевые процентные ставки, как планировал, вплоть до 2023 года.

В США в случае кризиса инфляция, как полагают аналитики, вырастет до 9% в марте и к концу года немного опустится до 6%. В декабре 2021 года, для сравнения, показатель составлял 5,8%. А процентные ставки, скорее всего, будут медленно повышаться во второй половине 2022-го.

Третий сценарий: никакого больше газа

Если США и Европа выдвинут жесточайшие санкции — например, отключат страну от системы международных платежей SWIFT, то Россия в силах принять ответные меры и перекрыть поставку газа в ЕС. Тогда потеря даже 10% от общего объёма рискует сократить ВВП еврозоны на 0,7%. А если Путин урежет поставки на 40%, то на все 3%, а то и больше.

Из-за этого европейский центральный банк не сможет в ближайшем будущем повысить процентные ставки, а сама Европа, вероятно, столкнётся с рецессией. Пострадает, как считают аналитики Bloomberg, в том числе и США: если цены и инфляция продолжат расти, государству придётся агрессивно ужесточить денежно-кредитную политику в условиях ослабленной экономики.

Что будет с продовольствием

Отключить Россию от SWIFT — значит, отрезать её от большей части мирового финансового рынка. Но решаться на этот шаг Европа и США не спешат потому, что из-за него пострадают непричастные страны — те закупают у неё и в том числе у Украины не только энергоносители, но также никель, алюминий, калийные удобрения для сельского хозяйства, ячмень, подсолнечное масло, кукурузу и пшеницу.

Фьючерсы на пшеницу выросли 24 февраля на 5,43%.

В будущем международные поставки сельскохозяйственных продуктов могут частично или полностью прекратится из-за напряжения в районе портов Чёрного моря. В результате товары подорожают, а социальная стабильность окажется под угрозой, пишет NYT. При том, что цены и так уже возросли из-за пандемии — пшеница, например, подорожала с апреля 2020 года по ноябрь 2021-го на 80%.

«Если фермеры не смогут собрать урожай из-за продолжительных военных действий, а порты и железные дороги будут разрушены, многим придётся нелегко. Страны Северной Африки и Ближнего Востока сильно зависят от пшеницы из России и Украины», — поясняет исследователь Дэвид Лаборд.

Политический кризис рискует в целом подорвать международную торговлю, поскольку часть грузовых судов уже встала, а авиакомпании вовсю отменяют и запрещают рейсы. Если конфликт продолжится, государства могут ввести ограничения на торговлю сельхозпродукцией с Россией. Но в Белом доме пока «целятся» в промышленное и военное производство, а также элиту, пишет NYT.

По словам The Economist, Россия из-за санкций столкнётся с серьёзными, но не губительными экономическими потрясениями. Всё потому, что её финансовая система частично изолирована, пишет издание. Она просто будет вынуждена переключиться на Восток и положиться на деловые связи с Китаем. Тот, например, разрешил 24 февраля импорт российской пшеницы, который до этого был запрещён.

Мировую экономику война на Украине тоже не обвалит — во всяком случае не за день. Но она точно изменит её на десятилетия вперёд и вызовет рост цен на природные ресурсы и инфляции, а также затормозит развитие рынков.

#днрилнр #нефть

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