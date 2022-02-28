Финансы
Маша Цепелева

Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций Статьи редакции

Пока ограничение временное.

  • Нью-Йоркская биржа приостановила торги акциями МТС, «Мечела», «Циана» и HeadHunter. Nasdaq — «Яндекса» и Ozon до разъяснений от властей, сообщает WSJ.
  • Биржи приостановили торги, пока специалисты по регулированию изучают условия санкций, сообщает издание со ссылкой на источники. Делистинг с американских бирж пока не обсуждается.
  • За пять дней акции «Яндекса» на американской бирже подешевели на 53%, до $18,94 за штуку, Ozon — на 33%, до $11,6, МТС — на 16%, до $5,5, «Циана» — на 46%, до $3,4.
  • 25 февраля Лондонская биржа приостановила членство «ВТБ Капитал» из-за санкций на фоне войны в Украине. Банк больше не сможет торговать там своими акциями.

#новость

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Денис Демидов

Вот что за страна у нас?
Вроде работаешь как вол, ебашишь, ебашишь, а потом бац и ты в 2-3 раза беднее из-за какой-то твари.
Чувствую себя терпилой...

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36
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Ildar S

Ну дали власть конченому социопату. Главное, чтобы после него все по кругу не пошло.
Вообще, когда говорят про то, что в 2000 году он победил выборы честным образом, сразу хочется спросить - откуда в бюллетени оказался мутный чиновничек, никогда ранее публичной политикой не занимавшийся, промышлявший не пойми чем в мэрии Питера, лишь потому что текущий президент сделал его "преемником" (слово, не имеющее смысла при наличии реально функционирующей демократии - какой еще преемник, у нас что, феодализм уже был в конце 90-х?)

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13
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Денис Демидов

Ужас ситуации в том, что дело не только в психопате, судя по массовой поддержке этой бойни...

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9
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Ware Wow

Везде примерно так, вопрос же еще позиционирования, политического пиара.

В США, когда последние антивоенные протесты существенные были? В 1967 года. Потом как-то попривыкли. И уверен, что социология показывала поддержку, просто у них это еще вдобавок не связано с обнищанием.

Bombs for Peace, это же не шутка...

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2
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Денис Демидов

Призыва там давно нет + океаны создают ощущение безопасности, даже 11 сентября их в чувство не привело, не поняли за что прилетело.

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1
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Ware Wow

призывы, океан, понятно.

не поняли за что прилетело
 не поддерживаю коллективную ответственность.

а вообще жаль, что все так. и даже жаль немного, что виноватыми Россия будет, хотя виноватых там как минимум две стороны, и я даже не про Украину.

такое беспомощное махание руками... и машешь, машешь, говоришь, а только закапываешь себя все глубже... вот от этого можно нотку патриотизма словить...

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Ware Wow

Прямо peace duke стран на самом деле мало.
Я могу сейчас с десяток стран написать которые с радостью поддержат удар или вторжение в РФ (еще и очередь добровольцев выстроится, мест не хватит), в США и так далее, ничего нового. В азии тоже куча своих терок.

Человек говно. А текущий миропорядок, границы, государства, разделение, религии это все еще усугубляют. Нужна глобальная реформа.

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0
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- -

А почему этой поддержки быть не должно. Последние 10 лет идет такой культ победы, которого даже при советах не было (СССР никогда не отрицал важную роль союзников в войне). Все эти "можем повторить", парады, демонстрация ветеранов, имеющих обе пары рук и ног.

Вот народ и начал верить, что победа это красиво, легко и просто. Едут бтры с нагуталиненными колесами, в них сидят розовощекие ребята в чистой, наглаженной форме. Ляпота.

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2
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Денис Демидов

Это показатель незрелости нации, раз ее так развести легко + слабые связи между поколениями, раз старики не рассказали, что такое война на самом деле + плохая память, раз не помнят афган и чечню. Целый букет ментальных болезней у нашего общества.

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1
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John Doe

Вы читали, какую они программу сейчас для школ приготовили для оправдания это "операции"? Почитайте. Там начнут промывку мозгов с 6 класса уже на следующей недели.

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Денис Демидов

Будут же какие то училки этим дерьмом загиматься...

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0
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Ware Wow

он сначала стал И.О., и после этого к его легитимности вопросов уже не возникало (я без юмора), выборы были после.

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2
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- -

Потому что если бы Ельцин показал обезьяну по телевизору и сказал, что это мой преемник, а потом бы по телевизору 2 недели показывали по федеральным каналам какая обезьяна классная, как она лихо чистит бананы, вставляет палочку в коробочку и т.п., то нашим президентом была бы обезьяна (что возможно не так уж и плохо).

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0
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Денис Демидов

Вы слишком все упрощаете, у него реально была мощная харизма, все бабы от него были без ума, на фоне ельцина алкоголика он казался мессией, спасителем отечества, я его тогда уважал.

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0
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Антон Антонов

Исторически же так, страна царя и холопов. Не чего нового.

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3
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Денис Демидов

Вот мы вроде с хохлами один народ, но как-то же им удалось стать свободными людьми?
Может и мы не такие конченные?

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Sanjar Tolibjonov

Я чет не понимаю, почему тут все приплетают СССР и сравнивают, когда очевидно что текущее хуже.

СССР хотя бы идеей был, и в какие-то периоды своей жизни делал неплохие вещи и имел свой пик развития, планы какие-то, и общая цель была нормальная (абстрагируемся от того, что немного нереалистичная вещь и плановая экономика имела проблемы), к тому же так называемое презренное совковое наследие всё равно имело и положительные стороны свои какие-то. Я к тому, что да, идея хуйня, но намерения изначальные благи и прямые шаги в эту сторону были.

А то что сейчас гораздо хуже.

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2
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- -

СССР имел идеологию, какой бы плохой она не была. Мы строим социализм, они строят капитализм, нам совсем не по пути. Сейчас какая идеология? Не мешайте мне и моим друзьям грабить, козлить и реализовывать какие-то идиотские фантастические проекты?

Может кто-то объяснить, вот всякие газопроводы типа северный поток и т.п. В Европу чего, существующих с советских времен мощностей не хватало газ закачивать? Так нахрена было строить эти новые газопроводы? Просто чтобы не платить другим странам за транзит? Да платить за транзит однозначно проще и выгоднее, чем строить новую трубу, которая отобьется лет через 30, когда возможно этот газ уже будет не так нужен.

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3
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Денис Демидов

Идейные как правило главные и самые массовые убийцы, взять религиозные войны или середину 20 века - пика по количеству идейных (коммунисты, нацисты, фашисты).
Сейчас такие же идейные поехали русских на Украину убивать. Их идея заключается в реставрации совка, укреплении православия и патриархального образа жизни, расширении империи и прочий идейный бред, по мне, так не бредовее коммунизма, где каждому по потребностям, но ведь за этот бред русские убивали русских миллионами.

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Sanjar Tolibjonov

Тут выше написали правильно, я согласен с этим.

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0
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Денис Демидов

Ну еще бы мракобес не поддержал мракобеса, объявили бы бомбежку Украины делом строительства коммунизма, вы бы только в ладоши хлопали.

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0
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Ann Lukashenko

Вот не думала, что поставлю Денису плюсик.
Но так и есть.
Или страну менять, или терпеть.

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1
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Роман Александров
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16
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Oleg Shnaider

Вот и все

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8
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Ozon

Ozon не останавливал выплат продавцам - в пятницу всем ушел регулярный платеж за продажи в первой половине февраля, также для поддержки предпринимателей мы ввели дополнительные дни выплат в первой половине марта - 5 и 9 число.

Уведомление, о котором идет речь, касается нашего финтех-продукта «гибкий график» - это дополнительная услуга факторинга, к которой продавец может подключиться по своему желанию за дополнительную плату. Его использует небольшая доля наших партнеров. Этот продукт подразумевает, что мы авансируем выручку продавцов в партнерстве с банками, поэтому в данном случае нам понадобится немного дополнительного времени для финализации новых условий работы с финансовыми партнерами. Мы рассчитываем возобновить выплаты в рамках этого доп.продукта уже на этой неделе.

В рамках мер поддержки предпринимателям помимо дополнительных дней выплат в марте мы предложили продавцам самых востребованных товаров бесплатное хранение товаров на наших складах и значительно смягчили правила выполнения заказов, учитывая нестабильность работы логистических компаний сегодня.

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12
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Дмитрий Маркин

А какая корреляция ставки и стоимости услуг. Я тут нить не поймал.

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0
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Perviz Makhmudov

Факторинг - это услуга наподобие кредита

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0
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Only One

Как легко США диктует всему миру повестку. 99% тех, кто вводит очередные запреты и ограничения даже не разбираются в вопросе, им указали пальцем кто враг и дали команду фас. Причем, я уверен, опять же в 99% нет юридических оснований для всех этих ограничений. Это всё обычный шовинизм. И если абстрагироваться от текущих участников конфликта, то насколько же всеобщая глобализация и систематизация в разных отраслях становится оружием в борьбы с неугодными. А неугодным может оказаться любая страна. И они были, Сирия, Ливия, Ирак, Югославия, Панама, Иран, Куба и др.

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–11
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Дмитрий Струков

А юридические основания ввода войск в Украину были? Или это "обычный шовинмзм"?

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14
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Abo Truk

Юридические основания других событий в мире вас не беспокоят?

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–1
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Ann Lukashenko

>И они были, Сирия, Ливия, Ирак, Югославия, Панама, Иран, Куба и др.
 Эмигрировали бы в какую-нибудь из них на пмж? Я без сарказма спрашиваю.

И может вы пропустили, тут у нас с соседями война идёт, которая может перерасти в международный военный конфликт.

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6
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Милый кот

Если такая дичь будет продолжаться еще какое-то время в таком темпе, то вариант с Кубой выглядит неплохо... тоже опа, но хотя бы пляж, пальмы, можно серьезно сэкономить на зимней одежде...

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0
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Billy Bones

Диктует сильнейший. Так всегда было и будет. А вот почему мы оказались слабейшими после 20 лет вставания с колен? Ни один путиноид не даст ответа на этот простой вопрос.

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2
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- -

Вас не смущает тот факт, что если бы США хотели прям вот до зуда в ж*пе уничтожить Россию, прекратить ее существование, то они бы это сделали в 90е годы. Зачем было отправлять гуманитарную помощь? Зачем было топить за то, чтобы Россия была единственное страной на территории СССР, обладающей ядерным оружием?

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–1
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Jack Sparrow

А я лукойла купил на полкотлеты утром( Не запретили бы все эти компании на бирже с концами

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1
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messarovich Nick

Гений, щас бы закупится русским навозом

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10
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Маджид Гаджиев

Ограниченные временные :)

Ключевое

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2
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- -

Нет ничего более постоянного, чем временное.

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Billy Bones

За пять дней акции «Яндекса» на американской бирже подешевели на 53%

Туда ему и дорога. Последствия коллаборационизма с властями. Волож так долго выполнял все прихоти кремляди, что превратил «Яндекс» в позорное говно.

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Дмитрий Струков

Злорадство разделяю, но все же основная причина - падение инвистиционной привлекательности.

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Хозяин

А на РДВ говорили "капиталы на восстановлении экономик", "Время ОГРОМНЫХ возможностей".

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АлехКС
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Дмитрий Айстражник

Временные в смысле на 10-15 лет? ☹️

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Джон Картошкин

Родственные слова: Циан, IPO, Ржач

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Andrey Zagoruiko

главная яндекса сейчас
карту осталось только оформить с кэшбеком

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Bohdan Yakhvak

Я бы порадовался, что россияне стали беднее, что может заставит ватников задуматься, если бы сегодня женщине в Харькове и мужику под Киевом не поотрывало ноги. Во втором случае сын смотрел как отец умирает у него на глазах. Коммент не пропустит, но пусть этот Путин уже сдохнет, помогите ему там в России отправиться в рай как он хотел

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