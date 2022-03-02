{"id":12271,"title":"\u041e\u0434\u0438\u043d \u043a\u043b\u0438\u043a \u2014 \u0438 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d","url":"\/redirect?component=advertising&id=12271&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/367799-kak-ustroen-servis-kompleksnogo-obsluzhivaniya-avtomobilya-v-odin-klik&placeBit=1&hash=69bef8c9d2022e7d9b724ca80953870623c171c7bcce63d2ba6a39ee61805bb3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Дарина Чернова

Большой сборный пост: пояснения, инструкции и события последних дней Статьи редакции

Как работают банки под санкциями, как выжить бизнесу и куда переехать.

0 Обсудить
3328 просмотров
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 7: Ford приостановил работу в России, Великобритания закрыла порты Статьи редакции

Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
Статья дополняется

Банки

С 24 февраля США ввели ограничения против десяти российских банков — каким-то власти заблокируют все активы в стране, а какие-то заставят закрыть корреспондентские счета. Страны Евросоюза в свою очередь договорились отключить от SWIFT некоторые из них — и 2 марта согласовали это решение.

  • Что изменится для клиентов — объясняют представители ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», ПСБ, «Альфа-банк», «Сбер» и другие.
  • Что такое SWIFT, что будет с банками, которые отключат от системы, и повлияет ли это на внутренние переводы.

Личные финансы и инвестиции

В первой день войны курс доллара достигал 89 рублей, евро — 100 рублей, индекс Мосбиржи снизился почти на 45%. Стоимость акций российских ИТ-компаний упала в несколько раз: например, 22 февраля бумаги «Яндекса» стоили $39,42, а 25 февраля — $18,94.

  • Что делать инвесторам, стоит ли вкладывать деньги в российские компании или американские — рассказывают инвестаналитики.
  • Клиенты российских банков массово снимают валюту в банкоматах. Эксперты объясняют, почему, и дают советы, нужно ли это делать прямо сейчас. По их утверждению, «опасения потери валютных вкладов и счетов беспочвенны».

Миграция и релокация

С 27 февраля до неопределённого срока российские авиакомпании не смогут летать через воздушное пространство всех 27 стран Европейского союза. 2 марта воздушное пространство для самолётов из России закрыли также США.

  • Перечень безвизовых для россиян стран, а также популярных для релокации регионов.
  • Шпаргалка для разработчиков, которые планируют уехать, от директора по продукту Tiggy App Влада Куклева. В ней — финансовые, правовые и карьерные советы: например, как открыть ИП в Грузии и получить визу удалёнщика.
«Авиасейлс» собрала в своём Telegram-канале варианты, как можно попасть в Россию или выехать из неё

Интернет

Роскомнадзор замедлил Twitter и Facebook, а также заблокировал доступ к сайтам «Эхо Москвы» и канала «Дождь» из-за «ложной информации о действиях российских военных в ДНР и ЛНР».

  • Инструкции по самостоятельной настройке VPN написали программист и автор блога о финансах Евгений Булгаков, а также предприниматель Олег Борисов.
  • Подборка сервисов и приложений от TJ на случай отключения связи — с устойчивыми к глубокой проверке трафика VPN, мессенджерами с шифрованием и навигаторами, которые работают в офлайне.

Инструкции для бизнеса и цифровых кочевников

  • Рекомендации по выживанию компаний в кризис собрал венчурный фонд Leta Capital. Внутри — алгоритм проверки финансовой устойчивости, инструменты для выплат сотрудникам и способы сохранения активов и инвестиций.
  • Юридическая фирма Buzko Krasnov открыла доступ к 90-страничному «Путеводителю для цифровых кочевников» — гайду по налогообложению для удалённых работников. Он посвящён структурированию активов за границей.

#днрилнр

0 Обсудить
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Сервисы
Александр Харитонов
Сервис Serpstat заблокировал пользователей из РФ без возврата денег за тарифы

Многофункциональная SEO-платформа для анализа конкурентов и поисковой выдачи Serpstat всем российским пользователям прислала письмо о блокировке их аккаунтов.

89 89 комментариев
29
NPLaw
Президент подписал Указ о применении специальных экономических мер

Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

1 1 комментарий
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Таня Боброва
«Сбер» объявил об уходе с европейского рынка Статьи редакции

У его «дочек» высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы, а активов хватит для выплат всем вкладчикам.

83 83 комментария
24
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 7: Ford приостановил работу в России, Великобритания закрыла порты Статьи редакции

Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
Статья дополняется
221 221 комментарий
42
Медиа
Alex Petrov
Несколько уральских газет вышли с обложкой со словами «Это безумие должно быть остановлено!»
Znak Екатеринбург
Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной военной операции России на Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинк», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть ...
Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной военной операции России на Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинк», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть остановлено!».
27 27 комментариев
45
СберКорус
Как немецкая IT-компания перестала терять сотрудников с помощью цифровизации кадрового документооборота

О сложностях найма сотрудников из других регионов и способах их преодоления — из первых уст

0 Обсудить
–1
Точка
Точка открыла службу поддержки в Telegram

Команда банка рассказывает обо всех изменениях в экономике, связанных с санкциями.

1 1 комментарий
4
Нескучные финансы
Что теперь делать с инвестициями? Коротко: доллары пока не скупать, рубли вкладывать в российские компании (но позже)

Сейчас много вопросов о том, что делать с деньгами: рубль падает, банки под санкциями, с бизнесом непонятно что. Квалифицированный инвестор и профессиональный финансовый советник Игорь Файнман дал несколько рекомендаций.

9 9 комментариев
24
Техника
Евгения Евсеева
Магазины re:Store в России не открылись — накануне Apple остановила поставки и продажи в стране Статьи редакции

В самой компании говорят, что у них информации о закрытии нет.

Магазин в Петербурге. Источник: «Фонтанка»
46 46 комментариев
12
Маркетинг
Студия Чижова
Как спасти бизнес в соцсетях: срочные инструкции для маркетологов и предпринимателей

Уже к пятнице Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Instagram и лишить бизнес собранной в этих соцсетях аудитории. Срочные рекомендации от Студии Чижова, что делать прямо сегодня, сейчас, пока еще не поздно.

Магазин косметики публикует сторис со ссылкой на сообщество во «ВКонтакте»
1 1 комментарий
12
Больше статей
null