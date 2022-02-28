Финансы
Маша Цепелева

«Яндекс» выплатит сотрудникам дополнительную зарплату, чтобы финансово поддержать их на фоне войны на Украине Статьи редакции

Это часть антикризисных мер компании.

  • «Яндекс» объявил на встрече сотрудников с топ-менеджерами, что наём в компанию приостанавливается на две недели. Сокращений не будет. Об этом сообщает The Bell. В «Яндексе» подтвердили информацию издания.
  • В ближайшее время дополнительную зарплату выплатят всем сотрудникам, включая стажёров и тех, кто находится на испытательном сроке.
  • 27 февраля управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объявил, что компания отправит сотрудников на удалёнку, «учитывая, что многим сейчас морально тяжело и хотелось бы больше быть с семьёй».

#новость #яндекс

8378 просмотров
34 34 комментария
26
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Дмитрий Кузнецов

Просто Яндекс понял, что многие разрабы и спецы, уже запаковали чемоданы.

Ответить
55
Развернуть ветку
Дэвид Фокин

Жаль только в долгосрочной перспективе доп зарплата не поможет, но зато денег для миграции немного больше будет

Ответить
5
Развернуть ветку
Anton Kozlov

Скорее всего дадут опционами - как раз чтобы не уехали прямо сразу

Ответить
0
Развернуть ветку
Личной фитиль

Так опционы привязаны к ценам акций, которые уже рухнули, и что будет с ними дальше непонятно.

Опционы работают как стимул, если стоимость акций стабильна или растет. При высокой волатильности и в кризис кеш ценится выше.

Ответить
3
Развернуть ветку
Личной фитиль

Так опционы привязаны к ценам акций, которые уже рухнули, и что будет с ними дальше непонятно.

Опционы работают как стимул, если стоимость акций стабильна или растет. При высокой волатильности и в кризис кеш ценится выше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Личной фитиль

Так опционы привязаны к ценам акций, которые уже рухнули, и что будет с ними дальше непонятно.

Опционы работают как стимул, если стоимость акций стабильна или растет. При высокой волатильности и в кризис кеш ценится выше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин Приветов

Теперь им хватит на дорогу до новой работы)

Ответить
2
Развернуть ветку
Evil Pechenka

на фоне войны на Украине
 Какая война? Спецоперация же?

Ответить
11
Развернуть ветку
- -

А воровство это спецоперация по удовлетворению материальных потребностей.

Ответить
5
Развернуть ветку
Dzan Yang

В таких обстоятельствах, как сейчас в РФ (а это ведь только начало, результат введённых санкций будет ощутим чуть позже), чтобы оставаться в стране нужно быть либо патриотом либо не иметь средств на переезд в другую страну (в большинстве случаев то и другое).

Ответить
2
Развернуть ветку
Forgotten Games

Вы, простите, откуда на обстоятельства в РФ смотрите, чтобы всем советы давать?

Ответить
1
Развернуть ветку
Артемий Володин

С окраин ануса той жопы, в которую мы все дружным маршем в ближайшее время пойдем.

Ответить
2
Развернуть ветку
Forgotten Games

Хмм. У меня, например, как гражданина России, более оптимистичный маршрут.

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Самигулин

где совет то был?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Forgotten Games

А разве: "ситуация в РФ такова, что если вы не безденежный патриот - валите" не совет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Артемий Володин

Ответить
0
Развернуть ветку
Forgotten Games

.

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Nikolenko

Хорошие слова

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Dzan Yang

В таких обстоятельствах, как сейчас в РФ (а это ведь только начало, результат введённых санкций будет ощутим чуть позже), чтобы оставаться в стране нужно быть либо патриотом либо не иметь средств на переезд в другую страну (в большинстве случаев то и другое).

Ответить
–1
Развернуть ветку
Alex Crown

Эмигрировать не так просто, как хотелось бы. Переезд как два пожара, говорят недаром... Это фактически начало жизни с нуля. С собой не получится перевезти друзей и знакомых, иногда хобби. Нужно многим бытовым вещам учиться заново: съём квартиры, открытие банковского счёта, оплата ЖКХ, налогов и т.д. в другой стране может происходить по другим правилам. Помимо этого надо будет изучать язык страны, в которую идёт релокейт: английского может не хватить для общения с местными и занятия бюрократией с ВНЖ и жильём. Если у тебя есть семья (особенно с детьми), то релокейт ещё больше усложняется: твой супруг, скорее всего, будет долгое время безработным, если он не из сферы IT и не удалёнщик, конечно. И бюрократии это тоже добавляет. После ковида ещё много новых проблем добавилось: не везде российскую вакцину признают, где-то ещё требуют гринпассы и сохраняются определённые ограничения.

Опять же, сейчас многие страны закрывают авиасообщение с Россией, отключают её от SWIFT, что затрудняет рабочий релокейт или работу по удалёнке с российским бизнесом. Есть решения и о приостановке оформления ВНЖ, также я слышал от знакомых аннулирование уже готового джоб-оффера из Польши из-за того, что они белорусы. Они же рассказывали, что некоторые арендодатели выселяют российских и белорусских съёмщиков под действием всеобщего ажиотажа "отмены" России и навязывания нашим гражданам коллективной ответственности за действия властей. Поэтому сидишь и думаешь: смириться с новой реальностью и остаться или же рискнуть всем и куда-то переезжать. Это действительно очень непростой выбор. Орать "поравалить" легко, а вот сделать гораздо сложнее.

Ответить
6
Развернуть ветку
ляг, отдохни

Вы очень чётко описали моё текущее состояние. Все вопросы и додумывание вытекающих от переезда постоянно крутятся в голове.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Вас за "войну" не закроют?

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Когда изначально платишь ниже рынка?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Деревянко

Да, но все равно красавцы, Яндексу респект за это решение

Ответить
5
Развернуть ветку
ТАПОТУЛИ СПб

Да, только за чей счет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Popov

За счет компании. А какие есть варианты?

Ответить
4
Развернуть ветку
Максим Самигулин

за счет клиентов) пассажиров такси, водителей и прочие сервисы)

Ответить
0
Развернуть ветку
Искандер Гарифуллин

Остальные компании сказали своим работникам повышать не будем

Ответить
–1
Развернуть ветку
Александр Королёв

А нам сейчас пообещали выплатить зарплату если сократят.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Raspaev

Это они по ТК обязаны сделать при сокращении

Ответить
4
Развернуть ветку
ТАПОТУЛИ СПб

А водителям такси не будет компенсации? Аренда подорожает, как минимум, на 30%.🤔

Ответить
0
Развернуть ветку
Seelenfresser

Водитель такси либо самозанятый либо через парк работает, это не сотрудник Яндекса, а партнер

Ответить
0
Развернуть ветку
Seelenfresser

Водитель такси либо самозанятый либо через парк работает, это не сотрудник Яндекса, а партнер

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Pavel Raspaev

Почему теперь сберу и сбертеху не нужно столько разработчиков? Сбера санкции практически не коснулись

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Gosta KTB

глюк

Ответить
0
Развернуть ветку
Leech59

Возьмите меня из общепита в Яндекс

Ответить
0
Развернуть ветку
Валера в тумане

То есть они всё это время были НЕ на удаленке? А почему?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Т

@Сбер @VK
Ваш выход!

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Медиа
TJ
Сайты нескольких российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции

«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.

93 93 комментария
88
Миграция
Denis Shiryaev
ОАЭ, Индия, Грузия: куда россияне могут уехать без виз и на сколько дней Статьи редакции

Всё, что могу в эти дни, — пытаться быть полезным. Подготовил список безвизовых стран для россиян на 2022 год и количество дней, сколько можно находится.

10 10 комментариев
24
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Russpass
Как дизайн интерфейса помогает турсервису продавать впечатления

Рассказывает дизайн-команда RUSSPASS.

2 2 комментария
4
Финансы
Евгения Евсеева
ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до 20% Статьи редакции

В начале февраля ЦБ повышал её до 9,5% годовых.

299 299 комментариев
76
Офлайн
Лиана Липанова
«Нужно заканчивать весь этот госкапитализм»: Дерипаска, Фридман и Тиньков высказались против войны на Украине Статьи редакции

Война никогда не может быть решением проблемы, считают предприниматели.

Мы в фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды за последние два года почти оказавшись по ту сторону жизни, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!

Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день.Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!

Олег Тиньков
пост в Instagram
32 32 комментария
79
Банк 131
Платежи и банки сейчас: антикризисный FAQ для бизнеса от Банка 131

Обновлено: 27.02.2022 в 21:20

0 Обсудить
11
Модульбанк
«Модульбанк» начал открывать валютные счета для бизнеса онлайн за один час

Валютный контроль в банке работает бесплатно.

1 1 комментарий
Сервисы
Богдан Музыченко
Российские пользователи пожаловались, что не могут оплатить подписку Spotify и Netflix Статьи редакции

У видеосервиса проблемы на стороне банка-эквайера.

При попытке оплатить подписку на Netflix с карты «Тинькофф» появляется это сообщение
36 36 комментариев
13
Миграция
Таня Боброва
Как улететь из России или вернуться в страну — одной картинкой
54 54 комментария
73
NTA
Spark Workflow

В рамках разработки приложения разработчик должен иметь представление, что происходит от старта, до окончания работы Spark приложения. Данная информация необходима для понимания, где искать ошибки, каким образом ориентироваться в логах и оптимизировать приложение.

0 Обсудить
2
Больше статей
null