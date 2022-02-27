Западные страны договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции Статьи редакции
ЕС также заморозит активы Центробанка России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия договорились отключить от SWIFT несколько российских банков.
Правительство Германии уточнило, что от SWIFT отключат банки, против которые ранее ввели санкции. Список банков не приводится, но западные страны ранее ввели санкции против «Открытия», Промсвязьбанка, ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка. С этими банками уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.
При необходимости от системы отключат и другие банки. «Это эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
ЕС также заморозит активы Центробанка РФ и активы российских бизнесменов. По словам представителя правительства ФРГ, западные страны «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».
США, ЕС, Британия и Канада также договорились ограничить систему «золотых паспортов» для россиян. «Будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — заявил представитель правительства ФРГ.
В совместном заявлении стран говорится, что они «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик».
Страны также анонсировали запуск «трансатлантической рабочей группы», которая займётся организацией введения санкций. «В рамках этой меры мы намерены ввести санкции и другие дополнительные финансовые и принудительные меры против российских чиновников и элит, близких к российскому правительству, а также их семей и пособников, чтобы выявить и заморозить их активы в наших юрисдикциях», — говорится в заявлении.
Под санкции США уже попали «Сбер», ВТБ, «Открытие» и другие банки. Они находятся под санкциями разной тяжести — от ограничений на привлечение средств до полного запрета на работу с американской финансовой системой и резидентами страны.
Ватники сразу такие подтянутые станут, уйдет пивной животик, спасибо европейцам за лучшую диету!
Начни питаться хотя бы по норме БЖУ и не будешь о пивном животе беспокоиться.
Не уйдет, пиво дешевле хлеба, а как ещё не сойти с ума простому работяге с кредитами и ипотекой, если не закинуться парой полторашек
Одна чо-т подобное таким же тоном про макарошки говорила до прощания с сытой госслужбой.
Там в добавок ещё жёстче:
"Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества."
Похоже ждёт нас курс валют - "to the moon".
В понедельник сразу 200₽🤣
Кто в теме, что за 8 лет Россия импортозаместила?
Прессу)
За 10 лет импортозаместила президента Медведева президентом Путиным.
Если без рофлов, ПС Мир норм может конкурировать с визой и мк в России. Жаль, что только в России, но теперь все равно вряд ли получится куда-то выехать
Эти санкции по Свифту, скорее не про то, что у нас есть чем заменить саму систему оплаты, а про то, что нам придется затянуть пояса.
На шее…
События набирают бешеный оборот, явно в ближайшее время РФ прекратит поставки энергоресурсов как ответ на санкции. В свою очередь западные страны окончательно запретят въезд россиянам и любые формы сотрудничества. Лендлиз уже открыт несколькими странами, дальше стоит ожидать его расширения, вопрос времени когда появятся добровольцы из третьих стран. Если кремль не получит военный успех в текущих действиях, можно ожидать применение более серьёзного вооружения, военные ультиматумы странам, оказывающим поддержку Украине.
Тут как бы можно забыть про экономику и думать, например, о том, чтобы уезжать из крупных городов...
вопрос времени когда появятся добровольцы из третьих стран
Уже. Сегодня 1 или 2 страны объявили что от них будут добровольцы
Сама прекращать поставки не будет.
Для этого электронный рубль вводили
Чеченцы обещали помочь добровольцами, но там ещё неизвестно
Охохо, мой дорогой ребёнок
Я боюсь, что через полгода наши проблемы будут уровня "поем ли я на этой неделе", а не "как бы мне очередной танк в игре купить"
Если вы ещё не поняли, потребительский образ жизни закончен
Как написал в Twitter бывший координатор санкций в Госдепартаменте США Дэниел Фрид, санкции против Центробанка — это «верхняя ступень на эскалаторе финансовых санкций».
Если это последний аргумент, хуже некуда и терять нечего, то что должно останавливать и сдерживать, если все пошли ва-банк? Теперь можно делать всё что хочешь, так как все инструменты внешнего воздействия исчерпаны. А там и до грибов недалеко. 🚀
Недалеко до Северной Кореи.
Ты знаешь теперь уже сценарий Северной Кореи не такой плохой. Спецам квартиры в няшных домиках. Есть варианты развития событий и похуже
Няшных домиков не будет. Вот доить вклады и валютный нал будут в первую очередь.
Про вклады забудьте, и валютный нал. Капитал должен быть в товаре. Так спасались от гиперинфляции в 90-е
Когда новость про свифт пошла, сразу все электронные баксы отправил в Китай, закупить так сказать напоследок фуру
В 90 от гиперинфляции спасались ништяками так как в совке хождение валюты по рукам населения это статья. И как совок развалился ее на руках населения считай и не было.
Он сказал про экономическте санкции, дип. отношения то не разорваны, ещё есть куда стремится
И Слава Богу. Русские деньги должны быть в России и работать на Россию.
долбоёб или прикидываешься?
Сказал Олег, тянущий всё персональное бабло из инета на буке, в котором нет ничего русского и российского, кроме букв. Зато кругом должно и должны.
Просто не возможно представить, что будет, если эта "операция" на Украине ни чем не закончится для РФ, если она захлебнется. Что будет делать дед? Как он будет себя вести? Даже представить страшно...
Так уже.
Возьмёт тапочки и пойдёт спать. А мы вместе с ним.
Ну и вдобавок
"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил в субботу, что Тегеран готов «немедленно заключить» сделку, положив конец переговорам и восстановив ядерное соглашение 2015 года с международным сообществом, если Запад проявит реальную волю в этом процессе"
Если решат и этот серьезный аргумент, надеюсь хоть у кого-то хватит смелости принести ему ствол с одним патроном, вместо красной кнопки
Приехали?
Привет Ким Чен Путин с его загнивающим государством
Ну, что сказать, удачи тем, кто в РФ, будет дружба с Китаем теперь, надеюсь, что не придется самому к вам присоединиться
У Китая нет дружбы, есть только эксплуатация, к сожалению
Китаю уже сказали не вмешиваться.
Да молодец) будем листьями с деревьев обмениваться! Чем не деньги?
Русские деньги станут репарациям Украине
Весело. Лишь бы Путину в голову не взбрело "гулять так гулять". Тогда весь мир погуляет.
И?
Для того чтобы доверять модели машинного обучения, я научу понимать причины, по которым она сделала то или иное предсказание. Для установления такого доверия можно использовать алгоритм, который хотя бы приблизительно объясняет результаты работы модели. Вариантом такого алгоритма является Python-библиотека LIME.
«Прогресс невозможен в условиях войны».
Массовых жалоб пока нет. Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.
Все объявления об уходе сервиса из страны с 4 марта компания удалила.