Uber заявила, что ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом» Статьи редакции
На февраль 2022 года Uber владеет 29% в СП.
- Компания также исключит своих руководителей из совета директоров совместного предприятия, пишет Bloomberg со ссылкой на Uber.
- В августе 2021 года «Яндекс» объявил, что выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках за $1 млрд и приобретёт 4,5% акций совместного предприятия. Сделку закрыли в декабре, доля «Яндекса» в СП выросла до 71%.
- Тогда же российская компания сообщила, что партнёры «продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний».
- По условиям сделки, «Яндекс» в течение двух лет может приобрести оставшуюся долю за $1,8-2 млрд. Редакция vc.ru спросила у «Яндекса», воспользуется ли он сейчас этим правом — компания отказалась от комментариев.
- В случае сделки «Яндекс» сможет продлить действующую лицензию на право использования бренда Uber в России и некоторых других странах до августа 2030 года.
- На фоне войны на Украине Uber приостановил работу в стране. «В свете недавних событий мы активно ищем возможности ускорить продажу наших оставшихся активов», — приводит Bloomberg слова компании.
Uber заявила, что ускорит дарение своей доли в совместном предприятии с «Яндексом»
Сейчас Яндекс весь реальностоит примерно как цена, за которую он должен выкупить долю Убера (вчера торгов не было, но скорее всего он упал бы ещё на 40-50 %)
Кэша у него нет. Допэмиссия акций бесполезна.
Остаётся только подарить за копейки
кеш есть, он просто на балансе центрабанка
Улыбнуло, хотят выйти из игры, а незя)))
И переведёт практически всю свою команду на удалёнку.
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