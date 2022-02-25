Мы чётко знаем из примеров других санкционных компаний, что для оператора программы депозитарных расписок тоже будет какой-то срок для беспрепятственной продажи бумаг. И потом эта программа будет закрываться, а непроданные акции надолго останутся у депозитария. То есть санкционный режим естественным образом закроет депозитарную программу на LSE, и этот этап в истории группы ВТБ будет, к сожалению, завершён.