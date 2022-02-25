Финансы
Таня Боброва

Ozon попросит исключить «Озон банк» из санкционного списка США Статьи редакции

Скорее всего, «дочка» маркетплейса попала туда по ошибке — раньше банк принадлежал попавшему под санкции «Совкомбанку».

  • Ритейлер планирует обратиться в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой исключить «Озон банк» (бывший «Оней банк») из санкционного списка, сообщила компания.
  • США включили «дочку» Ozon в санкционный список 24 февраля как структуру, связанную с «Совкомбанком». Но ритейлер выкупил «Оней банк» у «Совкомбанка» в мае 2021 года. На дату закрытия сделки он перестал быть аффилированным лицом последнего, объяснила компания.
  • Поэтому Ozon планирует оспорить решение Минфина США, но не может дать гарантий по поводу сроков или положительного результата рассмотрения этой заявки. При этом менеджмент маркетплейса считает, что судя по доступной сейчас информации, «ситуация не имеет материального негативного эффекта для бизнеса».

#новость #ozon #днрилнр

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Роман Шуруев

Они даже не будут читать их писульку)

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Андрей Николаев

Хоспаде, можно подумать, что через озон карту за рубеж доллары кидают, было бы чего бояться

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Non Existence

Как-то не по пацански. Особенно после слов президента, что санкциями нужно гордиться.

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hakhagmon

Товарищ сталин, произошла ошибка (с)
😂😂😂😂

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Oleg Shnaider

Надо было в "Приемной" и на banki.ru жалобы оставить

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Генерал Ермолов

Такими темпами они скорее сам Озон включат в санкционные списки

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АлехКС

США такие - извините, мы всего лишь маркетбанк. Все вопросы к Байдену

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user_90123129312

Такие письма в спам должны попадать.

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Сергей Милосердов

У Озона выгодный курс при оплате за рубежом, например. Хотя за что и где сейчас платить то...🙃

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