Финансы

Фото закрытой российской биржи

2022 год

via rob. o. t

1435 просмотров
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17 комментариев
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Полина Лааксо
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Глеб Сергеев

главное шкаф не открыть

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Сергеева Зоя

я бы после этого продала квартиру

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Ярослав Шенцов

Тс...🤫. не распугивайте....=))))

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Владимир Чекняев

Минфин РФ с 28 февраля обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров (причем для всей выручки, зачисленной с 1 января т.г.). Конечно же по нерыночному низкому официальному курсу.

Чо за *?
Я что теперь должен буду отдать свои сбережения с начала года?

Ответьте пожалуйста, в другом комментарии не отвечают - не знаю, что делать.

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Jay Green

ты экспортер? давно ли выручка превратилась в сбережения?

забей, к простым смертным это ника не относится.

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Арсений Петрович

Ещё как относится, если работаете с зарубежными компаниями

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Владимир Чекняев

Да в какой-то мере экспортер - у меня маленькая студия постпроизводства

Так же есть несколько каналов на ютубе, выручка постоянно поступала в валюте

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sse

Это не экспорт, это оказывание услуг. Да и с каналов поступления, это твой доход в валюте, который ты получаешь в РФ. Ты ничего не экспортируешь, и не отправляешь валюту на свой счет заграницей.
Короче не парься, работай.

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Artem K

Экспорт услуг? Не не слышал…

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MadRat96

Относится, если зарплату в валюте от иностранных компаний получаете

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Michael Smith

это бот, зарегистрировался сегодня и в разных постах пишет одинаковый комментарий

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Острый мангал

Если деньги в валюте и были получены как оплата за "экспорт услуг", то, похоже, да, надо продать

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Константин

Вот тоже не понимаю. Я осуществляю экспорт услуг как ИП, принимаю оплату в долларах. Что делать-то?

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Ермил Вагин

И смешно и грустно

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Valeryi

Очень точно

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Henry Hetz

Гениально!)))

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