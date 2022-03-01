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Финансы
Евгения Евсеева

Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 6: студии отменяют кинопрокат, банки не выдают кредиты, юг закрыт Статьи редакции

Собираем новости и события шестого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

503 503 комментария
56 857 просмотров
Это текст от 1 марта. Главное за следующий день, 2 марта — здесь.
Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

Мосбиржа отменила утренние и вечерние торги с 1 по 5 марта. ЦБ объявил, что торги на Московской бирже 1 марта отменяются, кроме валютных — они начались в 10:00 мск. Режим работы на следующий день объявят до 9:00 мск 2 марта. Торги на «СПБ бирже» 1 марта 2022 года начнутся в 19:00 мск.

Курс доллара на рынке Forex к 8:40 мск — 104 рубля, евро — 117 рублей. На открытии Мосбиржи в 10:00 мск курс доллара составил 94,9 рубля, евро — 106,4.

«Сбербанк» с 1 марта повысил минимальные ставки по потребительским кредитам с 6,9% (ставка на первый месяц для клиентов с подпиской «СберПрайм+») до 21,9%, значение максимальной ставки выросло с 21,7 до 29,9%. Также банк повысил ставки по ипотеке на 7,3 п.п. — до 18,6% годовых.

«Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Открытие» приостановили приём заявок на оформление кредитов, пишут «Ведомости». Сотрудник колл-центра «Открытия» рассказал, что в банке идет перерасчет тарифов и новые заявки там пока не оформляют, «Альфа-банка» — что он приостановил выдачу ипотеки «на неопределенный срок».

Путин подписал указ, в котором запрещает вывоз больше $10 тысяч наличными из России со 2 марта.

Транспорт

Росавиация провела совещание по организации полётов российских авиакомпаний в Европу на фоне закрытого неба. Пассажиров перевозят с помощью авиакомпаний-партнёров либо возвращают деньги, организацию гуманитарных рейсов пока только прорабатывают. Ведомство рекомендует россиянам добираться домой самостоятельно.

Россия запретила полёты для авиакомпаний Швейцарии.

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России до 8 марта. Речь идёт о городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Финский железнодорожный оператор VR останавливает контакты с РЖД, кроме тех, что необходимы для движения поездов «Аллегро» между Россией и Финляндией. Поезда пока не отменяют.

Черногория закрыла небо для российских самолётов. В Европе осталось только две страны, которые не ввели это ограничение — Босния и Герцеговина и Сербия.

«Авиасейлс»

Санкции

Япония ввела санкции против МФТИ, ФСБ, «Сухого» и еще 46 организаций. Им запрещены поставки японских товаров. Также Япония запретила поставки в Россию товаров общего назначения, которые могут способствовать укреплению оборонного потенциала страны. В санкционный список также попали глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Патрушев и начальник Генштаба Герасимов.

Первая страна отказалась от закупок российской нефти — это Канада. О таком решении объявил её премьер Джастин Трюдо.

Канада — один из крупнейших экспортеров нефти в мире, доля импортируемой нефти из России для неё менее 1%. В 2020-2021 годах сырую нефть из России Канада не покупала и импортировала только нефтепродукты — на $132 млн и $277 млн соответственно.

Великобритания ввела санкции против «Сбера» — запрещены корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах. Банк заявил, что клиентов из России это не затронет.

Bloomberg сообщил, что Евросоюз согласовал отключение от Swift банков ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «ВЭБ.рф».

Сервисы

Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по закону, начиная с 1 марта. Об этом представитель компании сообщил журналу Variety.

Регистратор доменов Namecheap сообщил, что прекратит обслуживать пользователей из России. Им нужно перенести домены верхнего уровня к другим провайдерам до 6 марта 2022 года.

Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска начал работу на Украине.

Онлайн-кинотеатр Megogo недоступен в России из-за «непредвиденных технических сложностей», говорит компания. Сервис просит пользователей отключить VPN — хотя тот и не включён.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Эхо Москвы» и канала «Дождь» из-за «ложной информации о действиях российских военных в ДНР и ЛНР». «Эхо Москвы» отключили от эфира в Москве.

Instagram запустит зашифрованные личные чаты для пользователей в России и Украине.

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ВТБ предупредил об отключении приложения на iOS «в ближайшее время».

Реакция бизнеса и правительства России

Производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил продажи в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. В 2021 году на долю Европы и Ближнего Востока приходился 31% её продаж. Такое же решение приняли General Motors, Volvo, Volkswagen и Ericsson.

Disney и Sony Pictures временно прекратят выпускать свои фильмы в российский прокат. Warner Bros. приостановила релиз «Бэтмена» — он должен был выйти в России 2 марта. Paramount приостановила выход новых фильмов в России. Например, «Соник 2» и «Затерянный город», их релиз был запланирован на 31 марта и 7 апреля.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев оценил общие потенциальные потери кинотеатров в 5 млрд рублей — по его словам, это больше, чем весь российский кинопрокат заработал в феврале.

Netflix приостановил работу над всеми российскими проектами.

Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы, следуя «санкционным распоряжениям». Банки под блокирующими санкциями США — ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк».

Visa заявила, что предпринимает «оперативные меры» для соблюдения санкций против России. Также компания сообщила, что готова к возможным новым ограничениям, если их введут.

Национальная система платёжных карт пояснила, что попавшие под «блокирующие» санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Уже выданные карты продолжат работать в России, но после истечения их срока действия банк не сможет их перевыпустить.

Рестораны начали вынужденно отказываться от некоторых импортных продуктов из-за падения рубля и нарушения цепочек поставок, рассказали опрошенные «Коммерсантом» рестораторы.

Завод Hyundai в Петербурге приостановит работу из-за нехватки комплектующих с 1 по 5 марта. Он планирует возобновить работу 9 марта. Skoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих, поступающих от предприятий-поставщиков из Украины. Это коснётсяв том числе кроссовера Enyaq iV.

Такси-сервис inDriver выплатит сотрудникам из Украины три дополнительных зарплаты. Также русские и украинские сотрудники получат сверху 20% от зарплаты, а почти вся команда уйдёт на удалёнку.

Власти решили поддержать российские компании — на покупку их акций в 2022 году Минфин потратит до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, выяснил Forbes. Для сделок ведомстве привлечён «ВЭБ.рф» и специализированные финансовые организации, пишет издание.

Сооснователь «Альфа-банка» Михаил Фридман, который попал под санкции ЕС 28 февраля, вместе с партнёром Петром Авеном вышел из совета директоров «Альфа-банка». Фридман также покинул совет директоров Veon — владельца «Билайна» и наблюдательный совет X5 Group. О последнем сообщила пресс-служба компании. Он и Пётр Авен собираются оспорить решение ЕС о санкциях.

Маркетплейсы одежды Yoox, Mr Porter и Net-a-Porter приостановили доставку в Россию «из-за сложившейся ситуации».

«Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на продукты на уровне 5% — это касается молочной продукции, хлеба, сахара и некоторых овощей, сообщает ФАС.

Автоконцерн Jaguar Land Rover приостановит поставки новых автомобилей в Россию из-за войны на Украине.

BMW прекращает производство своих автомобилей в Калининграде и останавливает поставки на российский рынок.

Maersk — крупнейшая компания, занимающаяся контейнерными перевозками, приостановила доставку грузов в и из России.

Сеть аптек «Озерки» второй день отправляет пользователям антивоенные уведомления.

Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило об угрозе блокировки Роскомнадзором из-за статьи о войне с Украиной.

Nike закрыла продажу кроссовок на сайте и в приложении для пользователей из России из-за возможных проблем с доставкой.

Apple приостановила продажу техники через онлайн-магазин для пользователей из России. При выборе товара в графе «Доставка» указано «В настоящее время недоступно». Компания официально подтвердила, что ввела ограничения из-за войны на Украине.

Украинский кэшбек-сервис Letyshops перестал работать в России.

События предыдущего дня, 28 февраля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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503 комментария
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Nuke 7s

Ну говорили же, не война это, а специальная операция. (сарказм)

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157
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Новорег здорового человека

Так и получилось. Комплексная специальная операция по демонтажу вообще всех достижений страны. Во всех мировых учебниках истории теперь дети будут проходить: "как просрать вообще всё за неделю на ровном месте"

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411
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Иль Гизамов

Возможно это начало конца нашего повителя, кто знает..
Будем верить в лучшее

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164
11 комментариев
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Sergey Ilyin

Чувак сильно хотел в учебники истории. Попал так попал.

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105
4 комментария
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Новорег здорового человека

Интересно, в ближайшие 50 лет на западе выйдет хоть одна военная компьютерная игра, где играть нужно будет НЕ против агрессивных русских

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90
10 комментариев
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Mr. Anderson

Зато в наши учебные заведениях уже рассылают патриотические методички, основанные на лекциях дедушки Пу.

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13
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Сергей Я

За неделю? 3-4 дня.

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3
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qwerty

Попытки депутинизации идут более десяти лет, но результата так и нет.

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1
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Артём Подгорный

Даже недели ещё не прошло, но это запомнят на очень долго

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1
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Yury R

и тут уже нет сарказма а голый факт

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0
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Олег Пчелкин

Вот только просирание было и до этого, и до Путина и до Ельцина, оно длится уже больше 30 лет. И происходит оно не только с помощью нашей внутренней политики, но и внешней политики других государств в отношении нас. После Крыма все немного прикинули одно место к носу и поняли что надо бы что то внутри страны делать (и кстати делают), так что по какой то извращенной логике в сфере инноваций и техники было сделано много больше чем в нулевых

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–1
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Эдуард Чистяков

Спецоперация по возвращению в 20 век

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130
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Голодный каякер

хорошо если не в каменный.

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78
11 комментариев
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Новорег здорового человека

Принял Россию с атомной бомбой, а оставил с сохой

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55
3 комментария
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Mishka

Какой блядь 20? Тут 19 (в лучшем случае).

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30
9 комментариев
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Алексей Максимов

Средневековье.

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5
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Артём Подгорный

В тот век, когда людей ещё не было на планете земля

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evilnw

Шел 6 день войны. путин всё ещё не выступил перед нацией. Поступки настоящего "сильного" лидера.

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179
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Голодный каякер

Он очень мужественно зато сидит за километр по другую сторону стола от своих же министров. Настоящий подвиг совершает. Не то что Зеленский в каске и вместе со своим народом.

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173
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Dimm Debrov

Зеленский в каске, хах, а за спиной у него стоят дяди Сэмы с пистолетом у виска.

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–67
5 комментариев
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Роман Тютюнов

И это на фоне Зеленского, который остался в Киеве со своим народом

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76
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Igor

я не верю что это пишу, но кажется лучше выбирать в президенты стендаперов, а не "политиков".

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76
14 комментариев
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Сергей Эрмиш

Он не в киеве уже как дня 4, он во львов бежал, поджав хвост

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–51
15 комментариев
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Oleg Oleg

Это вы пошутили так?

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0
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Roman Galchenko

Ну тут как бы тоже бабушка на двое сказала. Судя по его брифингам, делает он их из +/- такого же бункера что и Путин. На второй день его хватило запилить видос с заспанным лицом на фоне Киева. Больше, по-моему не было. Или я что-то пропустил? Поэтому, координаты этого бункера - вопрос тоже дискуссионный.

Ну опять же. Порошенко уже нахуй посылает всех из подвала. Хотя пару дней назад хвастался наличием пулемета в лучах весеннего солнца.

Я так понимаю, положение у них далеко не такое радужное каким они его хотят представить всеобщей публике.

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–5
2 комментария
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Вадим Демидов

Сильный лидер ищет комнату с камерами для выступлений, а таблетки всё не подвозят...

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17
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evilnw

"Забавно" смотреть, как у моего ватного отца мир рухнул. Он лет 14 твердил, что путин сильный лидер и пусть лучше стабильность, а не война. Теперь сожалеет.

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93
37 комментариев
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Антон piter

Путин выступил в первый же день. Дальше пошла работа военных. А то, что некоторым истеричным гражданам, требуются ежедневные сеансы психотерапии - это их проблемы...

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–97
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AE1

Заметил, что VC одно из немногих мест в интернете, где бот мгновенно вычисляется и погружается на красное дно дизлайков)
Так держать мужики, надеюсь и курс редакции не изменится под натиском сами знаете кого.

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50
1 комментарий
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LuNature

это их проблемы.
Но так делать не правильно. Вы же понимаете это?

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21
17 комментариев
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evilnw

Да, мы все понимаем, что путину плевать на людей России, то что уж говорить про жителей Украины.

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14
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Ed M

Проблемы болельщиков это проблемы болельщиков, да?

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2
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Akane Kanako

когда будешь в канаве подыхать от нищеты и разрухи тебе тоже скажут, что это твои проблемы чел. ты поразительное чудовище

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1
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1 комментарий
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Джон Картошкин

"ребят, я и сам охуел" не стали выпускать в эфир

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17
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Товарищ

Этот "стратег" в любом случае (вне зависимости от итогов войны) эту операцию превратит в свою победу. И на каждом шагу будет об этом говорить. Еще выступит на 9 мая с пламенной речью.

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11
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Человекопароход

Надеюсь олигархи скинутся на кого нибудь кто ему шею свернёт раньше 9 мая. Извините за резкость в выражениях.

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9
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Sofya K.

Я представить боюсь, какой адок будет в этом году 9 мая.

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2
1 комментарий
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Eugene Danilov

Шел 6 день войны. путин всё ещё не выступил перед нацией.

ну это наглый пи*деж, путин выступил перед нацией в первый день войны

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–8
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1 комментарий
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Александр Королёв

Через 2 недели

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0
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Георгий Пришкин

Говорят он семью свёз в республику Алтай в убежище

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0
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Александр Копылов

Кто у путина семья? Шойгу, с которым они ездили делать обнимашки в тайгу?

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0
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Alexandr Brovin

Терять деньги, вымещая злобу на детях РФ, не показывая мультики. Это уже не истерика, это уже шиза.
Хотя после такого же вымещения злобы на Российских онкобольных, через отключение сотрудничества РФ с международной сетью онкологов OncoAlert, я уже не удивляюсь.

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33
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Max

Смотри, какой мультик из Харькова. В Харькове детей не бывает?

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77
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Дарья Смолякова

боже... там же машины ехали и люди шли?

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16
2 комментария
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Elendiar

комменты про 8 лет через 3...2...1...

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11
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colorless

русский мир как он есть

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9
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Константин Старков

Тебе такие же из Донецка показать?
Только там целенаправленно по гражданам били, там видосы поинтереснее

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4
2 комментария
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Антон Большаков

А что за здание ? Явно туда снаряд предназначался. Непонятно только что там делают люди и машины при комендантском часе.

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–15
2 комментария
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Levithan

Ну во первых: харьковская администрация - это уже военный объект.

Во вторых: зачем бить ракетой по администрации если твои войска в городе?

В третих: это уже отсюда
https://regnum.ru/news/polit/3520339.html
(Хз, может прокремлевский сайт)

"ракета на прилетела с северо-запада, а на этом направлении нет подразделений российских войск, а значит, и не может быть российских РСЗО."

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–10
2 комментария
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Alexandr Brovin

На фоне многочисленных жалоб самих Украинцев на прикрытие ВСУ живым щитом (туча видео, где местные пытаются прогнать "Героев" из своего двора в телеге, такое хер подделаешь). Я бы не спешил делать выводы, от кого прилетело.

https://t.me/svarschiki/4018

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–13
3 комментария
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nambavan

Санкции вводят не для того чтобы народ из-за отмены Бэтмена взбунтовался, а чтобы полностью разрушить экономику и у государства не было денег на дальнейшее ведение военных действий. Поэтому Россию и изолируют от всего, что может в виде налогов, пошлин, акциз и прочего пополнить бюджет страны. С пустыми карманами особо не повоюешь.

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30
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Дарья Смолякова

Неправда. Варвары с рогами, на гнилых лодках Рим поработили, без единого рубля.

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2
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Vladimir Kadalashvili

Истерика у вас судя по вашему тону. А это нормальный процесс отгораживания циыилизованного мира от России. Вы же в Сомали с мультиками не едете? или в Йемен? Забудьте про потребительство вообще на долгие годы, Россия без резервов вообще. Даже если кто-то захочет вам что-то поставлять, вы платить чем собираетесь?

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22
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Владимир Дорофеев

Думаю они тестирую санкции, что-то оставят, что то изменят. Многострадальная Россия стала плацдармом для тестирования санкций.

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–39
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8 комментариев
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Aleks Fox

прям застрадались бедные. Это же ваши города счас бомбит армия сумасшедшего императора КГБ

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4
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Владимир Дорофеев

А что не так с комментарием? Путин своими действиями дал возможность Европе и другому миру попрактиковаться на нас санкциями.

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–2
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Борис Васильев

Украинцы добрейший народ.
 У меня мама этническая украинка.

Таких зверей, как сержанты в армии СССР - украинцы - нужно поискать.

В 1985 году две девушки-украинки из Харькова подставили близкого человека под 5 лет тюрьмы.

В 2005 году, мужа лучшей подруги моей дочери, известного человека, заманили в Украину обещанием выгодной сделки, посадили в подвал, месяц вымогали деньги, потребовалось вмешательство почти на госуровне, приехал оттуда больной, отходил несколько лет.

Украинцы - разные.

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–1
2 комментария
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Russia Go Away

Там тебе уже скидывали один, я тебе еще один мультик скину. Не надо твоим детям мультики прогнивающего запада, тебе братья скинутся по мультику. Покажи их своим детям

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4
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Max

Можешь детям 11к дюрублей на мультики заработать, Шойгу семье за твой труп заплатит. Вот это мультик будет

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0
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Maxim Petrukhin

У нас же выдающаяся медицина. Подорожник, наконец. В чем проблема?

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0
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Ivan Boreiko

В Украине по мирным городам летят ракеты и грады, гибнут дети, а ты блин из-за мультиков расстраиваешься? Украина вам никогда не простит вашего равнодушия.

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0
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Alex Petrov

Дальше будет хуже, пока , те начиная с 2012 года когда произошла рокировочка, " как по нотам" реализуется худший сценарий.

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39
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Голодный каякер

Скоро дед нанесет либо ядерный удар, либо очередной удар по Воронежу. Его сумасшествие остановит только серьезное вмешательство врачей разве что.

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48
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Allestor Krei

Либо все кончится ударом в спину от своих же

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64
8 комментариев
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leonid levitskiy

Как странно что всего одна смерть может решить все проблемы. Средневековье не иначе.

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13
2 комментария
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Дмитрий Алексеевич

Табакерка спасёт Россию

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0
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Голодный каякер

День седьмой будет последним судя по тенденции. Дед окончательно поехал кукухой и его лично ничего не остановит от ядерного удара

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38
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Hln_ Sokol

Даже как-то по библейски выходит !
7 дней на сотворение мира , 7 дней на уничтожение.
"Мы в рай " (с) сами знаете кто

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56
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Новорег здорового человека

Не будет никакого ядерного удара (во всяком случае превентивного). На моей памяти он уже третий раз говорит о готовности применить ядерное оружие. Для него это как для мальчика бегать по детскому саду и трясти перед всеми пиписькой. Трясти пиписькой и есть основа внешней политики РФ.

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23
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Владимир Дорофеев

Вы наверное заметили, что он немного не системно ведет себя.

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48
13 комментариев
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Вячеслава Тянченко

Нагнетание угрозы войны тоже казалось "тряской пиписькой". Ровно до внезапного её начала в реальности, а не в телевизоре. Мне кажется, сейчас ни в чём нельзя быть уверенным относительно действий Путина.

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10
1 комментарий
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Владимир Дорофеев

Дед стал слишком не предсказуем для всех: для врагов, для друзей, для граждан, для своих друзей из правительства. Логика его действий в отсутствии логики :(

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33
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Сам Такой

Так выглядит, если не понимать конечной цели. Но если взглянуть на все происходящее с точки зрения демонтажа 21века во всем мире, то его действия становятся логичными, понятными и предсказуемыми. И даже весь идиотизм коронакризиса по всему миру становится объясним.

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–18
4 комментария
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Ivan Boreiko

Так странно, что дедушку до сих пор никто не грохнул. Или там не дедушка заправляет?

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2
1 комментарий
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Oleg Major

Возможно, в его окружении найдётся человек с Табакеркой

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2
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Alexandr Shkuriin

Спасибо Владимир Владимирович за светлое будущее... 😢

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49
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Анастасия Семенчинская

Вот вчера я так и сказала своим детям: Мы тут вам великое будущее построили, и теперь вам с ним жить...

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16
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Den Denovich

Ну зачем неокрепшую психику так напрягать.

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4
1 комментарий
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Dmitry No Name

Победа каждый день, ура ура ура 🤡🤡🤡

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44
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Maxim Grin

Честно говоря у меня и так по кредитам сбера 22%. А что сбер дешевле давал?

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–15
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Александр Медведь

Да... У меня 14,5%.

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1
1 комментарий
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Den Denovich

Нууу, я под ноль брал, сейчас так получилось:) а чего, война мол, форс мажор, я и отменил:) И вообще, денег нет но вы держитесь.

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1
1 комментарий
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David Ruban

Проверь. Возможно, у тебя уже 44%)

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0
2 комментария
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Roman Galchenko

Кредит для бизнеса?

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0
4 комментария
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Artem Bobtsov

Роисся вперде!

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31
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Lifar Sk.

Извините за оффтоп! Но нужно ваше мнение: что там с РБК? Там по 1-6 тысяч комментов на ютюбе, инстаграме и большинство (почти все!) пишут что да, так и нужно, прихлопнуть украинцев. Не может же быть столько ботов! Или реально большинство людей так думают?

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3
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Татьяна Панфилова

У нас по результатам опрос 68% скорее поддерживают спецоперацию, чем нет. 22% скорее нет, плюс остальные "затрудняются".
У меня лично бабушка такая - 85 лет, ребёнок ВОВ, ну в таком возрасте сами понимаете, она целиком и полностью верит в Путина. Я даже не спорю, просто лихорадочно думаю куда выезжать и как её забрать с собой, ибо больше никого нет:( Да и на что:(.

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4
11 комментариев
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Дмитрий Алексеевич

Ботов вагон, хуячат в 3 смены нон стоп. Все силы брошены, все сайты загажены ими

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1
1 комментарий
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Инна Спящая

Читайте окно Овертона. Политтехнологии. Промывать мозг используя масс-медиа вообще не сложно + диверсии и провокации делают своё дело

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1
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Voronko Славик

В полной перед, причём☹️

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0
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MAKSIM DYACHENKO

Прелестно, господа! Просто прелестно! Народ то при чем? Тупоголовые пиндосы..

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–87
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Сергей С.

А народ выбирал и поддерживал этого лидера. Дружно радовался про Крым наш и писал на авто "можем повторить". Потому для всего мира сейчас русские - агрессоры, которые убивают. А с убийцами никто не хочет вести никаких дел.

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65
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Линар

ни разу не писал про "крым наш" и про "можем повторить". Даже вслух такое не говорил:
1) крым мне нахрен не сдался, как и россии, никакой выгоды, кроме кучи санкций я не увидел до сих пор
2) война - всегда страшное дело
А про выборы. Посмотрите как прошло голосование по поправкам в конституцию. На пеньках голосовали. И кого бы я не спрашивал из знакомых - либо голосовали против, либо не ходили. Но государство на любых выборах нарисует что хочет.
Да, если весь народ единовременно встанет против власти, может это сработает. Но все боятся за себя и своих родных. Плюс есть часть людей(не самая большая) которая реально верит и любит Путина. Власть жестко реагирует на все демонстрации, даже не одиночные пикеты. Куда я должен выйти один? Или как мне людей заставить со мной пойти? Так что это не рабочий вариант в текущих реалиях.
Я лично считаю, что ВВ засиделся. Если в первые 2 срока он что то реально сделал для улучшения жизни(тогда нефть приносила огромные бабки и они чуток поделились с народом), то потом началась деградация всех сфер страны, кроме военной. Но что я один сделаю.

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32
45 комментариев
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Eugene

А с вами по другому нельзя!!! Вы ж застыли в средневековье, как муха в янтаре!!!

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0
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Дамир Загитов

А я так хотел посмотреть на Бэтмена в исполнении Патиссона…

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20
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Миша Божко

Хахаха ну я скажу так iPhone 14 і нових бмв тоже не будет хахаха

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3
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Мимопрохожий

эппл разве запретил поставки?

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0
1 комментарий
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Max

Обидно вышло

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2
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Михаил Анюков

Это мягко сказано

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0
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Эдуард

на торрентах будет, раньше же всё там брали, это скажем так не самая большая проблема сейчас, правда пока ещё не понятно какая будет самая большая

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1
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Михаил Анюков

Посмотрите через годик может быть

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0
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Дамир Загитов

Ключевое словосочетание может быть)

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1
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HSM

Пиратство никто не отменял, кино на торрентах выходило всегда раньше чем на площадках типа ivi и прочих. Другое дело что перевод теперь уже не будет таким хорошим. Как там фанаты запада говорят, надо смотерть в оригинале, вот сейчас все и начнут.

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0
1 комментарий
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HSM

фу)

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0
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SilanseR

Были офферы от банков, а щас даже и не охото туда, явно будут сокращения… в Магните-Пятерочке еще не все места заняли?)

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20
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Dmitriy Lobanov

Пока таксовать ещё можно, у людей запасы на передвижение ещё есть

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2
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Илья Казьмин

Такое ощущение, что запад уже перегибает с санкциями. Я с самого начала был в шоке от того, что творит наш режим, но теперь мне начинает казаться, что кругом во власти одни пидорасы, лицемерные мрази и ублюдки.

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–14
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Дмитрий Струков

По мне так запад впервые вводит адекватные санкции на выебоны скрепных. Не, они и по мне ударят нехило, я им совсем не рад. Но, имхо, заслуженно. Раньше бы подобное ввели - не было бы войны, не распоясался бы наш великий геополитик.

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28
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Илья Казьмин

Ну вот именно, что раньше никому подобного не вводили. А по нам лупят с такой радостью, как-будто только повода ждали.

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–4
2 комментария
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Pavel Petel

Они ещё не доводили санкции, светит или полный бан нефтегаза или нефть в обмен на продовольствие. И тут даже не дело в Украине, они за собственные страны испугались.

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5
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Татьяна Панфилова

Ага :(. Только что видела новость, что ЕС за полномасштабную войну экономическую. И да, рычагов у них ещё много...
Зря радуется тот, кто думает, что самое страшное уже позади.
И по реакции Правительства видно, что вот этого они вообще не ждали, максимум свифта.

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9
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Ясно Понятно

Хотел купить себе процессор в DNS, а раздел вообще пропал, пойду картошку в огороде садить, кто знает петрушку или укроп ближе к лету лучше садить ? Или уже щас можно ?

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8
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Метеор

Продам диски с фильмами, нарежу подборку музыки, с вас болванки.

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12
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LuNature

Сади всё подряд. Актуально на долгие годы ещё

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9
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Антон piter

В России правильно писать "сажать", а не "садить". Как правильно это писать на Украине не знаю.

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2
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Ясно Понятно

Благодарю)) Реально ошибочка вышла, буду знать. Пойду саженцы клубники покупать.

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–1
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Человекопароход

А за решетку и на бутылку в России сажают или садят?

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0
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Илья Мартынов

Запасайте семена! Россия большую часть семян импортирует

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2
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Дмитрий Струков

Мля, а я только осенью газон на все 10 соток засадил. Теперь сдирать придется. Кто ж знал, кто ж знал...

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1
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Pavel Loginov

Думаю, ближе к весне в разделе личный опыт будет про огород писать

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1
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Dima Kurilov

Ребят, а можно, пожалуйста, не ставить на заставку фото диктатора? Стыдно если в офисе кто-то увидит, приходится быстро вниз перематывать...

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11
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Матюнин

Похоже россиянину, компаниям и рекламодателям предстоит хорошенько так переформатироваться под нынешние реалии, особенно что касается интернета. Похоже вопрос ввода чебурнета в скором времени будет решён, и благо если он будет как китайский фаервол - у них хотя бы впн можно использовать, а если тотальный отруб - то это минус все площадки, которыми мы привыкли с вами пользоваться.
Думаю россиянин привыкнет платить и использовать впнку, по крайней мере среднестатистический

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9
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Strawberry Domestos

Ну это при условии что впн не будут резать, вроде как технически это возможно. Учитывая сколько во всяких амазоновских облаках работает привычных всем приложений, то сразу кабздец настанет

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5
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Матюнин

Видов впн и способов подключения к ним много, всё не смогут заблокировать.
Это сделать смогут только если будет тотальный чебурнет, тогда просто физической возможности выхода в открытую часть интернета не будет.

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0
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LuNature

9 мая будет интересным

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9
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Владислав Д.

Один вариант, который перевесит все ИХ санкции: ПОЛНОСТЬЮ заблокировать в РФ: Ютуб, фейсбук, Инстаграм, тик-ток, телеграмм и все забугорные онлайн кинотеатры, а также ебей, амазон. Какого рожна, спрашивается, они получают доходы от нас? И не нужно лишних слов, тут доля в доходах не важна. Важен принцип: не кусай руку тебя кормящую.
Также поможет минимизация поставок сырья за бугор: только по минимальным законтрактованным объёмам.
Следующие контракты заключать с оплатой только в рублях. С Китаем наконец-то перейти на взаиморасчеты в национальных валютах.
Заблокировать Яндекс, как нидерландский иноагент, который платит там основные налоги по своей головной компании. Аналогично поступить со всеми псевдороссийскими компаниями, платящими налоги в оффшорах, но получающими прибыли и дотации в РФ.

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–40
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Pavel Petel

Уйдут сами и добровольно. Потому что и так не особо богатое население РФ беднеет в несколько раз.

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22
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Den Kotov

Назло бабушке отморожу уши

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12
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Roman Rodin

Ребят, вы там полегче с методичкой. А то никакие ипотечные субсидии айтишников в стране не удержат.

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9
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Программный ящик

так и не удержат. ИТ не сможет продержаться на внутреннем рынке. То есть даже там где мы реально преуспевали, наступит полный здец.

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0
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Akane Kanako

"не кусай руку тебя кормящую"
сказал челик из страны, составляющей мизерный процент от их дохода.
ты совсем не выкупаешь, да? им глубоко пох будешь ты пользоваться их услугами/товарами или отвалишься.
и китаю мы, кстати, тоже особо не нужны. они санкции не хотят.

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0
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eugene gusev

Из разряда "назло бабушке отморожу уши"...

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0
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Сергей Кашин

Ну какие однобокие коменты, такое ощущение, что не VC а разговор бабок у подъезда в Париже.

Вы хоть смотрите что на бирже происходит? Попробуйте подумать чуть глубже в каком формате происходит перераспределение активов.

А так, к слову, мы последние 10 лет в стагнации. Поверьте, что хуже уже не будет.

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6
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Сергей Панин

Хуже будет, когда население обнищает, а все нынешние министры по фальшивым паспортам свалят, вот тогда будет хуже. Огромный рост преступности, высокая детская смертность и отупение населения, так как медики и учителя пострадают самыми первыми. Пока у власти обнуленный и его компания, лучше никогда не станет.

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4
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Сергей Кашин

Слышу уже это 20 лет. Вроде жив, не жалуюсь. Но давайте по классике:

Да ты же из Москвы, а как же жись за МКАДОМ! Там все мрут.

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2
2 комментария
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Daniel P

Армия России - это стартап. Наняли джунов, наврали им про заоблачные перспективы, а теперь люди на работе выгорают...

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8
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Сергей Громов

Ну вот появилась возможность увидеть какие в России "патриоты". Заскулили. Только мозгов то и не хватает, что это что ЛДНР длилось 8 лет в скором времени началось бы и у нас России. Думаете Украину просто так накачивали вооружением. Отвлекитесь от своих игрушек и напрягите свои извилины. Общество ИГЭ-шников и Тик-тока в жизни другая реальность. Молодец Владимир Владимирович он в отличии от вас больше думает и понимает куда нас ведут нынешние либералы. И ваши ценности это не настоящая жизнь и вам ещё придётся её познать. Если воплотится идея "великих реформаторов" по "resset world" тогда узнаете какие настоящие ценности в жизни. Путин возможно спас весь мир от великого обнуления. Или хотя бы на неопределённое отодвинул этот процесс. Хотя всё сейчас происходящее на Украине этим процессом не учитывалось. Прежде чем что-то писать в ответ хорошо подумай и односложный ответ в оскорбительном тоне покажет реальный интеллект, если он конечно есть.

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–13
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Сергей Панин

- 15 рублей не зачет, используйте старые методички там хоть какая то конкретика была, а ты просто "воды" налил.

P.S. И да ты д****еб, и глубоко плевать, что ты думаешь об интеллекте.

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4
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Elendiar

Никто сейчас так не накачивает Украину вооружением как Россия.
Кстати, военную технику как утилизируют, переплавляют полностью?

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0
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Andrew Zheludkov

Нет

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1
14 комментариев
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Программный ящик

регистрация 1 марта, мне вот интересно, вам тарифы там подняли за сообщения? Особый случай же.

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0
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Keivorit Keivor

Новости 28 дней спустя. Сюжет вы сами знаете какой там(

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7
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Ясно Понятно

Какой ?

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–2
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Юности вольная птица

Оборвали всю <петрушку> у казахской границы и на людей кидаются.

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1
1 комментарий
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Ирина Журавлева

Скоро и 90-е покажутся неплохими по сравнению с тем ,что будет дальше в РФ .

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6
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Denis Nizhelskiy

Вот это да, сколько же здесь политотов и историков. Пора в госдуму с такими советами)))

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5
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Ясно Понятно

Не надо воспринимать, все что тут написано в серьёз, политологов тут нет, историков тоже, каждый делится мнением, а мнение может меняться, по сто раз на день.

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–5
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Maxim Medvedev

Вангую - следущим зверским санкционным шагом будет отключение доступа россиян к pornhub'у

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3
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Ясно Понятно

Тут мы можем сделать импортозамещение, так что проблем нет.

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0
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Метеор

Будем Псковщину смотреть?

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2
1 комментарий
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Maxim Petrukhin

Роспорно. С Красовским во главе.

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0
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Человекопароход

Сашенька ты ювелир!

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0
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mr nobody

Вебкамщицы будут теребить вареники с шапкой в переходе

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1
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Алексей Владимирович

прежде чем писать глупости про "отключение" доступа к сайту, почитайте, что такое VPN.

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0
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Ясно Понятно

Какой VPN я щас уже с тапка пишу, процессор уже негде купить.

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2
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Дмитрий Струков

Так уже вроде отключили, не?

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1
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Цкуро Бесцветный

ОнлиФанс вроде

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0
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ilia

"Ведомство (Росавиация) рекомендует россиянам добираться домой самостоятельно." - как говорится, "все что нужно знать...".

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4
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Цкуро Бесцветный

"Своих не бросаем" ))))

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5
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Петр Иванов

Запретили свои вонючие гамбургеры продавать и пидорские фильмы прокатывать - это скорее плюс, чем минус.

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–14
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Анна Дианова