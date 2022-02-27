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Финансы
TJ

Западные страны договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции Статьи редакции

ЕС также заморозит активы Центробанка России.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия договорились отключить от SWIFT несколько российских банков.

Правительство Германии уточнило, что от SWIFT отключат банки, против которые ранее ввели санкции. Список банков не приводится, но западные страны ранее ввели санкции против «Открытия», Промсвязьбанка, ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка. С этими банками уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT.

Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность.

правительство Германии

При необходимости от системы отключат и другие банки. «Это эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ursula von der Leyen @vonderleyen
First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.

It will stop them from operating worldwide and effectively block Russian exports and imports.

ЕС также заморозит активы Центробанка РФ и активы российских бизнесменов. По словам представителя правительства ФРГ, западные страны «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».

Ursula von der Leyen @vonderleyen
Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.
 
This will freeze its transactions.
 
And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets.

США, ЕС, Британия и Канада также договорились ограничить систему «золотых паспортов» для россиян. «Будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — заявил представитель правительства ФРГ.

В совместном заявлении стран говорится, что они «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик».

Страны также анонсировали запуск «трансатлантической рабочей группы», которая займётся организацией введения санкций. «В рамках этой меры мы намерены ввести санкции и другие дополнительные финансовые и принудительные меры против российских чиновников и элит, близких к российскому правительству, а также их семей и пособников, чтобы выявить и заморозить их активы в наших юрисдикциях», — говорится в заявлении.

Под санкции США уже попали «Сбер», ВТБ, «Открытие» и другие банки. Они находятся под санкциями разной тяжести — от ограничений на привлечение средств до полного запрета на работу с американской финансовой системой и резидентами страны.

Финансы
Denis Shiryaev
Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко

Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.

Если совсем просто и на пальцах – это простая система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между ее участниками. В среднем 40 миллионов сообщений в день: включая заказы, подтверждения платежей, валютные обмены и сделки.

#днрилнр #банки

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RobinzonCruzo

Ватники сразу такие подтянутые станут, уйдет пивной животик, спасибо европейцам за лучшую диету!

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11
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Сергей Исаков

Начни питаться хотя бы по норме БЖУ и не будешь о пивном животе беспокоиться.

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0
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Chok Chok

Не уйдет, пиво дешевле хлеба, а как ещё не сойти с ума простому работяге с кредитами и ипотекой, если не закинуться парой полторашек

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1
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Юности вольная птица

Одна чо-т подобное таким же тоном про макарошки говорила до прощания с сытой госслужбой.

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0
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Наил

Там в добавок ещё жёстче:
"Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества."

Похоже ждёт нас курс валют - "to the moon".

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14
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SilanseR

В понедельник сразу 200₽🤣

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0
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SilanseR

Кто в теме, что за 8 лет Россия импортозаместила?

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6
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Михаил Желтухин

Прессу)

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24
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Pavel Petel

За 10 лет импортозаместила президента Медведева президентом Путиным.

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7
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Борис Вишневский

Если без рофлов, ПС Мир норм может конкурировать с визой и мк в России. Жаль, что только в России, но теперь все равно вряд ли получится куда-то выехать

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4
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Chok Chok

Эти санкции по Свифту, скорее не про то, что у нас есть чем заменить саму систему оплаты, а про то, что нам придется затянуть пояса.

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0
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SilanseR

На шее…

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2
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Прн

События набирают бешеный оборот, явно в ближайшее время РФ прекратит поставки энергоресурсов как ответ на санкции. В свою очередь западные страны окончательно запретят въезд россиянам и любые формы сотрудничества. Лендлиз уже открыт несколькими странами, дальше стоит ожидать его расширения, вопрос времени когда появятся добровольцы из третьих стран. Если кремль не получит военный успех в текущих действиях, можно ожидать применение более серьёзного вооружения, военные ультиматумы странам, оказывающим поддержку Украине.
Тут как бы можно забыть про экономику и думать, например, о том, чтобы уезжать из крупных городов...

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8
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Евгений Максименков

вопрос времени когда появятся добровольцы из третьих стран
Уже. Сегодня 1 или 2 страны объявили что от них будут добровольцы

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2
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Pavel Petel

Сама прекращать поставки не будет.

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0
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Михаил Похеров

Для этого электронный рубль вводили

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Никита

Чеченцы обещали помочь добровольцами, но там ещё неизвестно

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0
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Обязанный торшер

Такс, объясните. Если отключат "Свифт" и заблокируют gpay, то покупать донат в играх нельзя будет? Оплачивать такси/доставку/ и прочие вещи через gpay получается тоже не получится?

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0
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Nan Nan

Охохо, мой дорогой ребёнок
Я боюсь, что через полгода наши проблемы будут уровня "поем ли я на этой неделе", а не "как бы мне очередной танк в игре купить"

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30
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Сибирский рак

Елочка мне нравится?

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Михаил Похеров

Если вы ещё не поняли, потребительский образ жизни закончен

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14
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Промышленный турник

Сообщение удалено

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Мертвый волк

Как написал в Twitter бывший координатор санкций в Госдепартаменте США Дэниел Фрид, санкции против Центробанка — это «верхняя ступень на эскалаторе финансовых санкций».
 Если это последний аргумент, хуже некуда и терять нечего, то что должно останавливать и сдерживать, если все пошли ва-банк? Теперь можно делать всё что хочешь, так как все инструменты внешнего воздействия исчерпаны. А там и до грибов недалеко. 🚀

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3
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Pavel Petel

Недалеко до Северной Кореи.

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0
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Михаил Похеров

Ты знаешь теперь уже сценарий Северной Кореи не такой плохой. Спецам квартиры в няшных домиках. Есть варианты развития событий и похуже

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2
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Pavel Petel

Няшных домиков не будет. Вот доить вклады и валютный нал будут в первую очередь.

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Михаил Похеров

Про вклады забудьте, и валютный нал. Капитал должен быть в товаре. Так спасались от гиперинфляции в 90-е

Когда новость про свифт пошла, сразу все электронные баксы отправил в Китай, закупить так сказать напоследок фуру

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Pavel Petel

В 90 от гиперинфляции спасались ништяками так как в совке хождение валюты по рукам населения это статья. И как совок развалился ее на руках населения считай и не было.

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Chok Chok

Он сказал про экономическте санкции, дип. отношения то не разорваны, ещё есть куда стремится

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Олег Виноградов

И Слава Богу. Русские деньги должны быть в России и работать на Россию.

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–10
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Инга Русланова

долбоёб или прикидываешься?

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3
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Юности вольная птица

Сказал Олег, тянущий всё персональное бабло из инета на буке, в котором нет ничего русского и российского, кроме букв. Зато кругом должно и должны.

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Chok Chok

Просто не возможно представить, что будет, если эта "операция" на Украине ни чем не закончится для РФ, если она захлебнется. Что будет делать дед? Как он будет себя вести? Даже представить страшно...

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Pavel Petel

Так уже.

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Mr Independent

Возьмёт тапочки и пойдёт спать. А мы вместе с ним.

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Viktor Kutolkin

Ну и вдобавок

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил в субботу, что Тегеран готов «немедленно заключить» сделку, положив конец переговорам и восстановив ядерное соглашение 2015 года с международным сообществом, если Запад проявит реальную волю в этом процессе"
Если решат и этот серьезный аргумент, надеюсь хоть у кого-то хватит смелости принести ему ствол с одним патроном, вместо красной кнопки

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Sanjar Tolibjonov

Приехали?

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Vadym Kozak

Привет Ким Чен Путин с его загнивающим государством

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Илья Шишкунов

Ну, что сказать, удачи тем, кто в РФ, будет дружба с Китаем теперь, надеюсь, что не придется самому к вам присоединиться

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Chok Chok

У Китая нет дружбы, есть только эксплуатация, к сожалению

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Pavel Petel

Китаю уже сказали не вмешиваться.

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СВОБОДУ НАВАЛЬНОМУ

Да молодец) будем листьями с деревьев обмениваться! Чем не деньги?

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Вадим Колесников

Русские деньги станут репарациям Украине

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Mr Independent

Весело. Лишь бы Путину в голову не взбрело "гулять так гулять". Тогда весь мир погуляет.

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Pavel Petel

Белый дом.

Joint Statement on Further Restrictive Economic…
We, the leaders of the European Commission, France, Germany, Italy, the United Kingdom, Canada…
www.whitehouse.gov
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Михаил Похеров

И?

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