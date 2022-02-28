Финансы
Таня Боброва

Курсы валют на Мосбирже упёрлись в верхние границы торгов: доллар — 95 рублей, евро — 107 рублей Статьи редакции

На рынке Forex утром 28 февраля курс евро на пике превышал 130 рублей, курс доллара — 110 рублей.

  • На открытии валютных торгов в 10:00 мск на Мосбирже курс доллара вырос с 83 рублей до 90 рублей, евро — с 93 до 101 рубля. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро упёрся в верхние границы торгов, пишет РБК.
  • Границы ценового коридора не будут меняться автоматически, уточняет VPost.
  • Валютные торги на Мосбирже должны были начаться в 7:00 мск, но биржа отложила их до 10:00 мск. За несколько минут до открытия рынка ЦБ сообщил о внеплановом повышении ключевой ставки до 20%.
  • Открывать ли торги на остальных рынках, решит ЦБ. Если торги откроют, это произойдёт не раньше 15:00 мск, о своём решении регулятор сообщит в 13:00 мск. «СПб биржа» начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не раньше 17:00 мск.
Обновлено в 10:52. В 10:40 мск Мосбиржа расширила предел колебаний курса доллара до 95,37 рублей в режиме с расчетами TOD, евро — до 107,25 рублей.

#новость #курсывалют #днрилнр

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Igor Shkarin

Отрицательный рост рубля🤦‍♂️

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12
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Александр Смирнов

Это тот самый долгожданный прорывной рывок!

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3
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Данил Дудник

Рубль не в ту сторону воюет

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0
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Михаил Гриц

Да ещё и Центробанк ставку до 20% решил поднять. Не 300%, как в 90-е и то хорошо. Всё для народа.

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1
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Константин Полухтин

Ахахахахахах

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8
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Alexander Veber

В чем выгода, пока не понял, но обороты бешеные (с)

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11
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Егор Рябчиков

та я думаю это цена отказа от покупки специально что бы не покупали, ни как не отображает реальной картины

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0
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Артем Иванов

А кто-нибудь может объяснить, почему такой сильный разброс на покупку/продажу и почему евро сейчас тинькофф покупает сильно ниже курса (по 94 против официального курса 120+)? Я еще понимаю разницу в 5- рублей, но это чет...

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2
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Lexx Sky

Скоро за рубль будут давать не меньше цента, а в ебало

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5
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Vadim Semenov ‏⚡☟

официально появился теневой курс доллара

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5
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Олег Калинин

Только большая часть сейчас - цифровая валюта и куда девать эти нули в приложениях?

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0
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Владимир Шестаков

Похоже, "макарошки" теперь не стоят всегда одинаково...

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4
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Максим Исаев

Уже 95

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3
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Джон Картошкин

ох бля, прям ракета от рогозина

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Джон Картошкин

там даже первая ступень отошла

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2
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Alex Gurulli

Российский рубль или на...

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1
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Anton Khlybov

Все пытаются купить, никто не продает.

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0
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Igor

Ох нихренасебе, я такого еще не видел ниразу, чтоб в стакане было 0 ордеров на продажу

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6
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Хлоргексидин

Это ещё ничего, скоро за наши рубли будут в морду давать

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Джон Картошкин

стакан наполовину полон, говорили они...

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0
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Роман Александров
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2
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Valeryi

Свободный рынок теперь не особо и свободный что-ли?
Или у торгов и раньше была верхняя граница?

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Devid N

Раньше была

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4
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Anton Khlybov

Уже разблокировали, доллар 95, евро 107..

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1
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Хлоргексидин

Даже немного жалко цб, тут как не прыгай один хрен пизда

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1
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Эдуард

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Вот такие настроения

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Виктор Пугай

usdt по 95...

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Эдуард

На рбк написали сто на мосбирже доллар 110 рублей

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Артем Иванов

А кто-нибудь может объяснить, почему такой сильный разброс на покупку/продажу и почему евро сейчас тинькофф покупает сильно ниже курса (по 94 против официального курса 120+)? Я еще понимаю разницу в 5- рублей, но это чет...

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Данил Дудник

Спред

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Evgeny Afanasev

Потому что так работает спрос и предложение на валютном рынке

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Артем Иванов

Разве это не регулируется централизованно?

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Кунцево Crew

это невозможно регулировать централизованно

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Викторович

Спрос на валюту высокая, поэтому и разница большая.

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Norman

Всем привет!
А может кто-нибудь, пожалуйста, поделиться статьей о том, что сейчас лучше делать со сбережениями в рублях лежащих на сберегательном счете в российском банке, например, если там больше 500 тысяч?

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