Вам мат, сэр. Проигрыш американской геополитики

Был в истории США такой интересный специалист – Збигнев Бжезинский – признанный эксперт в геополитике, который занимал много разных должностей в правительственных структурах США, был советником по нацбезопасности президента Картера. Впервые о нем нам, студентам МГУ было рассказано как об убежденном враге России, но точно без всякой недооценки его…