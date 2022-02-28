Президент России подписал указ об экономических мерах «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств».

ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» и «Промсвязьбанк» (ПСБ) попали под блокирующие санкции — им заблокируют все активы в США и запретят сотрудничать с американскими контрагентами. Западные страны также договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции.