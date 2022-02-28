Собираем новости и события пятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мск. Курс доллара на рынке Forex на пике утром 28 февраля превышал 117 рублей, евро — 132 рубля. По данным Bloomberg на 08:06 мск, доллар стоит 108 рублей, евро — 120 рублей.

На открытии валютных торгов в 10:00 мск курс доллара вырос с 83 рублей до 90 рублей, евро — с 93 до 101 рубля. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро упёрся в верхние границы торгов. После этого биржа несколько раз расширяла пределы колебаний курсов: на 12:00 мск доллар превысил 109 рублей, евро — 122 рубля.

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 1 марта более чем на 10 рублей: доллар стоит 93,5 рублей, евро — 104,4 рублей.

Открывать ли торги на остальных рынках, решит Центробанк — «в зависимости от развития ситуации». В 13:00 мск регулятор сообщил, что 28 февраля торги проводиться не будут. О режиме работы 1 марта ЦБ сообщит до 9:00 мск.

«СПб биржа» начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов в 17:00 по мск, как и планировалось.

На открытии Лондонской биржи акции российских компаний упали: например, бумаги X5 Group подешевели на 36,25%, «Сбера» — на 75%.

Также с 28 февраля ЦБ ввёл временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Когда запрет снимут, пока неизвестно.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE к 9:20 мск выросла на 4,6% и стоит $102,5 за баррель. Последний раз стоимость Brent превышала $100 за баррель 24 февраля, отмечает РБК.

Транспорт

После закрытия неба Евросоюза для российских самолётов «Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в Европу c 28 февраля. В зависимости от направления ограничения действуют до 4 марта — 25 мая. «Победа» также отменила все рейсы в Европу — лоукостер оформит полный возврат денег клиентам автоматически.

Кроме этого, «Аэрофлот» отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу до 2 марта.

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Кипр закрыл воздушное пространство для России, сообщило ТАСС.

Росавиация в ответ запретила полёты над Россией без специального разрешения самолётов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады.

Российских туристов в европейских странах, которые закрыли воздушное пространство для самолётов России, планируют вернуть домой транзитом, в том числе через Стамбул, Дубай и Каир, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Санкции

В ночь на 28 февраля Евросоюз опубликовал документ о санкциях против активов Банка России и закрывающий для российских самолётов всё воздушное пространство союза.

Великобритания также введёт санкции против ЦБ. В частности, власти обещают немедленно запретить всем юридическим и физлиц финансовые транзакции с ЦБ, Фондом национального благосостояния и Минфином России. Операции с этими ведомствами запретил и Минфин США. Ограничения введены и против Российского фонда прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева.

Япония присоединилась к санкциям против российского ЦБ, сообщил премьер страны Фумио Кисида. Они включают блокировку активов лиц, связанных с российским правительством, активов ВЭБ, «Промсвязьбанка» и банка «Россия», совместно с Европой и США — меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики с помощью отключения отдельных российских банков от SWIFT.

Сервисы

Из-за закрытия воздушного пространства Евросоюза и некоторых других стран «Почта России» будет отправлять часть посылок наземным транспортом. В итоге сроки доставки вырастут, насколько — оператор не уточнил. Компания также предупредила, что временно приостановит приём отправлений, если сортировочные терминалы заполнятся до критических показателей. Сейчас «Почта» не может принимать отправления на Украину, Кипр и в Молдавию.

OnlyFans отключил выплаты моделям из России и Белоруссии, продление платных подписок на аккаунты таких пользователей будет невозможно. В сервисе также заявили, что балансы пользователей останутся в сохранности до того, как они смогут вывести деньги со счетов.

Около 14:30 мск сайты нескольких российских СМИ перестали работать: на многих появилось обращение от Anonymous с требованием остановить войну.

«Яндекс.Еда» вслед за «Маркетом» начнёт переводить деньги за заказы всем ресторанам-партнёрам ежедневно по рабочим дням, объявила компания. Мера будет действовать до 14 марта с возможностью продления.

Российские пользователи пожаловались, что не могут оплатить подписку Spotify и Netflix.

Реакция ЦБ

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам из-за санкций в срок до 31 декабря 2022 года. Если финансовое положение заёмщика ухудшилось после 18 февраля из-за санкций, регулятор рекомендовал банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам. Также у них есть возможность не переоценивать залоги по таким кредитам.

Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. Также Минфин с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ непрервыно предоставляет банкам безналичные и наличные средства. Она добавила, что на фоне повышения ключевой ставки до 20% банки не могут изменять условия по выданным и фиксированным кредитам.

Реакция бизнеса

Российские криптоинвесторы столкнулись с блокировкой аккаунтов — пока только на небольших площадках, пишет «Коммерсантъ». Криптобиржи объясняют свои действия военным конфликтом, обещая пересмотреть введённые меры, если его урегулируют. В Binance заявили, что не планируют блокировать аккаунты россиян.

Импортёры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации на Украине и остановки грузоперевозок в бассейнах Чёрного и Азовского морей, рассказали «Ведомостям» в ассоциации «Руспродсоюз» и двух крупных ритейлерах. Пока речь идёт в основном об овощах и фруктах. Поставщики опасаются, что контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит, указывает газета.

Отгрузки алкоголя для компаний и физлиц на неопределённый срок остановил один из крупнейших в России поставщиков Simple на фоне резкого роста евро, пишет РБК. По словам источника издания на ресторанном рынке, так же сделали все крупнейшие импортёры и дистрибуторы алкоголя.

Daimler Truck AG приостанавливает сотрудничество с КАМАЗом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Handelsblatt. В пресс-службе российского автопроизводителя сообщение не комментируют. Позже об этом же сообщила Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Глава DNS Дмитрий Алексеев объявил о снижении цен на «большой перечень товаров». До этого сеть подняла цены на некоторую технику до 30%, а ФАС начала проверку.

«Яндекс» выплатит сотрудникам дополнительную зарплату, чтобы финансово поддержать их на фоне войны на Украине. Компания не планирует сокращать штат, но временно прекратит наём новых сотрудников.

Производитель двигателей CFM International предупредил российские авиакомпании о приостановке всех поставок авиационных деталей в Россию, рассказали РБК пять источников на рынке. По словам двух собеседников, с нехваткой запчастей могут столкнуться и российские Superjet.