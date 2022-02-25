Финансы
Таня Боброва

ВТБ объявил об «автоматическом» уходе с Лондонской биржи Статьи редакции

Когда это произойдёт, пока неясно.

  • Санкции Запада приведут к остановке торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) ВТБ на Лондонской бирже, предупредил член правления банка Дмитрий Пьянов.
  • По его словам, это «автоматически завершающаяся процедура». От ВТБ никаких действий не потребуется: биржа и банк-депозитарий всё сделают сами. У ВТБ есть лицензия на завершение операций с капиталом и долговыми обязательствами до 25 мая, и «это может быть этот срок (остановки торгов) с учётом, что эти лицензии появились поздно ночью», добавил Пьянов.
  • Акции ВТБ торгуются также на Мосбирже: на 18:20 мск бумаги стоят 2 копейки за штуку против 5 копеек после январских праздников, указывает РБК. На Лондонской бирже бумаги торгуются по $0,8 против $1,3 в январе. Одна ГДР равна 2000 обыкновенных акций ВТБ.
  • ВТБ попал под санкции США вечером 24 февраля. Они предусматривают блокировку всех активов и счетов в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы. Санкции Великобритании — заморозку активов и фактически исключение ВТБ из британской финансовой системы.

Мы чётко знаем из примеров других санкционных компаний, что для оператора программы депозитарных расписок тоже будет какой-то срок для беспрепятственной продажи бумаг. И потом эта программа будет закрываться, а непроданные акции надолго останутся у депозитария. То есть санкционный режим естественным образом закроет депозитарную программу на LSE, и этот этап в истории группы ВТБ будет, к сожалению, завершён.

Дмитрий Пьянов

#новость #днрилнр #втб

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Андрей Мельник

Меня один вопрос мучает - есть у меня в ВТБ Инвестициях дивидендные акции США. Как и куда по ним будут выплачивать дивиденды?

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Двадцать Один

Может брокеру зададите этот вопрос?)

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Andrew Freez

в спецотделе тебе раскажут, гражданин иноагент

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Артём Календжян

А кстати...

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Андрей Мельник

А ведь это не только ВТБ касается. Те же Открытие и Сбер тоже с иностранцами работали.

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Anton K

Я не понял мне акции лежащие в ВТБ инвестиции продавать или нет?

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Сменить никнейм можно

Нет

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Галина Кисилева

Сейчас вообще не рекомендуют что-либо делать с имеющимися акциями и инвестициями, так как биржа все еще в шатком состоянии, курс меняется постоянно.

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Андрей Мельник

Ну почему? Интрадей торговля вчера и сегодня весьма неплохо прошла, + 40% к капиталу за 2 дня редко удается получить.

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3216q114

Поистине народное IPO

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Alex Me

А валютные операции внутри страны в ВТБ будут работать? Безналом доллары отправить получится?

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