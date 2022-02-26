Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 3: ЕС ввёл санкции, три страны закрыли небо Статьи редакции
Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
На выходных биржи закрыты. Накануне Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля: основные торги на фондовом и срочном рынках начнутся в 10:00 мск.
Транспорт
Болгария объявила, что с 00:00 26 февраля закрыла небо для российских авиакомпаний, позже об этом заявили Эстония, Латвия и Литва. Такие же решения уже приняли Польша и Чехия. Россия в ответ закрывает небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Они смогут летать в Россию только по специальному разрешению.
Латвийская авиакомпания АirBaltic сообщила, что отменяет все рейсы в Россию до 26 марта.
Сервисы
Российский и международный сайты Intel снова доступны на территории России. Они переставали работать 25 февраля.
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной. Также они размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве. Если материалы не удалят, доступ к изданиям ограничат.
Американский брокер Interactive Brokers предупредил о рисках возможной блокировки счетов россиян и заявил, что не будет нести ответственность за убытки.
Twitch и OnlyFans прекратили выплаты на российские банковские счета.
Санкции
Евросоюз опубликовал второй пакет санкций против России. В списки попали Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Санкции касаются банков «Открытие», Промсвязьбанк, «Альфа-банка» и банк «Россия». Европейским инвесторам запрещаются сделки с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
В санкционный список попали РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Ростех», а также МФТИ, Минобороны и его структуры. ЕС запретил оказание этим компаниям доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.
Также Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий для нефтяной отрасли, авиационной и космической промышленности, а также товаров и технологий.
ЕС объявил, что частично приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля. Речь идёт о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей диппаспортов и бизнесменов. С 1 марта они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федров обратился к Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store. Facebook в ответ на замедление соцсети в России запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию.
На фоне санкций США против «Сбера», которые местный Минфин объявил 24 февраля, банк покинул вице-президент и руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.
О первой части санкций рассказала и Япония. Она заморозит активы «ВЭБ.РФ», «Промсвязьбанка» и банка «Россия» и ужесточит процедуры выдачи разрешений на экспорт в РФ полупроводников «и другой схожей продукции». Операции с ценными бумагами в стране будут недоступны правительству России, Центробанку и ряду государственных организаций.
Бункерный дед опять всех переиграл.
Но в гавне как всегда оказался Воронеж и вся экономика этой страны.
Благодаря деду скоро ничего не останется от экономики. Поехавший старик похоронил все надежды на развитие и будущее страны
Да это пиздец. Теперь все планы на будущее пошли по п*зде.
Что делать, если я поддерживаю войну в Украине, но при этом хочу айфончик?
Айфона нет, но отечество готово тебе предложить альтернативу. Километр полёвки сможешь заказать на Озоне через неделю.
Ладно, тогда куплю Сяоми Ми 12(
ТА-57. Хорошая штука. Индуктором и двумя проводами можно было вызывать соседа. Провода под жопу. Пробирало хорошо.
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Повесится. Ведь ты выродок.
Едь воевать, может где-то удастся вытащить айфончик из витрины.
наградят айфоном посмертно
Выброситься из окна
Значит ты уебок
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Самое печальное,что большинство населения России тупые кретины, которые не умеют собирать, анализировать информацию. Живут много лет в информационном вакууме им ссут в глаза и уши,а они просят добавки. Даже не могут понять элементарно, что вероятность что все западные страны, их СМИ сговорились против России равна 0,но нет же бля,в их понимании вокруг враги,а Рашка сука святая. Да вы нахер никому не сдались,пока не начали совать свой нос, куда не нужно. История покажет, кто был прав. Жалко, что нынешнее поколение русских не доживёт до того времени и не узнают,как сильно они ошибались
вероятность что все западные страны, их СМИ сговорились против России равна 0
Аргументы? RT с альтернативной точкой зрения по приколу банят то тут, то там?
То есть когда в России неугодные власти СМИ «банят», заводят липовые уголовные дела и они вынуждены покинуть страну или прекратить свою деятельность,то это нормально, а когда пропагандистов забанили,то несправедливо. Ты смешной
Ты ссал в уши безупречной свободой слова на западе, почему сейчас апеллируешь к ограничениям в России? 😏
пиздёжь != свобода слова
РТ-пропагандистские пиздоболы
Узнаю либерастов: есть наше мнение и неправильное
пошёл нахуй лахтинец
RT с альтернативной точкой зрения по приколу банят то тут, то там?
Хватить называть лож альтернативный точки зрения. Её банят за наглое враньё.
На решения судов по "вранью" где можно глянуть? Или сами придумали и забанили?
Ержан, ты о чем?
Вот бы сейчас слышать слушать ботов-новорегов, про то какие тупые россияне
Тебе нассали в глаза. И ты несешь дичь.
Либо в твоем детсаду за тобой недосмотрели нянечки
да, власть ссыт населению в глаза
а тебе, похоже, попало сразу в мозг
Живу в Великобритании и вижу просто лютую пропаганду и цензуру со стороны ЮК. Или то другое?
А как же Китай?) сейчас туда все уходить будет в ещё большем количестве
Китай сейчас смотрит на вашу беспомощную армию в Украине и думает сколько тайги отбирать себе
Так Китай уже вывозит лес из Сибири целыми составами. Но патриотам похуй, у них Украина важнее.
Экспорт необработанного леса фактически перекрыт еще в прошлом году.
Ты это пустым лесам Сибири расскажи.
Меня всегда забавляет, как люди, которые в Сибири не живут и даже проездом тут не были, начинают всякую херню нести про китайские посягательства на Сибирь и пустые леса. Родной, китайцев тут последний раз в 90х годах видели, а "кругляк" гнали отсюда вплоть до последнего времени вообще не китайцы, вполне себе российские "предприниматели".
а куда гнали. в Финляндию?
бред. ещё в 2005м году в Иркутской области китайцы закупали кругляк составами.
у них даже бракёры (не брокеры), которые качество леса оценивают свои были.
как и клавиатуры с которыми они в инет кафе заходили.
Пустые леса Сибири? Регулярно езжу в Сибирь и леса никуда не делись. Ты сам-то хоть в Сибири бывал?
Это по инициативе Китая закрыли границу, рф тут ни причём
С таким гениальным стратегом, который заявляет перед вторжением про денацификацию украинцев, а в это слово можно вложить вплоть до физического уничтожения по национальному признаку, и не такая армия окажется беспомощной.
топ коммент) я думаю Сибирь Китай на изи себе заберет. Украина это не проходное поле, там пацаны свою землю защищают
Откуда вы, блять, лезете? Эксперты мамкины. Лет 30 уже эту херню слышу про Китай и Сибирь. Крайний раз китайцы хоть в сколько нибудь заметных количествах тут были в 90х - торговали на рынках, это были мигранты с севера Китая с сельской местности, у них там непросто в то время было. У Китая - внезапно ДОХЕРА своих ресурсов, и лезут они почему то в Африку, а не в Сибирь. И лезут чисто экономическими методами. Много и своих неосвоенных и малозаселенных территорий - Китай огромный. Да и с чего вы вообще взяли что Сибирь китайцам нужна и тем более, что он туда полезут? Вы про Китай то вообще хоть малейшее представление имеете?
вот откуда ты лезешь, я знаю, с Пригожинских фабрик)
Это мамкины эксперты же... Хохлоботы)
Откуда вы, блять, лезете? Эксперты мамкины. Лет 30 уже эту херню слышу про Китай и Сибирь. Крайний раз китайцы хоть в сколько нибудь заметных количествах тут были в 90х - торговали на рынках, это были мигранты с севера Китая с сельской местности, у них там непросто в то время было. У Китая - внезапно ДОХЕРА своих ресурсов, и лезут они почему то в Африку, а не в Сибирь. И лезут чисто экономическими методами. Много и своих неосвоенных и малозаселенных территорий - Китай огромный. Да и с чего вы вообще взяли что Сибирь китайцам нужна и тем более, что он туда полезут? Вы про Китай то вообще хоть малейшее представление имеете?
Ой и сюда добрались, иди ядом брызгай в другом месте
Зачем удалили нашего негативного читателя?:)
Ихорь, не неси чушь, глупыш
Китайцы будут покупать за 5 копеек со словами: "тупой большеносый белый обезьяна, давай продавай иначе хрен кому продавать вообще".
сейчас туда все уходить будет в ещё большем количестве
только по ещё меньшей цене (кек)
Зато перестанут все за границу продавать 😄👌
И лес / рыбу/ и все остальное останется у нас для реализации.
(Это просто похоже на мечту, вряд ли такое бы получилось)
Как будто у россиян будут деньги на покупку всего этого
А китай нас тоже послал.
Да и если купит, то по дешевке
А что там? Монголы опять буянят?
Так наоборот же. Чтобы хоть как-то скомпенсировать потери - будут гнать в Китай ещё больше.
Только вот Китай не будет рисковать отношениями с США и при первой возможности начнёт отказываться. Некоторый китайские банки уже отказываются работать с фирмами из РФ
Тогда почему Китай во всю скупает Иранскую нефть?
Не по рыночной цене, правда, скупает и платит юанями, а зачастую вообще бартером на ширпотреб китайский
Так а доллары нам и никчему теперь... Нам экспорт страны запада останавливают.
Ссылочку на это?
А вот и пример того, что я написал: Bloomberg: Китай приостановил закупку нефти из России
https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-china-puts-4-mln-bbls-iran-oil-into-state-reserves-source-vortexa-2022-01-20/
а где пример-то?
Емнип, приостановили только те закупки у которых маршрут поставки - из Черного моря.
Китай не бездонная бочка.
Нашу рыбу азиаты тоннами скупают. Как были бешенные цены на рыбу и морепродукты так и останутся для нас. Не вижу причину для гордости. Лес тоже вывозят...
Ты нормальный?
Мы например продаём на экспорт продукцию нашего бренда, у нас производство. Создаём сальдо положительного баланса. Прибавочная стоимость наших товаров вся формируется из иностранных поступлений, увеличивая ВВП РФ. А теперь нам пиздец.
Что производите?
По карточкам выдавать будут.
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3 млрд долларов было потрачено россиянами в 4 квартале 2021 года на игры если правильно помню цифры. Отключите AppStore и google store, очень жду, а то все работает. Netflix и Apple TV тоже отключите, а то российская аудитория более миллиона. Хотя подождите, это же другое🤑
Конечно ведь это россияне своими просмотрами нетфликса напали на Украину, а не бункерный дед.
Можете крутить словами как угодно, но курицу несущую золотые яйца никто никогда не закроет
Не ножон нам этот интернет и кампутер.
Думаю, запрет на эпл и гугл сервисы должны вводить власти РФ. Деньги уходят из страны, плюс тотальный контроль американских компаний над личной информацией граждан России угрожает их безопасности.
Нужно запретить ввоз тех же смартфонов на андроид и айос, у гос-ва есть своя мобильная ос, которую производители легко предустановят на свои устройства, ну кроме компании эпл, хотя это даже лучше, не забываем откуда они родом и кому платят налоги. Автоматически такие сервисы как Нетфликс, Эппл тв, будут недоступны, их место займут отечественные аналоги, Кинопоиск, Окко, Иви... Такие сайты как Ютуб заменит Рутьюб, Твич поменяем на Васд, ну и так далее.
У нас в стране высоко развиты айти сектор, тот же Вконтакте гораздо круче Фейсбука.
В это сложное время, необходимо действовать решительно!
Лол, ботов сгоняют даже на vc
Дед настолько в себе не уверен?
в смысле даже. ты на дтф глянь
В этом и суть отсутствия блокировок, прибыль важнее всех Украин и Россий. Санкции есть и будут только против россиян, а не страны и принимающих решения. Все что выкачивает бабло будет продолжать работать, даже если ситуация усложнится.
В очевидных вещах уже пора разбираться без поддержки соцсетей и телевизора.
Не против россиян, а против всего государства. Что бы было меньше денег на производство оружия и меньше технических возможностей его производить. А дальше уже само государство будет зажимать населения, пытаясь хоть как то поддерживать свой военный потенциал.
И какая же нам выгода от Нетфликса и Фейсбука? Ее нет, даже наоборот они несут вред.
Нам кроме рабочих сервисов выгоды никакой. А сервисам выгода очень даже приличная. И отказываться от этой выгоды ни под какими санкциями они не будут
В том то и дело что никакой, рабочие сервисы у нас и свои имеются, а деньги будут оставаться в стране, развивая нашу экономику, а не чужую. Китай банит американские компании и продвигает свои, после санкций на Хуавей они запилили свою ось, развития конечно как у андроид пока нет, но со временем будет обязательно, и нам нужно действовать в том же плане, не повторяя ошибок и не оглядываясь на мнимую свободу рынков.
Рубли что ли? Какое развитие в экономике без западного хайтека?
О каком хайтеке вы говорите? Нужно внедрять своё, как это делает тот же Китай, хотя и частично.
А, ну да импортозамещение:D Эта... Китайский хайтек вплоть до армов эт запад. Без запада китайского хайтека не существует. Был хуавей 5g, и нет хуавей 5g. Поэтому забудь про свое, меньшее чем размером чемодан с ручкой. Китай ничего поставлять РФ не будет.
Речь шла про сервисы Нетфликс, Эпл тв...
А не про арм, которые к сожалению пока не заменить. Китай наш давний партнер, нет никаких предпосылок чтобы они что-то ограничивали нам.
Китай уже присоединился к санкциями. Пока в лайтой версии, го если взять в учёт, что до этого они всегда сохраняли нейтральную позицию - это очень показатель но. Плюс, все "российские" процессоры, которые делали в последние 10 лет, пекут на Тайване. А последние уже объявил что будет придерживаться международных технологическом санкций против РФ.
Еще раз. Он не может и не будет поставлять аналогичную продукцию попавшую под запрет со стороны США, потому что там западные патенты, рабочие линии и комплектующие.
Пока поставляют, не будут поставлять тогда придется подумать и сделать альтернативу или обойти эти санкции.
Был хуавей 5g, и нет хуавей 5g.
а куда он делся? в РФ поставляет, у себя там рапортуют уже о почти 100% городов с покрытием.
Как будто это единственное государство в мире, где эти сервисы не работают. Да и нахрена нищему населению все это.
Выгода в том, что эта вкусная жвачка для мозга развлекает население за недорого и снижает пассионарность толпы
производители легко предустановят на свои устройства
какие производители? очнись, подушевое ВВП РФ 3% общемирового..строго между Малайзией и Болгарией. Чуть лучше Казахстана и Науру.
Состоящее из экспорта голых ресурсов.
те же самые которые устанавливают софт, захотят иметь прибыль установят, нет, скатертью дорога,
Ты вообще понимаешь что такое 3 млрд? Тем более на игры видимо на ВСЕХ платформах? Это не курица несущая золотые яйца.
Это мышь несущая золотые крошки.
Доход разработчиков в appstore за 2020 год ~643 миллиарда долларов.
"По данным аналитиков, Apple и Google на пару имеют оборот в размере 34 миллиардов долларов в год. По сравнению с 2020 годом рост на 15,1 %."
"Аналитическая компания Sensor Tower подвела итоги 2020 года на App Store и Google Play. Совокупно пользователи обоих магазинов потратили на покупки в мобильных приложениях, подписки и премиум-версии $111 млрд. Это на 30,2% больше, чем в 2019 году. Тогда пользователи потратили $85,2 млрд."
Что-то ты преувеличиваешь
Отключите AppStore и google store, очень жду, а то все работает.
Карты очень популярных банков в Пэях больше не работают, так что выручка спадет
Карты очень популярных банков в Пэях больше не работают, так что выручка спадет
Ещё бы твой мозг отключить не мешало бы)
В РФ оборот игровой индустрии составляет примерно 2% от мирового рынка. Если даже забанят РФ полностью, это сильно не скажется на индустрии. Она будет и дальше как на дрожах расти.
Цифры выше приведены, хоть и разнятся. 12 млрд в год от 50-100 млрд оборота это 12-24% от пирога. Для Бизнеса потеря 15% мирового рынка это по вашему ничего? Ну ок👍🏼
Главное в экономике. Рублю опа, бизнесу опа, простому люду - опа. Все подорожает к чертям, кучу людей будет без работы. Микроэлектроника? Привет 90ые, будем все на транзисторах делать...
Где все эти ура патриоты, которые кричали "главное, чтобы не война"?
Где все это импортозамещение? Прошло 8 лет.
очень слабые санкции пока что только против Путина и Лаврова лично (хотя у них и так официально ничего нет кроме волги и двушки в Питере), очень очень слабо и медленно, свифт не отключен, эмбарго на нефть и газ не введено, воздушное пространство не закрыто с РФ, интернет не отключен, Запад очень медлительный, я очень расстроен, уже третьи сутки гибнут защитники Украины в боях с ордами окупантов, а санкции только против бункерного деда лично.
А еще США не подрубились за вас. Ваще печаль печальная
еще не вечер, ждем полной изоляции РФ как Северной Кореи
Ну или полной капитуляции Украины
Ну или полной капитуляции Украины
Беда с логикой
интересно, почему тинькоф в сторонке от санкций? может кто внятно без шуток и сарказма объяснить?
Частный банк, не имеющий к гос-ву отношения?
пока
Это частный банк, который никак не связан с деятельностью государства. США и ЕС всегда озвучивали, что никогда не стремились нанести прямой ущерб обычным гражданам РФ. Помимо Тинькофф в РФ еще полно банков, которые тоже никак не попали под санкции.
ответ в составе акционеров этого банка.
Какой же ужас
Весьма лайтовые санкции для банковского сектора от ЕС. Просто запретили евробонды размещать. Ну во всяком случае Открытию и Альфе, по ПСБ инфы не нашла
Обсуждали уже вчера на примере американских санкций. Для клиентов ничего не меняется
Ставлю десять шекелей, что ничего не будет.
Блин, Эпл мьюзик же похуже, чем Яндекс музыка?
Поменяйте на Украину))
придётся менять страну
терять российские ценники
ебаць бяда
тебе-то 15р за каммент на карту мир приходит, вольноваться не о чем
Очень свежая и очень смешная шутка (нет)
Не получится больше гениталиями в объектив трясти - не переживай, найдешь себя в другом занятии
порридж спок
Ютуб следующий.
через пару дней появится сервис вывода через Прибалтику.
получат карточки по почте и будут спокойно себе обналичивать.
это, если контрсанкциями карты европейских банков не запретят.
Ну да, а-ля Payoneer
Болгары восхитились.
Болгары ахуели от произошедшего
Смешно про альфу: типа они и так на бирже не тогровались, но на всякий случай запретили ))
А VC РКН не закроет из-за того что называете операцию войной ?
На детей, жён и активы депутатов пусть лучше введут санкции , чтобы никто не смог пользоваться благами цивилизованных стран и деньгами наворованными, вся война сразу быстро закончиться.
Я конечно в ахуе с комментаторов в виси: вроде должны быть умные люди, но, видимо, масштабно в геополитику не могут и не хотят!можете минусовать, похую)
И всё?
«Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причём не только в переносном смысле».
Также «Сбер» покинул первый запредправления банка Лев Хасис, сообщало издание.
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.
Для того чтобы доверять модели машинного обучения, я научу понимать причины, по которым она сделала то или иное предсказание. Для установления такого доверия можно использовать алгоритм, который хотя бы приблизительно объясняет результаты работы модели. Вариантом такого алгоритма является Python-библиотека LIME.