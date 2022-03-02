Большой сборный пост: пояснения, инструкции и события последних дней Статьи редакции
Как работают банки под санкциями, как выжить бизнесу и куда переехать.
Банки
С 24 февраля США ввели ограничения против десяти российских банков — каким-то власти заблокируют все активы в стране, а какие-то заставят закрыть корреспондентские счета. Страны Евросоюза в свою очередь договорились отключить от SWIFT некоторые из них — и 2 марта согласовали это решение.
Личные финансы и инвестиции
В первой день войны курс доллара достигал 89 рублей, евро — 100 рублей, индекс Мосбиржи снизился почти на 45%. Стоимость акций российских ИТ-компаний упала в несколько раз: например, 22 февраля бумаги «Яндекса» стоили $39,42, а 25 февраля — $18,94.
- Что делать инвесторам, стоит ли вкладывать деньги в российские компании или американские — рассказывают инвестаналитики.
- Клиенты российских банков массово снимают валюту в банкоматах. Эксперты объясняют, почему, и дают советы, нужно ли это делать прямо сейчас. По их утверждению, «опасения потери валютных вкладов и счетов беспочвенны».
Миграция и релокация
С 27 февраля до неопределённого срока российские авиакомпании не смогут летать через воздушное пространство всех 27 стран Европейского союза. 2 марта воздушное пространство для самолётов из России закрыли также США.
Интернет
Роскомнадзор замедлил Twitter и Facebook, а также заблокировал доступ к сайтам «Эхо Москвы» и канала «Дождь» из-за «ложной информации о действиях российских военных в ДНР и ЛНР».
- Инструкции по самостоятельной настройке VPN написали программист и автор блога о финансах Евгений Булгаков, а также предприниматель Олег Борисов.
- Подборка сервисов и приложений от TJ на случай отключения связи — с устойчивыми к глубокой проверке трафика VPN, мессенджерами с шифрованием и навигаторами, которые работают в офлайне.
Инструкции для бизнеса и цифровых кочевников
- Рекомендации по выживанию компаний в кризис собрал венчурный фонд Leta Capital. Внутри — алгоритм проверки финансовой устойчивости, инструменты для выплат сотрудникам и способы сохранения активов и инвестиций.
- Юридическая фирма Buzko Krasnov открыла доступ к 90-страничному «Путеводителю для цифровых кочевников» — гайду по налогообложению для удалённых работников. Он посвящён структурированию активов за границей.
У его «дочек» высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы, а активов хватит для выплат всем вкладчикам.
Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Сейчас много вопросов о том, что делать с деньгами: рубль падает, банки под санкциями, с бизнесом непонятно что. Квалифицированный инвестор и профессиональный финансовый советник Игорь Файнман дал несколько рекомендаций.
В самой компании говорят, что у них информации о закрытии нет.
Уже к пятнице Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Instagram и лишить бизнес собранной в этих соцсетях аудитории. Срочные рекомендации от Студии Чижова, что делать прямо сегодня, сейчас, пока еще не поздно.