Ozon попросит исключить «Озон банк» из санкционного списка США Статьи редакции
Скорее всего, «дочка» маркетплейса попала туда по ошибке — раньше банк принадлежал попавшему под санкции «Совкомбанку».
- Ритейлер планирует обратиться в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой исключить «Озон банк» (бывший «Оней банк») из санкционного списка, сообщила компания.
- США включили «дочку» Ozon в санкционный список 24 февраля как структуру, связанную с «Совкомбанком». Но ритейлер выкупил «Оней банк» у «Совкомбанка» в мае 2021 года. На дату закрытия сделки он перестал быть аффилированным лицом последнего, объяснила компания.
- Поэтому Ozon планирует оспорить решение Минфина США, но не может дать гарантий по поводу сроков или положительного результата рассмотрения этой заявки. При этом менеджмент маркетплейса считает, что судя по доступной сейчас информации, «ситуация не имеет материального негативного эффекта для бизнеса».
Они даже не будут читать их писульку)
Хоспаде, можно подумать, что через озон карту за рубеж доллары кидают, было бы чего бояться
Как-то не по пацански. Особенно после слов президента, что санкциями нужно гордиться.
Товарищ сталин, произошла ошибка (с)
😂😂😂😂
Надо было в "Приемной" и на banki.ru жалобы оставить
Такими темпами они скорее сам Озон включат в санкционные списки
США такие - извините, мы всего лишь маркетбанк. Все вопросы к Байдену
Такие письма в спам должны попадать.
У Озона выгодный курс при оплате за рубежом, например. Хотя за что и где сейчас платить то...🙃
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