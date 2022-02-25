ВТБ объявил об «автоматическом» уходе с Лондонской биржи Статьи редакции
Когда это произойдёт, пока неясно.
- Санкции Запада приведут к остановке торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) ВТБ на Лондонской бирже, предупредил член правления банка Дмитрий Пьянов.
- По его словам, это «автоматически завершающаяся процедура». От ВТБ никаких действий не потребуется: биржа и банк-депозитарий всё сделают сами. У ВТБ есть лицензия на завершение операций с капиталом и долговыми обязательствами до 25 мая, и «это может быть этот срок (остановки торгов) с учётом, что эти лицензии появились поздно ночью», добавил Пьянов.
- Акции ВТБ торгуются также на Мосбирже: на 18:20 мск бумаги стоят 2 копейки за штуку против 5 копеек после январских праздников, указывает РБК. На Лондонской бирже бумаги торгуются по $0,8 против $1,3 в январе. Одна ГДР равна 2000 обыкновенных акций ВТБ.
- ВТБ попал под санкции США вечером 24 февраля. Они предусматривают блокировку всех активов и счетов в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы. Санкции Великобритании — заморозку активов и фактически исключение ВТБ из британской финансовой системы.
Меня один вопрос мучает - есть у меня в ВТБ Инвестициях дивидендные акции США. Как и куда по ним будут выплачивать дивиденды?
Может брокеру зададите этот вопрос?)
в спецотделе тебе раскажут, гражданин иноагент
А кстати...
А ведь это не только ВТБ касается. Те же Открытие и Сбер тоже с иностранцами работали.
Я не понял мне акции лежащие в ВТБ инвестиции продавать или нет?
Нет
Сейчас вообще не рекомендуют что-либо делать с имеющимися акциями и инвестициями, так как биржа все еще в шатком состоянии, курс меняется постоянно.
Ну почему? Интрадей торговля вчера и сегодня весьма неплохо прошла, + 40% к капиталу за 2 дня редко удается получить.
Поистине народное IPO
А валютные операции внутри страны в ВТБ будут работать? Безналом доллары отправить получится?
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