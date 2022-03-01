Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов, чтобы бизнес «взвешенно принимал решения» Статьи редакции
Михаил Мишустин провёл совещание, на котором рассказал о мерах поддержки экономики.
По словам премьера, Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнёров. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением», — заявил он.
Чтобы бизнес «смог принять взвешенное решение», правительство подготовило проект указа президента, который временно ограничит выход из российских активов.
Другие тезисы:
- Экспортёры будут обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступит на их счета от нерезидентов.
- Запрещено предоставлять нерезидентам новые валютные займы и пополнять счета и вклады, открытые за рубежом.
- Публичные акционерные общества смогут выкупать свои акции до конца 2022 года.
- Для системообразующих предприятий есть две группы мер поддержки: общие и точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций. О каких именно мерах речь, премьер не уточнил.
- Для малых и средних компаний правительство вместе с ЦБ рассматривает дополнительные меры поддержки: сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с МСП.
- Для инвесторов, готовых вложить средства в проекты внутри России, будут созданы «самые благоприятные условия»: правительство будет устранять административные барьеры, создавать механизмы поддержки уже реализуемых проектов, а также облегчать процедуры госзакупок. Минфин готовит предложения об амнистии капиталов.
- Импортозамещение должно стать основным направлением работы, а бизнес, который занимается такими проектами, — получить дополнительную поддержку. Деталей премьер не привёл.
А нападение на Украину было взвешенным решением?
Ага, взвесили и оценили в 45.000 пластиковых пакетов.
Я вам помогу, это - ЧЕРТИ!!!
Пошла национализация? Как там путин сказал "сейчас не 37 год"? Что дальше? Возврат троек нквд для борьбы с инакомыслием? :)
проблема в том что это не национализация, к сожалению.
Вход - рубль, выход - два
Иностранные партнеры, теперь нам не партнеры. Никто не будет вкладываться в РФ, пока у власти бессменный вождь.
Плюсую трижды.
Россияне, все еще верите что ваши вклады в безопасности? Завидую искренне вашему тупому оптимизму
Потиши тут с тупыми. Наши родители вовсе не такие, из-за того, что какой-то мудак назвал всех вкладчиков тупыми.
не надо обобщать и не надо оскорблений. именно отсутствие и неприятие (а где-то и насильное подавление) существования других точек зрения привело к войне, к сожалению. лично для себя попрощался со своими вкладами в иностранные акции - но лучше их заморозят где-то в брокерской системе, куда у моего правительства нет доступа, чем они пойдут в умирающий рубль, а налоги от доходов пойдут на оплату войны
Теперь срочно нужна депутинизация России!
Неужели они думают, что такие действия спасут фондовый рынок?
Да остатки иностранных инвесторов, если такие еще есть, навсегда усвоят урок, что в Россию нельзя вкладывать ни одной копейки
Теперь, когда им запретят продавать активы, окончательный крах фондового рынка России, это только вопрос времени.
По словам премьера, Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнёров.
Нормальные такие "партнеры", отжали сотни миллиардов :)
Вместо того чтобы терпилами быть - национализировали бы и норм.
Или я чего-то не понимаю?
Тут "пацанские" разборки - ЕС/США неожиданно отжали у ЦБ 250 млрд.$, РФ неожиданно заморозила активы граждан/фондов иностранных примерно на такую же сумму. Когда одни разблокируют активы у ЦБ, другие разблокируют деньги инвесторов.
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