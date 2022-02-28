Собираем новости и события пятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мск. Курс доллара на рынке Forex на пике утром 28 февраля превышал 117 рублей, евро — 132 рубля. По данным Bloomberg на 08:06 мск, доллар стоит 108 рублей, евро — 120 рублей.

Открывать ли торги на остальных рынках, решит Центробанк — «в зависимости от развития ситуации». Регулятор сообщит своё решение в 13:00 мск. Если торги откроют, это произойдёт не раньше 15:00 мск.

«СПб биржа» начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не раньше 17:00 мск. О точном времени биржа сообщит дополнительно.

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Также с 28 февраля ЦБ ввёл временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Когда запрет снимут, пока неизвестно.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE к 9:20 мск выросла на 4,6% и стоит $102,5 за баррель. Последний раз стоимость Brent превышала $100 за баррель 24 февраля, отмечает РБК.

Транспорт

После закрытия неба Евросоюза для российских самолётов «Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в Европу c 28 февраля. В зависимости от направления ограничения действуют до 4 марта — 25 мая. С 26 февраля в Европу уже не летает S7 — пока ограничения действуют до 13 марта.

«Победа» также отменила все рейсы в Европу — лоукостер оформит полный возврат денег клиентам автоматически.

Кипр закрыл воздушное пространство для России, сообщило ТАСС.

Санкции

В ночь на 28 февраля Евросоюз опубликовал документ о санкциях против активов Банка России и закрывающий для российских самолётов всё воздушное пространство союза.

Реакции

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам из-за санкций в срок до 31 декабря 2022 года. Если финансовое положение заёмщика ухудшилось после 18 февраля из-за санкций, регулятор рекомендовал банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам. Также у них есть возможность не переоценивать залоги по таким кредитам.

Российские криптоинвесторы столкнулись с блокировкой аккаунтов — пока только на небольших площадках, пишет «Коммерсантъ». Криптобиржи объясняют свои действия военным конфликтом, обещая пересмотреть введённые меры, если его урегулируют.

Импортёры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации на Украине и остановки грузоперевозок в бассейнах Чёрного и Азовского морей, рассказали «Ведомостям» в ассоциации «Руспродсоюз» и двух крупных ритейлерах. Пока речь идёт в основном об овощах и фруктах. Поставщики опасаются, что контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит, указывает газета.