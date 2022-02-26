{"id":12250,"title":" \u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430, \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0443\u043c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u2026","url":"\/redirect?component=advertising&id=12250&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=ee747fcd76797f95931384138dd8f2adce07041b5f4df97ca0054d0d4e494210","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 3: ЕС ввёл санкции, Болгария закрыла небо Статьи редакции

Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

4 4 комментария
640 просмотров
Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

На выходных биржи закрыты. Накануне Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля: основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск.

На 23:40 мск 25 февраля курс доллара на Мосбирже составил 83 рубля, курс евро — 93 рубля.

Транспорт

Болгария объявила, что с 00:00 26 февраля закрыла небо для российских авиакомпаний. Такие же решения уже приняли Польша и Чехия.

Сервисы

Российский и международный сайты Intel снова доступны на территории России. Они переставали работать 25 февраля.

Санкции

Евросоюз опубликовал второй пакет санкций против России. В списки попали Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Санкции касаются банков «Открытие», Промсвязьбанк, «Альфа-банка» и банк «Россия». Европейским инвесторам запрещаются сделки с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.

Купить рекламу Отключить

В санкционный список попали РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Ростех», а также МФТИ, Минобороны и его структуры. ЕС запретил оказание этим компаниям доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.

Также Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий для нефтяной отрасли, авиационной и космической промышленности, а также товаров и технологий.

ЕС объявил, что частично приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля. Речь идёт о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей диппаспортов и бизнесменов. С 1 марта они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федров обратился к Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store. Facebook в ответ на замедление соцсети в России запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию.

На фоне санкций США против «Сбера», которые местный Минфин объявил 24 февраля, банк покинул вице-президент и руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
4 4 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
idk91

Бункерный дед опять всех переиграл.
Но в гавне как всегда оказался Воронеж и вся экономика этой страны.

Ответить
6
Развернуть ветку
- -

Всех на**ал и себя не забыл.

Ответить
2
Развернуть ветку
Эмиль Нургалиев

Какой же ужас

Ответить
2
Развернуть ветку
Макс Попов

Зато перестанут все за границу продавать 😄👌
И лес / рыбу/ и все остальное останется у нас для реализации.
(Это просто похоже на мечту, вряд ли такое бы получилось)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Финансы
Denis Shiryaev
Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко

Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.

Если совсем просто и на пальцах – это простая система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между ее участниками. В среднем 40 миллионов сообщений в день: включая заказы, подтверждения платежей, валютные обмены и сделки.

20 20 комментариев
22
Карьера
Евгения Евсеева
Руководитель отдела технологий «Сбера» Давид Рафаловский покинул банк — РБК Статьи редакции

Также «Сбер» покинул и Лев Хасис, сообщало издание.

Давид Рафаловский. Фото РБК
24 24 комментария
20
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Полина Лааксо
ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — среди них лайнеры Airbus Статьи редакции

Суда Airbus обеспечивали 40% пассажиропотока авиации в стране.

74 74 комментария
23
Приёмная
Артем
Секс шоп sex-discount.ru задерживает отправку заказа

Добрый день, хочу поделится своей историей заказа интимного товара в одном не популярном магазине.

12 12 комментариев
17
Финэктор Групп
3 признака успешного партнерства при франчайзинге

Покупая франшизу, многие инвесторы ожидают, что бизнес быстро принесет обещанные результаты. Ведь как же иначе?

0 Обсудить
0
Маркетинг
Николай Мясников
Как внедрение системы открытых зарплат влияет на эффективность работы компании

Я несколько раз слышал теории о “прозрачной зарплате” от Российских и Зарубежных спикеров с бизнес конференций ещё до пандемии. Команда определяет долю каждого сотрудника в эффективности и привязывает зарплату к прибыли. Тогда каждый в команде будет стремиться к “суперрезультату”.

2 2 комментария
4
Медиа
TJ
Facebook запретила российским государственным СМИ размещать и монетизировать рекламу из-за войны с Украиной Статьи редакции

Ранее компания уже наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.

9 9 комментариев
15
Boomstarter
Что делать с продажами в диджитале в 2022 году

Как использует онлайн-сервисы потребитель и какие его привычки надо обязательно учесть предпринимателям?

0 Обсудить
0
Больше статей
null