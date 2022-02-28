Финансы
Маша Цепелева

Глава ЦБ: банки не могут изменять условия по выданным и фиксированным кредитам на фоне повышения ключевой ставки до 20% Статьи редакции

Вместе с тем регулятор смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребкредитов.

По итогам заседания Совета директоров ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банки не могут менять условия по выданным кредитам.

В условиях роста ключевой ставки увеличиваются платежи по кредитам с плавающими ставками. В рознице таких кредитов практически нет: в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании — минимум. И я хотела бы подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия.

Эльвира Набиуллина
глава ЦБ

Другие тезисы из заявления Набиуллиной:

  • Банк России приостановил валютные интервенции. Это связано с ограничением на использование золотовалютных резервов в долларах и евро из-за санкций.

  • ЦБ готов предоставлять регуляторные послабления по резервам для кредитов юрлиц с плавающей ставкой.

  • Регулятор смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов.

  • ЦБ рекомендовал банкам проводить реструктуризацию кредитов, не назначать пени и штрафы.
  • Система передачи финансовых сообщений (СПФС) может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут присоединяться участники из-за границы.
  • Карты международных платежных систем, выпущенные банками под санкциями, продолжат работать внутри России как обычно.

#новость #цб

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