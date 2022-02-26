Банки рассказали, ограничат ли Apple Pay и Google Pay, можно ли снять и перевести валюту и как срочно провести оплату по валютному контракту.

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Вечером 24 февраля на фоне военных действий России в Украине президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против России.

ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» и «Промсвязьбанк» (ПСБ) попали под блокирующие санкции — им заблокируют все активы в США и запретят сотрудничать с американскими контрагентами.



«Сберу» до 26 марта закроют корреспондентские счета в США и будут отклонять все его транзакции, но замораживать средства банка не будут. В отличие от перечисленных выше банков, «Сбер» сможет совершать другие сделки с американскими компаниями — например, приобретать лицензии на американское ПО.

Другие крупные российские банки и компании попали под ограничения на привлечение капитала и «другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». В их число вошли «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк», «Московский кредитный банк», «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.



В феврале российское правительство заявляло, что накопило достаточно валюты, чтобы обеспечить расчёты с вкладчиками в случае санкций против российских банков. Как следовало из материалов ЦБ, по состоянию на 1 декабря 2018 года регулятор и российские банки хранили запасы наличности в иностранной валюте в эквиваленте $44 млрд.

Попавшие в список банки выступили с совместным заявлением и ответили на вопросы клиентов. Перейти к нужному разделу можно из оглавления:

Оплата через Apple Pay и Google Pay

Карты ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» отключат от Apple Pay и Google Pay.

«Открытие» и ПСБ уточняют, что через Samsung Pay карты тоже не будут работать. Так как санкции для «Открытия» и ПСБ похожи на ограничения для ВТБ, «Совкомбанка» и «Новикомбанка», запрет работы через Samsung Pay скорее всего коснётся и их.

В ответах для своих клиентов банки поясняют, что бесконтактная оплата с помощью пластиковых карт будет работать. Некоторые банки также предлагают в качестве альтернативы пользоваться бесконтактной оплатой по картам «Мир» на базе приложения MirPay на Android.

Использование карт за границей

Клиенты этих банков не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и использовать их для покупок в онлайн-магазинах, зарегистрированных в США и других поддерживающих санкции странах. Онлайн-оплата также может не сработать в зависимости от территориальной принадлежности банка-корреспондента, уточняет ПСБ.

При этом ПСБ пишет однозначно, что использование карт за границей недоступно. ВТБ и «Открытие» пишут, что оплата за границей «может быть ограничена». «Вы можете попробовать воспользоваться картой, но мы не можем гарантировать успешность операции», — уточняет ВТБ. «Новикомбанк» не исключает, что использование пластиковых карт банка за границей могут ограничить.

ПСБ также уточняет, что услуга экстренной выдачи наличных, как и операции по картам, за рубежом будет не доступна. На территории России по картам, как и раньше, доступны все операции в POS-терминалах и банкоматах.

Чтобы использовать деньги за границей, банки предлагают:

Перевести деньги на карту/счет другого банка в России, в отношении которого не введены санкции.

Заранее снять необходимые средства в валюте и расплачиваться наличными в зарубежных поездках.

Снятие наличных в рублях и валюте

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Снятие наличных, в том числе валюты, с карт ВТБ, «Открытие», ПСБ и «Совкомбанка» в России работает как обычно — в офисах, банкоматах и банкоматах партнёров. «Новикомбанк» не уточнял, можно ли снять валюту с его карт, но заявил, что все средства клиентов в различных валютах доступны в полном объеме.

Несмотря на изоляцию от долларовой системы, у банка «достаточно наличных, в том числе в иностранной валюте, чтобы удовлетворить потребности клиентов», отмечает «Открытие».

Снятие в банкоматах ограничено только стандартными лимитами по карте. Для снятия крупной суммы «Открытие» рекомендует заказать ее заранее.

Обмен валюты

ВТБ, «Открытие» и ПСБ говорят, что обмен валюты также работает в обычном режиме. Однако «Совкомбанк» приостановил валютообменные операции, рассказал vc.ru представитель компании.

«Совкомбанк» также приостановит покупку иностранных бумаг в приложении «Совкомбанк Инвестиции». Покупка новых российских бумаг, а также продажа и вывод денежных средств работают как обычно.

Переводы

Переводы в рублях и иностранной валюте внутри ВТБ и по России все ещё доступны. Валютные переводы за рубеж больше не работают ни в «ВТБ Онлайн», ни в отделениях банка.

В «Открытии» тоже работают все переводы внутри страны, но для перевода денег за рубеж банк рекомендует воспользоваться услугами другого банка.

В «Совкомбанке» запретили валютные переводы в приложении и отделениях банка. Кроме того, банк не будет проводить переводы через платежные системы Western Union и «Золотая корона». Рублевые переводы работают как обычно.



В ПСБ также доступны рублёвые переводы, но теперь нельзя переводить иностранную валюту. Также банк не запрещает, но рекомендует не переводить иностранную валюту из других банков на счета ПСБ.

ПСБ запретил переводы из-за возможных ограничений со стороны иностранных банков-корреспондентов — третий банк может заблокировать средства.

Вклады

В ВТБ, «Открытии», ПСБ и «Совкомбанке» заявили, что все вклады и накопительные счета в безопасности. Они пообещали исполнять все свои обязательства — начислять и выплачивать проценты, а также выдавать средства со счетов.

В ВТБ можно будет открывать и пополнять новые депозиты, в том числе в валюте. Однако в ПСБ и «Совкомбанке» больше нельзя будет открывать новые валютные вклады и накопительные счета.

Банк «Открытие» не уточнил, можно ли будет открывать новые вклады в валюте.

Кредиты

В «Совкомбанке», ВТБ и «Открытии» продолжат выдавать кредиты, но не уточнили, в какой валюте. В ПСБ отметили, что новые кредиты в иностранной валюте выдаваться не будут. Действующие договоры клиенты должны погашать в рублях — они будут конвертироваться по заранее согласованному с банком курсу.

Сервисы для бизнеса

Валютные счета юрлиц и ИП

ПСБ приостановил обслуживание юрлиц и ИП в иностранных валютах. Все расчеты и платежи в рублях проходят как обычно. Компания планирует перевести обслуживание по валютным контрактам в банк-партнёр с сохранением тарифов, сервисов и индивидуальных условий и «с минимальным пакетом документов». Информацию о банке-партнёре клиентам сообщит менеджер «в ближайшее время».

ПСБ посоветовал клиентам-юрлицам и ИП:

Сообщить контрагентами, чтобы они не переводили иностранные валюты на банковские счета клиента в ПСБ.

Если контрагенты уже отправили деньги, оперативно отозвать распоряжение о переводе.

Банк для предпринимателей «Точка — это «дочка» банка «Открытие» — тоже столкнулся с ограничениями:

Платежи в долларах и евро не отправляются за границу и не поступают в «Точку» с 25 февраля.

Валютные переводы в рублях в Казахстан, Белоруссию и другие страны могут быть возвращены банком-корреспондентом.



При работе с иностранными площадками, например, Upwork, нельзя вывести доход с площадки в валюте — вывод в рублях доступен в обычном режиме.

Карты «Точки», скорее всего, отключат от Apple Pay и Google Pay.



Снять иностранную валюту наличными с карт «Точки» в России не получится: по валютному законодательству юрлицам и ИП это запрещено. Банк рекомендует снимать доллары и евро за границей или перевести в другие банки: например, в «Альфа-банк», «Тинькофф», «Сбербанк», ВТБ и «Газпромбанк» — «Точка» настроила с ними прямое взаимодействие, а также отменила комиссию за валютные переводы на свои счета в российские банки.

ИП может перевести деньги на свой счёт физлица или ИП в другом банке.

Юрлицо — со своего текущего или транзитного счёта на валютный счёт компании в другом банке.

Также «Точка» предложила своим клиентам — юрлицам и ИП — временно открыть валютный счёт в банке, который не находится под санкциями. Чтобы перевести валютный контракт из «Точки» в другой банк:

Нужно отправить в чат с «Точкой» заявление с уникальным номером контракта.

Для перевода контракта, который не стоит на учёте в «Точке», нужно сообщить в новый банк общую сумму, которая прошла по нему в «Точке», и предоставить основой договор или контракт.

При этом пользоваться всеми сервисами, например, бухгалтерией для ИП, можно так же, как и раньше. Чтобы персональная бухгалтерия велась правильно, клиентам нужно регулярно загружать выписки из других банков в формате 1С в раздел «Онлайн-бухгалтерия». В бесплатной версии добавлять операции нужно будет вручную через кнопку в том же разделе.

Срочно провести оплату по валютному контракту за рубеж, например, иностранному сотруднику или контрагенту, можно через другое юрлицо. Для этого нужно составить договор частичной переуступки права требования, объяснили в «Точке»:

В договоре нужно описать, кому, сколько и по какому договору может заплатить другое юрлицо, а также передать уникальный номер контракта с «Точкой» и копию основного договора с нерезидентом.

Другое юрлицо передаст документы в свой банк и проведёт оплату. Банк должен предоставить информацию о проведённом платеже с указанием уникального номера контракта, а клиент «Точки» должен передать эту информацию своему банку через чат в течение 15 рабочих дней следующего за платежом месяца.

Остальные банки не прокомментировали работу с бизнесом.

Ограничений для клиентов банка пока нет. Пока «Сбер» изучает, какие ограничения коснутся его работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

Однако валютные переводы клиенту, находящему за рубежом, могут идти дольше из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов, предупредили в «Сбере».

Обмен и снятие валюты, оплата через ApplePay, GooglePay и Samsung Pay, операции с российскими и иностранными акциями работают, как и раньше.

Ограничения для других банков из санкционного списка

Перечисленные выше ограничения не коснутся карт «Альфа-банка», «Газпромбанка», «Россельхозбанка» и «Московского кредитного банка». Этим организациям с помощью санкций запретили только привлечение капитала в США.