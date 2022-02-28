Финансы
Таня Боброва

Мосбиржа стала назначать максимальные курсы валют для торгов: сейчас 109 рублей для доллара и 122 рубля для евро Статьи редакции

На рынке Forex утром 28 февраля курс евро на пике превышал 130 рублей, курс доллара — 110 рублей.

  • На открытии валютных торгов в 10:00 мск на Мосбирже курс доллара вырос с 83 рублей до 90 рублей, евро — с 93 до 101 рубля. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро упёрся в верхние границы торгов, пишет РБК.
  • Границы ценового коридора не будут меняться автоматически, уточняет VPost.
  • Валютные торги на Мосбирже должны были начаться в 7:00 мск, но биржа отложила их до 10:00 мск. За несколько минут до открытия рынка ЦБ сообщил о внеплановом повышении ключевой ставки до 20%.
  • Открывать ли торги на остальных рынках, решит ЦБ. Если торги откроют, это произойдёт не раньше 15:00 мск, о своём решении регулятор сообщит в 13:00 мск. «СПб биржа» начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не раньше 17:00 мск.
Обновлено в 10:52. В 10:40 мск Мосбиржа расширила предел колебаний курса доллара до 95,37 рублей в режиме с расчетами TOD, евро — до 107,25 рублей.
Обновлено в 11:40. Курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже обновили исторические максимумы, превысив 106 рублей и 119 рублей соответственно, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. У редактора vc.ru сайт биржи не открывается.
Обновлено в 12:00. Мосбиржа повысила потолок: доллар — 109,2 рублей, евро 122 рубля, пишут «РИА Новости».

#новость #курсывалют #днрилнр

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81 комментарий
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Lexx Sky

Скоро за рубль будут давать не меньше цента, а в ебало

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41
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John Doe

Самоучитель- как плести лапти старинным способом на коленке, работа дома, вторая профессия самозанят

https://www.youtube.com/watch?v=5i-0I1_-BOU

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23
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Денис Демидов

Я вот по приколу научился печному делу, построил себе банную печки с закрытой каменкой, надо будет, обращайтесь, оплата дровами или курями.

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6
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Джон Картошкин
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3
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Ilya Grigorev

Яйцы принимаете?
По курсу 1 курка - 109 яиц

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1
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Денис Демидов

Годится, но кирпичи и глина ваши

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1
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Александр Смирнов

Круто, а как учился, есть ссылочки какие? Тоже мечта, а сейчас и актуально, но мы в тайге, леса пока хватает.

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0
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Денис Демидов

Ютуб наше все, смотрите пока не закрыли его

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0
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Lexx Sky

Благодарю, полезный навык. Есть видео по охоте? А то из лука стрелять умею, А вот с выслеживанием добычи слабовато

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5
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Pavel Ivanov

Значит, прокрастинация всё-таки друг креативности.

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1
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Igor Shkarin

Отрицательный рост рубля🤦‍♂️

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29
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Александр Смирнов

Это тот самый долгожданный прорывной рывок!

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13
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Данил Дудник

Рубль не в ту сторону воюет

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3
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Михаил Гриц

Да ещё и Центробанк ставку до 20% решил поднять. Не 300%, как в 90-е и то хорошо. Всё для народа.

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3
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John Doe

Подожди, еще не вечер...

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3
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A.A. Rayskiy

Предатель!

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1
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Александр Смирнов

Погоди, чую, что это многоходовочка!

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0
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Константин Полухтин

Ахахахахахах

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14
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Alexander Veber

В чем выгода, пока не понял, но обороты бешеные (с)

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28
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Артем Иванов

А кто-нибудь может объяснить, почему такой сильный разброс на покупку/продажу и почему евро сейчас тинькофф покупает сильно ниже курса (по 94 против официального курса 120+)? Я еще понимаю разницу в 5- рублей, но это чет...

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2
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_nevo

Вопрос не жившего в 90-е (без обид, никакого эйджизма).
Если коротко то , чем выше волатильность (отрицательная стабильность), тем выше будет этот разброс. Банки снижают риски. Ну, и зарабатывают на движухе.

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17
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Pptx Menow

Сейчас ещё валютные фрилансеры подтянутся с обменниками "за углом"

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0
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Александр Привалов

Потому что заставить паникеров самим оплатить панику - лучший эффект холодного душа на горячие головы.

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3
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Ilya Grigorev

Почитайте про понятие «спред»

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1
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Дмитрий

Потому что желающих купить много больше, чем продать

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0
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Егор Рябчиков

та я думаю это цена отказа от покупки специально что бы не покупали, ни как не отображает реальной картины

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2
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Vadim Semenov ‏⚡☟

официально появился теневой курс доллара

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14
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Олег Калинин

Только большая часть сейчас - цифровая валюта и куда девать эти нули в приложениях?

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1
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Владимир Шестаков

Похоже, "макарошки" теперь не стоят всегда одинаково...

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10
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Александр Привалов

Вот кстате не надо грязи! На макарошки у нас госрегулирование цен есть. Правда самих макарошек нет...

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0
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Максим Исаев

Уже 95

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4
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Джон Картошкин

ох бля, прям ракета от рогозина

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11
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Джон Картошкин

там даже первая ступень отошла

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24
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Александр Привалов

Тут у многих щас первая ступень отошла :/

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4
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Pavel Loginov

Ого, как растет то рубль! Супер

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0
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Александр Привалов

Не переключайтесь, после рекламы обсудим, как европейским детям тежело жить в условиях пропаганды ЛГБТ

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2
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Андрей Богданов

Уже 1998

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0
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Андрей Богданов

Уже 1998

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0
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Хлоргексидин

Даже немного жалко цб, тут как не прыгай один хрен пизда

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7
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Anton Khlybov

Все пытаются купить, никто не продает.

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3
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Igor

Ох нихренасебе, я такого еще не видел ниразу, чтоб в стакане было 0 ордеров на продажу

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12
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Хлоргексидин

Это ещё ничего, скоро за наши рубли будут в морду давать

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8
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Sergei Timofeyev

Теперь вы видели всё.

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0
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Джон Картошкин

стакан наполовину полон, говорили они...

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5
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Максим

Стакан всегда на половину полон. Всегда!
Главное не думать, "что в стакане?".
Думай, что в стакане вода.

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2
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Vladislav

Дело не в ом, что никто не продаёт, на ваших скринах остановлены торги, из за достигнуто го лимита биржи. Можете посмотреть 5мин кэндики

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0
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Norman

Всем привет!
А может кто-нибудь, пожалуйста, поделиться статьей о том, что сейчас лучше делать со сбережениями в рублях лежащих на сберегательном счете в российском банке, например, если там больше 500 тысяч?

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0
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evilnw

Уже поздно что-то делать. Сидим и "наслаждаемся" блокбастерами: "Не война, а спецоперация", "Не взрыв, а хлопок", "Не падение, а отрицательный рост".

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22
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Konstantin_Andreevich

Можно сделать много бумажных самолётиков и пускать их из окна. Хоть как-то поднимет настроение.

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9
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Игорь Протасов

Лучше попросить выдать 100 и можно использовать вместо туалетной бумаги

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1
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Александр Привалов

Поскольку у нас решения принимаются исходя из ковыряния в носу, тут никак логически/математически предсказать что будет, невозможно, я думаю. Так что любые советы, даже от таксиста или обезьянки-предсказателя, могут оказаться самыми дельными.

Если не нагнетать на вас панику, именно катастрофы (падение в 10+ раз, деноминация, отъем средств) для рубля не ожидается. Снятие рублей никак их не защитит от повышения цен на всё. Панический закуп валюты на всю котлету вполне может повторить судьбу знаменитого закупа-2014го, когда 8 лет пришлось профита ждать. С обеспечением налички тоже вроде бы справляются (ну кроме дней, когда люди на панике 100+ млрд снимают ежедневно, естессно), прямо запретов пока нет.
Если вы чётко не знаете что делать, лучше ничего не делать. На эмоциях, 99% ваших решений будут неправильными. Купите хорошие зимние ботинки, садитесь к камину и пейте чай.

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3
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4phone K

Купи гречи

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2
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Евгений Германов

Нет, если кратко. Снять не сможете, а если сможете то кеш не лучше. Обменять не сможете, а если сможете, то курс продажи - может будет ещё хуже, может не будет, может будет дефолт, а может не будет, может не может, далее известности нет. Найдите в сети, много прогнозов именитых финансистов, все они начинаются со слов - прогноз дать не могу...

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1
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4phone K

Купи гречи, спичи, что то там ещё...

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0
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ТутВамНеЗдесь

Хавчика купи.
И часть можешь в юздт на бинансе взять
https://accounts.binance.com/ru/register?ref=19951708

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0
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Джон Картошкин

патриарх сказал, что нужно перекрестить, прочитать молитву, поможет

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0
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Konstantin Stoykov

Я вам могу посоветовать не статью, но замечательную книгу - Эрих Мария Ремарк "Черный обелиск".

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0
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Роман Александров
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3
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Anton Khlybov

Уже разблокировали, доллар 95, евро 107..

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3
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Нижний цвет

Опять подняли потолок, уже 106/119.

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2
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Alex Gurulli

Российский рубль или на...

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2
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Джон Картошкин

афтар, обнови заголовок (если успеешь)

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3
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Dmitry Prudnikov
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2
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Valeryi

Свободный рынок теперь не особо и свободный что-ли?
Или у торгов и раньше была верхняя граница?

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0
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Devid N

Раньше была

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5
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Артем Иванов

А кто-нибудь может объяснить, почему такой сильный разброс на покупку/продажу и почему евро сейчас тинькофф покупает сильно ниже курса (по 94 против официального курса 120+)? Я еще понимаю разницу в 5- рублей, но это чет...

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0
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Викторович

Спрос на валюту высокая, поэтому и разница большая.

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1
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Данил Дудник

Спред

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0
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Evgeny Afanasev

Потому что так работает спрос и предложение на валютном рынке

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Артем Иванов

Разве это не регулируется централизованно?

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0
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Кунцево Crew

это невозможно регулировать централизованно

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Эдуард

На рбк написали сто на мосбирже доллар 110 рублей

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sse

Где там баба из ЦБ, которая про РИСКИ и волатильность криптовалют для граждан все рассказывала ?

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1
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Пищевой американец
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1
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Igor

Ура!

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–2
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Наил

Если что фейк.
А то мало-ли кто поверит )

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1
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Dmitry Prudnikov

Откуда, интересно, это взялось. Хакеры раскопали одно из записанных обращений? Или это deepfake?

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0
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Александр Привалов

ПОКА ЧТО фейк (((

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0
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Valeratal Val

а жаль

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0
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Эдуард

https://vk.com/wall-58672671_392926

Вот такие настроения

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vk.com
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Dmitry Martemyanov

1 300 000 тенге = сейчас примерно 300 000 рублей (раньше двести было). Это ж Казахстан.

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Виктор Пугай

usdt по 95...

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evilnw

https://www.youtube.com/watch?v=QsCEre1jI5Q

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Roman Shulimov

Стакан наполовину пуст :)

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Лев Зайцев

Пора уходить в лес

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Konstantin_Andreevich

Поехал запасаться макарошками.

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Олег Семен
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