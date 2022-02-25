Московская биржа отменила утренние торги 28 февраля Статьи редакции
Аналогичный режим действовал утром 25 февраля — после рекордного обвала рынка акций накануне.
- Основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск. Утренние торги на валютном рынке начнутся в 6:50 с аукциона открытия, сообщила Мосбиржа.
- С декабря 2021 года утренние торги обычно начинаются с 6:50 мск. 25 февраля Мосбиржа уже отменяла утренние торги на фоне одного из крупнейших падений российского рынка: за 24 февраля индекс Мосбиржи упал на 33,3%.
- 25 февраля российский рынок акций открылся в плюсе: индекс Мосбирже вырос на 20,5%, РТС — на 24,8%. К 17:44 мск индекс Мосбиржи растёт на 19,25% и составляет 2454,33 пунктов, РТС — на 25,51% до 932,46 пунктов.
Если раньше написали бы такую новость для меня это было бы катастрофой, сейчас безразлично, ещё не опомнился от таких событий, которые происходят на Украине.
Уже обыденность..
Скорее всего серость, мрак.
А что катастрофичного, собственно? Раньше вообще не было утренних торгов по многим бумагам.
Вместо этого будут проводиться утренние молитвы. Также можно будет подать записки за упокой банка, или рубля.
Значит, мудак пыня какую-то очередную херовую атаку устроит за выходные.
Пыня совсем кукухой поехал, как таракан усатый уже всюду видит наркоманов и нацистов. Старческий маразм, такой же как у стариков на скамейке перед подъездом. Омерзительно, просто омерзительно.
Морской десант уже был? Там где-то рядом на карте еще еще Молдова есть, а в ней ПМР. Что-то о ее нахождении в составе СССР забыли или она сама притаилась? Жертва хорошая, тоже в НАТО не входит. Северная Буковина и Область Герца итак уже в составе Украины. Тут уже можно и без театра с Нарышкиным обойтись, все равно началось
после рекордного обвала рынка акций накукане
А сегодня какое февраля?
Та ладно,как все окончится ,назад все отыграется.
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