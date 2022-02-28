Глава ЦБ: банки не могут изменять условия по выданным и фиксированным кредитам на фоне повышения ключевой ставки до 20% Статьи редакции
Вместе с тем регулятор смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребкредитов.
По итогам заседания Совета директоров ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банки не могут менять условия по выданным кредитам.
Другие тезисы из заявления Набиуллиной:
- Банк России приостановил валютные интервенции. Это связано с ограничением на использование золотовалютных резервов в долларах и евро из-за санкций.
ЦБ готов предоставлять регуляторные послабления по резервам для кредитов юрлиц с плавающей ставкой.
Регулятор смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов.
- ЦБ рекомендовал банкам проводить реструктуризацию кредитов, не назначать пени и штрафы.
- Система передачи финансовых сообщений (СПФС) может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут присоединяться участники из-за границы.
- Карты международных платежных систем, выпущенные банками под санкциями, продолжат работать внутри России как обычно.
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