Финансы
Таня Боброва

Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 5: торги на Мосбирже остановлены, доллар на Forex — больше 100 рублей Статьи редакции

Собираем новости и события пятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мск. Курс доллара на рынке Forex на пике утром 28 февраля превышал 117 рублей, евро — 132 рубля. По данным Bloomberg на 08:06 мск, доллар стоит 108 рублей, евро — 120 рублей.

Открывать ли торги на остальных рынках, решит Центробанк — «в зависимости от развития ситуации». Регулятор сообщит своё решение в 13:00 мск. Если торги откроют, это произойдёт не раньше 15:00 мск.

«СПб биржа» начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не раньше 17:00 мск. О точном времени биржа сообщит дополнительно.

Также с 28 февраля ЦБ ввёл временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Когда запрет снимут, пока неизвестно.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE к 9:20 мск выросла на 4,6% и стоит $102,5 за баррель. Последний раз стоимость Brent превышала $100 за баррель 24 февраля, отмечает РБК.

Транспорт

После закрытия неба Евросоюза для российских самолётов «Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в Европу c 28 февраля. В зависимости от направления ограничения действуют до 4 марта — 25 мая. С 26 февраля в Европу уже не летает S7 — пока ограничения действуют до 13 марта.

«Победа» также отменила все рейсы в Европу — лоукостер оформит полный возврат денег клиентам автоматически.

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Кипр закрыл воздушное пространство для России, сообщило ТАСС.

Санкции

В ночь на 28 февраля Евросоюз опубликовал документ о санкциях против активов Банка России и закрывающий для российских самолётов всё воздушное пространство союза.

Все потери России из-за войны с Украиной — в…
Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.
tjournal.ru

Реакции

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам из-за санкций в срок до 31 декабря 2022 года. Если финансовое положение заёмщика ухудшилось после 18 февраля из-за санкций, регулятор рекомендовал банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам. Также у них есть возможность не переоценивать залоги по таким кредитам.

Российские криптоинвесторы столкнулись с блокировкой аккаунтов — пока только на небольших площадках, пишет «Коммерсантъ». Криптобиржи объясняют свои действия военным конфликтом, обещая пересмотреть введённые меры, если его урегулируют.

Импортёры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации на Украине и остановки грузоперевозок в бассейнах Чёрного и Азовского морей, рассказали «Ведомостям» в ассоциации «Руспродсоюз» и двух крупных ритейлерах. Пока речь идёт в основном об овощах и фруктах. Поставщики опасаются, что контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит, указывает газета.

#днрилнр #новость

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Alexander Veber

Победа. Путин. СССР 🥲

- Я говорил, что мы победим? Мы победили!!!

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24
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Vladislav Stan

Победа над собственными гражданами и будущим. Дед настоящий герой, загнал всех в жопу и прячется в бункере как немец в 45-м. Только вот у того немца, по официальной версии, все же были яйца

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48
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Alexander Veber

У каждой нации свой позор который проходит сквозь историю. У нас за последнее столетие уже их целых два. Впереди планеты всей, так сказать.

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5
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Клемент Бурдин

Ну расскажи ка нам необразованным, что это за позоры?

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–3
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Alexander Veber

Сталин, Путин

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17
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Клемент Бурдин

То есть ты считаешь победу над фашизмом позором?

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–21
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Alexander Veber

Я считаю массовое истребление своего народа позором

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25
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Олег Посохов

Я точно считаю. Теперь вам жить до конца дней своих под санкциями, и доллар по 200, и никуда не улетите. Диды зато ага воевали, накатим с горла.

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6
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Клемент Бурдин

Очень удобно такие вещи писать, когда сбежал на чужбину, зарабатывание очков перед ЕС? Это называется проституция.

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–13
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Alexander Veber

Ой, и меня в проститутки запишите. Я тоже сбежал, сейчас в кармане $900 бумажными, хрустящими америкорублями - обменяю на квартиру на тверской. Напишите в личку, когда готовы будете. 🇷🇺✌

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1
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Sergejs Fedotovs

До конца дней, это ты загнул. Он, надеюсь, не бессмертный, там потом пока будут перевороты, авось кто-то адекватный к власти придёт. Никто же не против русских самих по себе

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–4
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Pavel Loginov

С собой всех в рай утащит, ядерные ракеты в боеготовности

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3
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Олег Посохов

Ну, ОК, сгорячил немного. Но хотелось бы очень.

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0
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Serfio Nuikulio

Это вряд ли. В целом никто не знает как все развернётся. Сейчас мир станет конкретно полярным.

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0
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Anna Petrova

С такими профилями бесполезно спорить аргументами или фактами. Их 2 типа :
1. необразованные люди с прошитыми мозгами на ненависть, физически неспособные критически обработать информацию
2. работающие по методичкам, за деньги разжигающие срач в каментах

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3
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Stanislav

Я бы начал вам что-то доказывать, но у нас сейчас рассказывать о роли Сталина запрещено законом. Скажу только одно, что роль советского народа там гораздо значительнее.

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–1
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Дмитрий Филиппов

Сталин что вам плохого сделал?

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–1
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Alexander Veber

Люди, арестованные органами государственной безопасности (ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ) и приговоренные к смертной казни, к разным срокам заключения в лагерях и тюрьмах или к ссылке. По предварительным оценкам, в эту категорию попадает за период с 1921 по 1953 год около 5,5 миллиона человек

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3
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Д Хб

Не пришла ли пора уже предварительные оценки сменить на окончательные? Полвека с предварительными бегаете, впарить эту муть пытаетесь.

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Alexander Veber

А не пора бы гриф "секретно" снять с документации об этой неудобной вехи в истории? Когда документы рассекретят, тогда будет окончательно. И слово "муть" без слова "компот" в новоязе использовать запрещено, вы разве не в курсе?

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1
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Твой дом труба шаталь

Убил русских больше чем жидобендеровцы в 10000 раз например

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–4
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Олег Посохов

Точно, это ваш наибольший позор.

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Anna Petrova

Нет. Это не позор, а недоработка в информационном пространстве.

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- -

Цусима, зимняя война?

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Николай Липнебич

У каждой https://mobile.twitter.com/zlj517/status/1496486130698813441?cxt=HHwWgoDQ-aCNy8QpAAAA

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Alexander Veber

Ну если прям позор, то там из всего списка только Вьетнам

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Николай Липнебич

По твоему если женщин и детей перед убийством насилуют и расчленяют, то только это позор, а когда убивают бомбой - это норм, правильно?

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Дмитрий Александрович

Все заметили с какого безопасного расстояния он теперь предпочитает общаться даже с Шойгу? Похоже всерьез опасается как бы его свои же в рай не отправили.

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5
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cepera

Откуда инфа что он в бункере?

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1
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Alexander Lex

Откуда инфа что он не там?

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4
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Alexander Veber

Инфа в бункере, говорит деда рядом нет, отошёл таблетки принять

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5
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Клемент Бурдин

Наличие яиц наверно лично проверял?

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–10
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Твой дом труба шаталь

да чем там проверять, сцыкливый дед сидит в бункере и не подпускает к себе никого ближе чем на 20 метров.

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5
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Gleb Tyutikov

Как?

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0
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Клемент Бурдин

Ну одному ему известно как.

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–1
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Дудкин Илья

Чтобы возродить СССР для начала надо скинуть Царя

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1
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Дудкин Илья

Дед хотел войти в историю, я считаю с задачей успешно справился

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16
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Владимир Владимир

Порой кажется, что мы уже находимся в метавселенной от какого-то разработчика постапокалипсиса. И первые миссии такие: простой очередь в Леруа, получи отказ в оплате applepay, сбегай в машину за картой, просто ещё одну очередь.

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13
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Сам Такой

Этого чувака волнует очередь в Леруа! Очередь!!!

А я вот думаю, что вышел сегодня на работу бесплатно. Что останется от моей зарплаты к концу месяца? Что останется от годовой премии, когда (если) ее перечислят? От моих сбережений что-то останется к концу дня? Объявят ли санкции западные софтверные компании? Мне после этого на работу зачем выходить, смотреть беспомощно в экран монитора? У меня работа будет к концу этого года, когда некому будет платить деньги нашей компании? Интернет будет? Что будет через несколько лет, мы будем жить в северокарейском аду? А если война и призовут в окоп? Елочка мне нравится, б....

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9
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Sergey Ontime

Вам есть что тратить, это уже плюс.

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1
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Dimitri

Это только первый уровень. Дальше будут более сложные задачи.

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0
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Пограничный паркур

... и выше риски (

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Иван Васильев

Все что происходит - бред в угасающем мозгу Жириновска, лежащего под ИВЛ.

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0
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Дмитрий Филиппов

Это уже рывок или еще нет?

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9
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Твой дом труба шаталь

практически прорыв, просто с отрицательным ростом

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7
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Павел Морозов

Произошло падение

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Rufat Gulmalizadeh

платить за действия Вовы придётся всем гражданам РФ

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9
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Твой дом труба шаталь

как бы уже платят долгие годы

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3
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Клемент Бурдин

Какой войны?

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–19
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Alexander Veber

Ах да, СПЕЦАПЕРАЦИЯ, точно. Не взрыв а хлопок. Не стагнация а стабильность. Не потоп а подтопления. Не падение а отрицательной рост. Не сокращение а оптимизация.

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28
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Клемент Бурдин

Я тебя спрашиваю про победу советов над фашизмом. Ты считаешь это позором нации?

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–16
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Sergejs Fedotovs

А причем здесь события 70-летней давности? Сейчас у вас кровавый диктатор у власти, который с теми же тезисами практически пошел спасать тех, кто не просил и ядерным чемоданчиком потрясает

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18
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Клемент Бурдин

Вы видели, что он мне написал выше про два позора? Пусть ответит мне, а Вы не встревайте!

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–14
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Sergejs Fedotovs

О, это стиль как раз текущей власти -я сказал молчать, всем надо молчать. Да, Сталин позор - получите историю, это диктатор, убивший много людей. И фашизм Россия победила не в одиночку, если бы США не сдерживали Японию и не случилась бы Нормандия, то советские войска уже наладом дышали. Но для этого надо больше, чем Симоньян с RT считать

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7
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Клемент Бурдин

Не стыдно?

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–13
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irmr

За Путина очень стыдно

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1
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Gleb Tyutikov

Не пытайтесь его вразумить.

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5
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Dimitri

Победа над фашизмом это заслуга советского народа. Сталин из за своей параноидный тупости сделал все что бы эта победа обошлась народу максимальное количество жертв.

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Дмитрий Коробейников

Что ты тут делаешь? Как на vc натыкаются люди с IQ ниже 70?

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0
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Serfio Nuikulio

Думаю, что тут нет смысла талдычить. Методички в работе.

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Pavel Loginov

Уже неделя почти прошла после рывка... мы уже стали жить лучше? Победили ли самого главного врага (по словам этого деятеля) — нищету населения?

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Andrey Raspopov

Все будет хорошо))) не бойтесь!

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Твой дом труба шаталь

смотря кому

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3
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Денис Верин

Я надеюсь, что однажды русские и белорусы смогут отделаться от своих диктаторов, и мы снова станем братскими народами и будем делить наше общее небо. Ну а пока будем делить тяжёлые времена... Ну и выебоны путлера

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3
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Anton Beloborodov

Может быть будет заморозка вкладов.

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Pavel Petel

Валютных вполне.

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abror mashrabov

Сколько угодно можно на весь этот творящийся бред смотреть глазами политики, экономики или многоходовочек и удивлённо кричать: ЗАЧЕМ?? КАК?? ВОЙНЯ В 21ВЕКЕ1???

Но если посмотреть на всё с высоты птичьего полёта, в контексте биологии поведения человека, социума, то всё становится на свои места.

В конце концов мы просто все приматы, которым повезло иметь неокортекс. Условно, ничем не отличаемся от примата с гранатой в руках.

Просто у кого-то адекватная доминанта инстинкта самосохранения (на уровне группы), у кого-то неадекватно агрессивная.

Кто-то мирится с чувством утраченного величия, а кто-то не может.

Ладно. Я пошёл за своим бананом)

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Иван Васильев

ЗАЧЕМ?? КАК?? ВОЙНЯ В 21ВЕКЕ1???
 Ну так если сидеть и говорить "Я в не политики", старательно обходить эту тему на всяких ресурсах, когда это надо обсуждать, банить за обсуждения. То да, до того и доходит.

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Ольга Янковская

Представители власти в России давно живут в информационном пузыре, где сводки в папочках и реальных цифр ни по экономике/промышленности/поддержке их действий уже давно не получают.

Действуют исходя из того, что приносят советники и от этого грустно. Грустно, что теперь то, что создавалась годами, разрушено за несколько дней. Информационная война проиграна, отчаянно работающие ботофермы уже ни на что не влияют и просто тупо отрабатывают последний ресурс, который скоро закончится и наступит реальность, в которой будут огромные финансовые/репутационный потери, на восстановление которых уйдут годы.

Череда банкротств, паника на фондовой бирже и банковском секторе, остановка производств. Урапатриотизм пройдет быстро, как только в кошельке окажется ноль, а цены в магазинах улетят в космос. Знакомый советский дефицит, цены в у.е. по курсу на день покупки — новая реальность, если в ближайшее время не состоятся переговоры, которые остановят войну.

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1
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Юрий Юрий

Переговоры ничего не дадут. Теперь орудия мало что решат. Сегодня начнётся битва Набиуллина vs полмира. И если она одержит победу, то и война закончится и переговоры будут. ЦБ правильными действиями может спасти огромное количество жизней, может даже и страну

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Artem St

А почему ЦБ тянет кота за яйца не открывая биржу, у него позиция что " я в домике" и все рассосётся само собой🤣?

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evilnw

Приходит новый день и мы опять следим за очередной "победой" нашего "великого" геополитика.

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