Финансы
Маша Цепелева

Playrix выплатит дополнительную зарплату сотрудникам, чтобы помочь «продержаться в кризис» Статьи редакции

Компания также следит «за рисками сбоев в банковских системах и запросами на релокацию».

Сооснователь Playrix Дмитрий Бухман опубликовал на своей странице в Facebook пост о поддержке сотрудников на фоне войны на Украине.

Он рассказал, что в студии работают 4000 человек из разных стран, из них значительная доля — россияне и украинцы. Бухман поблагодарил команду за то, что «она не поддается эмоциям и старается держаться вместе». Компания открыла горячие и круглосуточные линии поддержки.

Сегодня мы также приняли решение выплатить каждому дополнительную зарплату – это минимум, который можем сделать прямо сейчас, чтобы как-то помочь продержаться в этом кризисе. Внимательно следим за волатильностью национальных валют, рисками сбоев в банковских системах и запросами на релокацию.

Повторюсь, для всего происходящего нет более подходящего слова, чем трагедия. Насилие никогда не может быть решением проблемы. Это грустно и невероятно тяжело. Пожалуйста, остановите войну.

Дмитрий Бухман
сооснователь Playrix
  • 28 февраля «Яндекс» сообщил, что выплатит всем сотрудникам дополнительную зарплату и приостановит наём на две недели — это входит в антикризисные меры компании.

Основателям Playrix Игорю и Дмитрию Бухманам принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ, DTF и Coub.

#новость #playrix

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Андрей

Приятно читать такие посты на фоне всего что творится, даже в пандемию не было такого, с начала Яндекс, теперь эти ребята, может и остальные подтянутся, и даже в тяжёлые времена, хоть какой-то то луч света

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5
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Sergei Timofeyev

А потом так - хоба и это была та самая годовая премия. :) Уже проходили.

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Михаил Стерлин

*задумчиво* так-то я бы на месте сотрудников был бы рад получить годовой бонус сейчас, а не в декабре....

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Sergei Timofeyev

А может стоит пересмотреть зарплаты и поднять их до уровня компенсации инфляции? Хотя разовая выплата всем даёт больше очков в части PR.

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Arch Stanton

Очередная мерзкая лизоблюдская приспособленческая позиция. Хотя господин Бухман сидит с миллиардами где-то в Ирландии, где Путин его никогда не достанет. Что значит: "Пожалуйста, остановите войну"? Типа побыстрее захватывайте Киев? Или давайте уже применяйте ядерное оружие? И к кому вообще это обращение во множественном числе? Кто эти таинственные люди?

Короче, блевать тянет от этих миллиардеров. Эти лизоблюды ещё 99 таких Драконов вылепят. Вот кто и вправду настоящее зло и причина войны.

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–2
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Anton Beloborodov

Они такие же жертвы диктатора как и мы. Они иногда даже большие жертвы потому что чем ты богаче, тем быстрее за тобой придут опричники.

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Вик Бой

"Насилие никогда не может быть решением проблемы." согласен, так же не поддерживаю решение вторжения в другую страну, но можете минусить сколько угодно, так и хочется спросить, а все предыдущие годы, когда на территории страны, откуда у него сотрудники г-н Бухман предлагал хотя бы им какие-то доп зарплаты, ведь у них там семьи и они куда больше нуждались в поддержке или то было норм, не насилие?

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Valentin Dombrovsky

8 лет?

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Inspektor pidozra

8 лет?

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Alex Belousov

Молодцы. Правда почему все пишут нейтральное "остановите войну", хотя надо писать прямо "пусть РФ прекратит бомбежки".

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evilnw

В России за всё ключевые решения отвечает только один человек. Правильно писать "путин, хватит бомбить Украину"

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Vladimir Kadalashvili

судя по противоречивым сообщениям о здоровье Пу я сомневаюсь что лично он в туалет самостоятельно ходит, не то что бомбит. Мысль ваша мне понятна, но у этого масштабного преступления против человечества очпень много соучастников. Их осудят и казнят ( в прямом смысле слова )

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Сергей К

Думаете олигархи на него никак не влияют? Я сомневаюсь, что люди с кучей капитала и влияния не могут деда усмирить.

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evilnw

Я сомневаюсь, что путин может мыслить рассудительно. Судя по его речам у него прогрессирующая деменция.

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добрая букашка

"Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госперфекционизм."

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Sergei Timofeyev

Я смотрю проблема элит царской Руси, когда вышли постоять на морозе в декабре, никуда не делась. Просто трансформировалась в другие понятия.

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добрая букашка

Создается впечатление о необходимости задуматься про подготовку к обсуждению потенциальных возможностей по урегулированию вероятной обеспокоенности трудоустроенного населения

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Sergei Timofeyev

Населению, в целом, некогда поднимать головы.

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Всвиторе

Везёт.

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добрая букашка

Государство дало, государство взяло. Все по справедливости.

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Anton Beloborodov

Даже страшно думать, что будет с российскими игровыми компаниями. Думаю будет принято решение о массовой релокации. Врят ли будет возможно вести международный бизнес в России как раньше.

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Damir Shakirov

Это какие?

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DmitriyB

Не думаете что сейчас топовые it компании начнут вывозить сотрудников и начнется большой отток it спецов разных направлений? Например Miro, если верить новостям хочет вывезти.

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