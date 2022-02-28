Мосбиржа стала назначать максимальные курсы валют для торгов: сейчас 109 рублей для доллара и 122 рубля для евро Статьи редакции
На рынке Forex утром 28 февраля курс евро на пике превышал 130 рублей, курс доллара — 110 рублей.
- На открытии валютных торгов в 10:00 мск на Мосбирже курс доллара вырос с 83 рублей до 90 рублей, евро — с 93 до 101 рубля. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро упёрся в верхние границы торгов, пишет РБК.
- Границы ценового коридора не будут меняться автоматически, уточняет VPost.
- Валютные торги на Мосбирже должны были начаться в 7:00 мск, но биржа отложила их до 10:00 мск. За несколько минут до открытия рынка ЦБ сообщил о внеплановом повышении ключевой ставки до 20%.
- Открывать ли торги на остальных рынках, решит ЦБ. Если торги откроют, это произойдёт не раньше 15:00 мск, о своём решении регулятор сообщит в 13:00 мск. «СПб биржа» начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не раньше 17:00 мск.
Скоро за рубль будут давать не меньше цента, а в ебало
Самоучитель- как плести лапти старинным способом на коленке, работа дома, вторая профессия самозанят
Я вот по приколу научился печному делу, построил себе банную печки с закрытой каменкой, надо будет, обращайтесь, оплата дровами или курями.
Яйцы принимаете?
По курсу 1 курка - 109 яиц
Годится, но кирпичи и глина ваши
Круто, а как учился, есть ссылочки какие? Тоже мечта, а сейчас и актуально, но мы в тайге, леса пока хватает.
Ютуб наше все, смотрите пока не закрыли его
Благодарю, полезный навык. Есть видео по охоте? А то из лука стрелять умею, А вот с выслеживанием добычи слабовато
Значит, прокрастинация всё-таки друг креативности.
Отрицательный рост рубля🤦♂️
Это тот самый долгожданный прорывной рывок!
Рубль не в ту сторону воюет
Да ещё и Центробанк ставку до 20% решил поднять. Не 300%, как в 90-е и то хорошо. Всё для народа.
Подожди, еще не вечер...
Предатель!
Погоди, чую, что это многоходовочка!
Ахахахахахах
В чем выгода, пока не понял, но обороты бешеные (с)
А кто-нибудь может объяснить, почему такой сильный разброс на покупку/продажу и почему евро сейчас тинькофф покупает сильно ниже курса (по 94 против официального курса 120+)? Я еще понимаю разницу в 5- рублей, но это чет...
Вопрос не жившего в 90-е (без обид, никакого эйджизма).
Если коротко то , чем выше волатильность (отрицательная стабильность), тем выше будет этот разброс. Банки снижают риски. Ну, и зарабатывают на движухе.
Сейчас ещё валютные фрилансеры подтянутся с обменниками "за углом"
Потому что заставить паникеров самим оплатить панику - лучший эффект холодного душа на горячие головы.
Почитайте про понятие «спред»
Потому что желающих купить много больше, чем продать
та я думаю это цена отказа от покупки специально что бы не покупали, ни как не отображает реальной картины
официально появился теневой курс доллара
Только большая часть сейчас - цифровая валюта и куда девать эти нули в приложениях?
Похоже, "макарошки" теперь не стоят всегда одинаково...
Вот кстате не надо грязи! На макарошки у нас госрегулирование цен есть. Правда самих макарошек нет...
Уже 95
ох бля, прям ракета от рогозина
там даже первая ступень отошла
Тут у многих щас первая ступень отошла :/
Ого, как растет то рубль! Супер
Не переключайтесь, после рекламы обсудим, как европейским детям тежело жить в условиях пропаганды ЛГБТ
Даже немного жалко цб, тут как не прыгай один хрен пизда
Все пытаются купить, никто не продает.
Ох нихренасебе, я такого еще не видел ниразу, чтоб в стакане было 0 ордеров на продажу
Это ещё ничего, скоро за наши рубли будут в морду давать
Теперь вы видели всё.
стакан наполовину полон, говорили они...
Стакан всегда на половину полон. Всегда!
Главное не думать, "что в стакане?".
Думай, что в стакане вода.
Дело не в ом, что никто не продаёт, на ваших скринах остановлены торги, из за достигнуто го лимита биржи. Можете посмотреть 5мин кэндики
Всем привет!
А может кто-нибудь, пожалуйста, поделиться статьей о том, что сейчас лучше делать со сбережениями в рублях лежащих на сберегательном счете в российском банке, например, если там больше 500 тысяч?
Уже поздно что-то делать. Сидим и "наслаждаемся" блокбастерами: "Не война, а спецоперация", "Не взрыв, а хлопок", "Не падение, а отрицательный рост".
Можно сделать много бумажных самолётиков и пускать их из окна. Хоть как-то поднимет настроение.
Лучше попросить выдать 100 и можно использовать вместо туалетной бумаги
Поскольку у нас решения принимаются исходя из ковыряния в носу, тут никак логически/математически предсказать что будет, невозможно, я думаю. Так что любые советы, даже от таксиста или обезьянки-предсказателя, могут оказаться самыми дельными.
Если не нагнетать на вас панику, именно катастрофы (падение в 10+ раз, деноминация, отъем средств) для рубля не ожидается. Снятие рублей никак их не защитит от повышения цен на всё. Панический закуп валюты на всю котлету вполне может повторить судьбу знаменитого закупа-2014го, когда 8 лет пришлось профита ждать. С обеспечением налички тоже вроде бы справляются (ну кроме дней, когда люди на панике 100+ млрд снимают ежедневно, естессно), прямо запретов пока нет.
Если вы чётко не знаете что делать, лучше ничего не делать. На эмоциях, 99% ваших решений будут неправильными. Купите хорошие зимние ботинки, садитесь к камину и пейте чай.
Купи гречи
Нет, если кратко. Снять не сможете, а если сможете то кеш не лучше. Обменять не сможете, а если сможете, то курс продажи - может будет ещё хуже, может не будет, может будет дефолт, а может не будет, может не может, далее известности нет. Найдите в сети, много прогнозов именитых финансистов, все они начинаются со слов - прогноз дать не могу...
Купи гречи, спичи, что то там ещё...
Хавчика купи.
И часть можешь в юздт на бинансе взять
https://accounts.binance.com/ru/register?ref=19951708
патриарх сказал, что нужно перекрестить, прочитать молитву, поможет
Я вам могу посоветовать не статью, но замечательную книгу - Эрих Мария Ремарк "Черный обелиск".
Уже разблокировали, доллар 95, евро 107..
Российский рубль или на...
афтар, обнови заголовок (если успеешь)
Свободный рынок теперь не особо и свободный что-ли?
Или у торгов и раньше была верхняя граница?
Раньше была
А кто-нибудь может объяснить, почему такой сильный разброс на покупку/продажу и почему евро сейчас тинькофф покупает сильно ниже курса (по 94 против официального курса 120+)? Я еще понимаю разницу в 5- рублей, но это чет...
Спрос на валюту высокая, поэтому и разница большая.
Спред
Потому что так работает спрос и предложение на валютном рынке
Разве это не регулируется централизованно?
это невозможно регулировать централизованно
На рбк написали сто на мосбирже доллар 110 рублей
Где там баба из ЦБ, которая про РИСКИ и волатильность криптовалют для граждан все рассказывала ?
Ура!
Если что фейк.
А то мало-ли кто поверит )
Откуда, интересно, это взялось. Хакеры раскопали одно из записанных обращений? Или это deepfake?
ПОКА ЧТО фейк (((
а жаль
https://vk.com/wall-58672671_392926
Вот такие настроения
1 300 000 тенге = сейчас примерно 300 000 рублей (раньше двести было). Это ж Казахстан.
usdt по 95...
Стакан наполовину пуст :)
Пора уходить в лес
Поехал запасаться макарошками.
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи начнутся в 10:00 мск.
В начале февраля ЦБ повышал её до 9,5% годовых.
Прокрастинация обладает плохой репутацией в обществе. В современном мире больших скоростей ценится продуктивность, способность к самоорганизации и стремление сделать больше-быстрее, чем остальные, стать «лучшей версией себя». А откладывание дел на потом — то, что стоит у всего этого на пути.
Несколько лет назад жена открыла счет в Альфа-банк, и пополняла каждый месяц. Перед отпуском решили снять немножко налички, т.к. карточки работают уже не везде, а платить за еду и жилье придется. Приехали в отделение банка в Екатеринбурге на ул. Сони Морозовой, там огромная очередь серьёзных людей с чемоданами для денег, все друг на друга орут,…