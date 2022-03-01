Фото закрытой российской биржи

главное шкаф не открыть
я бы после этого продала квартиру
Тс...🤫. не распугивайте....=))))
Минфин РФ с 28 февраля обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров (причем для всей выручки, зачисленной с 1 января т.г.). Конечно же по нерыночному низкому официальному курсу.
Чо за *?
Я что теперь должен буду отдать свои сбережения с начала года?
Ответьте пожалуйста, в другом комментарии не отвечают - не знаю, что делать.
ты экспортер? давно ли выручка превратилась в сбережения?
забей, к простым смертным это ника не относится.
Ещё как относится, если работаете с зарубежными компаниями
Да в какой-то мере экспортер - у меня маленькая студия постпроизводства
Так же есть несколько каналов на ютубе, выручка постоянно поступала в валюте
Это не экспорт, это оказывание услуг. Да и с каналов поступления, это твой доход в валюте, который ты получаешь в РФ. Ты ничего не экспортируешь, и не отправляешь валюту на свой счет заграницей.
Короче не парься, работай.
Экспорт услуг? Не не слышал…
Относится, если зарплату в валюте от иностранных компаний получаете
это бот, зарегистрировался сегодня и в разных постах пишет одинаковый комментарий
Вот тоже не понимаю. Я осуществляю экспорт услуг как ИП, принимаю оплату в долларах. Что делать-то?
И смешно и грустно
Очень точно
Гениально!)))
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