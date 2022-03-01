Собираем новости и события шестого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Это текст от 1 марта. Главное за следующий день, 2 марта — Главное за следующий день, 2 марта — здесь

Валюта и рынок

Мосбиржа отменила утренние и вечерние торги с 1 по 5 марта. ЦБ объявил, что торги на Московской бирже 1 марта отменяются, кроме валютных — они начались в 10:00 мск. Режим работы на следующий день объявят до 9:00 мск 2 марта. Торги на «СПБ бирже» 1 марта 2022 года начнутся в 19:00 мск.

Курс доллара на рынке Forex к 8:40 мск — 104 рубля, евро — 117 рублей. На открытии Мосбиржи в 10:00 мск курс доллара составил 94,9 рубля, евро — 106,4.

«Сбербанк» с 1 марта повысил минимальные ставки по потребительским кредитам с 6,9% (ставка на первый месяц для клиентов с подпиской «СберПрайм+») до 21,9%, значение максимальной ставки выросло с 21,7 до 29,9%. Также банк повысил ставки по ипотеке на 7,3 п.п. — до 18,6% годовых.

«Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Открытие» приостановили приём заявок на оформление кредитов, пишут «Ведомости». Сотрудник колл-центра «Открытия» рассказал, что в банке идет перерасчет тарифов и новые заявки там пока не оформляют, «Альфа-банка» — что он приостановил выдачу ипотеки «на неопределенный срок».

Путин подписал указ, в котором запрещает вывоз больше $10 тысяч наличными из России со 2 марта.

Транспорт

Росавиация провела совещание по организации полётов российских авиакомпаний в Европу на фоне закрытого неба. Пассажиров перевозят с помощью авиакомпаний-партнёров либо возвращают деньги, организацию гуманитарных рейсов пока только прорабатывают. Ведомство рекомендует россиянам добираться домой самостоятельно.

Россия запретила полёты для авиакомпаний Швейцарии.

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России до 8 марта. Речь идёт о городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Финский железнодорожный оператор VR останавливает контакты с РЖД, кроме тех, что необходимы для движения поездов «Аллегро» между Россией и Финляндией. Поезда пока не отменяют.

Черногория закрыла небо для российских самолётов. В Европе осталось только две страны, которые не ввели это ограничение — Босния и Герцеговина и Сербия.

Санкции

Япония ввела санкции против МФТИ, ФСБ, «Сухого» и еще 46 организаций. Им запрещены поставки японских товаров. Также Япония запретила поставки в Россию товаров общего назначения, которые могут способствовать укреплению оборонного потенциала страны. В санкционный список также попали глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Патрушев и начальник Генштаба Герасимов.

Первая страна отказалась от закупок российской нефти — это Канада. О таком решении объявил её премьер Джастин Трюдо.

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Канада — один из крупнейших экспортеров нефти в мире, доля импортируемой нефти из России для неё менее 1%. В 2020-2021 годах сырую нефть из России Канада не покупала и импортировала только нефтепродукты — на $132 млн и $277 млн соответственно.

Великобритания ввела санкции против «Сбера» — запрещены корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах. Банк заявил, что клиентов из России это не затронет.

Bloomberg сообщил, что Евросоюз согласовал отключение от Swift банков ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «ВЭБ.рф».

Сервисы

Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по закону, начиная с 1 марта. Об этом представитель компании сообщил журналу Variety.

Регистратор доменов Namecheap сообщил, что прекратит обслуживать пользователей из России. Им нужно перенести домены верхнего уровня к другим провайдерам до 6 марта 2022 года.

Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска начал работу на Украине.

Онлайн-кинотеатр Megogo недоступен в России из-за «непредвиденных технических сложностей», говорит компания. Сервис просит пользователей отключить VPN — хотя тот и не включён.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Эхо Москвы» и канала «Дождь» из-за «ложной информации о действиях российских военных в ДНР и ЛНР». «Эхо Москвы» отключили от эфира в Москве.

Instagram запустит зашифрованные личные чаты для пользователей в России и Украине.

ВТБ предупредил об отключении приложения на iOS «в ближайшее время».

Реакция бизнеса и правительства России

Производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил продажи в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. В 2021 году на долю Европы и Ближнего Востока приходился 31% её продаж. Такое же решение приняли General Motors, Volvo, Volkswagen и Ericsson.

Disney и Sony Pictures временно прекратят выпускать свои фильмы в российский прокат. Warner Bros. приостановила релиз «Бэтмена» — он должен был выйти в России 2 марта. Paramount приостановила выход новых фильмов в России. Например, «Соник 2» и «Затерянный город», их релиз был запланирован на 31 марта и 7 апреля.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев оценил общие потенциальные потери кинотеатров в 5 млрд рублей — по его словам, это больше, чем весь российский кинопрокат заработал в феврале.

Netflix приостановил работу над всеми российскими проектами.

Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы, следуя «санкционным распоряжениям». Банки под блокирующими санкциями США — ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк».

Visa заявила, что предпринимает «оперативные меры» для соблюдения санкций против России. Также компания сообщила, что готова к возможным новым ограничениям, если их введут.

Национальная система платёжных карт пояснила, что попавшие под «блокирующие» санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Уже выданные карты продолжат работать в России, но после истечения их срока действия банк не сможет их перевыпустить.

Рестораны начали вынужденно отказываться от некоторых импортных продуктов из-за падения рубля и нарушения цепочек поставок, рассказали опрошенные «Коммерсантом» рестораторы.

Завод Hyundai в Петербурге приостановит работу из-за нехватки комплектующих с 1 по 5 марта. Он планирует возобновить работу 9 марта. Skoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих, поступающих от предприятий-поставщиков из Украины. Это коснётсяв том числе кроссовера Enyaq iV.

Такси-сервис inDriver выплатит сотрудникам из Украины три дополнительных зарплаты. Также русские и украинские сотрудники получат сверху 20% от зарплаты, а почти вся команда уйдёт на удалёнку.

Власти решили поддержать российские компании — на покупку их акций в 2022 году Минфин потратит до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, выяснил Forbes. Для сделок ведомстве привлечён «ВЭБ.рф» и специализированные финансовые организации, пишет издание.

Сооснователь «Альфа-банка» Михаил Фридман, который попал под санкции ЕС 28 февраля, вместе с партнёром Петром Авеном вышел из совета директоров «Альфа-банка». Фридман также покинул совет директоров Veon — владельца «Билайна» и наблюдательный совет X5 Group. О последнем сообщила пресс-служба компании. Он и Пётр Авен собираются оспорить решение ЕС о санкциях.

Маркетплейсы одежды Yoox, Mr Porter и Net-a-Porter приостановили доставку в Россию «из-за сложившейся ситуации».

«Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на продукты на уровне 5% — это касается молочной продукции, хлеба, сахара и некоторых овощей, сообщает ФАС.

Автоконцерн Jaguar Land Rover приостановит поставки новых автомобилей в Россию из-за войны на Украине.

BMW прекращает производство своих автомобилей в Калининграде и останавливает поставки на российский рынок.

Maersk — крупнейшая компания, занимающаяся контейнерными перевозками, приостановила доставку грузов в и из России.

Сеть аптек «Озерки» второй день отправляет пользователям антивоенные уведомления.

Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило об угрозе блокировки Роскомнадзором из-за статьи о войне с Украиной.

Nike закрыла продажу кроссовок на сайте и в приложении для пользователей из России из-за возможных проблем с доставкой.

Apple приостановила продажу техники через онлайн-магазин для пользователей из России. При выборе товара в графе «Доставка» указано «В настоящее время недоступно». Компания официально подтвердила, что ввела ограничения из-за войны на Украине.

Украинский кэшбек-сервис Letyshops перестал работать в России.

События предыдущего дня, 28 февраля — здесь.