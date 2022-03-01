Финансы
Таня Боброва

Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов, чтобы бизнес «взвешенно принимал решения» Статьи редакции

Михаил Мишустин провёл совещание, на котором рассказал о мерах поддержки экономики.

По словам премьера, Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнёров. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением», — заявил он.

Чтобы бизнес «смог принять взвешенное решение», правительство подготовило проект указа президента, который временно ограничит выход из российских активов.

Другие тезисы:

  • Экспортёры будут обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступит на их счета от нерезидентов.
  • Запрещено предоставлять нерезидентам новые валютные займы и пополнять счета и вклады, открытые за рубежом.
  • Публичные акционерные общества смогут выкупать свои акции до конца 2022 года.
  • Для системообразующих предприятий есть две группы мер поддержки: общие и точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций. О каких именно мерах речь, премьер не уточнил.
  • Для малых и средних компаний правительство вместе с ЦБ рассматривает дополнительные меры поддержки: сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с МСП.
  • Для инвесторов, готовых вложить средства в проекты внутри России, будут созданы «самые благоприятные условия»: правительство будет устранять административные барьеры, создавать механизмы поддержки уже реализуемых проектов, а также облегчать процедуры госзакупок. Минфин готовит предложения об амнистии капиталов.
  • Импортозамещение должно стать основным направлением работы, а бизнес, который занимается такими проектами, — получить дополнительную поддержку. Деталей премьер не привёл.

#новость #днрилнр

912 просмотров
17 17 комментариев
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ivan Cikenov

А нападение на Украину было взвешенным решением?

Ответить
12
Развернуть ветку
Daniel P

Ага, взвесили и оценили в 45.000 пластиковых пакетов.

Ответить
4
Развернуть ветку
Трудящийся паук например

Клоуны. Неет, клоуны замечательные люди, артисты, которые веселят людей даря им радость. А этих существ не знаю даже как назвать.

Ответить
9
Развернуть ветку
Сергей А

Я вам помогу, это - ЧЕРТИ!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
evilnw

Пошла национализация? Как там путин сказал "сейчас не 37 год"? Что дальше? Возврат троек нквд для борьбы с инакомыслием? :)

Ответить
9
Развернуть ветку
Мимопрохожий

проблема в том что это не национализация, к сожалению.

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Александров

Вход - рубль, выход - два

Ответить
6
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Иностранные партнеры, теперь нам не партнеры. Никто не будет вкладываться в РФ, пока у власти бессменный вождь.

Ответить
5
Развернуть ветку
Сергей

Плюсую трижды.

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Kadalashvili

Россияне, все еще верите что ваши вклады в безопасности? Завидую искренне вашему тупому оптимизму

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Потиши тут с тупыми. Наши родители вовсе не такие, из-за того, что какой-то мудак назвал всех вкладчиков тупыми.

Ответить
0
Развернуть ветку
unknown

не надо обобщать и не надо оскорблений. именно отсутствие и неприятие (а где-то и насильное подавление) существования других точек зрения привело к войне, к сожалению. лично для себя попрощался со своими вкладами в иностранные акции - но лучше их заморозят где-то в брокерской системе, куда у моего правительства нет доступа, чем они пойдут в умирающий рубль, а налоги от доходов пойдут на оплату войны

Ответить
0
Развернуть ветку
Lil Trump

Теперь срочно нужна депутинизация России!

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей

Неужели они думают, что такие действия спасут фондовый рынок?
Да остатки иностранных инвесторов, если такие еще есть, навсегда усвоят урок, что в Россию нельзя вкладывать ни одной копейки

Теперь, когда им запретят продавать активы, окончательный крах фондового рынка России, это только вопрос времени.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

По словам премьера, Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнёров.
 Нормальные такие "партнеры", отжали сотни миллиардов :)
Вместо того чтобы терпилами быть - национализировали бы и норм.
Или я чего-то не понимаю?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Alex Konin

Тут "пацанские" разборки - ЕС/США неожиданно отжали у ЦБ 250 млрд.$, РФ неожиданно заморозила активы граждан/фондов иностранных примерно на такую же сумму. Когда одни разблокируют активы у ЦБ, другие разблокируют деньги инвесторов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Vasilev

Пеките блинцы

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Финансы
Фото закрытой российской биржи

2022 год

40 40 комментариев
195
Httpool
Тренды деловой социальной сети LinkedIn в 2022 году для маркетологов

Полтора часа концентрированной полезной информации от агентства ModumUp и экспертов Httpool — вот итоги вебинара, который прошел 15 февраля 2022 года.

0 Обсудить
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 6: студии отменяют прокат фильмов, автопроизводители — поставки Статьи редакции

Собираем новости и события шестого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
Статья дополняется
366 366 комментариев
70
Личный опыт
Илья Склюев
Без «не читайте новости и не переживайте»: что поможет сохранить рассудок в неспокойной обстановке Статьи редакции

Практикующий психолог и основательница сервиса Alter Ольга Китаина — о том, почему нужно действовать в зоне своей ответственности и не критиковать себя за чужие поступки.

Сейчас может показаться, будто ничего не имеет значения. Но нужно держаться за рутину, это полезно и сохраняет рассудок. А поток самокритики будет только разрушать и принесёт ощущение бессилия.

5 5 комментариев
10
Офлайн
TJ
Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo
93 93 комментария
47
Модульбанк
«Модульбанк» начал открывать валютные счета для бизнеса онлайн за один час

Валютный контроль в банке работает бесплатно.

29 29 комментариев
6
Финансы
Евгения Евсеева
Такси-сервис inDriver выплатит сотрудникам из Украины три дополнительных зарплаты Статьи редакции

И переведёт практически всю свою команду на удалёнку.

16 16 комментариев
16
Газпромбанк
Как Газпромбанк завоевывает сердца молодых специалистов

С 2018 года Газпромбанк активно строит цифровую организацию и внедряет передовые решения. Но есть проблема: молодежь все еще воспринимает банк как консервативную и неповоротливую организацию. Рассказываем, как вместе агентством HR-коммуникаций Braining Group боролись с этой проблемой.

0 Обсудить
0
Право
Артур Дулкарнаев
Как законно вывозить наличные деньги из России

Здесь про таможенное декларирование наличных денег при их вывозе из России и при их ввозе в Россию. Этот материал будет полезен тем, кому придется перевозить наличные деньги через границу.

15 15 комментариев
33
O2 Consulting
Ольга Сорокина специально для Forbes
3 3 комментария
–5
Медиа
DTF
Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратят выпускать свои фильмы в российском прокате Статьи редакции

Начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.

Кадр из сиквела фильма «Доктор Стрэндж», релиз которого планировался в России 5 мая. Marvel Studios
169 169 комментариев
31
Больше статей
null