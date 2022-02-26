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Финансы
Евгения Евсеева

Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 3: ЕС ввёл санкции, три страны закрыли небо Статьи редакции

Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

134 134 комментария
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Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

На выходных биржи закрыты. Накануне Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля: основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск.

На 23:40 мск 25 февраля курс доллара на Мосбирже составил 83 рубля, курс евро — 93 рубля.

Транспорт

Болгария объявила, что с 00:00 26 февраля закрыла небо для российских авиакомпаний, позже об этом заявили Эстония, Латвия и Литва. Такие же решения уже приняли Польша и Чехия. Россия в ответ закрывает небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Они смогут летать в Россию только по специальному разрешению.

Латвийская авиакомпания АirBaltic сообщила, что отменяет все рейсы в Россию до 26 марта.

Фото РБК

Сервисы

Российский и международный сайты Intel снова доступны на территории России. Они переставали работать 25 февраля.

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной. Также они размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве. Если материалы не удалят, доступ к изданиям ограничат.

Американский брокер Interactive Brokers предупредил о рисках возможной блокировки счетов россиян и заявил, что не будет нести ответственность за убытки.

Twitch и OnlyFans прекратили выплаты на российские банковские счета.

Санкции

Евросоюз опубликовал второй пакет санкций против России. В списки попали Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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Санкции касаются банков «Открытие», Промсвязьбанк, «Альфа-банка» и банк «Россия». Европейским инвесторам запрещаются сделки с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.

В санкционный список попали РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Ростех», а также МФТИ, Минобороны и его структуры. ЕС запретил оказание этим компаниям доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.

Также Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий для нефтяной отрасли, авиационной и космической промышленности, а также товаров и технологий.

ЕС объявил, что частично приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля. Речь идёт о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей диппаспортов и бизнесменов. С 1 марта они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федров обратился к Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store. Facebook в ответ на замедление соцсети в России запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию.

На фоне санкций США против «Сбера», которые местный Минфин объявил 24 февраля, банк покинул вице-президент и руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

О первой части санкций рассказала и Япония. Она заморозит активы «ВЭБ.РФ», «Промсвязьбанка» и банка «Россия» и ужесточит процедуры выдачи разрешений на экспорт в РФ полупроводников «и другой схожей продукции». Операции с ценными бумагами в стране будут недоступны правительству России, Центробанку и ряду государственных организаций.

#новость #днрилнр

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134 134 комментария
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134 комментария
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idk91

Бункерный дед опять всех переиграл.
Но в гавне как всегда оказался Воронеж и вся экономика этой страны.

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87
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Vladislav Stan

Благодаря деду скоро ничего не останется от экономики. Поехавший старик похоронил все надежды на развитие и будущее страны

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64
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idk91

Да это пиздец. Теперь все планы на будущее пошли по п*зде.

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18
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Askar Samanchiev

Что делать, если я поддерживаю войну в Украине, но при этом хочу айфончик?

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–34
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- -

Айфона нет, но отечество готово тебе предложить альтернативу. Километр полёвки сможешь заказать на Озоне через неделю.

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27
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Askar Samanchiev

Ладно, тогда куплю Сяоми Ми 12(

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–8
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Sergei Timofeyev

ТА-57. Хорошая штука. Индуктором и двумя проводами можно было вызывать соседа. Провода под жопу. Пробирало хорошо.

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unknown

Повесится. Ведь ты выродок.

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1
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Гриша Титаренко

Едь воевать, может где-то удастся вытащить айфончик из витрины.

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0
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Илья Мишин

наградят айфоном посмертно

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3
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Sergey Sergeev

Выброситься из окна

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0
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Kir Kovalski

Значит ты уебок

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0
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Алексейка

Самое печальное,что большинство населения России тупые кретины, которые не умеют собирать, анализировать информацию. Живут много лет в информационном вакууме им ссут в глаза и уши,а они просят добавки. Даже не могут понять элементарно, что вероятность что все западные страны, их СМИ сговорились против России равна 0,но нет же бля,в их понимании вокруг враги,а Рашка сука святая. Да вы нахер никому не сдались,пока не начали совать свой нос, куда не нужно. История покажет, кто был прав. Жалко, что нынешнее поколение русских не доживёт до того времени и не узнают,как сильно они ошибались

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20
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Анон Плиз

вероятность что все западные страны, их СМИ сговорились против России равна 0
 Аргументы? RT с альтернативной точкой зрения по приколу банят то тут, то там?

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–5
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Алексейка

То есть когда в России неугодные власти СМИ «банят», заводят липовые уголовные дела и они вынуждены покинуть страну или прекратить свою деятельность,то это нормально, а когда пропагандистов забанили,то несправедливо. Ты смешной

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6
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Анон Плиз

Ты ссал в уши безупречной свободой слова на западе, почему сейчас апеллируешь к ограничениям в России? 😏

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0
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Andrew Freez

пиздёжь != свобода слова
РТ-пропагандистские пиздоболы

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0
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Анон Плиз

Узнаю либерастов: есть наше мнение и неправильное

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1
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Andrew Freez

пошёл нахуй лахтинец

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–3
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Dimitri

RT с альтернативной точкой зрения по приколу банят то тут, то там?

Хватить называть лож альтернативный точки зрения. Её банят за наглое враньё.

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1
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Анон Плиз

На решения судов по "вранью" где можно глянуть? Или сами придумали и забанили?

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0
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Тцин Тцитли

Ержан, ты о чем?

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0
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Denis Sh

Вот бы сейчас слышать слушать ботов-новорегов, про то какие тупые россияне

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–1
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Руслан Астафьев

Тебе нассали в глаза. И ты несешь дичь.
Либо в твоем детсаду за тобой недосмотрели нянечки

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–1
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Andrew Freez

да, власть ссыт населению в глаза
а тебе, похоже, попало сразу в мозг

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1
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Andrei Makar-Uvarov

Живу в Великобритании и вижу просто лютую пропаганду и цензуру со стороны ЮК. Или то другое?

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1
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Антон Тыщенко

А как же Китай?) сейчас туда все уходить будет в ещё большем количестве

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4
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Igor Gorbenko

Китай сейчас смотрит на вашу беспомощную армию в Украине и думает сколько тайги отбирать себе

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51
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idk91

Так Китай уже вывозит лес из Сибири целыми составами. Но патриотам похуй, у них Украина важнее.

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21
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Alexander Ivanov

Экспорт необработанного леса фактически перекрыт еще в прошлом году.

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–14
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idk91

Ты это пустым лесам Сибири расскажи.

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17
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Denis Sh

Меня всегда забавляет, как люди, которые в Сибири не живут и даже проездом тут не были, начинают всякую херню нести про китайские посягательства на Сибирь и пустые леса. Родной, китайцев тут последний раз в 90х годах видели, а "кругляк" гнали отсюда вплоть до последнего времени вообще не китайцы, вполне себе российские "предприниматели".

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1
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Andrew Freez

а куда гнали. в Финляндию?

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2
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G B

бред. ещё в 2005м году в Иркутской области китайцы закупали кругляк составами.
у них даже бракёры (не брокеры), которые качество леса оценивают свои были.
как и клавиатуры с которыми они в инет кафе заходили.

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0
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Andrey Gordeev

Пустые леса Сибири? Регулярно езжу в Сибирь и леса никуда не делись. Ты сам-то хоть в Сибири бывал?

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–4
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Андрей Гирняк

Это по инициативе Китая закрыли границу, рф тут ни причём

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3
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Pavel Petel

С таким гениальным стратегом, который заявляет перед вторжением про денацификацию украинцев, а в это слово можно вложить вплоть до физического уничтожения по национальному признаку, и не такая армия окажется беспомощной.

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4
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Artem Gvozdev

топ коммент) я думаю Сибирь Китай на изи себе заберет. Украина это не проходное поле, там пацаны свою землю защищают

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1
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Denis Sh

Откуда вы, блять, лезете? Эксперты мамкины. Лет 30 уже эту херню слышу про Китай и Сибирь. Крайний раз китайцы хоть в сколько нибудь заметных количествах тут были в 90х - торговали на рынках, это были мигранты с севера Китая с сельской местности, у них там непросто в то время было. У Китая - внезапно ДОХЕРА своих ресурсов, и лезут они почему то в Африку, а не в Сибирь. И лезут чисто экономическими методами. Много и своих неосвоенных и малозаселенных территорий - Китай огромный. Да и с чего вы вообще взяли что Сибирь китайцам нужна и тем более, что он туда полезут? Вы про Китай то вообще хоть малейшее представление имеете?

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–1
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Artem Gvozdev

вот откуда ты лезешь, я знаю, с Пригожинских фабрик)

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3
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Руслан Астафьев

Это мамкины эксперты же... Хохлоботы)

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–1
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Denis Sh

Откуда вы, блять, лезете? Эксперты мамкины. Лет 30 уже эту херню слышу про Китай и Сибирь. Крайний раз китайцы хоть в сколько нибудь заметных количествах тут были в 90х - торговали на рынках, это были мигранты с севера Китая с сельской местности, у них там непросто в то время было. У Китая - внезапно ДОХЕРА своих ресурсов, и лезут они почему то в Африку, а не в Сибирь. И лезут чисто экономическими методами. Много и своих неосвоенных и малозаселенных территорий - Китай огромный. Да и с чего вы вообще взяли что Сибирь китайцам нужна и тем более, что он туда полезут? Вы про Китай то вообще хоть малейшее представление имеете?

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–5
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Nikita Nagibin

Ой и сюда добрались, иди ядом брызгай в другом месте

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0
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Nikita Nagibin

Зачем удалили нашего негативного читателя?:)

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0
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sando

Ихорь, не неси чушь, глупыш

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–2
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- -

Китайцы будут покупать за 5 копеек со словами: "тупой большеносый белый обезьяна, давай продавай иначе хрен кому продавать вообще".

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29
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Pavel Zakharov

сейчас туда все уходить будет в ещё большем количестве
 только по ещё меньшей цене (кек)

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0
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Макс Попов

Зато перестанут все за границу продавать 😄👌
И лес / рыбу/ и все остальное останется у нас для реализации.
(Это просто похоже на мечту, вряд ли такое бы получилось)

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–17
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Feral Druid

Как будто у россиян будут деньги на покупку всего этого

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36
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Культурный торшер

А, Китая же не существует...

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4
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Игорь Протасов

А китай нас тоже послал.
Да и если купит, то по дешевке

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3
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Артём Календжян

А что там? Монголы опять буянят?

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–1
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Евгений Яблочкин

Так наоборот же. Чтобы хоть как-то скомпенсировать потери - будут гнать в Китай ещё больше.

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2
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Артём Кучиев

Только вот Китай не будет рисковать отношениями с США и при первой возможности начнёт отказываться. Некоторый китайские банки уже отказываются работать с фирмами из РФ

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3
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Blackrock

Тогда почему Китай во всю скупает Иранскую нефть?

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1
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Дмитрий

Не по рыночной цене, правда, скупает и платит юанями, а зачастую вообще бартером на ширпотреб китайский

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2
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Александр Медведь

Так а доллары нам и никчему теперь... Нам экспорт страны запада останавливают.

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1
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Артём Кучиев

Ссылочку на это?
А вот и пример того, что я написал: Bloomberg: Китай приостановил закупку нефти из России

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1
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Blackrock

https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-china-puts-4-mln-bbls-iran-oil-into-state-reserves-source-vortexa-2022-01-20/

EXCLUSIVE China puts 4 mln barrels of Iranian…
China has offloaded nearly four million barrels of Iranian crude oil into state reserve tanks in…
www.reuters.com
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Мимопрохожий

а где пример-то?
Емнип, приостановили только те закупки у которых маршрут поставки - из Черного моря.

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Pavel Petel

Китай не бездонная бочка.

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Товарищ

Нашу рыбу азиаты тоннами скупают. Как были бешенные цены на рыбу и морепродукты так и останутся для нас. Не вижу причину для гордости. Лес тоже вывозят...

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Veniamin Borzov

Ты нормальный?
Мы например продаём на экспорт продукцию нашего бренда, у нас производство. Создаём сальдо положительного баланса. Прибавочная стоимость наших товаров вся формируется из иностранных поступлений, увеличивая ВВП РФ. А теперь нам пиздец.

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unknown

Что производите?

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Марк Нилов

По карточкам выдавать будут.

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Maxim Stroganoff

3 млрд долларов было потрачено россиянами в 4 квартале 2021 года на игры если правильно помню цифры. Отключите AppStore и google store, очень жду, а то все работает. Netflix и Apple TV тоже отключите, а то российская аудитория более миллиона. Хотя подождите, это же другое🤑

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–13
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colorless

Конечно ведь это россияне своими просмотрами нетфликса напали на Украину, а не бункерный дед.

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8
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Maxim Stroganoff

Можете крутить словами как угодно, но курицу несущую золотые яйца никто никогда не закроет

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7
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Vladislav Stan

Не ножон нам этот интернет и кампутер.

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8
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madkliq

Думаю, запрет на эпл и гугл сервисы должны вводить власти РФ. Деньги уходят из страны, плюс тотальный контроль американских компаний над личной информацией граждан России угрожает их безопасности.
Нужно запретить ввоз тех же смартфонов на андроид и айос, у гос-ва есть своя мобильная ос, которую производители легко предустановят на свои устройства, ну кроме компании эпл, хотя это даже лучше, не забываем откуда они родом и кому платят налоги. Автоматически такие сервисы как Нетфликс, Эппл тв, будут недоступны, их место займут отечественные аналоги, Кинопоиск, Окко, Иви... Такие сайты как Ютуб заменит Рутьюб, Твич поменяем на Васд, ну и так далее.
У нас в стране высоко развиты айти сектор, тот же Вконтакте гораздо круче Фейсбука.
В это сложное время, необходимо действовать решительно!

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–13
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Артём Кучиев

Лол, ботов сгоняют даже на vc
Дед настолько в себе не уверен?

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7
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Andrew Freez

в смысле даже. ты на дтф глянь

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2
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Maxim Stroganoff

В этом и суть отсутствия блокировок, прибыль важнее всех Украин и Россий. Санкции есть и будут только против россиян, а не страны и принимающих решения. Все что выкачивает бабло будет продолжать работать, даже если ситуация усложнится.
В очевидных вещах уже пора разбираться без поддержки соцсетей и телевизора.

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1
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Pavel Petel

Не против россиян, а против всего государства. Что бы было меньше денег на производство оружия и меньше технических возможностей его производить. А дальше уже само государство будет зажимать населения, пытаясь хоть как то поддерживать свой военный потенциал.

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1
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madkliq

И какая же нам выгода от Нетфликса и Фейсбука? Ее нет, даже наоборот они несут вред.

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–1
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Maxim Stroganoff

Нам кроме рабочих сервисов выгоды никакой. А сервисам выгода очень даже приличная. И отказываться от этой выгоды ни под какими санкциями они не будут

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1
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madkliq

В том то и дело что никакой, рабочие сервисы у нас и свои имеются, а деньги будут оставаться в стране, развивая нашу экономику, а не чужую. Китай банит американские компании и продвигает свои, после санкций на Хуавей они запилили свою ось, развития конечно как у андроид пока нет, но со временем будет обязательно, и нам нужно действовать в том же плане, не повторяя ошибок и не оглядываясь на мнимую свободу рынков.

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2
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Pavel Petel

Рубли что ли? Какое развитие в экономике без западного хайтека?

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1
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madkliq

О каком хайтеке вы говорите? Нужно внедрять своё, как это делает тот же Китай, хотя и частично.

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–2
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Pavel Petel

А, ну да импортозамещение:D Эта... Китайский хайтек вплоть до армов эт запад. Без запада китайского хайтека не существует. Был хуавей 5g, и нет хуавей 5g. Поэтому забудь про свое, меньшее чем размером чемодан с ручкой. Китай ничего поставлять РФ не будет.

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madkliq

Речь шла про сервисы Нетфликс, Эпл тв...
А не про арм, которые к сожалению пока не заменить. Китай наш давний партнер, нет никаких предпосылок чтобы они что-то ограничивали нам.

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John Doe

Китай уже присоединился к санкциями. Пока в лайтой версии, го если взять в учёт, что до этого они всегда сохраняли нейтральную позицию - это очень показатель но. Плюс, все "российские" процессоры, которые делали в последние 10 лет, пекут на Тайване. А последние уже объявил что будет придерживаться международных технологическом санкций против РФ.

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Pavel Petel

Еще раз. Он не может и не будет поставлять аналогичную продукцию попавшую под запрет со стороны США, потому что там западные патенты, рабочие линии и комплектующие.

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madkliq

Пока поставляют, не будут поставлять тогда придется подумать и сделать альтернативу или обойти эти санкции.

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0
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Pavel Petel

https://www.youtube.com/watch?v=Aaa7laKzpx8

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0
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Мимопрохожий

Был хуавей 5g, и нет хуавей 5g.
 а куда он делся? в РФ поставляет, у себя там рапортуют уже о почти 100% городов с покрытием.

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Pavel Petel

Как будто это единственное государство в мире, где эти сервисы не работают. Да и нахрена нищему населению все это.

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Анон Плиз

Выгода в том, что эта вкусная жвачка для мозга развлекает население за недорого и снижает пассионарность толпы

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Andrew Freez

производители легко предустановят на свои устройства
 какие производители? очнись, подушевое ВВП РФ 3% общемирового..строго между Малайзией и Болгарией. Чуть лучше Казахстана и Науру.

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0
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Pavel Petel

Состоящее из экспорта голых ресурсов.

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–1
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madkliq

те же самые которые устанавливают софт, захотят иметь прибыль установят, нет, скатертью дорога,

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–1
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Константин Д

Ты вообще понимаешь что такое 3 млрд? Тем более на игры видимо на ВСЕХ платформах? Это не курица несущая золотые яйца.
Это мышь несущая золотые крошки.
Доход разработчиков в appstore за 2020 год ~643 миллиарда долларов.

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1
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Maxim Stroganoff

"По данным аналитиков, Apple и Google на пару имеют оборот в размере 34 миллиардов долларов в год. По сравнению с 2020 годом рост на 15,1 %."

"Аналитическая компания Sensor Tower подвела итоги 2020 года на App Store и Google Play. Совокупно пользователи обоих магазинов потратили на покупки в мобильных приложениях, подписки и премиум-версии $111 млрд. Это на 30,2% больше, чем в 2019 году. Тогда пользователи потратили $85,2 млрд."

Что-то ты преувеличиваешь

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1
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Злой Полушубок

Отключите AppStore и google store, очень жду, а то все работает.

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1
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Анон Плиз

Карты очень популярных банков в Пэях больше не работают, так что выручка спадет

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Анон Плиз

Карты очень популярных банков в Пэях больше не работают, так что выручка спадет

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Johnny Vorony

Ещё бы твой мозг отключить не мешало бы)

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Dimitri

В РФ оборот игровой индустрии составляет примерно 2% от мирового рынка. Если даже забанят РФ полностью, это сильно не скажется на индустрии. Она будет и дальше как на дрожах расти.

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Maxim Stroganoff

Цифры выше приведены, хоть и разнятся. 12 млрд в год от 50-100 млрд оборота это 12-24% от пирога. Для Бизнеса потеря 15% мирового рынка это по вашему ничего? Ну ок👍🏼

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0
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АлехКС

Главное в экономике. Рублю опа, бизнесу опа, простому люду - опа. Все подорожает к чертям, кучу людей будет без работы. Микроэлектроника? Привет 90ые, будем все на транзисторах делать...
Где все эти ура патриоты, которые кричали "главное, чтобы не война"?
Где все это импортозамещение? Прошло 8 лет.

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7
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Илья Мишин

очень слабые санкции пока что только против Путина и Лаврова лично (хотя у них и так официально ничего нет кроме волги и двушки в Питере), очень очень слабо и медленно, свифт не отключен, эмбарго на нефть и газ не введено, воздушное пространство не закрыто с РФ, интернет не отключен, Запад очень медлительный, я очень расстроен, уже третьи сутки гибнут защитники Украины в боях с ордами окупантов, а санкции только против бункерного деда лично.

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1
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Анон Плиз

А еще США не подрубились за вас. Ваще печаль печальная

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3
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Илья Мишин

еще не вечер, ждем полной изоляции РФ как Северной Кореи

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Анон Плиз

Ну или полной капитуляции Украины

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–1
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Анон Плиз

Ну или полной капитуляции Украины

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–5
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Dragon Johan

Беда с логикой

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Alex Sedoff

интересно, почему тинькоф в сторонке от санкций? может кто внятно без шуток и сарказма объяснить?

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Сергей Тарасов

Частный банк, не имеющий к гос-ву отношения?

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16
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SocialWarrior

пока

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- -

Это частный банк, который никак не связан с деятельностью государства. США и ЕС всегда озвучивали, что никогда не стремились нанести прямой ущерб обычным гражданам РФ. Помимо Тинькофф в РФ еще полно банков, которые тоже никак не попали под санкции.

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10
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Сергей Мазур

ответ в составе акционеров этого банка.

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Эмиль Нургалиев

Какой же ужас

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Вика Тимина

Весьма лайтовые санкции для банковского сектора от ЕС. Просто запретили евробонды размещать. Ну во всяком случае Открытию и Альфе, по ПСБ инфы не нашла

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3
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Вова Меньков

Обсуждали уже вчера на примере американских санкций. Для клиентов ничего не меняется

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Качественный ГОСТ

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федров обратился к Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store.
 Бля, чувак !!!

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Askar Samanchiev

Ставлю десять шекелей, что ничего не будет.

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4
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Качественный ГОСТ

Если вдруг, то придётся менять страну в настройках обратно на US или UK, но вот не хотелось бы из-за этого терять российские ценники на аппы, подписки и музыку.

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Askar Samanchiev

Блин, Эпл мьюзик же похуже, чем Яндекс музыка?

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Качественный ГОСТ

Это вряд ли ))

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Анон Плиз

Поменяйте на Украину))

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Качественный ГОСТ

У меня нет украинской карточки

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Andrew Freez

придётся менять страну
 терять российские ценники
ебаць бяда

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Качественный ГОСТ

Ну пока мы не в окопах, можно и о мирском подумать.

Хотя лед тонкий, да.

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Анон Плиз

Twitch и OnlyFans прекратили выплаты на российские банковские счета
 Ждем стихийный митинг питерских камхор у Гостиного двора #нетвайне!!1

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Andrew Freez

тебе-то 15р за каммент на карту мир приходит, вольноваться не о чем

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Анон Плиз

Очень свежая и очень смешная шутка (нет)

Не получится больше гениталиями в объектив трясти - не переживай, найдешь себя в другом занятии

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Andrew Freez

порридж спок

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Pavel Petel

Ютуб следующий.

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G B

через пару дней появится сервис вывода через Прибалтику.
получат карточки по почте и будут спокойно себе обналичивать.
это, если контрсанкциями карты европейских банков не запретят.

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Анон Плиз

Ну да, а-ля Payoneer

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Evgeni Nabokov

Болгары восхитились.

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Allestor Krei

Болгары ахуели от произошедшего

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Ваня Гистор

Смешно про альфу: типа они и так на бирже не тогровались, но на всякий случай запретили ))

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Ware Wow

https://www.rbc.ru/finances/26/02/2022/621947b19a7947dff9cd95fb?from=from_main_6

Брокер из США предупредил клиентов из России о…
Interactive Brokers предупредила о возможных блокировках доступа к счетам клиентов из России и с…
www.rbc.ru
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0
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Yo Yo

А VC РКН не закроет из-за того что называете операцию войной ?

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Олег Asti

На детей, жён и активы депутатов пусть лучше введут санкции , чтобы никто не смог пользоваться благами цивилизованных стран и деньгами наворованными, вся война сразу быстро закончиться.

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Андрей Васнецов

Я конечно в ахуе с комментаторов в виси: вроде должны быть умные люди, но, видимо, масштабно в геополитику не могут и не хотят!можете минусовать, похую)

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–1
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Askar Samanchiev

И всё?

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–3
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