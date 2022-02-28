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Финансы
Таня Боброва

Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 5: торги на Мосбирже остановлены, ключевая ставка — 20% Статьи редакции

Собираем новости и события пятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мск. Курс доллара на рынке Forex на пике утром 28 февраля превышал 117 рублей, евро — 132 рубля. По данным Bloomberg на 08:06 мск, доллар стоит 108 рублей, евро — 120 рублей.

На открытии валютных торгов в 10:00 мск курс доллара вырос с 83 рублей до 90 рублей, евро — с 93 до 101 рубля. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро упёрся в верхние границы торгов. После этого биржа несколько раз расширяла пределы колебаний курсов: на 12:00 мск доллар превысил 109 рублей, евро — 122 рубля.

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 1 марта более чем на 10 рублей: доллар стоит 93,5 рублей, евро — 104,4 рублей.

Открывать ли торги на остальных рынках, решит Центробанк — «в зависимости от развития ситуации». В 13:00 мск регулятор сообщил, что 28 февраля торги проводиться не будут. О режиме работы 1 марта ЦБ сообщит до 9:00 мск.

«СПб биржа» начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов в 17:00 по мск, как и планировалось.

На открытии Лондонской биржи акции российских компаний упали: например, бумаги X5 Group подешевели на 36,25%, «Сбера» — на 75%.

Также с 28 февраля ЦБ ввёл временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Когда запрет снимут, пока неизвестно.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE к 9:20 мск выросла на 4,6% и стоит $102,5 за баррель. Последний раз стоимость Brent превышала $100 за баррель 24 февраля, отмечает РБК.

Транспорт

После закрытия неба Евросоюза для российских самолётов «Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в Европу c 28 февраля. В зависимости от направления ограничения действуют до 4 марта — 25 мая. «Победа» также отменила все рейсы в Европу — лоукостер оформит полный возврат денег клиентам автоматически.

Кроме этого, «Аэрофлот» отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу до 2 марта.

Кипр закрыл воздушное пространство для России, сообщило ТАСС.

Росавиация в ответ запретила полёты над Россией без специального разрешения самолётов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады.

Российских туристов в европейских странах, которые закрыли воздушное пространство для самолётов России, планируют вернуть домой транзитом, в том числе через Стамбул, Дубай и Каир, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«Авиасейлс»

Санкции

В ночь на 28 февраля Евросоюз опубликовал документ о санкциях против активов Банка России и закрывающий для российских самолётов всё воздушное пространство союза.

Великобритания также введёт санкции против ЦБ. В частности, власти обещают немедленно запретить всем юридическим и физлиц финансовые транзакции с ЦБ, Фондом национального благосостояния и Минфином России. Операции с этими ведомствами запретил и Минфин США. Ограничения введены и против Российского фонда прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева.

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Япония присоединилась к санкциям против российского ЦБ, сообщил премьер страны Фумио Кисида. Они включают блокировку активов лиц, связанных с российским правительством, активов ВЭБ, «Промсвязьбанка» и банка «Россия», совместно с Европой и США — меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики с помощью отключения отдельных российских банков от SWIFT.

Все потери России из-за войны с Украиной — в…
Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.
tjournal.ru

Сервисы

Из-за закрытия воздушного пространства Евросоюза и некоторых других стран «Почта России» будет отправлять часть посылок наземным транспортом. В итоге сроки доставки вырастут, насколько — оператор не уточнил. Компания также предупредила, что временно приостановит приём отправлений, если сортировочные терминалы заполнятся до критических показателей. Сейчас «Почта» не может принимать отправления на Украину, Кипр и в Молдавию.

OnlyFans отключил выплаты моделям из России и Белоруссии, продление платных подписок на аккаунты таких пользователей будет невозможно. В сервисе также заявили, что балансы пользователей останутся в сохранности до того, как они смогут вывести деньги со счетов.

Около 14:30 мск сайты нескольких российских СМИ перестали работать: на многих появилось обращение от Anonymous с требованием остановить войну.

«Яндекс.Еда» вслед за «Маркетом» начнёт переводить деньги за заказы всем ресторанам-партнёрам ежедневно по рабочим дням, объявила компания. Мера будет действовать до 14 марта с возможностью продления.

Российские пользователи пожаловались, что не могут оплатить подписку Spotify и Netflix.

Реакция ЦБ

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам из-за санкций в срок до 31 декабря 2022 года. Если финансовое положение заёмщика ухудшилось после 18 февраля из-за санкций, регулятор рекомендовал банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам. Также у них есть возможность не переоценивать залоги по таким кредитам.

Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. Также Минфин с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ непрервыно предоставляет банкам безналичные и наличные средства. Она добавила, что на фоне повышения ключевой ставки до 20% банки не могут изменять условия по выданным и фиксированным кредитам.

Реакция бизнеса

Российские криптоинвесторы столкнулись с блокировкой аккаунтов — пока только на небольших площадках, пишет «Коммерсантъ». Криптобиржи объясняют свои действия военным конфликтом, обещая пересмотреть введённые меры, если его урегулируют. В Binance заявили, что не планируют блокировать аккаунты россиян.

Импортёры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации на Украине и остановки грузоперевозок в бассейнах Чёрного и Азовского морей, рассказали «Ведомостям» в ассоциации «Руспродсоюз» и двух крупных ритейлерах. Пока речь идёт в основном об овощах и фруктах. Поставщики опасаются, что контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит, указывает газета.

Отгрузки алкоголя для компаний и физлиц на неопределённый срок остановил один из крупнейших в России поставщиков Simple на фоне резкого роста евро, пишет РБК. По словам источника издания на ресторанном рынке, так же сделали все крупнейшие импортёры и дистрибуторы алкоголя.

Daimler Truck AG приостанавливает сотрудничество с КАМАЗом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Handelsblatt. В пресс-службе российского автопроизводителя сообщение не комментируют. Позже об этом же сообщила Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Глава DNS Дмитрий Алексеев объявил о снижении цен на «большой перечень товаров». До этого сеть подняла цены на некоторую технику до 30%, а ФАС начала проверку.

«Яндекс» выплатит сотрудникам дополнительную зарплату, чтобы финансово поддержать их на фоне войны на Украине. Компания не планирует сокращать штат, но временно прекратит наём новых сотрудников.

Производитель двигателей CFM International предупредил российские авиакомпании о приостановке всех поставок авиационных деталей в Россию, рассказали РБК пять источников на рынке. По словам двух собеседников, с нехваткой запчастей могут столкнуться и российские Superjet.

#днрилнр #новость

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Alexander Veber

Победа. Путин. СССР 🥲

- Я говорил, что мы победим? Мы победили!!!

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Vladislav Stan

Победа над собственными гражданами и будущим. Дед настоящий герой, загнал всех в жопу и прячется в бункере как немец в 45-м. Только вот у того немца, по официальной версии, все же были яйца

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Дмитрий Александрович

Все заметили с какого безопасного расстояния он теперь предпочитает общаться даже с Шойгу? Похоже всерьез опасается как бы его свои же в рай не отправили.

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67
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colorless

Вся надежда на операторов, получается?

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Константин Приветов

ппц...

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Константин Приветов

Д, доверие.

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HSM

для съемок....

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cepera

Откуда инфа что он в бункере?

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Alexander Lex

Откуда инфа что он не там?

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Alexander Veber

Инфа в бункере, говорит деда рядом нет, отошёл таблетки принять

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15
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Николай

Не помогают таблетки, видимо, в контрольную группу с плацебо попал

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1
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Alexander Veber

Не, это просто порошок "Спутник" был. Песков отнял у него ядерный чемоданчик, подальше от греха

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Денис Демидов

Насчет победы на будущим, я эту мысль в статью завернул:
https://vc.ru/finance/372048-padet-ukraina-padet-rossiya

Падет Украина - падет Россия! — Финансы на vc.ru
Считаю себя патриотом даже в это, позорное для моей страны, время. В этой войне вижу печальные…
vc.ru
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0
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Денис Демидов

Тут ее забанили, опубликовал на tj
https://tjournal.ru/opinions/547463-padet-ukraina-padet-rossiya

Падет Украина - падет Россия! — Мнения на TJ
Считаю себя патриотом даже в это, позорное для моей страны, время. В этой войне вижу печальные…
tjournal.ru
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Мимопрохожий

я прочел на vc по ссылке выше.
такие как последующие сверхвложения в оккупированную территорию для подкупа населения
Все ваши рассуждения строятся на том что РФ оккупируют Украину зачем-то. Чтобы что, кормить Львов? Отстраивать за свой счет снова индустрию?
Очень надеюсь на то что этого не произойдет.

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3
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Денис Демидов

Вы еще на что-то надеетесь? Я думал, что знаю мотивацию Путина, так как много лет слежу за ним и я писал тут, что войны не будет, но как же я ошибался...

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2
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Мимопрохожий

но как же я ошибался...
 будем надеяться что и в нынешних прогнозах на оккупацию вы тоже ошиблись. Пусть уж лучше их в ЕС возьмут.

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1
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Олег Черненко

Зачем тогда в тех городах которые россияне окупируют в данный момент в Украине(пока что в небольших городках которые захватили) они сносят украинские флаги и государственный герб и вешают российский флаг?

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Valeryi

Ее и там забанили ))

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0
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Денис Демидов

Висит вроде, просто минусов словила от тех, кто не читает, а видит слово "русский" и "патриот" и триггерится.

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1
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Valeryi

У меня так по ссылке

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0
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Денис Демидов

Странно, у меня работает.
Тут еще переопубликовал в другой категории, может не снесут...
https://vc.ru/opinions/372048-padet-ukraina-padet-rossiya

Падет Украина - падет Россия! — Мнения на vc.ru
Считаю себя патриотом даже в это, позорное для моей страны, время. В этой войне вижу печальные…
vc.ru
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Sergei Timofeyev

Разбанили

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Денис Демидов

Нет, это я ее переопубликовал в другой категории, на свой страх и риск
https://vc.ru/opinions/372048-padet-ukraina-padet-rossiya

Падет Украина - падет Россия! — Мнения на vc.ru
Считаю себя патриотом даже в это, позорное для моей страны, время. В этой войне вижу печальные…
vc.ru
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0
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Денис Демидов

Опять забанили, теперь только на tj
https://tjournal.ru/opinions/547463-padet-ukraina-padet-rossiya

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Дудкин Илья

Чтобы возродить СССР для начала надо скинуть Царя

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1
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Владимир Владимир

Порой кажется, что мы уже находимся в метавселенной от какого-то разработчика постапокалипсиса. И первые миссии такие: простой очередь в Леруа, получи отказ в оплате applepay, сбегай в машину за картой, просто ещё одну очередь.

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41
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Сам Такой

Этого чувака волнует очередь в Леруа! Очередь!!!

А я вот думаю, что вышел сегодня на работу бесплатно. Что останется от моей зарплаты к концу месяца? Что останется от годовой премии, когда (если) ее перечислят? От моих сбережений что-то останется к концу дня? Объявят ли санкции западные софтверные компании? Мне после этого на работу зачем выходить, смотреть беспомощно в экран монитора? У меня работа будет к концу этого года, когда некому будет платить деньги нашей компании? Интернет будет? Что будет через несколько лет, мы будем жить в северокарейском аду? А если война и призовут в окоп? Елочка мне нравится, б....

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95
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Валентин Невидемский

Работа без з/п? У меня мама отказалась уезжать из Киева на отрез. На днях прилетела ракета в 2-х км от моего склада с продукцией примерно на 200к$, с продукцией, которая однако теперь и даром никому не нужна...

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15
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ifacallposts

Ага, работа с з/п, вес которой тает с каждым днём. А если способны немного в логику и простейший прогноз, то способны осознать суть фразы: "ходить на работу бесплатно".

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0
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Игорь Протасов

Вы должны радоваться. У вас пока еще есть монитор.

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9
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Штуки из труб

Если вы толковый специалист - вам не надо беспокоиться о работе, это факт. А если не очень толковый, то стоит заняться делом и повысить квалификацию. А волноваться, сидя перед монитором, - это пустое.

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–5
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Григорий Соколов

Ну не всем посчастливилось научиться диковинные штуки из труб делать... Вы то специалист и без работы не останетесь.

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2
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Мимопрохожий

Для айтишников наступят тяжелые времена.
Это обратка кармы нам за излишне высокие ЗП по сравнению с шир.нар.массами и снобизм :)

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–3
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MrLoadx

если вы еще не поняли, тяжелые времена наступят для всех и в первую очередь для тех, у кого денег и так было не много

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0
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Петр Космынин

Северокорейском

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Иван Васильев

Все что происходит - бред в угасающем мозгу Жириновска, лежащего под ИВЛ.

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MrMike3112 .

Хорошая версия. Многое объясняет.

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2
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Dimitri

Это только первый уровень. Дальше будут более сложные задачи.

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5
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Пограничный паркур

... и выше риски (

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0
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Sergey Ontime

Вам есть что тратить, это уже плюс.

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3
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Дудкин Илья

Дед хотел войти в историю, я считаю с задачей успешно справился

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65
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Alexander Lex

Влип в историю, скорее. И нас всех втащил.

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13
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Rufat Gulmalizadeh

платить за действия Вовы придётся всем гражданам РФ

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32
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Твой дом труба шаталь

как бы уже платят долгие годы

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21
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madkliq

тариф х2 с этого времени

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3
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madkliq

тариф х2 с этого времени

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0
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Rufat Gulmalizadeh

У меня нет вов, есть Генерал Адмирал Султан Эрдоган

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Денис Верин

Я надеюсь, что однажды русские и белорусы смогут отделаться от своих диктаторов, и мы снова станем братскими народами и будем делить наше общее небо. Ну а пока будем делить тяжёлые времена... Ну и выебоны путлера

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31
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Геннадий Прохоренко

Думаю, у братского народа Украины сейчас дыра в том месте где это братство с Россией и Белорусией должно быть. И эта дыра еще очень долго будет заживать, к сожалению :(

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9
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Сергей Панин

Немцам до сих пор Гитлера вспоминают, а прошло 70 лет. Так что, нам этого тоже долго не забудут.

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3
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Денис Верин

Да

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0
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Ольга Янковская

Представители власти в России давно живут в информационном пузыре, где сводки в папочках и реальных цифр ни по экономике/промышленности/поддержке их действий уже давно не получают.

Действуют исходя из того, что приносят советники и от этого грустно. Грустно, что теперь то, что создавалась годами, разрушено за несколько дней. Информационная война проиграна, отчаянно работающие ботофермы уже ни на что не влияют и просто тупо отрабатывают последний ресурс, который скоро закончится и наступит реальность, в которой будут огромные финансовые/репутационный потери, на восстановление которых уйдут годы.

Череда банкротств, паника на фондовой бирже и банковском секторе, остановка производств. Урапатриотизм пройдет быстро, как только в кошельке окажется ноль, а цены в магазинах улетят в космос. Знакомый советский дефицит, цены в у.е. по курсу на день покупки — новая реальность, если в ближайшее время не состоятся переговоры, которые остановят войну.

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32
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Юрий Юрий

Переговоры ничего не дадут. Теперь орудия мало что решат. Сегодня начнётся битва Набиуллина vs полмира. И если она одержит победу, то и война закончится и переговоры будут. ЦБ правильными действиями может спасти огромное количество жизней, может даже и страну

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–20
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Ольга Янковская

Серьезно? ЦБ России против ЕЦБ и Минфина США, а так же всех соучастных...

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18
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Alexander Lex

Набиуллина повышает ключевую ставку в два раза. Скажите как эксперт, поможет?

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5
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Юрий Юрий

Это чтобы резервы не жечь, на экспорт плохо повлияет, себестоимость вырастет :(

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–4
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Константин .

Резервы заблочены...

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1
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Андрей Дамидов

Экономка сейчас вообще не важна, правительство очень много денег накопило

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–6
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Denis Zotov

Если вы следили за новостями, то операции с золотовалютными резервами РФ заблокированы всей Европой с США. То есть деньги есть, но ничего с ними сделать невозможно. Даже то же золото есть, но его нельзя продать (разве что за рубли, ха-ха). Есть ещё резервы в юанях, но как нетрудно догадаться, они никому, кроме Китая, неинтересны.
Получается, как валютный вклад в санционном банке: на бумаге есть, а снять нельзя.

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1
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Андрей Дамидов

Население будет жить хуже, обычное дело для этой территории. У государственников проблемы появятся только когда они свою государственность потеряют. И эта война их государственность укрепляет

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Мимопрохожий

Даже то же золото есть, но его нельзя продать
 что мешает продать его КНР, Индии, арабам? это пол-мира с деньгами, которые не вписались в рестрикции против РФ если я ничего не пропустил в новостях.

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Игорь Протасов

Два пункта.
Будут ли брать?
И зачем оно им в таком количестве?
Для реализации придется давать дисконт

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Константин .

Где накопило?

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0
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Андрей Дамидов

Я не знаю где они резервы хранят

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–2
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Дмитрий Гнатюк

Я поддерживаю, много есть запасов, выдержим

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–2
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Константин .

Посмотрите курс $, а это только начало.

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1
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Константин .

ЕС и США решили заблокировать активы Банка России. До российского ЦБ под западные санкции попадали центробанки Ирана, Сирии, Афганистана, Венесуэлы.

Все хорошо, их нет...

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0
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Андрей Дамидов

Это еще ерунда, даже до продовольственных пайков по карточкам не дошло. Если население будет за мешок муки и сахара работать все равно с точки зрения государства при сохранении управления это не будет считаться чем-то экстраординарным. Если финансово-кредитная система работает, как в Иране, то и роскошь будет вполне доступна тем, кому финансы позволяют. Баранина и коньячок в блокадный Ленинград поставлялись для тех, кому это положено по статусу, если вы в элиту не входите это печально для вас, раньше надо было о карьере думать. А у товарища Жданова даже второй подбородок не пострадал. Такова жизнь

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0
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Сергей Негерев

@ФСБ РФ @полиция @военком
Он раскачивает лодку

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0
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Дмитрий Филиппов

Это уже рывок или еще нет?

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22
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Твой дом труба шаталь

практически прорыв, просто с отрицательным ростом

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Павел Морозов

Произошло падение

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1
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Alexander Shirnen

это пук! такой вонюченский пук на весь мир

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Типун Понос

- Скажи триста
- Триста
- Новый курс доллара

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LeodVinci

Ты понимаешь, что твои 15 рублей по новому курсу вообще ничего не стоят? Зачем ты продолжаешь писать коменты?

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Ильнар Сафин

Новорег ссаный!
Почему нельзя для новорегов маленькую бирку с никнеймом поставить?!

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Артем П.

Для чего? Боитесь поддержать новорега по ошибке? Или кол-во плюсиков в репе что-то меняет ?

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Pavel Loginov

Уже неделя почти прошла после рывка... мы уже стали жить лучше? Победили ли самого главного врага (по словам этого деятеля) — нищету населения?

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12
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Artem St

А почему ЦБ тянет кота за яйца не открывая биржу, у него позиция что " я в домике" и все рассосётся само собой🤣?

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9
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Крошка Тимошка
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8
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Чилин Саша

А когда обещали открыть - не открывают.

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0
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Kirill Sidorov

Потому что начнут продавать акции, в рубли потом менять на баксы. Рубль опять полетит. Правильно, что не открывают и надо было закрыть сразу с началом этой операции.

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evilnw

Приходит новый день и мы опять следим за очередной "победой" нашего "великого" геополитика.

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7
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Игорь Протасов

Что-то я устал от побед.
Страшное желание напиться, их отмечая.
Но ведь сопьюсь

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Andrey Raspopov

Все будет хорошо))) не бойтесь!

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Твой дом труба шаталь

смотря кому

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6
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Mstislav Zalepilov

Тем временем - Зеленский

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4
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Igor Kalashnikov
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abror mashrabov

Сколько угодно можно на весь этот творящийся бред смотреть глазами политики, экономики или многоходовочек и удивлённо кричать: ЗАЧЕМ?? КАК?? ВОЙНЯ В 21ВЕКЕ1???

Но если посмотреть на всё с высоты птичьего полёта, в контексте биологии поведения человека, социума, то всё становится на свои места.

В конце концов мы просто все приматы, которым повезло иметь неокортекс. Условно, ничем не отличаемся от примата с гранатой в руках.

Просто у кого-то адекватная доминанта инстинкта самосохранения (на уровне группы), у кого-то неадекватно агрессивная.

Кто-то мирится с чувством утраченного величия, а кто-то не может.

Ладно. Я пошёл за своим бананом)

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3
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Иван Васильев

ЗАЧЕМ?? КАК?? ВОЙНЯ В 21ВЕКЕ1???
 Ну так если сидеть и говорить "Я в не политики", старательно обходить эту тему на всяких ресурсах, когда это надо обсуждать, банить за обсуждения. То да, до того и доходит.

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6
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Anton Beloborodov

То же самое говорили во время Перовой Мировой и Второй Мировой. Как этот бред возможет в 20 веке !? Веке мира и прогресса.

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Anton Beloborodov

Может быть будет заморозка вкладов.

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2
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Pavel Petel

Валютных вполне.

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6
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Alexander Lex

Будет, так сказать, естественная заморозка. Приходишь в банк за вкладом, а денег там нет...

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Sergey Burmistrov

Люди продолжают ныть в комментах, кто из вас вышел на улицы?

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2
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Андрей Николаев

день 5: торги на Мосбирже остановлены
 Да кто ж такие кликбейтные заголовки то придумывает?!!!! Либо не пишите эту ересь, либо уточняйте: "утренние торги остановлены". Минус!

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Игорь Протасов

А что, не остановлены?

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Андрей Николаев

Ну звучит то как вообще остановлены. На деле это временное явление с таймером. Через пару часов все возобновится. И об этом предупреждали

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Игорь Протасов

Уже нет. Остановлены

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MrMike3112 .

День 3-й. Отрицание остановлено.
День 4-й. Гнев остановлен.
День 5-й. Торги остановлены.
День 6-й. Депрессия остановлена.
День 7-й. Принятие остановлено.

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1
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Андрей Новиков

https://www.youtube.com/watch?v=FBw-Z8ULwcc
Back in the 90's

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Совет безопасности

Я всё понимаю, но онли фанс за что?

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Artem Bogomaz

Да не ссыте, это продуманный план все будет норм

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Artem St
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Igor

мне снится небо

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Aleksandr Makarov

Ещё лет 5 поработают, и можно будет поверить, а пока слабенько.

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Чит Чат

Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мс
все еще закрыта

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Levon Galstyan

Ничего - столько лет терпели, ещё потерпим. Никаких изменений в наших реалиях я не ожидаю.

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leonid levitskiy

ЦБП объявил что сегодня биржу не откроют, только завтра будет известно в 9:00 о решении. Ждем продолжение обвала нашего деревянного.....

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Совет безопасности

Я всё понимаю, но онли фанс за что?

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Kesha Pazzy

Василий Олейник так и не дождался шорта.

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Vladimir Kadalashvili

В общем ребята и девчата, все идет к тому, что Пу осталось жить физически всего несколько дней. Дерипаска, Фридман и Абрамович уже вовсю ищут профессионалов своего дела. Единственный более менее приемлемый выход для Пу - это застрелиться самому, но судя по его трусости и тому, что он от своих министров садится за километр, лаже это он сделать не может.

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Дмитрий Гнатюк

Санкции идут нам только на пользу, продавайте доллар. Посмотрите как он будет по 78

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eugene gusev

после какой деноминации - первой или второй?

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