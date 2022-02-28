Цифра: за день объём наличных в обращении вырос на 1,4 трлн рублей Статьи редакции
За 25 февраля, после начала войны на Украине, он вырос в 12 раз.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ. Статистика отражает весь объём наличных, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы.
Объём наличных в обращении резко вырос 24 февраля, когда Россия объявила о начале военной операции на Украине. Тогда россияне сняли 111 млрд рублей наличных.
25 февраля ЦБ объявил, что увеличит выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов из-за повышенного спроса.
- В 2014 году, после резкого повышения ключевой ставки до 17%, объём наличности вырос на 209,2 млрд рублей 18 декабря и на 490,6 млрд рублей — 19 декабря.
Уважаемые модераторы!
Разбаньте пожалуйста этого автора. Очень уж хочется узнать, что будет дальше?! Из всего информационного хаоса, мусорных комментариев и непонимания ситуации, тс единственный, который 17(!)дней назад сделал удивительно точный прогноз, попав по всем пунктам, хотя точность настолько впечатляет, что это даже сложно назвать прогнозом. Да и не было в его каменте, ничего такого, что уже не освещали сми.
Ну к слову, он ошибся, особенно про небольшие столкновения. Уже понятно, что невойна проиграна
Сплошного фронта нет. Там вообще непонятно как воюют.
А война это только сплошной фронт? До первой мировой без всяких фронтов воевали. Уже давно все современные войны не про линию фронта, а про ключевые узлы и мобильные группы.
смотря какие цели?! Если все расписано заранее, со всеми участниками, то значит все идет строго по плану
в местных барах
Коротко происходящее можно описать так
Не особо-то он и попал, по основным пунктам мимо и слишком оптимистично.
провокации были? Были.
вторжение началось? началось
Рынок обвалился? еще как
бакс улетел? улетел
ЦБ ставку повысил до 20%? повысил
Я сейчас тут читаю только лозунги и критику, а четкий анализ действий не встречал. Если, как утверждает тс, все заранее расписано, значит должны быть и конечные цели всего этого. Вот это хочется и узнать.
Если есть другая аналитика, то с удовольствием почитаю.
Прогноз и серии , сломанные часы два раза в сутки время верно показывают.
А я смеялся над ним и минусил его...
Откуда у россиян столько денег
Они их изъяли из банковской системы. Теперь банки будут лапы сосать
Скоро назад отнесут во вклады под 25%. Конено Банкам обидно будет, раньше бесплатно же держали
Только вот в первом скрине на первом комментарии нет даты, как на всех остальных)))
комментарий был удален модерацией, за этот камент тс и получил бан. Другой пользователь успел сделать скрин и выложить. Вот в этой ветке все, в самом низу.
https://vc.ru/finance/363675-cb-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-9-5-godovyh-eto-maksimum-s-marta-2017-goda
Ходил продавать доллары, в трех банках видел огромные очереди у банкоматов.
Мда.
"Ходил продавать доллары" - зачем?
На пике.
Есть мнение, что курс в итоге стабилизируется.
А продавали в обменнике? По какому курсу отдали?
Да, будет по 35 - инфа сотка , варламов подтвердит
Патриот наверное )))
Зачем!?
Затарились налом те, кто громче всех орал: "наличку надо отменять", "банк - самое надежное место", "сейчас я хожу с телефоном, а не с пачкой денег, мы же не в каменном веке". Сидели бы дальше со своим безналом.
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