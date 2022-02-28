Курс доллара на рынке Forex на пике превысил 117 рублей, евро — 132 рубля Статьи редакции
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи начнутся в 10:00 мск.
- По данным Bloomberg на 07:19 мск, евро растёт на 28,94% и стоит 121,6 рублей, доллар — на 11,42% и стоит 108 рублей. На пике курс доллара утром 28 февраля превышал 117 рублей, евро — 132 рубля, пишет Forbes.
- ЦБ установил курс доллара на выходные на уровне 83,54 рублей, курс евро — 93,59 рублей.
- Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мск. О начале торгов на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ биржа обещала объявить позже. В ЦБ уточнили, что торги начнутся не раньше 15:00 мск, но решение регулятор озвучит в 13:00 мск.
- Ограничения вводятся на фоне санкций западных стран против Банка России. Они планируют заморозить его валютные активы за рубежом и запретить любые транзакции с ним.
«Спасибо» деду за «победу»
Дед отлично справился с победой своих граждан. Просто всех размотал, осталось в рай попасть.
Да вон вчера про яо намекнул
Дед победил экономику, благосостояние и надежды на лучшее будущее. Ай-да дед, ай да молодец.
Учёные России изобрели машину времени. Скоро россияне смогут перемещаться во времени, но пока только в каменный век.
У терминатора явно прошивка слетела
Путин уничтожает Россию.
И не только Россию. Геноцид славянского народа.
Доброе утро🙃
Ну этого и стоило ожидать, судя по блокировке активов цб.
Ну сейчас поднимут ключевую до 16-17 и восстановится курс.
До 100?)
Может и 90 ((( Интересно какой на мосбирже будет курс сегодня
200+
Да я думал 120. Но в РФ торги не открыли и уже так.
После угрозы ЯО нет ничего не возможного
Да никто здравом уме не будет покупать рубли даже с ставкой 16-17, основной спрос на рынке это иностранные институционалы, а покупать рубли и инвестировать в российские бонды и бумаги это самоубийство при такой политической ситуаций и кредитном рейтинге РФ.
Хахаха до 30 поднимут ставку
Это фатально)
Какая ситуация такие и меры, щас все фатально
Смотря что там по доступным активам у цб. Без интервенций-то рынок сам решает цену в краткосроке
130.
Когда захотелось маленькой и победоносной..
Я читал готовиться нужно к 300+, я даю прогноз 1500 и ДЕФОЛТ в ближайший месяц.
Да, только продать доллар не дают на бирже, она закрыта. Еще и СПБ биржа закрыта до завтра, а там и США наложит запрет на покупку/продажу акций резидентами РФ.
ЦБ в 10 утра придет и будет разгребать это некоторое дерьмо.
я думал, что доллар по 85-90 это пик и больше уж точно не будет и не хотел переводить, как же я ошибался....
Если верить мамкиным криптоаналитикам, чтобы цена упала - валюту надо продавать))))))))
Курс доллара на форексе - 82 рубля по состоянию утро 28.02
Зачем брехать? Вы думаете читатели забанены в интернете?
Наличных баксов вообще в стране не осталось. Как минимум у тинькова все доллары только на экранах телефонов. Банкоматы ВСЕ пустые уже давно.
Так что существование доллара теперь метафоричное, снять его нельзя
Был в истории США такой интересный специалист – Збигнев Бжезинский – признанный эксперт в геополитике, который занимал много разных должностей в правительственных структурах США, был советником по нацбезопасности президента Картера. Впервые о нем нам, студентам МГУ было рассказано как об убежденном враге России, но точно без всякой недооценки его…
Как для пассажирских, так и для частных рейсов — на неопределённый срок.