Сегодня мы также приняли решение выплатить каждому дополнительную зарплату – это минимум, который можем сделать прямо сейчас, чтобы как-то помочь продержаться в этом кризисе. Внимательно следим за волатильностью национальных валют, рисками сбоев в банковских системах и запросами на релокацию.

Повторюсь, для всего происходящего нет более подходящего слова, чем трагедия. Насилие никогда не может быть решением проблемы. Это грустно и невероятно тяжело. Пожалуйста, остановите войну.