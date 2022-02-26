Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 3: ЕС ввёл санкции, шесть стран закрыли небо Статьи редакции
Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
На выходных биржи закрыты. Накануне Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля: основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск.
Транспорт
Болгария объявила, что с 00:00 26 февраля закрыла небо для российских авиакомпаний, позже об этом заявили Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словения. Такие же решения уже приняли Польша и Чехия. Россия в ответ закрывает небо для авиакомпаний Болгарии, Польши, Чехии и Румынии. Они смогут летать в Россию только по специальному разрешению.
Латвийская авиакомпания АirBaltic сообщила, что отменяет все рейсы в Россию до 26 марта.
Сервисы
Российский и международный сайты Intel снова доступны на территории России. Они переставали работать 25 февраля.
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной. Также они размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве. Если материалы не удалят, доступ к изданиям ограничат.
Американский брокер Interactive Brokers предупредил о рисках возможной блокировки счетов россиян и заявил, что не будет нести ответственность за убытки.
Twitch и OnlyFans прекратили выплаты на российские банковские счета.
ВГТРК, «Первый канал» и «Останкино» выходят из Европейского вещательного союза — он управляет системами обмена телевизионными программами и аудиовизуальным контентом Eurovision и Euroradio, а также организовывает конкурс «Евровидение». До этого вещатели объявили лишь о приостановлении членства.
Санкции
Евросоюз опубликовал второй пакет санкций против России. В списки попали Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Санкции касаются банков «Открытие», Промсвязьбанк, «Альфа-банка» и банк «Россия». Европейским инвесторам запрещаются сделки с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
В санкционный список попали РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Ростех», а также МФТИ, Минобороны и его структуры. ЕС запретил оказание этим компаниям доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.
Также Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий для нефтяной отрасли, авиационной и космической промышленности, а также товаров и технологий.
ЕС объявил, что частично приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля. Речь идёт о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей диппаспортов и бизнесменов. С 1 марта они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федров обратился к Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store. Facebook в ответ на замедление соцсети в России запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию.
На фоне санкций США против «Сбера», которые местный Минфин объявил 24 февраля, банк покинул вице-президент и руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.
О первой части санкций рассказала и Япония. Она заморозит активы «ВЭБ.РФ», «Промсвязьбанка» и банка «Россия» и ужесточит процедуры выдачи разрешений на экспорт в РФ полупроводников «и другой схожей продукции». Операции с ценными бумагами в стране будут недоступны правительству России, Центробанку и ряду государственных организаций.
Бункерный дед опять всех переиграл.
Но в гавне как всегда оказался Воронеж и вся экономика этой страны.
Благодаря деду скоро ничего не останется от экономики. Поехавший старик похоронил все надежды на развитие и будущее страны
Да это пиздец. Теперь все планы на будущее пошли по п*зде.
Что делать, если я поддерживаю войну в Украине, но при этом хочу айфончик?
Айфона нет, но отечество готово тебе предложить альтернативу. Километр полёвки сможешь заказать на Озоне через неделю.
Ладно, тогда куплю Сяоми Ми 12(
Скорее всего тоже не получится.
Aliexpress более не принимает платежи из России
ТА-57. Хорошая штука. Индуктором и двумя проводами можно было вызывать соседа. Провода под жопу. Пробирало хорошо.
Поддерживаешь войну - бери оружие и едь в Украину, дадим тебе айфончик и с ним же закопаем. Или ты только пиздеть умеешь, фашист ебаный?
Повесится. Ведь ты выродок.
Выброситься из окна
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Значит ты уебок
А может уёбок это то, кто с нихуя оскорбляет других?
Или ты пидор?
Едь воевать, может где-то удастся вытащить айфончик из витрины.
наградят айфоном посмертно
Можешь насосать на айфон, разницы нет
Товарищ, ты к какому военкомату приписан?
Приехать повоевать, доказать что ты не только ртом можешь работать, но и делом доказать. Не переживай, это не долго. Суток не проживёшь, скорее всего
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ебать ты копротивленец со стажем судя по твоим коментам 😄
Самое печальное,что большинство населения России тупые кретины, которые не умеют собирать, анализировать информацию. Живут много лет в информационном вакууме им ссут в глаза и уши,а они просят добавки. Даже не могут понять элементарно, что вероятность что все западные страны, их СМИ сговорились против России равна 0,но нет же бля,в их понимании вокруг враги,а Рашка сука святая. Да вы нахер никому не сдались,пока не начали совать свой нос, куда не нужно. История покажет, кто был прав. Жалко, что нынешнее поколение русских не доживёт до того времени и не узнают,как сильно они ошибались
вероятность что все западные страны, их СМИ сговорились против России равна 0
Аргументы? RT с альтернативной точкой зрения по приколу банят то тут, то там?
То есть когда в России неугодные власти СМИ «банят», заводят липовые уголовные дела и они вынуждены покинуть страну или прекратить свою деятельность,то это нормально, а когда пропагандистов забанили,то несправедливо. Ты смешной
Ты ссал в уши безупречной свободой слова на западе, почему сейчас апеллируешь к ограничениям в России? 😏
пиздёжь != свобода слова
РТ-пропагандистские пиздоболы
Узнаю либерастов: есть наше мнение и неправильное
пошёл нахуй лахтинец
А может ты пойдёшь нахуй, свинолибероид?
RT с альтернативной точкой зрения по приколу банят то тут, то там?
Хватить называть лож альтернативный точки зрения. Её банят за наглое враньё.
На решения судов по "вранью" где можно глянуть? Или сами придумали и забанили?
Её забанили на ЮТубе за фейки про корону. Это частная контора, никакого суда там нет и не нужен. Иронично что в РФ за вакцины топят, зато в Германии все наоборот.
При чем тут Ютуб, который якобы может банить все, что захочет по причине частности?
За событиями последних дней следите? Рукопожатные европейские страны прямым текстом говорят, что свобода слова угрожает их национальной безопасности
"вам методичку подвезли"
RT это не альтернативная точка зрения, а откровенное враньё
"вам методичку подвезли"
Он не говорил ни слова про безупречность свободы на западе. Он лишь сказал, что вероятность сговора всех западнее Воронежа равна нулю. То есть нет никакого англожидосаксонского клана, что спит и видит, как сожрать славян, напихать им в зад кредитов МВФ и поработить. И в проблемах России, как и всех стран СНГ виноваты сама Россия, страны СНГ и их народы. Кстати про то, что в проблемах России виноваты лишь люди, живущие тут и люди, ими правящие, сказал в начале своего срока, как ни странно, Путин, кек.
А про свободу слова ты сам дописал
Как раз запрет на альтернативные точки зрения говорит о том, что вероятность заговора "слегка" повыше
Ержан, ты о чем?
Он не говорил ни слова про безупречность свободы на западе. Он лишь сказал, что вероятность сговора всех западнее Воронежа равна нулю. То есть нет никакого англожидосаксонского клана, что спит и видит, как сожрать славян, напихать им в зад кредитов МВФ и поработить. И в проблемах России, как и всех стран СНГ виноваты сама Россия, страны СНГ и их народы. Кстати про то, что в проблемах России виноваты лишь люди, живущие тут и люди, ими правящие, сказал в начале своего срока, как ни странно, Путин, кек.
А про свободу слова ты сам дописал
П.с: это ответ на
Ты ссал в уши безупречной свободой слова на западе, почему сейчас апеллируешь к ограничениям в России? 😏
Живу в Великобритании и вижу просто лютую пропаганду и цензуру со стороны ЮК. Или то другое?
Не терпи такие ужасы, срочно вали на Россию
Знаешь как ещё к примеру на этом форуме действуют любители гласности и демократии? Проходят я по всем твоим комментариям и минусуют. Методично что бы слить карму.
Привет Андрей Волхонский. Пожалуйста не пройдите мимо и поставьте так же минус этому комментарию. Спасибо
Тебе нассали в глаза. И ты несешь дичь.
Либо в твоем детсаду за тобой недосмотрели нянечки
да, власть ссыт населению в глаза
а тебе, похоже, попало сразу в мозг
Вот бы сейчас слышать слушать ботов-новорегов, про то какие тупые россияне
НАТО официально нас врагом объявили хрен знает ещё когда. И чо это полезли куда не надо? США можно вторгаться куда угодно и рушить государства, а нам нельзя? Не вижу что бы хоть кто-то выступал против войн, которые развязывает США.
Значит плохо смотрите. Каждый раз достаточно много людей выходят против войны в ЕС и США, политики выступают против войны. Почему то никто не разгоняет демонстрации.
Где санкции ЕС против сша Когда они были? Даже после того когда их мордой тыкали в обман. Чего стоит только пробирка. Где это всё? Лицемерные твари.
Ты обкуренный? Где это было и когда?
Знаешь как ещё к примеру на этом форуме действуют любители гласности и демократии? Проходят я по всем твоим комментариям и минусуют. Методично что бы слить карму.
Ребят, вы что-то слишком много минусов ставите. Поднажмите.
Знаешь как ещё к примеру на этом форуме действуют любители гласности и демократии? Проходят я по всем твоим комментариям и минусуют. Методично что бы слить карму.
Знаешь как ещё к примеру на этом форуме действуют любители гласности и демократии? Проходят я по всем твоим комментариям и минусуют. Методично что бы слить карму.
Заглючило?
А как же Китай?) сейчас туда все уходить будет в ещё большем количестве
Китай сейчас смотрит на вашу беспомощную армию в Украине и думает сколько тайги отбирать себе
Так Китай уже вывозит лес из Сибири целыми составами. Но патриотам похуй, у них Украина важнее.
Экспорт необработанного леса фактически перекрыт еще в прошлом году.
Ты это пустым лесам Сибири расскажи.
Меня всегда забавляет, как люди, которые в Сибири не живут и даже проездом тут не были, начинают всякую херню нести про китайские посягательства на Сибирь и пустые леса. Родной, китайцев тут последний раз в 90х годах видели, а "кругляк" гнали отсюда вплоть до последнего времени вообще не китайцы, вполне себе российские "предприниматели".
а куда гнали. в Финляндию?
бред. ещё в 2005м году в Иркутской области китайцы закупали кругляк составами.
у них даже бракёры (не брокеры), которые качество леса оценивают свои были.
как и клавиатуры с которыми они в инет кафе заходили.
Пустые леса Сибири? Регулярно езжу в Сибирь и леса никуда не делись. Ты сам-то хоть в Сибири бывал?
Живу в Иркутской области. Варварски вырублена огромная часть лесного массива и вывезена составами на восток. У дорого, посёлков, оставлена полоса в несколько сотен метров, чтобы люди не охреневали от вида, всё что дальше приличное - вырубается, причём хамски, на местах вырубки остаются буреломы. Потом другие свиньи устраивают там свалки.
Это по инициативе Китая закрыли границу, рф тут ни причём
С таким гениальным стратегом, который заявляет перед вторжением про денацификацию украинцев, а в это слово можно вложить вплоть до физического уничтожения по национальному признаку, и не такая армия окажется беспомощной.
топ коммент) я думаю Сибирь Китай на изи себе заберет. Украина это не проходное поле, там пацаны свою землю защищают
Откуда вы, блять, лезете? Эксперты мамкины. Лет 30 уже эту херню слышу про Китай и Сибирь. Крайний раз китайцы хоть в сколько нибудь заметных количествах тут были в 90х - торговали на рынках, это были мигранты с севера Китая с сельской местности, у них там непросто в то время было. У Китая - внезапно ДОХЕРА своих ресурсов, и лезут они почему то в Африку, а не в Сибирь. И лезут чисто экономическими методами. Много и своих неосвоенных и малозаселенных территорий - Китай огромный. Да и с чего вы вообще взяли что Сибирь китайцам нужна и тем более, что он туда полезут? Вы про Китай то вообще хоть малейшее представление имеете?
вот откуда ты лезешь, я знаю, с Пригожинских фабрик)
У одноклеточных ботов,когда возразить по делу нечего и аргументировать свою позицию не могут - сразу начинаются обвинения в адрес оппонента, что он "пригожинский", "Лахта", "вата" и прочая чухня.
Это мамкины эксперты же... Хохлоботы)
Ты думаешь китайцам не нужна земля? Очень нужна, куда больше чем Путину Крым и бомбас, и теперь они знают где взять эту землю без особых потерь.
Отобрать у страны-фашиста, а на мировой арене сегодня Россия = фашист, никто даже не осудит действия китайцев, готовьтесь
Давай так - С чего ты вообще взял, что земля им нужна? Для чего?
У них север Китая не заселён, три дня на коне будешь скакать пока людей встретишь. Половина территории страны.
При том, что там сильно более приятный климат, чем у нас в Сибири.
Ещё раз - для чего им нужна земля? Ресурсов у них своих хоть жопой жуй, да и лезть за новыми они предпочитают в ту же Африку, и то чисто экономическими методами.
Ну и Китай же известный агрессор и любитель отжимать, ага. Это ж они бомбили мирных жителей Югославии, развалили Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию и военных баз по периметру РФ понаставили. Санкции против РФ вводят по всем фронтам. Ага. Страшная Китайска Угроза.
Вы карту плотности населения Китая гляньте хотя бы ради интереса :)
Потом динамику погуглите - пограничный для нашего ДВ типа Благовещенска Хэйлуцзянский (или как-то так примерно) район потерял в численности населения с момента предпоследней переписи примерно четверть. Уезжают люди на юга несмотря на дотации и прочее - ровно как и у нас с северов.
Так что нет, ЯНАО может спать спокойно :)
Слушай, ну вроде все логично было в твоём сообщении до ЯНАО. Но ты сам на карту глянь, где ЯНАО, а где Китай.
Я с географией не оч дружен, каюсь :(
Пущай будут Иркутская область или Хабаровский край.
Я с географией не оч дружен, каюсь :(
Пущай будут Иркутская область или Хабаровский край.
Откуда вы, блять, лезете? Эксперты мамкины. Лет 30 уже эту херню слышу про Китай и Сибирь. Крайний раз китайцы хоть в сколько нибудь заметных количествах тут были в 90х - торговали на рынках, это были мигранты с севера Китая с сельской местности, у них там непросто в то время было. У Китая - внезапно ДОХЕРА своих ресурсов, и лезут они почему то в Африку, а не в Сибирь. И лезут чисто экономическими методами. Много и своих неосвоенных и малозаселенных территорий - Китай огромный. Да и с чего вы вообще взяли что Сибирь китайцам нужна и тем более, что он туда полезут? Вы про Китай то вообще хоть малейшее представление имеете?
Ой и сюда добрались, иди ядом брызгай в другом месте
Зачем удалили нашего негативного читателя?:)
Ихорь, не неси чушь, глупыш
Китайцы будут покупать за 5 копеек со словами: "тупой большеносый белый обезьяна, давай продавай иначе хрен кому продавать вообще".
сейчас туда все уходить будет в ещё большем количестве
только по ещё меньшей цене (кек)
Зато перестанут все за границу продавать 😄👌
И лес / рыбу/ и все остальное останется у нас для реализации.
(Это просто похоже на мечту, вряд ли такое бы получилось)
Как будто у россиян будут деньги на покупку всего этого
А китай нас тоже послал.
Да и если купит, то по дешевке
А что там? Монголы опять буянят?
Так наоборот же. Чтобы хоть как-то скомпенсировать потери - будут гнать в Китай ещё больше.
Только вот Китай не будет рисковать отношениями с США и при первой возможности начнёт отказываться. Некоторый китайские банки уже отказываются работать с фирмами из РФ
Тогда почему Китай во всю скупает Иранскую нефть?
Не по рыночной цене, правда, скупает и платит юанями, а зачастую вообще бартером на ширпотреб китайский
Так а доллары нам и никчему теперь... Нам экспорт страны запада останавливают.
Ссылочку на это?
А вот и пример того, что я написал: Bloomberg: Китай приостановил закупку нефти из России
https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-china-puts-4-mln-bbls-iran-oil-into-state-reserves-source-vortexa-2022-01-20/
а где пример-то?
Емнип, приостановили только те закупки у которых маршрут поставки - из Черного моря.
думаю, на первых порах будут покупать газ и перепродавать желающим. По иронии судьбы, так для европейцев еще и дешевле, чем через сп2 выйдет.
китай будет перепродавать трубопроводный газ из СС в европу? но как ?
Китай не бездонная бочка.
Нашу рыбу азиаты тоннами скупают. Как были бешенные цены на рыбу и морепродукты так и останутся для нас. Не вижу причину для гордости. Лес тоже вывозят...
Ты нормальный?
Мы например продаём на экспорт продукцию нашего бренда, у нас производство. Создаём сальдо положительного баланса. Прибавочная стоимость наших товаров вся формируется из иностранных поступлений, увеличивая ВВП РФ. А теперь нам пиздец.
Что производите?
По карточкам выдавать будут.
ага, помечтай, просто за другую границу продавать будут. И куда дешевле.
Главное в экономике. Рублю опа, бизнесу опа, простому люду - опа. Все подорожает к чертям, кучу людей будет без работы. Микроэлектроника? Привет 90ые, будем все на транзисторах делать...
Где все эти ура патриоты, которые кричали "главное, чтобы не война"?
Где все это импортозамещение? Прошло 8 лет.
Патриоты орут «если надо повторим», «показали в 1945, покажем и ещё! Не знают, на кого лезут!», «Гордимся!»… только орут они это сидя на диване перед телеком или стоя у плиты. С такими словами хочется сказать, чтобы оставляли своих детей, семьи и шли добровольцами прямо сейчас. И повторить, и любовь к родине показать, и пыню поддержать. Ни к чему искать оправдания, вперёд и с песней. Повторить то, чего в своей жизни не видели лично. Видели бы, никогда бы не сказали таких слов.
3 млрд долларов было потрачено россиянами в 4 квартале 2021 года на игры если правильно помню цифры. Отключите AppStore и google store, очень жду, а то все работает. Netflix и Apple TV тоже отключите, а то российская аудитория более миллиона. Хотя подождите, это же другое🤑
Конечно ведь это россияне своими просмотрами нетфликса напали на Украину, а не бункерный дед.
Можете крутить словами как угодно, но курицу несущую золотые яйца никто никогда не закроет
Не ножон нам этот интернет и кампутер.
Думаю, запрет на эпл и гугл сервисы должны вводить власти РФ. Деньги уходят из страны, плюс тотальный контроль американских компаний над личной информацией граждан России угрожает их безопасности.
Нужно запретить ввоз тех же смартфонов на андроид и айос, у гос-ва есть своя мобильная ос, которую производители легко предустановят на свои устройства, ну кроме компании эпл, хотя это даже лучше, не забываем откуда они родом и кому платят налоги. Автоматически такие сервисы как Нетфликс, Эппл тв, будут недоступны, их место займут отечественные аналоги, Кинопоиск, Окко, Иви... Такие сайты как Ютуб заменит Рутьюб, Твич поменяем на Васд, ну и так далее.
У нас в стране высоко развиты айти сектор, тот же Вконтакте гораздо круче Фейсбука.
В это сложное время, необходимо действовать решительно!
Лол, ботов сгоняют даже на vc
Дед настолько в себе не уверен?
в смысле даже. ты на дтф глянь
В этом и суть отсутствия блокировок, прибыль важнее всех Украин и Россий. Санкции есть и будут только против россиян, а не страны и принимающих решения. Все что выкачивает бабло будет продолжать работать, даже если ситуация усложнится.
В очевидных вещах уже пора разбираться без поддержки соцсетей и телевизора.
Не против россиян, а против всего государства. Что бы было меньше денег на производство оружия и меньше технических возможностей его производить. А дальше уже само государство будет зажимать населения, пытаясь хоть как то поддерживать свой военный потенциал.
И какая же нам выгода от Нетфликса и Фейсбука? Ее нет, даже наоборот они несут вред.
Выгода в том, что эта вкусная жвачка для мозга развлекает население за недорого и снижает пассионарность толпы
Нам кроме рабочих сервисов выгоды никакой. А сервисам выгода очень даже приличная. И отказываться от этой выгоды ни под какими санкциями они не будут
В том то и дело что никакой, рабочие сервисы у нас и свои имеются, а деньги будут оставаться в стране, развивая нашу экономику, а не чужую. Китай банит американские компании и продвигает свои, после санкций на Хуавей они запилили свою ось, развития конечно как у андроид пока нет, но со временем будет обязательно, и нам нужно действовать в том же плане, не повторяя ошибок и не оглядываясь на мнимую свободу рынков.
Рубли что ли? Какое развитие в экономике без западного хайтека?
О каком хайтеке вы говорите? Нужно внедрять своё, как это делает тот же Китай, хотя и частично.
А, ну да импортозамещение:D Эта... Китайский хайтек вплоть до армов эт запад. Без запада китайского хайтека не существует. Был хуавей 5g, и нет хуавей 5g. Поэтому забудь про свое, меньшее чем размером чемодан с ручкой. Китай ничего поставлять РФ не будет.
Речь шла про сервисы Нетфликс, Эпл тв...
А не про арм, которые к сожалению пока не заменить. Китай наш давний партнер, нет никаких предпосылок чтобы они что-то ограничивали нам.
Китай уже присоединился к санкциями. Пока в лайтой версии, го если взять в учёт, что до этого они всегда сохраняли нейтральную позицию - это очень показатель но. Плюс, все "российские" процессоры, которые делали в последние 10 лет, пекут на Тайване. А последние уже объявил что будет придерживаться международных технологическом санкций против РФ.
Еще раз. Он не может и не будет поставлять аналогичную продукцию попавшую под запрет со стороны США, потому что там западные патенты, рабочие линии и комплектующие.
Пока поставляют, не будут поставлять тогда придется подумать и сделать альтернативу или обойти эти санкции.
тогда придется подумать
не дай бог, конечно, жили без этого как-то, нечего и начинать
ты помимо сервисов еще и про контент подумай. Который нормальный и отечественный на контрактах от нетфликса и окупался.
На фоне прочей надуманной тобой оптимистичной чуши это уже и не так важно, конечно.
Если, вдруг (ну вдруг!) так окажется, что и хостятся эти твои Окко и иже с ними не исключительно в дц Яндекса - тоже конфуз может выйти.
Был хуавей 5g, и нет хуавей 5g.
а куда он делся? в РФ поставляет, у себя там рапортуют уже о почти 100% городов с покрытием.
Как будто это единственное государство в мире, где эти сервисы не работают. Да и нахрена нищему населению все это.
производители легко предустановят на свои устройства
какие производители? очнись, подушевое ВВП РФ 3% общемирового..строго между Малайзией и Болгарией. Чуть лучше Казахстана и Науру.
Состоящее из экспорта голых ресурсов.
те же самые которые устанавливают софт, захотят иметь прибыль установят, нет, скатертью дорога,
Ты вообще понимаешь что такое 3 млрд? Тем более на игры видимо на ВСЕХ платформах? Это не курица несущая золотые яйца.
Это мышь несущая золотые крошки.
Доход разработчиков в appstore за 2020 год ~643 миллиарда долларов.
"По данным аналитиков, Apple и Google на пару имеют оборот в размере 34 миллиардов долларов в год. По сравнению с 2020 годом рост на 15,1 %."
"Аналитическая компания Sensor Tower подвела итоги 2020 года на App Store и Google Play. Совокупно пользователи обоих магазинов потратили на покупки в мобильных приложениях, подписки и премиум-версии $111 млрд. Это на 30,2% больше, чем в 2019 году. Тогда пользователи потратили $85,2 млрд."
Что-то ты преувеличиваешь
В РФ оборот игровой индустрии составляет примерно 2% от мирового рынка. Если даже забанят РФ полностью, это сильно не скажется на индустрии. Она будет и дальше как на дрожах расти.
Цифры выше приведены, хоть и разнятся. 12 млрд в год от 50-100 млрд оборота это 12-24% от пирога. Для Бизнеса потеря 15% мирового рынка это по вашему ничего? Ну ок👍🏼
Только игровой рынок это 160 лярдов в год, стриминг это другой рынок, приложения это третий. 3 лярда в квартал за игры, стриминг и приложения вместе взятых это меньше 5% мирового рынка. И это 4 квартал когда люди тратят гораздо больше чем 1-3 квартале. РФ это даже не близко не каких 12-24%. Почему не сразу 50% например?
Странная математика, мы в подветке обсуждений AppStore и Гугл стор, причём тут стриминг и все остальное
Отключите AppStore и google store, очень жду, а то все работает.
Карты очень популярных банков в Пэях больше не работают, так что выручка спадет
Карты очень популярных банков в Пэях больше не работают, так что выручка спадет
Ещё бы твой мозг отключить не мешало бы)
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очень слабые санкции пока что только против Путина и Лаврова лично (хотя у них и так официально ничего нет кроме волги и двушки в Питере), очень очень слабо и медленно, свифт не отключен, эмбарго на нефть и газ не введено, воздушное пространство не закрыто с РФ, интернет не отключен, Запад очень медлительный, я очень расстроен, уже третьи сутки гибнут защитники Украины в боях с ордами окупантов, а санкции только против бункерного деда лично.
А еще США не подрубились за вас. Ваще печаль печальная
еще не вечер, ждем полной изоляции РФ как Северной Кореи
Ну или полной капитуляции Украины
Ну или полной капитуляции Украины
через 2 дня отредактируйте свое сообщение и уберите часть про "свифт не отключен"
Беда с логикой
тебе-то 15р за каммент на карту мир приходит, вольноваться не о чем
Очень свежая и очень смешная шутка (нет)
Не получится больше гениталиями в объектив трясти - не переживай, найдешь себя в другом занятии
порридж спок
Ютуб следующий.
через пару дней появится сервис вывода через Прибалтику.
получат карточки по почте и будут спокойно себе обналичивать.
это, если контрсанкциями карты европейских банков не запретят.
Ну да, а-ля Payoneer
интересно, почему тинькоф в сторонке от санкций? может кто внятно без шуток и сарказма объяснить?
Частный банк, не имеющий к гос-ву отношения?
пока
Это частный банк, который никак не связан с деятельностью государства. США и ЕС всегда озвучивали, что никогда не стремились нанести прямой ущерб обычным гражданам РФ. Помимо Тинькофф в РФ еще полно банков, которые тоже никак не попали под санкции.
ответ в составе акционеров этого банка.
Часть бабок на открытие дали американцы
На детей, жён и активы депутатов пусть лучше введут санкции , чтобы никто не смог пользоваться благами цивилизованных стран и деньгами наворованными, вся война сразу быстро закончиться.