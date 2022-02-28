Путин ввёл ответные санкции — запретил переводить валюту в зарубежные банки и другое Статьи редакции
Экспортёры также должны продать 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года.
Президент России подписал указ об экономических мерах «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств».
Ответные санкции
- Порядок продажи иностранной валюты экспортёрами будет устанавливать ЦБ.
- Экспортёры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней.
- Российские граждане не смогут предоставлять иностранные займы в валюте — ограничение касается только новых займов. Они также не смогут переводить деньги на счета зарубежных банков с 1 марта, кроме корреспондентских счетов.
ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» и «Промсвязьбанк» (ПСБ) попали под блокирующие санкции — им заблокируют все активы в США и запретят сотрудничать с американскими контрагентами. Западные страны также договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции.
Отлично жахнул по Воронежу! Почти неделя прошла с начала войны, а трус так и не выступил перед нацией.
Дед запрещает внешний мир. Никаких нетфликсов, игр в стиме, покупок больше не будет. Совсем отъехал старик. Полный возврат в СССР за пару дней устроил. А неделя ведь только начинается. К воскресенью будет 37 год
Комментарий удален
Останавливали гегемонию США, порвали три валютных резерва
А что в Украине было не так, до тех пор, пока мы на них не напали?
Стремились в нато, правительство было настроено против России, стремились вместе с сша и Европой силой захватить Днр и Лнр, не выполняли мирские соглашения
То есть думали о своей безопасности и восстановлении территориальной целостности?
Путём создания ядерной боньбы?))) (Гуглите заявление Зелибобы на мюнхенской конференции от 19 февраля этого года ЕМНИП). При этом обратите внимание что Ирану боньбу нельзя - яй-я-яй!!!! А вот Украине с профашисткским режимом можно... и Зелибобу даже никто из западных политиков не одёрнул. А почему это не одёрнули? Наверное потому что угрозы России ядерным оружием - это "ничего страшного". И это только снежинка на громадном айсберге того что происходит между Западом и Россией. А ответочка от России - это "Дед сдурел"... В общем, я вижу, мало кто понимает что происходит... Запад ужасно долго тыкал в берлогу палкой и оттуда начало вылезать что страшное. Они обосрались и обложили санкциями. В этом свете "запад будет воевать с Росиией до последнего украинца" очень злободноевное. Вы можете понять что Зелибоба проснулся такой 24-го "Резников, Резников, что-то я своей армии не чувствую". А Резников такой "А у тебя её нет!..."...? Именно так выглядит управляемое ракетное оружие. И если 404 примут в НАТО то вместо Калибров будут Томагавки и в другую сторону лет через 10, и не пара сотен а несколько тысяч. А вместо ССО Укры-Бандеровцы пополам с поляками и прочей швалью (которых, кстати, англосаксы за третий сорт считают просто не показывают). ППЦ как мало людей в стратегии шарит. А по политике не будет войны а будет "вы должны перестать выпускать самолёты вообще" или "вы будете продавать нефть по 10$" - и придётся подчиняться. У Итальянцев спросите как они в Евросоюз вступили.
Новая методичка подъехала? Теперь не надо писать текст про 8 лет?
Иран никто не бомбил даже когда они перешли от слов к делу? Уже даже не знаете чем оправдать путинкую оккупацию.
А что не так с 8-ю годами? Как-бы англосаксам можно (Югославия причина геноцид и притеснения) а как бы России нельзя (украина - причина геноцид и притеснения)? Вопрос не в бомбёжке а в очередных двойных стандартах. Неугодным режимам нельзя. Угодным можно. И тут уже про дерьмократию начинаются вопросы, т.к. Янукович был неугодным режимом, а Зелибоба- угодным. А бомбы на них полетели за совсем другие дела (за то же за что и на Югославию).
Так это народу решать какой режим угодной. Вот это разрыв шаблона, да?
После начала путинской оккупации есть ли в мире более популярный президент чем Зеленский. В принципе Украина и Россия могли бы стать союзным государством, если именно он будет президентом, а не дед, который боится даже собственных министров обороны.
Вопрос, а какого лешего нацики ставят военную технику в жилых районах, а накой выпускать зеков воевать? Клоунский режим он и в африке клоунский. ПОехали на переговоры DJ да все актерская группа, одного только не хватает главного Клоуна
Хорошо, что никто на западе не воспринимает всерьез речи нашего Жириновского. А то ведь тоже могли бы начать вторжение после обещаний немного изменить магнитное поле Земли.
Ну он же это не на Мюнхенской конференции заявил, нет? Просто журналисту устроил очередной перфоманс - это как бы совсем в другую сторону. Разницу между оф. заявлением президента и интервью (личным мнением) депутата понимаете же, да?)))
Он заявил про то, что Россия не выполняет Будапешт, поэтому он не имеет юридической силы. А Пукин уже направил ракеты и сидит возле кнопки. Пукин не угроза миру и России?
НАТО в 1999 бомбила Сербию потому, что так захотело. НАТО не угроза миру и России?
Гоблина насмотрелись?)) А вы про Будапештский меморандум 1994 года слышали? Украина отказалась от ядерного оружия гарантиями в том числе от России о ее территориальной целостности. И как вы думаете кто эти гарантии нарушил? ) Вот Зеленский и упомянул про это.
Там ещё было про нейтральный статус. А разговор про НАТО на Украине пошёл после майдана 2004. И выкристализовался полностью с майданом 2014.
Там ещё было в договоре про нейтральный статус Украины. А разговор про НАТО на Украине пошёл после майдана 2004. И выкристализовался полностью с майданом 2014.
Пошел разговор не равно потере нейтрального статуса. Финляндия вон тоже говорит. Когда нападение?
Ничего там про нейтралитет не было) Это фишка России додумывать)) А Зеленский что должен был делать как вы думаете? Все его уверяли что Россия нападет и никто не поможет, вот он и сказал раз не даёте гарантии что не тронет Россия то буду делать бомбу. Это как бы ваш полуумный сосед вас собирается избить до полусмерти. А полиция которая сообщает вам что сосед собирается убить вас говорит, что не поможет. И вы говорите соседям и полиции что найдете тот пистолет что выбросили из за их уговоров и гарантий что никто вас бить не будет.
И что? Вы сомневаетесь что Зелибоба бы боньбу применил или что? После Хайли-Лайкли - я уверен что применил бы. Сначала по ДНР/ЛНР а потом в Кремль бы постучалась бы делегация и объяснила бы что у Зелибобы ещё 4 осталось и ещё одну они скоро уронят вооон туда... и Путин такой "нанести по украине ядерный удар, когда там столько Русских, которых я защищал?"
Просто мне интересно где были ваши нет войне когда взяли Сирию раздербанили, или Ирак (с пробиркой негр). Всё это называется таким словом как "последовательность". Нее тут просто это касается Вас - вы потеряли доход в связи с очередными санкциями Запада. А то что будет через 10-15 лет вас не колышет. В принципе мне уже понятна логика "пацифистов".
Плохо бомбить людей, особенно соседей. У многих людей там родственники, людоед.
Хуже было бы, если бы сосед вступил в нато и стал силой пытаться вернуть Крым.
Россия дала гарантии безопасности Украины в границах 1994 года в обмен на отказ от ядерной бомбы
Крым отжала, войска на границе собрала, зачем Украине свою часть договора исполнять?
Ну по факту правительство России было также настроено против Украины, причем настолько, что даже начало военную "операцию". В НАТО теперь Украина будет 100%, теперь этот вопрос времени.Зато теперь Финляндия и Швеция будут в НАТО, от них до Москвы и Питера еще ближе.
Даже если сейчас подпишут о внеблококовом статусе, то через 15 лет та молодежь, что пережили бомбардировки в подвалах, вырастет и новое поколоение украинцев будет 100% за НАТО помня о таком предательстве России.
Уровень жизни на Украине упадет в разы после этой войны, это такая помощь русскоязычным?
Короче очередная многоходовочка Путина, всех переиграл.
Абаждите.
1. Кто сказал, что Донбасс - это Украина? Даже видос есть как Путин за территориальную целостность.
2. Кто запретил Украине проводить контртеррористическую операцию? Никто.
3. Никакого контроля за украинскими войсками не было, поэтому проводили операцию как хотели
4. А главное - нахрена 8 лет, 8 лет Карл, снабжали Украину нефтью, бензином и солярой (у них свое производство недостаточное, Роснефть активно поставляла), углем (привет Донбасс и серые схемы), ТВЭЛами, а также гнали и до сих пор гоним газ через территорию Украины?
Если они такие враги то?
Абаждите.
1. Кто сказал, что Донбасс - это Украина? Даже видос есть как Путин за территориальную целостность.
2. Кто запретил Украине проводить контртеррористическую операцию? Никто.
3. Никакого контроля за украинскими войсками не было, поэтому проводили операцию как хотели
4. А главное - нахрена 8 лет, 8 лет Карл, снабжали Украину нефтью, бензином и солярой (у них свое производство недостаточное, Роснефть активно поставляла), углем (привет Донбасс и серые схемы), ТВЭЛами, а также гнали и до сих пор гоним газ через территорию Украины?
Если они такие враги то?
О, а теперь правительство несомненно за Россию
У них был газ и вода;) Мы на самом деле воюеем за ресурсы, в целом на днр\лнр и бандеровцев всем похуй, вот тут хорошее описание есть - https://www.quora.com/Why-is-Russia-invading-Ukraine.
Комментарий удален
Для меня нетфликс важнее. И да, хочу, но чтобы не как сейчас, а как неделю назад, и чтобы никакой зарвавшийся мудак на нас не нападал и честные президентские выборы.
Ничего не понял. Танки США вошли в Украину?
Нет. Через 20 лет вышли из Афгана.
Внешний мир тоже устал от выходок безумного деда.
Бля, как вы заебли со своим баблом. Кроме бабок уже ваще них не видите... Стим, хуим и прочая хуета, пиздец... Геополитика есть такое слово...
Геополитика как раз чтоб больше контролировать и больше зарабатывать бабла.
А этот - поубивал своих, чужих, добил экономику, одурманил население, приобрел кучу врагов.
В геополитике он полный провал. Единственное где он преуспел - в пропаганде.
Какая геополитика, это маниакальная шизофрения называется
Я бы добавил в этот список ещё и зарубежных брокеров, биржи фриланса типа upwork, PayPal и прочие сервисы оплаты.
Но вообще хотелось бы наверняка узнать - правильно ли мы поняли этот закон ибо звучит как бред.
такс я не могу на палке получать баксы с сегодняшнего дня ?
пейпал в России зарегистрирован
Правда не все понимают что железные занавес был в т.ч. и "с той" стороны. Щас посмотрим если Китай Тайвань оттяпает - на этой планете начнётся крайне весёлая жизнь. Если нет - будем жить скучно, бедно и страдать.
ну если по фактам, то конкретно эти меры рубль поддержат. все же так ненавидят госкорпорации, сосущие наши ресурсы себе в карман. вот их обязали скупать рубли. а для юольшинства людей курс рубля (а конкретно - цены в магазинах, от него зависящие) является важным фактором повседневной жизни
Думаете, поможет? Мне кажется, это капля в море сейчас.
Поздно очень!!! Он не смог предугадать элементарную финансовую штуковину.
Он и не должен предугадывать у него куча советников.
А если деньги цб реально заблочили за границей то ответственных надо на зону сразу за такой косяк )
Илья! Предугадать? Нужно быть поехавшим с катушек шизоидом с паталогиями, представляющими опасность для всего живого, что бы хуячить по людям градом и думать при этом об экономических последствиях.
Биология, экология, экономика, география, геометрия и прочая чепуха включая ваше мнение о нем и о этих науках ему пох., монопенисуально, включая то, что будет лично с ним или со страной с этим странным названием Россия, людьми ее населяющими, а так же со всем этим миром. Речь идет о поцанской чести и личной обиде на всех. Все карты сыграны, осталось взорвать весь мир к чертям!
вопрос в объеме экспорта теперь
Судя по тексту, я его читал несколько раз, это касается всех, кто получают деньги в долларах, в том числе с YouTube и Instagram.
То есть физлиц, ип и юрлиц. Все они участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Больной человек
Трусы могут бежать. А подожди Европа же вас не примет, закрыла небо. Валюту в трусы и вперёд.
Истинные смельчаки встречаются с людьми после двухнедельного карантина и через десятиметровый стол
Вы слишком скромны. Мне кажется, там не менее 20 метров.
Он сидит за километр не из-за ковида. "Заговор 20 июля."
Лучше вводить не ответные санкции, а пулю себе в лоб.
Срет дряхлый путлер где то, перестарался, думал, Украину голыми руками взять, а взял себя , да за яйца.
Надо было сильно умудриться довести страну и экономику до коллапса.
Мне кажется, уже через несколько дней нас могут отключить от интернета.
Причём, сделает это Роскомнадзор.
Я че-то не совсем понял, это в т.ч. запрет платить по валютным кредитам, полученным за рубежом? Кому должны, всем прощаем?
Они нас вообще-то в прямом смысле ограбили. Потому как бы вполне логичный ответ.
Они нас вообще-то в прямом смысле ограбили. Потому как бы вполне логичный ответ.
Вас зачем его выступление так надо. Я могу вас слово в слово предсказать что он скажет.
Никакое НАТО не может нанести такого ущерба, как наш обнуленный многоходовчник. Дешевле было бы всех жителей ЛНР и ДНР вывезти и расселить в подмосковье в отдельных коттеджах.
В Ростовской области построить ещё один Ростов-на-Дону и заебок
Так же НАТО дешевле вывести запад Украины
Санкции направлены против России, я так понимаю?
Классика. Вначале какая-то страна вводит санкции против России, а потом Путин вводит санкции против России. Также было и при предыдущих санкциях.
Путин своими действиями надолго и полно санкции на Россию навлек, мирное население как всегда расхлёбывает. И перец Хренов. Его весь земной шар уже люто ненавидит, да ему только это в голову не доходит
А почему весь земной шар? Думаю Россия тоже.
Судя по описанию указа, все именно так и есть. Санкции против местного бизнеса, который нагнули дополнительно.
Так делают дальновидные и мудрые правители. Как иначе угробить собственную страну?
Против будущего каждого. Дед тянет всех в СССР
Надо пилить пост «Как жить в СССР», пока у вас Чебурашку не включили.
Хорошая подсказка для правительственных СМИ.
Который он терпеть не может.
Россия уже хуже СССР. Союз не нападал на родственную страну.
В 1939 год
В 1939 год
Разумеется, против России - а чем он хуже Америки и запада? Надо же добить до конца?
Не так страшны санкции, как контрсанкции
(шутка)
не шутка(
Да лааадно, я прочитал пост и тоже об этой картинке сразу подумал 😂
Кто-нибудь может расшифровать формулировку "Экспортер" или "Участник внешнеэкономической деятельности"? Вот программист сидит и работает как ИП по контракту, получает валюту, ему надо будет продавать 80% валюты сразу по приходу?
Да
Может. Вот только продаст он 80% по курсу коммерческому, который сильно отличается от рыночного. Простыми словами продаст по 95, а купит по 120.
Да, вам верно ответили, будет курс не очень. Неизвестно правда какой, но разница может быть ощутимой
Кто будет следить за этим всем?
Я думаю как обычно сам ИП, а там ещё и штрафы подвезут
Если вам зарплату/оплату платит иностранная компания которая не находится в РФ, то вы должны 80% от этой суммы перевести в рубли
могу предположить, что нет. интересует ровно этот же вопрос. но оказание услуг не есть экспорт, мне так кажется
Уверен, что да. Экспорт ИТ-услуг. Что там оквэды смотреть будут чтоли. Есть зачисление на транзитный счёт и валютный контроль, есть «контракт», это внешне-экономическая деятельность.
Грузия ребят, только хер теперь бабло туда выведешь: не смогут переводить деньги на счета зарубежных банков с 1 марта. Осталось4 часа, кто успел, тот молодец)
Биткоин
вот он и пригодится, а то я все думал нахера козе баян, а вон оно как вышло
Вроде только для физиков запрет. Юрлица могут переводить исходя из статьи
огу предположить, что нет. интересует ровно этот же вопрос. но оказание услуг не есть экспорт, мне так кажется
Специально для вас дедушка в указе написал:
"Начиная с 28 февраля 2022 г. резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты."
http://kremlin.ru/events/president/news/67881
Видите там в тексте "на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидетами ... и предусматривающими .. оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ ..."
Вопросы?
Когда оказываешь услуги зарубежным заказчикам, ты заключаешь экспортный контракт и ставишь его на учёт, чтобы платежи могли пройти валютный контроль.
Так что это самый что ни на есть экспорт и вам зря кажется.
спасибо всем за ответы. нуштош... надо думать тогда :)
ИП если работает по контракту.
.
огу предположить, что нет. интересует ровно этот же вопрос. но оказание услуг не есть экспорт, мне так кажется
Специально для вас дедушка в указе написал:
"Начиная с 28 февраля 2022 г. резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты."
http://kremlin.ru/events/president/news/67881
Видите там в тексте "на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидетами ... и предусматривающими .. оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ ..."
Вопросы?
Присоединяюсь к вопросу с аналогичными вводными
Это вместо плюсануть?)))
Да.
Программист экспортирует услуги :-)
сексуальные на онлифанс
1. Уже забанили получение средств с онлифанс. 2. It компании массово перебираются за рубеж.
То есть забанили российские аккаунты или перевод денег с них ? На PayPal тоже не перевести ?
Аки забанили, не зайти
Да, придётся. Экспортировать модно и товары и услуги. В вашем случае это экспорт услуг.
Такой же вопрос у меня! Надеюсь тут ровно и четко, кто-то разложит
Пришло вам например 100 баксов на палку за заказ. Вы выводите $80 по курсу (79 щас) себе в РФ банк, 20 можно оставить
я спрашивал у тинькова, программист на контракте с иностранной компанией подходит под этот закон
Это по любому внешнеэконом деятельность. Валютный контроль и все вытекающие
Крипта в данном случае лучший вариант
Вот это было бы здорска!
Посмотрите, они не добили санкциями русское население. Давайте добьем сами!
Кто бы что про блокчейн и криптовалюты не говорил, но именно ради таких случаев они и создавались. Хотя и за крипту скоро сажать начнут.
Тоже подумал об этом, и ни у кого нет власти забрать эти деньги
Можно закрыть биржи в РФ и 99% народа не будут заморачиваться
На бинансе очень много русских денег лежит. В обмен на возможность нормально работать по миру, я думаю их обяжут заблокировать/заморозить счета
Миллион процентов! ведь нужен был только предлог как всегда в РФ и бывает. поздравляю вы отлично мыслите !
Бинанс это капля в море, где и как можно выводить
Это тот бинанс, владелец которого пожертвовал 10млн дол. украинской армии?
Обязательно заморозит.
И отправит на покупку стингеров.
Физикам тоже нельзя переводить валюту на свои зарубежные счета? А если с помощью посредника типа Paysend?
Ну закон написали так что типа ничего нельзя и все виновны по определению. Ебнулся дед
Всем резидентам. Заметьте, что в резиденты могут входить и граждане иностранных государств.
Вывод денег без открытия счета тоже запрещён, то есть и через посредника нельзя.
Да кого это щас волнует? Сваливай, получай любой ВНЖ, открывай счет, плевать на последствия в РФ. Че будет-то? Будет уголовка - ну и отлично,
это орден противника этого фашисткого режима. Но и уголовки не будет скорее всего, максимум штрафы.
Ну вы помните что штраф 145% от суммы?
Всем резидентам запрещено, в том числе физ. лицам.
Ответные санкций против россиян
Мне все это напоминает битву в детском садике,когда лопатку не смогли поделить))
Поздравляю с первым комментарием ;)
Кто-нибудь может расшифровать формулировку "Экспортер" или "Участник внешнеэкономической деятельности"? Вот программист сидит и работает как ИП по контракту, получает валюту, ему надо будет продавать 80% валюты сразу по приходу?
Если получаешь валюту из-за рубежа, то тогда ты участник внешнеэкономической деятельности и должен будешь продать 80% валюты. Я правда так и не понял какой законодательной базой это регулируется...
А если я получаю за рекламу Adsense оплату в долларах на свой счёт? Что мне делать? Я подпадаю под эти условия?
Да. Должны перевести 80% по курсу ЦБ в рубли который пока значительно отличается от банковского.
Кстати, поздравляю. Роскомнадзор похоже Adsense начал блочить. Количество показов рекламы в 4 раза меньше, чем трафика.
Да, придётся.
Ответные санкций против россиян
Я работаю фрилансером, получаю деньги в долларах из-за рубежа, соответственно через SWIFT. Официально плачу налога как ИП через УСН.
Собственно события последних дней ясно дали понять, что правительству полностью насрать на малый и средний бизнес. Получается что я должен все свои бабки, которые я заработал честным трудом и с которых заплатил (заплачу) налоги, должен теперь еще в рубли переводить по невыгодному курсу ЦБ ? Еще и задним числом сделали, а слабо налоги посчитать по курсу 74 рубля, а не 90 рублей?
Против кого эти санкции, точно против Запада? Как по мне, так санкции против отечественных предпринимателей, которые итак попали в жоповую ситуацию, тк теперь получать бабки из-за рубежа официально стало очень сложно, да и многие люди просто не хотят сотрудничать с фрилансерами из России ввиду последних событий на Украине.
С какого *** я не могу переводить свои собственные деньги, с которых опять же заплачены налоги (будут заплачены) в другую страну, если это мои деньги? Я их заработал, заработал своим трудом без помощи государства. Государство ничего не сделало для того, чтобы я их получил, и не делает.
Единственное о чем я не жалею, так это что не взял в 2021 кредит на покупку жилья в РФ. Как только вся эта ***** закончится в той или иной мере, думаю в апреле-мае, открываю ИП в другой стране и переезжаю туда на ПМЖ. Это просто невозможно терпеть, постоянные издевательства.
Ты платишь налоги, проходишь валютные контроли, делаешь все по закону, а в любых сложных ситуациях, возникающих из-за действий властей, эти самые власти дают тебе пинка под жопу с полного размаху. Платишь налоги как ИП в полном объеме, но даже вычет на покупку квартиры или машины сделать нельзя, и на покупку медикаментов.
Кто знает, где можно открыть ИП россиянину, чтобы ставка налога была на уровне 6% или около того, и чтобы не было диктатуры? Желательно чтобы за ведение бизнеса (предпринимательства) давали возможность жить там и получить ВНЖ в перспективе.
Черногория 9%, дают ВНЖ
Из всех стран Европы больше всего негатива слышал именно о Черногории, причем от знакомых и друзей в том числе.
Но за вариант спасибо!
Если вы в теме, то порекомендуйте надежного посредника для оформления бумаг. Мы уже связались с одним найденным в интеренете, нам выслали подробности, всё выглядит солидно, но хочется рекомендации.
К сожалению, никого не могу порекомендовать.
А может кто то без сарказма объяснить кому эти ответные санкции могут навредить кроме россиян?
Если я правильно понимаю "резидентам" - если он про налоговое резидентство, то это все люди, кто больше 180 дней в РФ. Но может быть и вообще всем кто в РФ. Дедушке срочно нужна доза таблеток и санитары.
Если всем кто в РФ, то завтра все таджики и узбеки будут паковать чемоданы... Думаю там есть какие-то исключения.
Это еще не ответные санкции, это попытка нивелировать действие санкций. Насколько она успешна это другой разговор.
Но заголовок же
никому
Прочел заголовок. На ум пришла вот такая вот картина)))
Кто будет Брутом в российской адаптации?)))
Мордашкой Мишустин не плохо подпадает.
А по мотивации- наверное Соловьев. Две виллы все-таки отжали в Италии)
Комментарий удален
у них выбора нет, рубли полетит вниз семимильными шагами, не факт что эти меры сработают
Предмет запрета звучит следующим образом: запретить «зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».
Я правильно понимаю что теперь нельзя не пэйпалом, ни гуглом, ни каким-то другим способом кучу всего оплатить в интернете? А с учетом того, что иностранные банки не будут принимать переводы из РФ(вдруг), теперь оплатить ничего нельзя нигде?
Строго говоря, покупка товаров и услуг - это действие, отличное от перевода. Но у нас могут захотеть перебдеть и трактовать расширительно.
Вроде да, но гугл уже начал выполнять приземление, другие тоже подтянутся, единственное я не помню, в приземлении какие требования и есть ли обязательство принимать деньги через российские счета. С другой стороны даже приняв на российский счёт они всё равно потом сами должны будут на запад их отправить, а это запрещено теперь получается.
Не полностью закон раскрыт, есть ещё такое там:
Запретить зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
Т.е. запрещён вывод не только в банки, но и на любые счета зарубежных организаций финансового рынка. Брокеры по идее попадают сюда?
Ну и про "иностранных поставщиков" нет в статье. Правда опять не очень ясно - иностранные поставщики это тип PayPal?
Пейпал в России имеет своё юр.лицо.
а принимать баксы можно используя палку ?
То есть даже не сбежать?)
А что с резидентами РФ, уже живущими за границей? Если у них зачисление выполнялось именно на счёт в банках РФ, а транзачили за рубежом?
Ответные санкции? вы ничего не перепутали? это санкции или методы по удержанию курса рубля которые ударяют по сдернему бизнесу и малому в частности тем кто по ип с заграницей работает?
Санкции на российский бизнес от путина!)))
Из текста указа с http://kremlin.ru/events/president/news/67881 похоже, продавать валюту придётся всем, кто получается. И тем, кто оказывает услуги (разработку ПО) и тем, кто продаёт лицензии тоже:
1. Резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Указа.
2. Начиная с 28 февраля 2022 г. резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты.
Хм. Походу за счет экспортеров решили поддержать курс рубля.
Но есть несколько вопросов по этому указу.
А у президента есть вообще право устанавливать такое требование.
Какова ответственность если это не делать.
И в какие сроки надо продать часть выручки.