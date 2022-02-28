Предложение комитету

Вы не думали закрыть регистрацию или хотя бы установить мораторий в недельку на написание комментариев? Или ограничение в 1 комментарий в день для новорегов. Невозможно стало комментарии читать, одни боты с датами регистрации от 22 до 27 февраля, половина даже без аватарок.