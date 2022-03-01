Как упала капитализация российских компаний на зарубежных биржах после вторжения российских войск на Украину Статьи редакции
красиво
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=)
И это только вторник. Вчера во многих тредах писали про "чёрный понедельник". Угу Угу
Давайте уже в пятницу осмотримся на начало недели, чтобы понять - "А это оказывается была ещё белая полоса..."
Подпись сами можете придумать)
Кто нибудь объяснит почему тинек так упал?
Боятся что банковский сектор будут особенно кошмарить. Если ни в какие списки не попадет - отскочит дай Боже
Но вот подсанкционные банки не упали настолько низко
Вхож в ближайший круг Путина, может санкций схватить как втб
Тинькофф переоценен получается
Сейчас такие оценки не работают от слова совсем.
Как-то ВК очень больно
Они ещё в ноябре вниз поползли, как "учения" начались. Если с ценами октября 2021 сравнить, картина ещё более печальная получится.
Иностранные инвесторы уходят из РФ бумаг, скидывая их по любой возможной цене, лишь бы не держать бумаги эмитентов из токсичной локации.
Странно VK в 10 раз почти.
Они же сейчас монополистом могут стать на рынке.
ВК принадлежит дружбану Путина, полагаю, инвестор опасается революции в РФ, где такой актив упадет ниже плинтуса, в отличии от озона или яндекса.
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