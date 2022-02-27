Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 4: заморозка активов ЦБ, ограничения от SWIFT, AMD, Intel и Google Статьи редакции
Собираем новости и события четвёртого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Транспорт
Росавиация закрыла небо для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Ранее эти страны запретили полёты через своё воздушное пространство для россиян.
Главная немецкая авиакомпания Lufthansa на семь дней прекратила полёты в воздушном пространстве России в связи с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией».
О закрытии неба для российских компаний объявила также Финляндия.
В будущем закрыть своё воздушное пространство для российских самолетов теперь намерены все страны ЕС, пишет «Коммерсантъ». Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг уже распорядился, чтобы Германия была к этому готова.
Сервисы
Компания Google приостановила монетизацию для «ряда российских СМИ с государственным финансированием» на своих платформах. Это и видеохостинг YouTube, и сервисы вроде поиска Google и почты Gmail. Медиа из России не смогут также использовать свои рекламные технологии монетизации и покупать рекламу через Google Tools.
Санкции
AMD и Intel временно приостановили поставки продукции в Россию, сообщают источники РБК. Приостановку поставок процессоров подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. AMD и Минпромторг России комментариев не дали, представитель Intel лишь сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля».
Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились отключить российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет РИА «Новости». Под ограничения попадут те банки, против которых уже введены санкции. Но если потребуется, список расширят. Согласно РБК, в SWIFT готовы исполнить решение после правого распоряжения.
Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой также заморозит активы Центробанка России и запретит российским бизнесменам использовать свои активы на их рынках. Эти меры, как полагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заблокирует российский экспорт и импорт, парализует деятельность ЦБ за рубежом и помешает ему ликвидировать активы, пишет ТАСС.
США, ЕС, Британия и Канада ограничат россиянам выдачу «золотых» паспортов, получить которые можно за инвестиции в экономику. Мера затронет тех, кто способствует военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам.
Скоро киркой будем землю пахать...
Дополню.... Долго ещё будем терпеть?
Выйди ,позвони другу ,второму и выйди ,дай пизды своим врагам которых терпишь ,зачем писать об этом ,одни блять герои
Цинично и трусливо по терплю, спасибо за мотивацию и чувство единения с народа.
Думай головой!
Он это делает что бы всех растормошить!
Да таких тормошителей хватает.
"Нравится, не нравится – терпи, моя красавица"
На фоне нынешных событий это особенно кровожадно звучит…
может дед к россиянам обращался...
Два зайца одним выстрелом
Россия в шаге от превращения в Северную Корею. Но я почему то не вижу панику среди россиян. По старинке они думаю, что это буря скоро закончится и все будет нормально. Скорее всего скоро будет запрет на выезд мужчин до 50 лет в целях обеспечения мобилизационного ресурса.
У нас орков в стране 50%, мне тут заявили что бог садит нас на пост, запрещает порно сайты🤦
47% понимают что это конец, впереди мрак, но терпилы, трусы и лицемеры. У них хаты с краю…
И только 3% понимает все и что то делает…
3% и 97% - вот и вся суть раши
Дойдёт когда будут искать деньги в дырявых карманах.
И подумал он, ещё немного и встанем с колен.
И гордо орк ушёл в закат…
Сейчас все сети заблокируют ,останется только одноклассники и вк.
И не только сети и банки тоже.
ВПН установи, ФБ и Twitter стабильно будут работать.
А банки ,тоже впн поможет?
3 и 97 это суть человечества. Я так понимаю вы из незалежной?
Плохое понимание у вас, хочу заявить я вам
РФ
Сложно из Санкт-Петербурга или Москвы говорить за всю Россию. Тем более невозможно анализировать из-за границы. А ваши цифры это что-то из головы, как я понимаю.
Мне скорее кажется что это не лицемерие, а глубокая депрессия. Общество замучено, репрессивная машина отлажена - это все был долгий многолетний плавный процесс. Конституция перестаёт гарантировать свободы, а дела вроде Санитарного показывают, что дотянуться можно когда угодно по любому поводу. А в регионах люди могут просто не иметь ничего кроме зомбо ящика.
Боты и сумасшедшие создают иллюзию единства мнений, но думаю каждый в своем круге общение видит как все переживают и как невыносимы события. По крайней мере я надеюсь.То что происходит в крупных городах это показывает хотя бы отчасти.
Но запомнят только ольгинских троллей.
По старинке они думаю, что это буря скоро закончится и все будет нормально.
Это да. Наркоманы в Пульсе собираются покупать Сбер по любой цене, ведь ЭТО СБЕР!
Паники сколько хочешь, все банкоматы пустые стоят.
Просто что делать? В наших городах такие же армии мусоров, как сейчас на Украине, только мы безоружны и разобщены, все лидеры давно сидят, за любое инакомыслие - в автозак.
У нас вчера за одиночный пикет студентку посадили. Девочку пожалели на первый раз, всего двое суток дали.
Но это за одиночный пикет с листочком "Нет войне".
Ну не в шаге конечно.
Да и долгосрочно еще не ясно как это все отразится.
VC - поставьте автобан постам про войну и все что с ней связанно. Это порно уже одолело до предела.
Ути бедненький. Надеюсь у тебя будет возможность прочувствовать все прелести войны на себе.
Желать кому-то прелестей войны может только дурак
Россия, выходит, страна дураков?
😀😀😀 сломал
К сожалению, дураков в России хватает :(
Простите, но логика такая же как и в "никакой свободы врагам свободы". Хочешь войны - здохни.
Хорошо что прямо массово ничего не удаляют, в отличии от вонючего хабра. Который чур что там у них заблокируют - так кучи новостей с галимой плашкой "статья может вызвать противоречивые чувства". А как война - так он сука вне политики.
В такие моменты мне кажется что Россия заслуживает этих санкций и должна получить еще больше. Если пока в одной стране умирают люди, тут даже боятся быть.. что? Заблокированным роскомнадзором? Жаль что от санкций страдают не только те, кто стал раком, но и нормальные люди. Но Украина в этот сраный Ху**остан тоже не лезла и не звала к себе.
Да но не все россияне это понимают.
Все в основном смотрят зомбоящик в котором говорят,что в Украине едят детей и т.д.и верят этому.
Можете минусить
Готово
Ага. Как люди в Донецке
Бот я уже лучше чем ты выучил методичку! Не забывай 8 лет как в лнр и днр. Уже даже я запомнил…
Бот - это компьютерная программа. А называть людей с отличным от твоего мнения ботами глупось несусветная, что ты на себе и демонстрируешь. Ты и в самом деле не жил в местах, где "прилёты" внезапно где-то крыши/окна пробьют, где-то на улицу падают или в огород.
Сколько в этом году погибло людей в Донецке?
Раз уж 8 (!) лет терпели, но больше терпеть не смогли. Там же геноцид устроили на днях! Должно быть, тысячи трупов.
Иначе как оправдать нынешние тысячи трупов из-за войны?
Цинично и трусливо, будешь делать вид что император не уничтожает всем нам жизнь?
Наблюдается отрицательный экономический рост вследствие рывка без раскачки ?
Ну хоть куда то рост, а то стагнация надоела
Ну все что и кто кроме ЦБ сдерживал курс? Где его теперь предел? 200-300-500?
Цены на нефть. В сферической экономике свободной от геополитики если оставить центробанку хотя бы 200 миллиардов, и отменить бюджетное правило, курс бы скатился к 30 при нынешних ценах на углеводороды. Но че щас будет хз - всё слишком глобализированно и повязано , рашке могут закрыть выход к рынкам но при этом 2\3 предприятий крупных в россии иностранные. Неизбежно лишь одно - соснет как всегда рабочий класс.
Потому что терпилы, терпилы должны терпеть
не скатился бы! по 30 его захотят купить все и ещё чуть больше, дальше объяснять?
Тут может произойти всё, что угодно.
Представьте если ЦБ введет мораторий на покупку и продажу валюты, а все платежи будет проводить только в рублях? Европа вводит санкции против всех, но оставляя себе питание в виде энергоресурсов. От свифта эти банки отключать не будут. Европа заморозила активы ЦБ? Ну вот правительство скажет, что эти средства пусть учтут в честь погашения внешнего долга РФ, а это покроет его полностью. Просто пока ответная политика РФ и ЦБ напоминает потакание всему миру. Вывести из финансовой сферы Россию это не так просто для мира. Дефицит пшеницы в виде 50-60млн тонн, 178млрд кубов газа и т.д. Переориентировать потребление на внутренний рынок? Легко, но никто не делает и не сделает. Это всё похоже на двойную игру, где ЦБ явно не за россиян
На тему ЦБ Дерипаска много чего писал в своем телеграмме. Еще не все возможности использованы и сейчас самое время ЦБ начать действовать.
Вангую: под 1000 будет
На фото российская ракета попала в жилой масив Киева.Погибли мирные жители.
Российские власти уничтожают мирное население.
Это не операция это ВОЙНА.
Можешь минусить
И Тупин пуйло будет за это отвечать
На фото
Значит война будет до конца. Жаль.
Купировать страну и всё её финансы это путь в один конец.
Цель санкции разорвать в клочья российскую экономику для остановление агрессии россии в Украине.
"Разорвать в клочья" займет месяцы. Возможно, годы. Как это поможет остановить войну здесь и сейчас? У этих санкций иные цели.
У старого шиза, он же может ядерную войну начать
Пока мы терпим, похлопаем самому терпеливому народу 👏
Будто народ кто-то спрашивал
Тем кто начал войну плевать на санкции. Им денег хватит до конца жизни их и их детей. На экономику и народ им плевать также.
Правильно.
А на народ насрать.
Во многих городах митинги против войны с Украиной
Народ сам виноват, что уже на протяжение 20 лет терпит этот режим.
Санкции вводятся конкретно против людей
Что бы они проснулись и начали что то делать, весь мир уже митингует, а у нас типо, как будто обычная жизнь.
Что бы остановить агрессию, нужно сдавать украину и не раздавать и продавать оружие людям, а так же не посылать наемников, что активно делается западными партенерами.. Цель санкций совсем другая.
Это все покажет миру что без России можно жить, да просядут финансово на некоторое время, потом восстановятся обратно.
И у нас останется не так много вариантов, в изоляции.
Я не понимаю как можно так газовать, имея экономику которая только потребляет🤦🏻♂️, тем самым зависит сильнее всех от других.
Царь -непобедим.
Долой царя!!!
Геноцид
О - оптимист
Г - глупец
Не восстановиться, пока царь будет
он не про российскую экономику
"золотые визы" россиянам ...
Бакс уже сотку, однако
Пока что 83
Конвертируют его все равно по 95(
А если через какой нибудь тиньков инвестиции покупать? Правда до понедельника не проверить
83 рубля
Газ с нефтью вообще оборвут интересно
А еще несколько дней назад некоторые существа радостно улюлюкали и говорили от каких технологий нас могут отрезать. Получите-скушайте
Ложь: Главная немецкая авиакомпания Lufthansa на семь дней прекратила полёты в воздушном пространстве России в связи с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией»
Правда: Лично ночью видел на Флайтрадаре как наши вежливо разворачивали самолёты Люфтганзы. Она не прекратила, её прекратили
Да, это было ПРОСТО ОХУЕТЬ. Некоторые прямо над Уралом разворачивались и возвращались в Европу.
Комментарий удален
Настоящее лицо запада в их санкциях, еще больше убеждаюсь, что все были в курсе и все "обкашляли" на берегу, европейцы порадуются "полусанкциям", а Ванька русский потерпит
Каждый народ достоин своего правителя
Каждый правитель действует в рамках дозволенного народом
Что я понял за эти три дня. Украина так просто не отдаст страну, ЕС ей поможет частными военными компаниями. Плешивый карлик не любит проигрывать. Настал АД для русских.
Всем привет, в телеграме нашел сайт:
Если вы потеряли контакт со своими близкими, которые служат в армии – попробуйте найти их среди живых пленных.
Скажите, а в каком месяце надо сажать картошку, морковку, лук в средней полосе? Надо весну распланировать
Здесь не написано про блокировку активов ЦБ!
Это около триллиона долларов.
Вот это жестко имхо.
Может ли кто-нибудь дать чёткий ответ - ограничения по SWIFT коснутся непубличных банков (Альфа, Тинькофф…) или нет?
Хочу понять, стоит ли паниковать или пока нет
Так или иначе это вопрос времени
Ответ, да стоит
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отключение определенного числа российских банков от SWIFT «остановит их операции по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт». Об этом она написала в своем твиттере.
Западные санкции ранее были введены против Сбербанка, ВТБ, «Открытия», ВЭБ.РФ, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, КБ «Россия», Новикомбанка, Совкомбанка, МКБ, Генбанка, ИС-банка, Черноморского банка реконструкции и развития.
ЕС также заморозит активы Центробанка России.
«Прогресс невозможен в условиях войны».
Для того чтобы доверять модели машинного обучения, я научу понимать причины, по которым она сделала то или иное предсказание. Для установления такого доверия можно использовать алгоритм, который хотя бы приблизительно объясняет результаты работы модели. Вариантом такого алгоритма является Python-библиотека LIME.