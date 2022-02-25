Финансы
Таня Боброва

Московская биржа отменила утренние торги 28 февраля Статьи редакции

Аналогичный режим действовал утром 25 февраля — после рекордного обвала рынка акций накануне.

  • Основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск. Утренние торги на валютном рынке начнутся в 6:50 с аукциона открытия, сообщила Мосбиржа.
  • С декабря 2021 года утренние торги обычно начинаются с 6:50 мск. 25 февраля Мосбиржа уже отменяла утренние торги на фоне одного из крупнейших падений российского рынка: за 24 февраля индекс Мосбиржи упал на 33,3%.
  • 25 февраля российский рынок акций открылся в плюсе: индекс Мосбирже вырос на 20,5%, РТС — на 24,8%. К 17:44 мск индекс Мосбиржи растёт на 19,25% и составляет 2454,33 пунктов, РТС — на 25,51% до 932,46 пунктов.
Финансы
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Бизнес российских компаний не перестанет существовать, но закупаться ими нужно только в долгосрочной перспективе. Для «защиты» вложений сейчас подойдут акции американских компаний.

#новость #мосбиржа

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Илья Попов

Если раньше написали бы такую новость для меня это было бы катастрофой, сейчас безразлично, ещё не опомнился от таких событий, которые происходят на Украине.

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StepanCapusta

Уже обыденность..

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Илья Попов

Скорее всего серость, мрак.

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Сергей Милосердов

А что катастрофичного, собственно? Раньше вообще не было утренних торгов по многим бумагам.

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StepanCapusta

Вместо этого будут проводиться утренние молитвы. Также можно будет подать записки за упокой банка, или рубля.

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user_90123129312

Значит, мудак пыня какую-то очередную херовую атаку устроит за выходные.

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Vladislav Stan

Пыня совсем кукухой поехал, как таракан усатый уже всюду видит наркоманов и нацистов. Старческий маразм, такой же как у стариков на скамейке перед подъездом. Омерзительно, просто омерзительно.

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Андрей Дамидов

Морской десант уже был? Там где-то рядом на карте еще еще Молдова есть, а в ней ПМР. Что-то о ее нахождении в составе СССР забыли или она сама притаилась? Жертва хорошая, тоже в НАТО не входит. Северная Буковина и Область Герца итак уже в составе Украины. Тут уже можно и без театра с Нарышкиным обойтись, все равно началось

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Сергей Милосердов

после рекордного обвала рынка акций накукане

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Андрей Дамидов

А сегодня какое февраля?

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роман долгополов

Та ладно,как все окончится ,назад все отыграется.

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Финансы
Лиана Липанова
Падение акций сильнее, чем в 2014 году, но Россия привыкла жить в режиме санкций: что говорят аналитики об обвале рынка Статьи редакции

Бизнес российских компаний не перестанет существовать, но закупаться ими нужно только в долгосрочной перспективе. Для «защиты» вложений сейчас подойдут акции американских компаний.

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