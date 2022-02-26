Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 3: ЕС ввёл санкции, Болгария закрыла небо Статьи редакции
Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
На выходных биржи закрыты. Накануне Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля: основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск.
Транспорт
Болгария объявила, что с 00:00 26 февраля закрыла небо для российских авиакомпаний. Такие же решения уже приняли Польша и Чехия.
Сервисы
Российский и международный сайты Intel снова доступны на территории России. Они переставали работать 25 февраля.
Санкции
Евросоюз опубликовал второй пакет санкций против России. В списки попали Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Санкции касаются банков «Открытие», Промсвязьбанк, «Альфа-банка» и банк «Россия». Европейским инвесторам запрещаются сделки с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
В санкционный список попали РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Ростех», а также МФТИ, Минобороны и его структуры. ЕС запретил оказание этим компаниям доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.
Также Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий для нефтяной отрасли, авиационной и космической промышленности, а также товаров и технологий.
ЕС объявил, что частично приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля. Речь идёт о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей диппаспортов и бизнесменов. С 1 марта они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федров обратился к Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store. Facebook в ответ на замедление соцсети в России запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию.
На фоне санкций США против «Сбера», которые местный Минфин объявил 24 февраля, банк покинул вице-президент и руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.
Бункерный дед опять всех переиграл.
Но в гавне как всегда оказался Воронеж и вся экономика этой страны.
Всех на**ал и себя не забыл.
Какой же ужас
Зато перестанут все за границу продавать 😄👌
И лес / рыбу/ и все остальное останется у нас для реализации.
(Это просто похоже на мечту, вряд ли такое бы получилось)
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.
Также «Сбер» покинул и Лев Хасис, сообщало издание.
Суда Airbus обеспечивали 40% пассажиропотока авиации в стране.
Я несколько раз слышал теории о “прозрачной зарплате” от Российских и Зарубежных спикеров с бизнес конференций ещё до пандемии. Команда определяет долю каждого сотрудника в эффективности и привязывает зарплату к прибыли. Тогда каждый в команде будет стремиться к “суперрезультату”.
Ранее компания уже наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.