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Финансы
Евгения Евсеева

Такси-сервис inDriver выплатит сотрудникам из Украины три дополнительных зарплаты Статьи редакции

И переведёт практически всю свою команду на удалёнку.

8 8 комментариев
1993 просмотров

Компания объявила о мерах поддержки для сотрудников в России и Украине — в этих странах работает около 1000 из 1700 человек из команды inDriver.

Все сотрудники украинского офиса получат дополнительную материальную помощь в размере трёх месячных зарплат. Также в феврале и марте сотрудники из Украины и России получат дополнительные выплаты к зарплате — 20% от неё. Решение в апреле примут позже.

Кроме того, все сотрудники компании, кроме подразделений, которые не могут работать не из офиса, переходят на удалёнку. Тем, кто решил переехать в безопасное место или страну, inDriver обеспечивает срочную материальную помощь.

inDriver продолжает наём сотрудников и рассматривает возможность открыть новый офис в нейтральной стране.

Компания и я лично полностью понимаем и разделяем обеспокоенность многих сотрудников о возможных негативных последствиях от складывающейся геополитической обстановки, введения санкций, изоляции страны.

Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить вашу безопасность и благополучие. Это наш безусловный и главный приоритет в текущих условиях, который отражает базовую ценность компании: «Люди важнее всего».

Арсен Томский
основатель inDriver
  • 28 февраля «Яндекс» сообщил, что выплатит всем сотрудникам дополнительную зарплату и приостановит наём на две недели — это входит в антикризисные меры компании. Playrix также выплатит дополнительную зарплату сотрудникам, чтобы помочь «продержаться в кризис».

#новость #indriver

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evilnw

Ничего нового. Сейчас многие IT компании побегут из страны или закроются. Всё равно наш рынок мёртв. Пока это не так заметно, но месяца через 3 цены на все товары полетят вверх, люди будут массово лишаться работы, пойдет череда банкротство, проблемы с выплатой ипотеки, которую только недавно так щедро раздавали.

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Ilya Plushkin

Так понятное дело побегут, где им клиентов брать? Госсектор такой спрос не создаст. А львиная доля заказов в ИТ компаниях это аутсорсинг.

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Алекс Маркс

Цены на такси упадут в итоге до исторического минимума 🤣🤣🤣???

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1
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Виктория Ходулова

Всё-таки, какой Томский человек. В Якутске им восхищаются.

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S8dAS

Что именно в нём восхищает?
inDriver раздаёт заказы нелегалам, машинам без лицензий. Нарушение закона вызывает восхищение?

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SilanseR

А с Россиян снимут) 3 зарплаты🤣

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Vangelis

я так полагаю, АЙТИ будет одна из немногих сфер, где люди еще более менее будут в России хоть как-то средне жить (те, кто не уедут)
конечно, о прежнем уровне придется забыть, живя в россии. Но на фоне остальных куда нишло

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Akedil Askarov

Ищем разработчиков приложений из Украины в Казахстан, 87027905659 пишите на ватсап

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–1
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