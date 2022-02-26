Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

На выходных биржи закрыты. Накануне Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля: основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск.

На 23:40 мск 25 февраля курс доллара на Мосбирже составил 83 рубля, курс евро — 93 рубля.

Транспорт

Болгария объявила, что с 00:00 26 февраля закрыла небо для российских авиакомпаний, позже об этом заявили Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словения. Такие же решения уже приняли Польша и Чехия. Россия в ответ закрывает небо для авиакомпаний Болгарии, Польши, Чехии и Румынии. Они смогут летать в Россию только по специальному разрешению.

Латвийская авиакомпания АirBaltic сообщила, что отменяет все рейсы в Россию до 26 марта.

Сервисы

Российский и международный сайты Intel снова доступны на территории России. Они переставали работать 25 февраля.

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Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной. Также они размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве. Если материалы не удалят, доступ к изданиям ограничат.

Американский брокер Interactive Brokers предупредил о рисках возможной блокировки счетов россиян и заявил, что не будет нести ответственность за убытки.

Twitch и OnlyFans прекратили выплаты на российские банковские счета.

ВГТРК, «Первый канал» и «Останкино» выходят из Европейского вещательного союза — он управляет системами обмена телевизионными программами и аудиовизуальным контентом Eurovision и Euroradio, а также организовывает конкурс «Евровидение». До этого вещатели объявили лишь о приостановлении членства.

Санкции

Евросоюз опубликовал второй пакет санкций против России. В списки попали Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Санкции касаются банков «Открытие», Промсвязьбанк, «Альфа-банка» и банк «Россия». Европейским инвесторам запрещаются сделки с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.

В санкционный список попали РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Ростех», а также МФТИ, Минобороны и его структуры. ЕС запретил оказание этим компаниям доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.

Также Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий для нефтяной отрасли, авиационной и космической промышленности, а также товаров и технологий.

ЕС объявил, что частично приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля. Речь идёт о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей диппаспортов и бизнесменов. С 1 марта они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федров обратился к Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store. Facebook в ответ на замедление соцсети в России запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию.

На фоне санкций США против «Сбера», которые местный Минфин объявил 24 февраля, банк покинул вице-президент и руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.