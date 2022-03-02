Как работают банки под санкциями, как выжить бизнесу и куда переехать.

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Финансы Евгения Евсеева 4 часа порты Статьи редакции Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 7: Ford приостановил работу в России, Великобритания закрыла Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний. Источник: kremlin.ru Статья дополняется

Банки

С 24 февраля США ввели ограничения против десяти российских банков — каким-то власти заблокируют все активы в стране, а какие-то заставят закрыть корреспондентские счета. Страны Евросоюза в свою очередь договорились отключить от SWIFT некоторые из них — и 2 марта согласовали это решение.

Что изменится для клиентов — объясняют представители ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», ПСБ, «Альфа-банк», «Сбер» и другие.



Что такое SWIFT, что будет с банками, которые отключат от системы, и повлияет ли это на внутренние переводы.

Личные финансы и инвестиции

В первой день войны курс доллара достигал 89 рублей, евро — 100 рублей, индекс Мосбиржи снизился почти на 45%. Стоимость акций российских ИТ-компаний упала в несколько раз: например, 22 февраля бумаги «Яндекса» стоили $39,42, а 25 февраля — $18,94.

Что делать инвесторам, стоит ли вкладывать деньги в российские компании или американские — рассказывают инвестаналитики.



Клиенты российских банков массово снимают валюту в банкоматах. Эксперты объясняют, почему, и дают советы, нужно ли это делать прямо сейчас. По их утверждению, «опасения потери валютных вкладов и счетов беспочвенны».



Миграция и релокация

С 27 февраля до неопределённого срока российские авиакомпании не смогут летать через воздушное пространство всех 27 стран Европейского союза. 2 марта воздушное пространство для самолётов из России закрыли также США.

Перечень безвизовых для россиян стран, а также популярных для релокации регионов.

Шпаргалка для разработчиков, которые планируют уехать, от директора по продукту Tiggy App Влада Куклева. В ней — финансовые, правовые и карьерные советы: например, как открыть ИП в Грузии и получить визу удалёнщика.



«Авиасейлс» собрала в своём Telegram-канале варианты, как можно попасть в Россию или выехать из неё

Интернет

Роскомнадзор замедлил Twitter и Facebook, а также заблокировал доступ к сайтам «Эхо Москвы» и канала «Дождь» из-за «ложной информации о действиях российских военных в ДНР и ЛНР».

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