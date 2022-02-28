Финансы
Таня Боброва

Курс доллара на рынке Forex на пике превысил 117 рублей, евро — 132 рубля Статьи редакции

Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи начнутся в 10:00 мск.

  • По данным Bloomberg на 07:19 мск, евро растёт на 28,94% и стоит 121,6 рублей, доллар — на 11,42% и стоит 108 рублей. На пике курс доллара утром 28 февраля превышал 117 рублей, евро — 132 рубля, пишет Forbes.
  • ЦБ установил курс доллара на выходные на уровне 83,54 рублей, курс евро — 93,59 рублей.
  • Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мск. О начале торгов на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ биржа обещала объявить позже. В ЦБ уточнили, что торги начнутся не раньше 15:00 мск, но решение регулятор озвучит в 13:00 мск.
  • Ограничения вводятся на фоне санкций западных стран против Банка России. Они планируют заморозить его валютные активы за рубежом и запретить любые транзакции с ним.

#новость #курсывалют #днрилнр

2848 просмотров
30 30 комментариев
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Vasiliy coconut

«Спасибо» деду за «победу»

Ответить
30
Развернуть ветку
Sergio Le-Marshe

Дед отлично справился с победой своих граждан. Просто всех размотал, осталось в рай попасть.

Ответить
4
Развернуть ветку
Vasiliy coconut

Да вон вчера про яо намекнул

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladislav Stan

Дед победил экономику, благосостояние и надежды на лучшее будущее. Ай-да дед, ай да молодец.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров
Ответить
16
Развернуть ветку
Alexander Veber

Учёные России изобрели машину времени. Скоро россияне смогут перемещаться во времени, но пока только в каменный век.

Ответить
13
Развернуть ветку
Dmitriy Lobanov

У терминатора явно прошивка слетела

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Medvedev

Путин уничтожает Россию.

Ответить
8
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

И не только Россию. Геноцид славянского народа.

Ответить
2
Развернуть ветку
Евгений Вилков

Доброе утро🙃
Ну этого и стоило ожидать, судя по блокировке активов цб.
Ну сейчас поднимут ключевую до 16-17 и восстановится курс.

Ответить
5
Развернуть ветку
Евгений Кузовкин

До 100?)

Ответить
7
Развернуть ветку
Евгений Вилков

Может и 90 ((( Интересно какой на мосбирже будет курс сегодня

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел Морозов

200+

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Вилков

Да я думал 120. Но в РФ торги не открыли и уже так.

Ответить
5
Развернуть ветку
Павел Морозов

После угрозы ЯО нет ничего не возможного

Ответить
0
Развернуть ветку
Radna

Да никто здравом уме не будет покупать рубли даже с ставкой 16-17, основной спрос на рынке это иностранные институционалы, а покупать рубли и инвестировать в российские бонды и бумаги это самоубийство при такой политической ситуаций и кредитном рейтинге РФ.

Ответить
1
Развернуть ветку
SilanseR

Хахаха до 30 поднимут ставку

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Вилков

Это фатально)

Ответить
0
Развернуть ветку
SilanseR

Какая ситуация такие и меры, щас все фатально

Ответить
–1
Развернуть ветку
Евгений Вилков

Смотря что там по доступным активам у цб. Без интервенций-то рынок сам решает цену в краткосроке

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

130.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Aleks Fox

Когда захотелось маленькой и победоносной..

Ответить
5
Развернуть ветку
Yaroslav Parkhisenko

Я читал готовиться нужно к 300+, я даю прогноз 1500 и ДЕФОЛТ в ближайший месяц.

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Да, только продать доллар не дают на бирже, она закрыта. Еще и СПБ биржа закрыта до завтра, а там и США наложит запрет на покупку/продажу акций резидентами РФ.

Ответить
4
Развернуть ветку
Иван Корниенко

ЦБ в 10 утра придет и будет разгребать это некоторое дерьмо.

Ответить
2
Развернуть ветку
Emil

я думал, что доллар по 85-90 это пик и больше уж точно не будет и не хотел переводить, как же я ошибался....

Ответить
0
Развернуть ветку
Pptx Menow

Если верить мамкиным криптоаналитикам, чтобы цена упала - валюту надо продавать))))))))

Ответить
0
Развернуть ветку
Slav Sv

Курс доллара на форексе - 82 рубля по состоянию утро 28.02

Зачем брехать? Вы думаете читатели забанены в интернете?

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Medvedev

Наличных баксов вообще в стране не осталось. Как минимум у тинькова все доллары только на экранах телефонов. Банкоматы ВСЕ пустые уже давно.

Так что существование доллара теперь метафоричное, снять его нельзя

Ответить
0
Развернуть ветку
Бурный Паша

Ну и что? Зато Станица Луганская наша. Ура!!!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
БКС Мир инвестиций
Как перевести свои активы в БКС. Инструкция
6 6 комментариев
1
Банк 131
Платежи и банки сейчас: антикризисный FAQ для бизнеса от Банка 131

Обновлено: 27.02.2022 в 21:20

1 1 комментарий
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офтоп
Valery Kvon
Вам мат, сэр. Проигрыш американской геополитики

Был в истории США такой интересный специалист – Збигнев Бжезинский – признанный эксперт в геополитике, который занимал много разных должностей в правительственных структурах США, был советником по нацбезопасности президента Картера. Впервые о нем нам, студентам МГУ было рассказано как об убежденном враге России, но точно без всякой недооценки его…

120 120 комментариев
39
Финансы
Anna Petrova
Пришло время "стричь капусту". Всем привет, ваш Тинькофф! (60-150)
42 42 комментария
36
Транспорт
Полина Лааксо
Все 27 стран Евросоюза запретили полёты российских самолетов в своём воздушном пространстве Статьи редакции

Как для пассажирских, так и для частных рейсов — на неопределённый срок.

Источник: Flighty Safety Foundation
452 452 комментария
67
Приёмная
Светлана Фенева
Сбербанк оставил меня без денег в чужой стране

Здравствуйте. Я оказалась в трудной жизненной ситуации, благодаря Сбербанку. Он в буквальном смысле оставил меня без средств существования за границей и мало того, я теперь теряю деньги (в рублях) и не могу вернуться на родину.

107 107 комментариев
71
Офтоп
Сергей Пурюшин
Предложение комитету

Вы не думали закрыть регистрацию или хотя бы установить мораторий в недельку на написание комментариев? Или ограничение в 1 комментарий в день для новорегов. Невозможно стало комментарии читать, одни боты с датами регистрации от 22 до 27 февраля, половина даже без аватарок.

123 123 комментария
656
Больше статей
null