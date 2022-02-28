Курсы валют на Мосбирже упёрлись в верхние границы торгов: доллар — 95 рублей, евро — 107 рублей Статьи редакции
На рынке Forex утром 28 февраля курс евро на пике превышал 130 рублей, курс доллара — 110 рублей.
- На открытии валютных торгов в 10:00 мск на Мосбирже курс доллара вырос с 83 рублей до 90 рублей, евро — с 93 до 101 рубля. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро упёрся в верхние границы торгов, пишет РБК.
- Границы ценового коридора не будут меняться автоматически, уточняет VPost.
- Валютные торги на Мосбирже должны были начаться в 7:00 мск, но биржа отложила их до 10:00 мск. За несколько минут до открытия рынка ЦБ сообщил о внеплановом повышении ключевой ставки до 20%.
- Открывать ли торги на остальных рынках, решит ЦБ. Если торги откроют, это произойдёт не раньше 15:00 мск, о своём решении регулятор сообщит в 13:00 мск. «СПб биржа» начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не раньше 17:00 мск.
Отрицательный рост рубля🤦♂️
Это тот самый долгожданный прорывной рывок!
Рубль не в ту сторону воюет
Да ещё и Центробанк ставку до 20% решил поднять. Не 300%, как в 90-е и то хорошо. Всё для народа.
Ахахахахахах
В чем выгода, пока не понял, но обороты бешеные (с)
та я думаю это цена отказа от покупки специально что бы не покупали, ни как не отображает реальной картины
А кто-нибудь может объяснить, почему такой сильный разброс на покупку/продажу и почему евро сейчас тинькофф покупает сильно ниже курса (по 94 против официального курса 120+)? Я еще понимаю разницу в 5- рублей, но это чет...
Скоро за рубль будут давать не меньше цента, а в ебало
официально появился теневой курс доллара
Только большая часть сейчас - цифровая валюта и куда девать эти нули в приложениях?
Похоже, "макарошки" теперь не стоят всегда одинаково...
Уже 95
ох бля, прям ракета от рогозина
там даже первая ступень отошла
Российский рубль или на...
Все пытаются купить, никто не продает.
Ох нихренасебе, я такого еще не видел ниразу, чтоб в стакане было 0 ордеров на продажу
Это ещё ничего, скоро за наши рубли будут в морду давать
стакан наполовину полон, говорили они...
Свободный рынок теперь не особо и свободный что-ли?
Или у торгов и раньше была верхняя граница?
Раньше была
Уже разблокировали, доллар 95, евро 107..
Даже немного жалко цб, тут как не прыгай один хрен пизда
https://vk.com/wall-58672671_392926
Вот такие настроения
usdt по 95...
На рбк написали сто на мосбирже доллар 110 рублей
А кто-нибудь может объяснить, почему такой сильный разброс на покупку/продажу и почему евро сейчас тинькофф покупает сильно ниже курса (по 94 против официального курса 120+)? Я еще понимаю разницу в 5- рублей, но это чет...
Спред
Потому что так работает спрос и предложение на валютном рынке
Разве это не регулируется централизованно?
это невозможно регулировать централизованно
Спрос на валюту высокая, поэтому и разница большая.
Всем привет!
А может кто-нибудь, пожалуйста, поделиться статьей о том, что сейчас лучше делать со сбережениями в рублях лежащих на сберегательном счете в российском банке, например, если там больше 500 тысяч?
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