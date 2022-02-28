ЦБ запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов Статьи редакции
Когда запрет снимут, неизвестно.
- Копию предписания разместили в нескольких Telegram-каналах инвестиционной тематики, пишет РБК. Подлинность документа изданию подтвердили два источника на финансовом рынке. Введение запрета подтвердил и сам ЦБ.
- ЦБ предписывает «профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность», с 7:00 мск 28 февраля «и до отмены настоящего предписания» приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг.
- Документ подписан зампредом регулятора Филиппом Габунией. Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций.
- Ограничения вводятся на фоне санкций западных стран против Банка России. Они планируют заморозить его валютные активы за рубежом и запретить любые транзакции с ним.
Недурно. Вот теперь джоны заживут с дивидендами от сбера в рублях.
Это рэкет, господа 🤦♂️
Это фактически подписание смертного приговора всей экономике и всему фондовому рынку
А зачем деньги? Есть же карточки на еду. Все как во времена молодости полоумного деда
Даёшь рубль по 150
Похоже что 150 это только начало
Дед вернул всех в СССР.
В Тинькофф инвестициях резко упала доходность и размер портфеля теперь «до 10 тыс рублей», хотя был значительно больше.
И так не только у меня.
А это законно? По сути же дефолт?
Типо для удержания курса? Чтобы не дать им ОФЗшки продавать?
А ещё обсудит, что делать с падающими доходами работников.
Как для пассажирских, так и для частных рейсов — на неопределённый срок.
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи начнутся в 10:00 мск.