«Яндекс» выплатит сотрудникам дополнительную зарплату, чтобы финансово поддержать их на фоне войны на Украине Статьи редакции
Это часть антикризисных мер компании.
- «Яндекс» объявил на встрече сотрудников с топ-менеджерами, что наём в компанию приостанавливается на две недели. Сокращений не будет. Об этом сообщает The Bell. В «Яндексе» подтвердили информацию издания.
- В ближайшее время дополнительную зарплату выплатят всем сотрудникам, включая стажёров и тех, кто находится на испытательном сроке.
- 27 февраля управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объявил, что компания отправит сотрудников на удалёнку, «учитывая, что многим сейчас морально тяжело и хотелось бы больше быть с семьёй».
Просто Яндекс понял, что многие разрабы и спецы, уже запаковали чемоданы.
Жаль только в долгосрочной перспективе доп зарплата не поможет, но зато денег для миграции немного больше будет
Скорее всего дадут опционами - как раз чтобы не уехали прямо сразу
Теперь им хватит на дорогу до новой работы)
на фоне войны на Украине
Какая война? Спецоперация же?
А воровство это спецоперация по удовлетворению материальных потребностей.
В таких обстоятельствах, как сейчас в РФ (а это ведь только начало, результат введённых санкций будет ощутим чуть позже), чтобы оставаться в стране нужно быть либо патриотом либо не иметь средств на переезд в другую страну (в большинстве случаев то и другое).
Вы, простите, откуда на обстоятельства в РФ смотрите, чтобы всем советы давать?
С окраин ануса той жопы, в которую мы все дружным маршем в ближайшее время пойдем.
Хмм. У меня, например, как гражданина России, более оптимистичный маршрут.
где совет то был?)
А разве: "ситуация в РФ такова, что если вы не безденежный патриот - валите" не совет?
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Хорошие слова
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В таких обстоятельствах, как сейчас в РФ (а это ведь только начало, результат введённых санкций будет ощутим чуть позже), чтобы оставаться в стране нужно быть либо патриотом либо не иметь средств на переезд в другую страну (в большинстве случаев то и другое).
Эмигрировать не так просто, как хотелось бы. Переезд как два пожара, говорят недаром... Это фактически начало жизни с нуля. С собой не получится перевезти друзей и знакомых, иногда хобби. Нужно многим бытовым вещам учиться заново: съём квартиры, открытие банковского счёта, оплата ЖКХ, налогов и т.д. в другой стране может происходить по другим правилам. Помимо этого надо будет изучать язык страны, в которую идёт релокейт: английского может не хватить для общения с местными и занятия бюрократией с ВНЖ и жильём. Если у тебя есть семья (особенно с детьми), то релокейт ещё больше усложняется: твой супруг, скорее всего, будет долгое время безработным, если он не из сферы IT и не удалёнщик, конечно. И бюрократии это тоже добавляет. После ковида ещё много новых проблем добавилось: не везде российскую вакцину признают, где-то ещё требуют гринпассы и сохраняются определённые ограничения.
Опять же, сейчас многие страны закрывают авиасообщение с Россией, отключают её от SWIFT, что затрудняет рабочий релокейт или работу по удалёнке с российским бизнесом. Есть решения и о приостановке оформления ВНЖ, также я слышал от знакомых аннулирование уже готового джоб-оффера из Польши из-за того, что они белорусы. Они же рассказывали, что некоторые арендодатели выселяют российских и белорусских съёмщиков под действием всеобщего ажиотажа "отмены" России и навязывания нашим гражданам коллективной ответственности за действия властей. Поэтому сидишь и думаешь: смириться с новой реальностью и остаться или же рискнуть всем и куда-то переезжать. Это действительно очень непростой выбор. Орать "поравалить" легко, а вот сделать гораздо сложнее.
Вы очень чётко описали моё текущее состояние. Все вопросы и додумывание вытекающих от переезда постоянно крутятся в голове.
Вас за "войну" не закроют?
Когда изначально платишь ниже рынка?
Да, но все равно красавцы, Яндексу респект за это решение
Да, только за чей счет?
За счет компании. А какие есть варианты?
за счет клиентов) пассажиров такси, водителей и прочие сервисы)
Остальные компании сказали своим работникам повышать не будем
А нам сейчас пообещали выплатить зарплату если сократят.
Это они по ТК обязаны сделать при сокращении
А водителям такси не будет компенсации? Аренда подорожает, как минимум, на 30%.🤔
Водитель такси либо самозанятый либо через парк работает, это не сотрудник Яндекса, а партнер
Водитель такси либо самозанятый либо через парк работает, это не сотрудник Яндекса, а партнер
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Почему теперь сберу и сбертеху не нужно столько разработчиков? Сбера санкции практически не коснулись
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глюк
Возьмите меня из общепита в Яндекс
То есть они всё это время были НЕ на удаленке? А почему?
«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.
Всё, что могу в эти дни, — пытаться быть полезным. Подготовил список безвизовых стран для россиян на 2022 год и количество дней, сколько можно находится.
В начале февраля ЦБ повышал её до 9,5% годовых.
Война никогда не может быть решением проблемы, считают предприниматели.
У видеосервиса проблемы на стороне банка-эквайера.