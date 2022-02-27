Что будет, если банк отключат от SWIFT Статьи редакции
Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся.
Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия договорились отключить от SWIFT несколько российских банков, рассказала 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Речь идёт о банках, против которых уже ввели санкции. Еврокомиссия не назвала конкретные организации. Среди банков, попавших под ограничения разной тяжести — «Открытие», «Промсвязьбанк» (ПСБ), ВТБ, «Новикомбанк» и «Совкомбанк» и другие.
При необходимости от системы отключат и другие банки. Так ЕС хочет заблокировать российский экспорт и импорт.
Что именно изменится после отключения от SWIFT и повлияет ли это на внутренние переводы — в разборе.
Мессенджер для банков
SWIFT — это частная структура, которую создали в 1973 году. Она базируется в Бельгии. Сейчас это независимый частный кооператив, принадлежащий 3,5 тысячам его участников. В него входят 11 тысяч организаций.
BBC сравнивает SWIFT с мессенджером: через него финансовые учреждения обмениваются платежными поручениями, подтверждениями сделок и другими финансовыми документами. То есть это не платежная система: она не переводит и не хранит деньги.
В некоторых странах, в том числе в России, есть свои аналоги — собственная система внутренних коммуникаций между банками. Но SWIFT — универсальный: к нему подключены банки по всему миру, а собственные системы связывают в основном финансовые учреждения внутри одной страны.
Что изменится для переводов по России
Почти ничего. На большинство услуг, банковских сервисов, а также на операции по картам внутри России отключение от SWIFT никак не повлияет. В России клиенты банков рассчитываются между собой в рублях, поэтому для проведения операции банку не нужно будет отправлять поручение об операции в банки-корреспонденты за границей.
Кроме того, российский ЦБ создал собственный аналог в 2014 году, когда из-за присоединения Крыма западные страны впервые начали обсуждать отключение России от SWIFT. Разработка ЦБ называется Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — она позволит банкам под санкциями проводить платежи внутри страны.
Сейчас в СПФС 331 участник. В основном это российские финансовые учреждения, но есть и иностранные организации: все белорусские банки, четыре из Киргизии, по два банка из Армении и Казахстана, по одному — из Таджикистана и Кубы.
Отключение от SWIFT затрагивает только межбанковские переводы — онлайн-оплата, платежные терминалы и эквайринг будут доступны, объяснял РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.
Однако из-за других санкций, введенных США, карты попавших под полную блокировку банков уже не получится использовать за рубежом, а также в иностранных интернет-магазинах. Кроме того, терминалы ВТБ в магазинах и метро перестали принимать оплату по Apple Pay.
Что изменится для переводов за рубеж
Фактически международные операции через SWIFT и для физических лиц, и для юридических будут невозможны, но у банков есть альтернативные способы.
Вместо SWIFT банки могут использовать электронную почту, передачу сообщений по каналам телексной связи (единая международная система телеграфной связи), бумажные платежные поручения, а также факс и телефонные звонки.
Однако это значительно повысит стоимость и замедлит международные расчёты: платеж может проходить неделю или больше, говорит Волошин. Другой источник издания в банке назвал сроки от двух до 10 дней.
Сильнее всего замедление расчетов с поставщиками и покупателями повлияет на компании малого и среднего бизнеса, которые работают на экспорт, объяснял старший вице-президент ICDC Pacific Co Константин Воробьёв. По его словам, в отличие от крупных компаний, у них часто нет финансовой подушки безопасности, поэтому они очень уязвимы к нарушению сроков оплаты.
В результате отключение от SWIFT может нарушить цепочки поставок, повысить цены на импорт и привести к временному дефициту некоторых товаров, считает Воробьёв.
Банки могут договориться друг с другом напрямую
Ещё одна альтернатива для банков — обмен сообщениями по корреспондентским счетам на основе двустороннего соглашения банков. То есть банки могут договориться напрямую независимо от участия в SWIFT.
Но самые строгие санкции, введённые США, полностью запретили американским финансовым учреждениям и любым другим контрагентам работать с «Открытием», ПСБ, ВТБ, «Новикомбанком» и «Совкомбанком».
ЕС конечно интересные.. Свифт отключат но сохранят связь с банками с которыми ведут расчёты за энергоресурсы.. Надо сделать чтоб они тогда за газ платили наличкой рублями 😀. И вообще в целом надо отвечать контр санкциями.. Вводят санкции насчёт полупроводников при том что для производства полупроводников РФ поставляет палладий и неон, закрывают воздушное пространство но пока летают над РФ..
Действительно. Принимают все решения с учетом интересов собственных граждан. Странные люди, будто им потом в настоящих выборах участвовать... А , стоп...
Хорошая статья, теперь появилось четкое понимание вопроса
Вот такое несомненно необходимо запускать в виде социальной рекламы. На всех возможных площадках.
Ясно. Ничего не изменится. Классика
«Внутренние переводы в рублях не пострадают». А не в рублях? Интриганы грёбаные.
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