Финансы
Таня Боброва

Uber заявила, что ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом» Статьи редакции

На февраль 2022 года Uber владеет 29% в СП.

  • Компания также исключит своих руководителей из совета директоров совместного предприятия, пишет Bloomberg со ссылкой на Uber.
  • В августе 2021 года «Яндекс» объявил, что выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках за $1 млрд и приобретёт 4,5% акций совместного предприятия. Сделку закрыли в декабре, доля «Яндекса» в СП выросла до 71%.
  • Тогда же российская компания сообщила, что партнёры «продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний».
  • По условиям сделки, «Яндекс» в течение двух лет может приобрести оставшуюся долю за $1,8-2 млрд. Редакция vc.ru спросила у «Яндекса», воспользуется ли он сейчас этим правом — компания отказалась от комментариев.
  • В случае сделки «Яндекс» сможет продлить действующую лицензию на право использования бренда Uber в России и некоторых других странах до августа 2030 года.
  • На фоне войны на Украине Uber приостановил работу в стране. «В свете недавних событий мы активно ищем возможности ускорить продажу наших оставшихся активов», — приводит Bloomberg слова компании.

#новость #яндекс #uber #днрилнр

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добрая букашка

Uber заявила, что ускорит дарение своей доли в совместном предприятии с «Яндексом»

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Антон Штадлер

Сейчас Яндекс весь реальностоит примерно как цена, за которую он должен выкупить долю Убера (вчера торгов не было, но скорее всего он упал бы ещё на 40-50 %)
Кэша у него нет. Допэмиссия акций бесполезна.
Остаётся только подарить за копейки

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добрая букашка

кеш есть, он просто на балансе центрабанка

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Позитивный браслет

Ускорит продажу кому?

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Павел Пьянков

Улыбнуло, хотят выйти из игры, а незя)))

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