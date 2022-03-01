И переведёт практически всю свою команду на удалёнку.

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Компания объявила о мерах поддержки для сотрудников в России и Украине — в этих странах работает около 1000 из 1700 человек из команды inDriver.

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Все сотрудники украинского офиса получат дополнительную материальную помощь в размере трёх месячных зарплат. Также в феврале и марте сотрудники из Украины и России получат дополнительные выплаты к зарплате — 20% от неё. Решение в апреле примут позже.

Кроме того, все сотрудники компании, кроме подразделений, которые не могут работать не из офиса, переходят на удалёнку. Тем, кто решил переехать в безопасное место или страну, inDriver обеспечивает срочную материальную помощь.

inDriver продолжает наём сотрудников и рассматривает возможность открыть новый офис в нейтральной стране.

Компания и я лично полностью понимаем и разделяем обеспокоенность многих сотрудников о возможных негативных последствиях от складывающейся геополитической обстановки, введения санкций, изоляции страны. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить вашу безопасность и благополучие. Это наш безусловный и главный приоритет в текущих условиях, который отражает базовую ценность компании: «Люди важнее всего». Арсен Томский основатель inDriver