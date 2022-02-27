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Финансы
Полина Лааксо

Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 4: заморозка активов ЦБ, ограничения от SWIFT, AMD, Intel и Google Статьи редакции

Собираем новости и события четвёртого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

87 87 комментариев
8301 просмотров
Источник: Минпромторг

Транспорт

Росавиация закрыла небо для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Ранее эти страны запретили полёты через своё воздушное пространство для россиян.

Главная немецкая авиакомпания Lufthansa на семь дней прекратила полёты в воздушном пространстве России в связи с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией».

О закрытии неба для российских компаний объявила также Финляндия.

В будущем закрыть своё воздушное пространство для российских самолетов теперь намерены все страны ЕС, пишет «Коммерсантъ». Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг уже распорядился, чтобы Германия была к этому готова.

Сервисы

Компания Google приостановила монетизацию для «ряда российских СМИ с государственным финансированием» на своих платформах. Это и видеохостинг YouTube, и сервисы вроде поиска Google и почты Gmail. Медиа из России не смогут также использовать свои рекламные технологии монетизации и покупать рекламу через Google Tools.

Санкции

AMD и Intel временно приостановили поставки продукции в Россию, сообщают источники РБК. Приостановку поставок процессоров подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. AMD и Минпромторг России комментариев не дали, представитель Intel лишь сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля».

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились отключить российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет РИА «Новости». Под ограничения попадут те банки, против которых уже введены санкции. Но если потребуется, список расширят. Согласно РБК, в SWIFT готовы исполнить решение после правого распоряжения.

Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой также заморозит активы Центробанка России и запретит российским бизнесменам использовать свои активы на их рынках. Эти меры, как полагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заблокирует российский экспорт и импорт, парализует деятельность ЦБ за рубежом и помешает ему ликвидировать активы, пишет ТАСС.

США, ЕС, Британия и Канада ограничат россиянам выдачу «золотых» паспортов, получить которые можно за инвестиции в экономику. Мера затронет тех, кто способствует военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам.

#днрилнр #новость

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87 комментариев
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Vladislav
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19
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Роман Закиев

Скоро киркой будем землю пахать...

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17
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Роман Закиев

Дополню.... Долго ещё будем терпеть?

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4
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Амир Сардаров

Выйди ,позвони другу ,второму и выйди ,дай пизды своим врагам которых терпишь ,зачем писать об этом ,одни блять герои

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11
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Широко Шагая

Цинично и трусливо по терплю, спасибо за мотивацию и чувство единения с народа.

Думай головой!
Он это делает что бы всех растормошить!

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0
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Ware Wow

Да таких тормошителей хватает.

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0
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Chok Chok

"Нравится, не нравится – терпи, моя красавица"

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1
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Широко Шагая

На фоне нынешных событий это особенно кровожадно звучит…

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3
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Chok Chok

может дед к россиянам обращался...

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0
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Широко Шагая

Два зайца одним выстрелом

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1
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Anton Beloborodov

Россия в шаге от превращения в Северную Корею. Но я почему то не вижу панику среди россиян. По старинке они думаю, что это буря скоро закончится и все будет нормально. Скорее всего скоро будет запрет на выезд мужчин до 50 лет в целях обеспечения мобилизационного ресурса.

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18
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Широко Шагая

У нас орков в стране 50%, мне тут заявили что бог садит нас на пост, запрещает порно сайты🤦

47% понимают что это конец, впереди мрак, но терпилы, трусы и лицемеры. У них хаты с краю…

И только 3% понимает все и что то делает…

3% и 97% - вот и вся суть раши

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1
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Роман Закиев

Дойдёт когда будут искать деньги в дырявых карманах.

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2
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Широко Шагая

И подумал он, ещё немного и встанем с колен.

И гордо орк ушёл в закат…

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0
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Hannibal AAA

Сейчас все сети заблокируют ,останется только одноклассники и вк.
И не только сети и банки тоже.

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1
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Роман Закиев

ВПН установи, ФБ и Twitter стабильно будут работать.

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0
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Hannibal AAA

А банки ,тоже впн поможет?

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0
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Rick

3 и 97 это суть человечества. Я так понимаю вы из незалежной?

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1
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Широко Шагая

Плохое понимание у вас, хочу заявить я вам

РФ

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0
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Max Baldin

Сложно из Санкт-Петербурга или Москвы говорить за всю Россию. Тем более невозможно анализировать из-за границы. А ваши цифры это что-то из головы, как я понимаю.

Мне скорее кажется что это не лицемерие, а глубокая депрессия. Общество замучено, репрессивная машина отлажена - это все был долгий многолетний плавный процесс. Конституция перестаёт гарантировать свободы, а дела вроде Санитарного показывают, что дотянуться можно когда угодно по любому поводу. А в регионах люди могут просто не иметь ничего кроме зомбо ящика.

Боты и сумасшедшие создают иллюзию единства мнений, но думаю каждый в своем круге общение видит как все переживают и как невыносимы события. По крайней мере я надеюсь.То что происходит в крупных городах это показывает хотя бы отчасти.

Но запомнят только ольгинских троллей.

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0
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Mishka

По старинке они думаю, что это буря скоро закончится и все будет нормально.
 Это да. Наркоманы в Пульсе собираются покупать Сбер по любой цене, ведь ЭТО СБЕР!

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0
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Карфаген должен быть разрушен

Паники сколько хочешь, все банкоматы пустые стоят.
Просто что делать? В наших городах такие же армии мусоров, как сейчас на Украине, только мы безоружны и разобщены, все лидеры давно сидят, за любое инакомыслие - в автозак.
У нас вчера за одиночный пикет студентку посадили. Девочку пожалели на первый раз, всего двое суток дали.
Но это за одиночный пикет с листочком "Нет войне".

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0
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Ware Wow

Ну не в шаге конечно.
Да и долгосрочно еще не ясно как это все отразится.

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0
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Game Topia

VC - поставьте автобан постам про войну и все что с ней связанно. Это порно уже одолело до предела.

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–55
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Денис Романюк

Ути бедненький. Надеюсь у тебя будет возможность прочувствовать все прелести войны на себе.

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3
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Max Baldin

Желать кому-то прелестей войны может только дурак

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27
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Денис Романюк

Россия, выходит, страна дураков?

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14
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Широко Шагая

😀😀😀 сломал

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4
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Max Baldin

К сожалению, дураков в России хватает :(

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3
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Рандомный Рандом

Простите, но логика такая же как и в "никакой свободы врагам свободы". Хочешь войны - здохни.

Хорошо что прямо массово ничего не удаляют, в отличии от вонючего хабра. Который чур что там у них заблокируют - так кучи новостей с галимой плашкой "статья может вызвать противоречивые чувства". А как война - так он сука вне политики.
В такие моменты мне кажется что Россия заслуживает этих санкций и должна получить еще больше. Если пока в одной стране умирают люди, тут даже боятся быть.. что? Заблокированным роскомнадзором? Жаль что от санкций страдают не только те, кто стал раком, но и нормальные люди. Но Украина в этот сраный Ху**остан тоже не лезла и не звала к себе.

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2
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Hannibal AAA

Да но не все россияне это понимают.
Все в основном смотрят зомбоящик в котором говорят,что в Украине едят детей и т.д.и верят этому.

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1
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Михаил Похеров

Можете минусить

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–1
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Chok Chok

Готово

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0
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Геннадий Черкасов

Ага. Как люди в Донецке

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–16
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Широко Шагая

Бот я уже лучше чем ты выучил методичку! Не забывай 8 лет как в лнр и днр. Уже даже я запомнил…

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9
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Геннадий Черкасов

Бот - это компьютерная программа. А называть людей с отличным от твоего мнения ботами глупось несусветная, что ты на себе и демонстрируешь. Ты и в самом деле не жил в местах, где "прилёты" внезапно где-то крыши/окна пробьют, где-то на улицу падают или в огород.

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0
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Карфаген должен быть разрушен

Сколько в этом году погибло людей в Донецке?
Раз уж 8 (!) лет терпели, но больше терпеть не смогли. Там же геноцид устроили на днях! Должно быть, тысячи трупов.
Иначе как оправдать нынешние тысячи трупов из-за войны?

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2
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Широко Шагая

Цинично и трусливо, будешь делать вид что император не уничтожает всем нам жизнь?

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6
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Абырвалг Абырвалг

Наблюдается отрицательный экономический рост вследствие рывка без раскачки ?

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10
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Широко Шагая

Ну хоть куда то рост, а то стагнация надоела

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0
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SilanseR

Ну все что и кто кроме ЦБ сдерживал курс? Где его теперь предел? 200-300-500?

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7
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Иосиф Виссарионович Сталин

Цены на нефть. В сферической экономике свободной от геополитики если оставить центробанку хотя бы 200 миллиардов, и отменить бюджетное правило, курс бы скатился к 30 при нынешних ценах на углеводороды. Но че щас будет хз - всё слишком глобализированно и повязано , рашке могут закрыть выход к рынкам но при этом 2\3 предприятий крупных в россии иностранные. Неизбежно лишь одно - соснет как всегда рабочий класс.

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4
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Широко Шагая

Потому что терпилы, терпилы должны терпеть

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4
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Евгений Германов

не скатился бы! по 30 его захотят купить все и ещё чуть больше, дальше объяснять?

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0
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Иван Иванович

Тут может произойти всё, что угодно.
Представьте если ЦБ введет мораторий на покупку и продажу валюты, а все платежи будет проводить только в рублях? Европа вводит санкции против всех, но оставляя себе питание в виде энергоресурсов. От свифта эти банки отключать не будут. Европа заморозила активы ЦБ? Ну вот правительство скажет, что эти средства пусть учтут в честь погашения внешнего долга РФ, а это покроет его полностью. Просто пока ответная политика РФ и ЦБ напоминает потакание всему миру. Вывести из финансовой сферы Россию это не так просто для мира. Дефицит пшеницы в виде 50-60млн тонн, 178млрд кубов газа и т.д. Переориентировать потребление на внутренний рынок? Легко, но никто не делает и не сделает. Это всё похоже на двойную игру, где ЦБ явно не за россиян

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3
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Пит Подлый

На тему ЦБ Дерипаска много чего писал в своем телеграмме. Еще не все возможности использованы и сейчас самое время ЦБ начать действовать.

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0
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Farkhod Daniyarov

Вангую: под 1000 будет

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–3
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Денис Романюк
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–17
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Hannibal AAA

На фото российская ракета попала в жилой масив Киева.Погибли мирные жители.

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–4
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Hannibal AAA

Российские власти уничтожают мирное население.
Это не операция это ВОЙНА.

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–1
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Михаил Похеров

Можешь минусить

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1
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Hannibal AAA

И Тупин пуйло будет за это отвечать

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–1
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Михаил Похеров

На фото

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0
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Rudolf Boiars

Значит война будет до конца. Жаль.
Купировать страну и всё её финансы это путь в один конец.

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4
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Farkhod Daniyarov

Цель санкции разорвать в клочья российскую экономику для остановление агрессии россии в Украине.

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1
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Valeriy Dik

"Разорвать в клочья" займет месяцы. Возможно, годы. Как это поможет остановить войну здесь и сейчас? У этих санкций иные цели.

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11
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Широко Шагая

У старого шиза, он же может ядерную войну начать

Пока мы терпим, похлопаем самому терпеливому народу 👏

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4
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Михаил Похеров

Будто народ кто-то спрашивал

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0
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Corbyan

Тем кто начал войну плевать на санкции. Им денег хватит до конца жизни их и их детей. На экономику и народ им плевать также.

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4
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Hannibal AAA

Правильно.
А на народ насрать.
Во многих городах митинги против войны с Украиной

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0
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Farkhod Daniyarov

Народ сам виноват, что уже на протяжение 20 лет терпит этот режим.

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0
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Широко Шагая

Санкции вводятся конкретно против людей

Что бы они проснулись и начали что то делать, весь мир уже митингует, а у нас типо, как будто обычная жизнь.

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0
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Rick

Что бы остановить агрессию, нужно сдавать украину и не раздавать и продавать оружие людям, а так же не посылать наемников, что активно делается западными партенерами.. Цель санкций совсем другая.

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1
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Andrei Mesherjakov

Это все покажет миру что без России можно жить, да просядут финансово на некоторое время, потом восстановятся обратно.
И у нас останется не так много вариантов, в изоляции.
Я не понимаю как можно так газовать, имея экономику которая только потребляет🤦🏻‍♂️, тем самым зависит сильнее всех от других.

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3
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Hannibal AAA

Царь -непобедим.
Долой царя!!!

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0
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Интернет Магазинов

Геноцид

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–1
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Широко Шагая

О - оптимист

Г - глупец

Не восстановиться, пока царь будет

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–2
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Костик Клявиньш

он не про российскую экономику

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0
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Wowtomochka

"золотые визы" россиянам ...

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2
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Саша Зубко

Бакс уже сотку, однако

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0
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Nik N

Пока что 83

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0
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Hambala Fully

Конвертируют его все равно по 95(

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0
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Nik N

А если через какой нибудь тиньков инвестиции покупать? Правда до понедельника не проверить

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–1
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NIKITA KOROLEV

83 рубля

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0
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Chok Chok

Газ с нефтью вообще оборвут интересно

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Artem 69

А еще несколько дней назад некоторые существа радостно улюлюкали и говорили от каких технологий нас могут отрезать. Получите-скушайте

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0
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Дмитрий Z

Ложь: Главная немецкая авиакомпания Lufthansa на семь дней прекратила полёты в воздушном пространстве России в связи с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией»

Правда: Лично ночью видел на Флайтрадаре как наши вежливо разворачивали самолёты Люфтганзы. Она не прекратила, её прекратили

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0
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Mishka

Да, это было ПРОСТО ОХУЕТЬ. Некоторые прямо над Уралом разворачивались и возвращались в Европу.

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0
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Комментарий удален

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Sergio Molotkoni

Настоящее лицо запада в их санкциях, еще больше убеждаюсь, что все были в курсе и все "обкашляли" на берегу, европейцы порадуются "полусанкциям", а Ванька русский потерпит

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0
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Широко Шагая

Каждый народ достоин своего правителя

Каждый правитель действует в рамках дозволенного народом

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Игрок

Что я понял за эти три дня. Украина так просто не отдаст страну, ЕС ей поможет частными военными компаниями. Плешивый карлик не любит проигрывать. Настал АД для русских.

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0
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Владимир

Всем привет, в телеграме нашел сайт:

https://200rf.com/

Если вы потеряли контакт со своими близкими, которые служат в армии – попробуйте найти их среди живых пленных.

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0
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Сергей Пурюшин

Скажите, а в каком месяце надо сажать картошку, морковку, лук в средней полосе? Надо весну распланировать

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0
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Ware Wow

Здесь не написано про блокировку активов ЦБ!
Это около триллиона долларов.
Вот это жестко имхо.

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0
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Levon Galstyan

Может ли кто-нибудь дать чёткий ответ - ограничения по SWIFT коснутся непубличных банков (Альфа, Тинькофф…) или нет?

Хочу понять, стоит ли паниковать или пока нет

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–1
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Широко Шагая

Так или иначе это вопрос времени
Ответ, да стоит

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–3
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Hannibal AAA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отключение определенного числа российских банков от SWIFT «остановит их операции по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт». Об этом она написала в своем твиттере.

Западные санкции ранее были введены против Сбербанка, ВТБ, «Открытия», ВЭБ.РФ, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, КБ «Россия», Новикомбанка, Совкомбанка, МКБ, Генбанка, ИС-банка, Черноморского банка реконструкции и развития.

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0
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62 62 комментария
55
Финансы
TJ
Западные страны договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции Статьи редакции

ЕС также заморозит активы Центробанка России.

Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT.

Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность.

правительство Германии
224 224 комментария
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