Такси-сервис inDriver выплатит сотрудникам из Украины три дополнительных зарплаты Статьи редакции
И переведёт практически всю свою команду на удалёнку.
Компания объявила о мерах поддержки для сотрудников в России и Украине — в этих странах работает около 1000 из 1700 человек из команды inDriver.
Все сотрудники украинского офиса получат дополнительную материальную помощь в размере трёх месячных зарплат. Также в феврале и марте сотрудники из Украины и России получат дополнительные выплаты к зарплате — 20% от неё. Решение в апреле примут позже.
Кроме того, все сотрудники компании, кроме подразделений, которые не могут работать не из офиса, переходят на удалёнку. Тем, кто решил переехать в безопасное место или страну, inDriver обеспечивает срочную материальную помощь.
inDriver продолжает наём сотрудников и рассматривает возможность открыть новый офис в нейтральной стране.
Ничего нового. Сейчас многие IT компании побегут из страны или закроются. Всё равно наш рынок мёртв. Пока это не так заметно, но месяца через 3 цены на все товары полетят вверх, люди будут массово лишаться работы, пойдет череда банкротство, проблемы с выплатой ипотеки, которую только недавно так щедро раздавали.
Так понятное дело побегут, где им клиентов брать? Госсектор такой спрос не создаст. А львиная доля заказов в ИТ компаниях это аутсорсинг.
Цены на такси упадут в итоге до исторического минимума 🤣🤣🤣???
Всё-таки, какой Томский человек. В Якутске им восхищаются.
Что именно в нём восхищает?
inDriver раздаёт заказы нелегалам, машинам без лицензий. Нарушение закона вызывает восхищение?
А с Россиян снимут) 3 зарплаты🤣
я так полагаю, АЙТИ будет одна из немногих сфер, где люди еще более менее будут в России хоть как-то средне жить (те, кто не уедут)
конечно, о прежнем уровне придется забыть, живя в россии. Но на фоне остальных куда нишло
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