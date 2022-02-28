Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов Статьи редакции

Когда запрет снимут, неизвестно.

  • Копию предписания разместили в нескольких Telegram-каналах инвестиционной тематики, пишет РБК. Подлинность документа изданию подтвердили два источника на финансовом рынке. Введение запрета подтвердил и сам ЦБ.
  • ЦБ предписывает «профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность», с 7:00 мск 28 февраля «и до отмены настоящего предписания» приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг.
  • Документ подписан зампредом регулятора Филиппом Габунией. Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций.
  • Ограничения вводятся на фоне санкций западных стран против Банка России. Они планируют заморозить его валютные активы за рубежом и запретить любые транзакции с ним.

#новость #цб #днрилнр

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Капитал Калыч

Недурно. Вот теперь джоны заживут с дивидендами от сбера в рублях.

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Игорь Мазаев

Это рэкет, господа 🤦‍♂️

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Артем Голендберг

Это фактически подписание смертного приговора всей экономике и всему фондовому рынку

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3
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Vladislav Stan

А зачем деньги? Есть же карточки на еду. Все как во времена молодости полоумного деда

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Pavlo Melnyk

Даёшь рубль по 150

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Артем Голендберг

Похоже что 150 это только начало

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Vladislav Stan

Дед вернул всех в СССР.

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Иль Гизамов

В Тинькофф инвестициях резко упала доходность и размер портфеля теперь «до 10 тыс рублей», хотя был значительно больше.
И так не только у меня.

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Vladimir Medvedev

А это законно? По сути же дефолт?

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off set

Типо для удержания курса? Чтобы не дать им ОФЗшки продавать?

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БКС Мир инвестиций
Как перевести свои активы в БКС. Инструкция
6 6 комментариев
1
Офтоп
Полина Лааксо
«Яндекс» отправит сотрудников на удалёнку, чтобы поддержать их моральное состояние на фоне войны на Украине Статьи редакции

А ещё обсудит, что делать с падающими доходами работников.

Полный текст письма. Источник: РБК
186 186 комментариев
57
Мероприятия Разместить
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Транспорт
Полина Лааксо
Все 27 стран Евросоюза запретили полёты российских самолетов в своём воздушном пространстве Статьи редакции

Как для пассажирских, так и для частных рейсов — на неопределённый срок.

Источник: Flighty Safety Foundation
452 452 комментария
67
Финансы
Anna Petrova
Пришло время "стричь капусту". Всем привет, ваш Тинькофф! (60-150)
41 41 комментарий
36
Офтоп
Сергей Пурюшин
Предложение комитету

Вы не думали закрыть регистрацию или хотя бы установить мораторий в недельку на написание комментариев? Или ограничение в 1 комментарий в день для новорегов. Невозможно стало комментарии читать, одни боты с датами регистрации от 22 до 27 февраля, половина даже без аватарок.

123 123 комментария
656
Приёмная
Светлана Фенева
Сбербанк оставил меня без денег в чужой стране

Здравствуйте. Я оказалась в трудной жизненной ситуации, благодаря Сбербанку. Он в буквальном смысле оставил меня без средств существования за границей и мало того, я теперь теряю деньги (в рублях) и не могу вернуться на родину.

107 107 комментариев
71
Банк 131
Платежи и банки сейчас: антикризисный FAQ для бизнеса от Банка 131

Обновлено: 27.02.2022 в 21:20

1 1 комментарий
10
Финансы
Таня Боброва
Курс доллара на рынке Forex на пике превысил 117 рублей, евро — 132 рубля Статьи редакции

Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи начнутся в 10:00 мск.

27 27 комментариев
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