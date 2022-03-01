Финансы
Рая Хачатрян

Как упала капитализация российских компаний на зарубежных биржах после вторжения российских войск на Украину Статьи редакции

Одной картинкой.

Данные на момент закрытия торгов. 28 февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon, ЦИАН и HeadHunter из-за санкций, поэтому данные по ним — за 25 февраля. TCS Group и VK продолжают торговаться на Лондонской бирже.

#днрилнр

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Daniel W

красиво

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Igor
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Шамиль Шакиров

=)

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Артём Сапельников

И это только вторник. Вчера во многих тредах писали про "чёрный понедельник". Угу Угу
Давайте уже в пятницу осмотримся на начало недели, чтобы понять - "А это оказывается была ещё белая полоса..."

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Василий Гуров

Подпись сами можете придумать)

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Яхья Гумасов

Кто нибудь объяснит почему тинек так упал?

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Виктор Пугай

Боятся что банковский сектор будут особенно кошмарить. Если ни в какие списки не попадет - отскочит дай Боже

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Яхья Гумасов

Но вот подсанкционные банки не упали настолько низко

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Денис Демидов

Вхож в ближайший круг Путина, может санкций схватить как втб

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HSM

Тинькофф переоценен получается

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Виктор Пугай

Сейчас такие оценки не работают от слова совсем.

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CatoFFEY

Как-то ВК очень больно

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Alexey

Они ещё в ноябре вниз поползли, как "учения" начались. Если с ценами октября 2021 сравнить, картина ещё более печальная получится.

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Sergey Luzgin

Иностранные инвесторы уходят из РФ бумаг, скидывая их по любой возможной цене, лишь бы не держать бумаги эмитентов из токсичной локации.

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Ware Wow

Странно VK в 10 раз почти.
Они же сейчас монополистом могут стать на рынке.

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Денис Демидов

ВК принадлежит дружбану Путина, полагаю, инвестор опасается революции в РФ, где такой актив упадет ниже плинтуса, в отличии от озона или яндекса.

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Источник: kremlin.ru
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